RECENZE: MLB The Show 20 je nejlepší volbou pro fanoušky baseballu

Zatímco většina ostatních v dětství hrála před domem fotbal nebo pozemní hokej, já jsem přesvědčil tátu, aby mi vyrobil baseballovou pálku, zlanařil jsem pár kamarádů a věnovali jsme se této sportovní disciplíně.

Bavilo mě to, ale baseballu jsem se v reálném životě nikdy výrazněji nevěnoval. Nicméně, když jsem měl možnost zkusit nějakou jeho virtuální verzi, nebránil jsem se tomu. Zahrál jsem si tak několik baseballových her, a to včetně pár dílů série MLB The Show. Ta pravidelně vychází od roku 98 a získala si velmi slušné množství fanoušků. Ostatně, od roku 2014 dominuje svému žánru, takže fandové baseballu nemají moc jiných možností, kde se vyřádit.

Přesto musím se přiznat, že už jsem pár let MLB nehrál. Aktuálně se mi do ruky dostal nejnovější přírůstek s číslovkou 20. A pravdou je, že v prvních hodinách jsem se jednoduše ztrácel. Myslel jsem si, že si pravidla baseballu ještě vcelku dobře pamatuji, ale rychle jsem byl vyveden z omylu. MLB The Show vám je sice občas nápomocné, ale za ručičku vás nevodí.

Hra počítá s tím, že pravidla velmi dobře znáte. Pokud doufáte, že vám stačí jen zběžný přehled o baseballu, tak se pletete. S stejně tak to platí pro samotné herní mechanismy. Je patrné, že tvůrci z SIE San Diego Studio předpokládají, že už jste některý z novějších dílů série hráli a víte, do čeho jdete. Nápověda tu sice je, ale nepoučí vás o každém detailu a prkotině.

Nový mód Showdown V MLB The Show 20 najdete kromě už známých módů také nový (je součástí módu Diamond Dynasty) nazvaný Showdown. V něm si vyberete několik základních hráčů svého týmů (zbytek poskládá umělá inteligence) s tím, že plníte různé úkoly a výzvy a postupně směřujete k finálnímu zápasu, který rozhodně není lehký, ale pokud uspějete, získáte působivé odměny jako je třeba slušná porce zkušeností. Jde o docela zábavný přídavek, který sice není nutné hrát, ale určitě stojí za zkoušku.

Musel jsem si pravidla baseballu pořádně zopakovat, abych měl šanci. Poctivě jsem také četl všechna okna s informacemi, která se objevují, abych se naučil základy, na kterých je MLB The Show 20 vystavěno.

Ohlídejte si (skoro) vše, nebo to nechte na umělé inteligenci

MLB The Show samozřejmě není úplně autentickou simulací nejznámější americké baseballové ligy Major League Baseball, občas dostává přednost zábavnost před realističností, ale také nejde o stoprocentně arkádovou sportovní hru, ve které se vše podřizuje co největší přístupnosti a jednoduchosti.

MLB The Show 20 MLB The Show 20

Pozitivem je, že komplexnost a náročnost výrazně ovlivní hráč. Není řeč jen o možnosti zvolit si obtížnost, ale především o tom, že máte k dispozici volbu nechat určité herní činností na umělé inteligenci.

Když se chcete soustředit jen na některé aspekty hry a jiné vás obtěžují, tak často není problémem nechat umělou inteligenci, aby obstarala to, co vám úplně nevoní. Umělá inteligence je slušným pomocníkem, ale pokud by se vám nelíbilo, co dělá, máte kdykoliv možnost zasáhnout a donutit herní postavy, aby poslouchaly vás a ne počítač.

To, že MLB The Show 20 není titulem, který vám za dvacet minut vejde kompletně do krve, je jasné na každém kroku. Hra chce být opravdu precizním zážitkem, což je patrné už jen z toho, kolik času vám zabere vytvoření vlastní postavy.

Ani některé velké RPG tituly nenabízejí tolik možností, jak si upravit svého hrdinu. Pokud se nespolehnete na automatické vytvoření hráče, tak v případě jeho vzhledu ovlivňujete vše od typu postavy a účesu, až po takové detaily jako je velikost kruhů pod očima.

Na RPG neodkazuje jen bohatá nabídka možností, jak upravit svou postavu vizuálně, ale také to, že sportovec má sloty na různé speciální vlastnosti, které vám během zápasů pomáhají. To, které talenty se vám zpřístupní, ovlivňuje například reakce během rozhovorů.

Chcete rychlý zápas, nebo strávit u MLB několik hodin v kuse?

Tvůrci se nedrželi zkrátka, ani pokud jde o nabídku módů. Je jich velmi slušné množství, kdy je pozornost poctivě rozdělena mezi módy pro více hráčů i pro ty, kteří raději hrají sami.

Velmi zábavný je mód Franchise, kdy pečujete o svůj vlastní tým. Můžete ovlivňovat hromadu věcí, jako je například chování členů týmu během hry a kreativní typy jistě potěší možnost vytvořit si logo týmu.

MLB The Show 20 MLB The Show 20

Pro ty, kteří nemají chuť dohlížet na celý tým, je připraven extrémně populární mód Road to the Show, ve kterém se ujmete nadějného hráče, který se snaží prosadit a stát se legendárním profíkem. V tomto případě budete soustředit pozornost hlavně na svého sportovce, ale důležité je také, jaké budete udržovat vztahy a atmosféru v týmu, což ovlivní jeho úspěch.

Jsou to časově náročné módy a i když necháte spoustu činností na umělé inteligenci, hraní ukousne dost z vašeho volného času. Pokud ovšem toužíte po rychlé hře, ve které se budete soustředit hlavně a především na odpalování a nadhazování, není problém, samozřejmě nechybí módy, které vám to umožní. Příjemné je, že i během těchto „rychloher“ získáváte odměny jako například zkušenosti. Bonusem je, že můžete „nahrát“ postup z předchozího dílu.

Je na místě zmínit se o mikrotransakcích, které tu nepřekvapivě jsou. Lze nakupovat herní měnu, za kterou se dají získat například noví hráči, ale naštěstí v tomto případě se dá dostatek herního platidla nashromáždit i za vítězství ve hře, takže není nutné investovat reálné peníze.

Hudba fajn, vizuály by ještě nějakou péči snesly

V případě sportovních projektů je důležitý také soundtrack a grafické zpracování, obojí pomáhá vtáhnout hráče do dění. Ani v tomto případě MLB nezklame. Songy jsou vybrány dobře.

Samozřejmě je to otázka vkusu, nicméně jde o nerušivé kousky, které na sebe nezkoušejí strhnout veškerou pozornost, ale současně jsou dost výrazné, aby nepůsobily unyle.

MLB The Show 20 MLB The Show 20

Co se týče vizuální stránky, modely hráčů jsou obvykle dobře propracované, stadióny také vypadají pěkně. Prostředí kolem stadionů už se tolik péče nedostalo, ale to se dalo čekat. Co zaskočí, jsou animace sportovců. Někdy se zdá, že sledujete spíše Robocopa a ne profesionálního hráče baseballu.

Když už došla řeč na hráče, tak poprvé v historii série se tvůrcům povedlo dosáhnout licencování sportovců z nižší ligy Minor League Baseball, takže si užijete skutečné hráče a ne neexistují sportovce, kteří vznikli jen pro účely hry.

Zmínku si zaslouží ovládání, které je sympaticky jednoduché. Základy se dají naučit za chvíli a ani pokud máte náhodou problémy s pamětí, nebudete úplně ztraceni, protože kdykoliv můžete rychle vyvolat okno se schématem ovládacích prvků. Nicméně, jak bylo řečeno, základní ovládání není komplikované, hra chce spíše to, abyste se soustředili na přesnost při použití analogové páčky a načasování stisknutí tlačítek a nelámali si hlavu s tím, že si nemůžete vybavit, jak provést určitý typ nadhozu nebo odpalu.



Je vám asi jasné, že MLB The Show 20 je povedeným kouskem, ale nedostatky má. Například některé módy jsou poměrně nezábavné a zdá se, že jsou tu jen proto, aby se vývojáři mohli pochlubit tím, kolik módů hra obsahuje. Pravděpodobně narazíte na módy, které jednou zkusíte a pak už se k nim nevrátíte.

Plus je tu zmíněný fakt, že hra příliš nemyslí na nováčky, kteří se zprvu mohou cítit trošku zahlceně a zmateně. Některé pak může zklamat, že ani tentokrát (byť po tom fandové dlouhodobě volají) není možné vytvořit si vlastní stadion k obrazu svému.

Přesto je MLB The Show 20 skvělou volbou pro fandy baseballu. Je sice pravda, že série MLB má na trhu dominantní postavení, ale vývojářské studio neusnulo na vavřínech a o svou sérii dobře pečuje.