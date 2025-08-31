RECENZE: Multiplayerová střílečka Midnight Murder Club je výstřel do tmy

O novince Midnight Murder Club se nemluvilo tolik jako o jiných online akcích. Takže pokud vám dosud unikala, vězte, že už v březnu byl spuštěn předběžný přístup (early access) a nyní vyšla naostro. Není to žádný AAA titul s bambilionovým rozpočtem, ale nenápadná a převážně multiplayerová akce s několika dobrými nápady a jednoduchým technickým zpracováním.
Leckterý hráč by možná řekl, že musí jít právě kvůli horší technické stránce a evidentně nepřehnaným ambicím o free to play titul. Ale není tomu tak. Tvůrci na to jdou jinak. Koncepčně jde o budgetový titul za pár kaček, který však nabízí zajímavou funkci.
Jak každý majitel PlayStation 5 konzole ví, k online hraní je zapotřebí jedno z předplatných PlayStation Plus. Pokud nejde právě o free to play videohru. Při hraní Midnight Murder Club musí mít předplatné všichni zúčastnění. Jenže hráč, který si hru zakoupil, může do sídla zdarma pozvat pět dalších kamarádů. A to se vyplatí!
Uvnitř potemnělého sídla
Otázkou však zůstává, jestli někdo pozvání přijme. My jsme pozvali několik lidí z našeho seznamu přátel, ale výzvu k hraní nikdo nepřijal. Stejně tak není úplně zřejmé, zda jsou problémy s matchmakingem nebo Midnight Murder Club stále hraje málo lidí. Někdy na hraní čekáte pár sekund, ale zažili jsme i patnáct minut.
Sídlo Wormwood, v němž se veškeré herní dění odehrává, je relativně rozlehlé, ale zároveň docela prázdné. Je v něm velká hala, má přilehlou zahradu, v interiéru spoustu vycpaných zvířat, brnění a obrazů. Živě ale moc nepůsobí a jde zatím o jedinou herní mapu, kterou hra disponuje. A to je prostě málo.
Hra je určena maximálně šesti hráčům, kteří se v jednom z několika režimů utkávají v zatemnělém Wormwoodu plném pastí a nástrah. To, že je v sídle tma jako v tunelu, má svůj význam. Tou první je maskování špatné grafiky na úrovni budgetového hororu z PlayStation 4, tou druhou je výrazný herní prvek.
Hra na schovávanou
Ve tmě vás logicky nikdo nevidí, nebo přinejlepším špatně vidí, což vám poskytuje ochranu před protihráči. Jenže ani vy nevidíte na krok. Když vytáhnete baterku, zorientujete se. A zobrazí se i mapa. Ale s ní se stáváte snadným cílem. Pohybovat se tak budete většinou po tmě a po sluchu.
Diody na ovladači DualSense navíc signalizují blikáním, kde se co šustne. Midnight Murder Club je střílečka z pohledu první osoby. Základní zbraní je revolver s neomezenými náboji. I když vám munice nikdy nedojde, zbraň se dlouho nabíjí. Přestřelky tedy nepostrádají taktiku. K šarvátkám nablízko vám zase poslouží nůž. Další zbraně – jako retro samopal Tommy Gun nebo Molotovův koktej – jsou k dispozici jako samostatné power-upy na jedno použití. Stejně jako medvědí past, padající lustr nebo energetický nápoj, který z vás udělá rychlík.
Hraní pár okamžiků baví a dvě, tři klání po sobě nás nikdy nenudila. Jakmile jsme ale pařili déle, dostavily se nuda a stereotyp.
Módy jsou to, oč tu běží
S ostatními spoluhráči, ať už kamarády, nebo neznámými ve veřejném klání, vždy volíte jeden z režimů. Ty jsou to nejlepší, co hra nabízí. Od naprosto základních a názvem všeříkajících módů free-for-all (všichni proti všem) nebo team deathmatch až po ty originálnější. V režimu Headhunters nahání jeden lovec ostatní hráče, kteří se v časovém limitu snaží zlikvidovat lebky poschovávané po sídle. Thief of the night (zloděj noci) nabízí krádeže lebek a jejich rozmísťování do sejfů.
Nejhranější a nejzajímavější je asi mód Wildcards, v němž si hráči vybírají karty, které mění pravidla hry a hratelnost. Zvolené karty za vámi například budou dělat stopu, která prozradí, kde se nacházíte, znepřístupní hořejší patro sídla, udělá z vás zmenšené či vznášející se nešťastlivce atd. Posledním – a jediným i pouze v jednom hráči spustitelným – režimem je Graveyard Shift. Stejně je ale větší zábava ho hrát kooperativně ve dvou.
Rozdat si to můžete i s pécéčkáři
Za úkol máte buďto najít lebky a zničit totem, nalézt cenný předmět a odnést ho do trezoru nebo souboj s bossem. Úkoly se mění, obtížnost vzrůstá. Neotřelost a variabilita některých režimů je tím nejzajímavějším, co Midnight Murder Club nabízí.
K dispozici je i crossplay funkce, která vám umožní hrát proti PC hráčům, kdybyste o to stáli. Vizuálně je na tom hra bídně, ale aspoň běží hladce a nedochází k žádnému zpomalování či padání hry. Zvuk je v pořádku, ať už jde o skřípající dveře či střelbu. Hudba je pak spíš nevýrazná, ale k pojetí hry se hodí.
Midnight Murder Club rozhodně není špatná hra. Má co nabídnout, je originální a k dostání je navíc za pár kaček. Takže pokud seženete dostatek kamarádů, pořízení a zahrání se vyplatí. Na druhou stranu si jen horko těžko představovat, že bude zrovna tento online titul hratelný za pár let a nebude ukončena jeho podpora. Uvidíme, třeba Midnight Murder Club překvapí.