Dříve patřily snímky natočené podle videoher mezi odpad, těmto dnům už ovšem dávno odzvonilo. Filmová trilogie Ježek Sonic vytřela všem zraky a doslova dobyla Hollywood. Pozadu se nedržel ani animák Super Mario Bros. ve filmu. Takže jestli něco filmová studia umí, jsou to herní adaptace mířené na mladší publikum, potažmo celou rodinu. Snímek Minecraft film měl tedy cestu k úspěchu vyšlapanou těmito nejlepšími zástupci žánru. Že by se u nich filmaři poučili nebo trefně inspirovali, se říct nedá.

A to především kvůli tomu, co se na stříbrné plátno vůbec nepodařilo přenést – kreativitu. Přitom Minecraft je hotový popkulturní fenomén, který učaroval milionům hráčů po celém světě. Všechno to těžení, crafting, budování, i boj o přežití v otevřeném světě stvořeném z krychlí, a to hned v několika různých režimech, se staly receptem na úspěch ještě před vydáním hry. Bodovala totiž už v roce 2009, kdy světlo světa spatřila alfa verze pro PC. Když plná hra vyšla o dva roky později, bylo jasné, že jde o megahit, kterého se ke dnešku prodalo více než 300 milionů kopií.

Fenomén, který se až teď stal filmem

Bez nadsázky tak každý opravdový hráč přišel někdy ve svém pařanském životě s Minecraftem do kontaktu, ať už si ho vyzkoušel nebo mu naprosto propadl na jedné z mnoha platforem, pro které vyšel. Spousta lidí při hraní Minecraftu dospěla. Dopad tohoto fenoménu, který dávno už přesáhl svět videoher a expandoval mezi knihy, komiksy, oblečení a všemožné dárkové předměty včetně stavebnice Lego, je enormní. Jen ten film stále chyběl. Těm nejvěrnějším fanouškům citelně.

Film Minecraft Film Minecraft

Minecraft film je dílem hraným, byť byli herci většinou natáčeni před zeleným pozadím. CGI efekty jsou sice celkem na úrovni, ale stále jde jen o počítačovou tvorbu, u níž je vidět její původ. Jen si představte takového krychlového kostlivce nebo dokonce Creepera zpracovaného v podobě animatronické loutky! Hlavními hrdiny příběhu je nesourodá partička potrhlých individuí, jejichž přátelství jim nikdy neuvěříte. Chemie mezi herci je totiž naprosto neexistující. Jejich výkony mdlé, fádní a naprosto nikdo nevyčnívá. A to i přesto, že byly obsazeny hollywoodské stálice.

Minecraft film potápí mdlé herecké výkony

Do minecraftovského Overworldu zavítá díky magickému orbu dvojice sirotků Henry (Sebastian Hansen) a Natalie (Emma Myersová), které doprovází jejich kurátorka Dawn. Ztvárňuje ji černošská baculka Danielle Brooksová, jež budou hráči znát nejspíš nejvíce jako dobrosrdečnou lesbu Leotu z komiksového seriálu Peacemaker.

Další do party je nejlepší hráč roku 1989 Garrett přezdívaný Smeťák. Proč? Od dob své největší slávy nic nedokázal, nikam se neposunul. Živoří tím, že skupuje staré sklady a garáže s vidinou, že v nich najde nějaký retro herní poklad, který prodá ve svém bazaru. Něco jako Láďa Leimer ve skutečnosti. Garret s tváří a hereckým talentem Jasona Momoy je tedy něco.

Film Minecraft Film Minecraft

Po zhlédnutí filmu jsme si jisti, že se z tohoto akčního hrdiny komik určitě nestane. Poslední do party je filmová verze herního Steva, kterého ztvárňuje Jack Black. A s ním je to vždycky hop, nebo trop. Někdy je to paráda jako v Tropické bouři či Super Mario Bros. ve filmu, jindy je to spíše jako v Borderlands. Zde je v jeho kariéře opět šlápnutí vedle.

Minecringe

Jeho Steve je v minecraftovském Overworldu držen nedobrovolně, jako přední stavitel, zlou čarodějnicí piglidí. Poté, co se všichni setkají, rozjíždí se neoriginální příběh plný klišé. Rádoby vtipy nejsou vtipné, a celé kino se nahlas smálo jenom jednou. To je u komediálního filmu tristní. Možná, že některé opravdu vtipné průpovídky zabil překlad kvůli dabingu, ale dost o tom pochybujeme.

Momoa a Black jako komediální duo nefungují pohromadě ani na pár minut. Ale třeba se někomu zavděčí, když na plátně předvádějí polohu „69“, více než nám. A když se náhodou objeví něco příjemného, například když Smeťák fouká do starého cartridge, zabije to okatý product placement na sušenky.

Film Minecraft Film Minecraft

A pak je tu vedlejší role Jennifer Coolidgeové, kterou si většina diváků vybaví jako Stifflerovu mámu ze série hanbatých komedií Prci, prci, prcičky. Docela se divíme, že takto ponížená, postarší, osamělá žena se dostala na stříbrné plátno v dnešní hyperkorektní době. Neradi používáme cizí termity, dokud je suterénně neovládáme, ale k Minecraftu se nejvíce hodí označení cringe.

Zpracování herního světa a mechanismů je to nejlepší

Ani hudební díla nás ve filmu neoslovila. Je sice fajn, že na začátku zní instrumentální verze I Just Can’t Get Enough od Depeche Mode, ale to na utáhnutí celého filmu nestačí. To jediné, v čem Minecraft film vyniká, je zpracování Overworldu a to především herních mechanismů.

Když se začnou těžit suroviny, jako ve hře se změní na miniaturní předměty. Dokonce je přítomné i známé popírání gravitace, když Henry získá dřevo ze stromu a jeho koruna dál levituje ve vzduchu. Stejně parádní je i samotný crafting, který probíhá na plátně stejně jako ve videohře.

A i když se nám Minecraft film bohužel nelíbil, toto byly ty nejlepší okamžiky, u kterých jsme si s úsměvem zavzpomínali na hraní předlohy. Přesně tyhle chvíle, kdy se setmí a vylezou ven kostlivci a zombie. Nebo když je zlikvidováno čuně a vypadne z něj steak. To jsou ty nejlepší zážitky, které si z kina odnesete. Minecraft film je totiž více než letitým hráčům předlohy výhradně určen těm nejmenším. Právě děti jsou jediné publikum, které si snímek užije. Ale rozhodně ne všechny děti.

V kině nevídaný zážitek

Jedna ratolest vykřikla při promítání v sále „Creeper,“ když se poprvé tento tvor objevil na plátně, což byla asi největší emoce projevená na předpremiéře. Jiné děti zase chtěly jít domů ještě před tím, než se spustily závěrečné titulky. Všichni ti pospávající influenceři z aktuálních reality show a seriálu i nadávající diváci po skončení předpremiéry byli jasným důkazem nekvalit filmu. A upřímně jsme v kině takovouto skličující zkušenost ještě nezažili. Toto se prostě jen tak nevidí.

Film Minecraft Film Minecraft

Neradi haníme a hejtujeme, ale o filmu Minecraft se toho moc dobrého napsat nedá. Škoda. Takto film natočený podle videohry určitě vypadat nemá. Zvláště po super tvorbě, kterou zmiňujeme v rámečku. Raději si Minecraft zahrajte, je to nesrovnatelně větší zábava než sledování této bídy, která postrádá duši.

Hodnocení: 20 %