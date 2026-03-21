Metal Gear Solid je herní fenomén, jenž bude navždy spjatý s legendárním tvůrcem Hideo Kodžimou. Ovšem zapadnout by nemělo ani další jméno. Emerson Macuuči, což je hlavní designér zde představené deskovky. Macuuči přitom získal kredit skrze deskoherní sérii Centuri, přičemž u projektu Metal Gear Solid – Desková hra (dále jen MGS) se mu podařilo málo vídaným způsobem převést herní předlohu na stůl.
Svůj podíl na celkovém výsledku a prožitku má také známá společnost CMON, s níž je tradičně spojeno hodně kvalitní dílenské zpracování, kde jsou v první řadě samozřejmě hezké figurky.
Kapitola I. Insert a pravidla
Počeštěný MGS v těchto dnech přichází na tuzemský trh díky firmě Asmodee Czech Republic. V krabici najdete čtyři sešity s misemi korespondujícími s těmi, jaké jste kdysi hráli na první konzoli PlayStation. K tomu bezmála dvě stovky karet, spousta žetonů a výše zmiňované figurky, k jejichž uskladnění tu je příhodně navržený insert. Bohužel tvůrci z neznámého důvodu nevzali v potaz, že si karty budete chtít obalit, takže po uvedeném aktu už se vám do insertu všechny nevměstnají.
Další problém se váže na pravidlovou část hry. Takhle, MGS není v tomto směru nikterak komplikovaná záležitost. Rozhodně nejde o hardcore počin, jako tomu je v případě jiné novinky – S.T.A.L.K.E.R. Desková hra. Kriticky se však dá nahlížet na nedobře navrženou strukturu pravidel a především skutečnost, že rulebook nemá index. Navrch je zde pár úplně zbytečných věcí s otazníkem, jež nepomůže zcela objasnit ani aktualizovaný FAQ. Jedním dechem však musím zmínit následující:
Česká pravidla se dají stáhnout ze stránek distributora a v digitální verzi absence indexu přirozeně tolik nevadí. A Macuuči se po vzoru jiných vývojářů čile angažuje na serveru BoardGameGeek, na němž reaguje na časté dotazy hráčů stran nejasností, které mohou vyplynout i z prostého přehlédnutí či špatného výkladu textu. Tuto jeho snahu oceňuji tím spíše, že má styl, neboť odpovědi vizuálně koncipuje jako komunikaci přes kodek, jenž je opět nedílnou součástí hraní.
Kapitola II. Kooperativní kampaňové tažení
Oficiální info předkládá tyto řádky: Příběh hry vás zavede na základnu Shadow Moses, kde se teroristická skupina FOXHOUND zmocnila zařízení na likvidaci jaderných hlavic a vyhrožuje jejich odpálením. Vaším úkolem je proniknout do přísně střeženého komplexu, plnit jednotlivé mise a postupně odhalovat, co se za celou krizí skutečně skrývá. Hra staví na silné atmosféře známé z videohry a pracuje s tématy utajení, napětí a morálních dilemat, která se v průběhu kampaně postupně rozvíjejí.
Nyní se pokusíme rozvinout samotné řádky. Kampaňové snažení v MGS obnáší 14 misí, z nichž polovina je infiltračních, ve zbytku budete čelit některému z bossů. Ačkoliv je MGS prezentován jako kooperativní dobrodružství určené až čtyřem hráčům, zdaleka nejlepší volbou se zdá být sólo režim. Pro určité úseky si sice dokážu představit efektivní spolupráci dvou hráčů, nicméně ve více lidech bych už MGS nedoporučil. Třebaže tady můžete posléze operovat se čtyřčlennou údernou jednotkou.
Nejdůležitějším hrdinou je samozřejmě Solid Snake, na jehož bedrech spočívá největší penzum práce. Celou kampaň je přitom možné odehrát jen a pouze s jeho postavou (až na jednu výjimku), jakkoliv se brzy po vašem boku coby užitečný parťák objeví Meryl a v pozdějších fázích agilní nindža Gray Fox a Otacon. Otacon je velmi specifickou figurou, specializující se na hackování počítačů. Díky tomu umí zpomalit nepřátelské hlídky, odvést jejich pozornost či zpřístupnit zapovězené oblasti na mapě.
Kapitola III. Sepětí s herní předlohou
Ano, v deskovce zažijete dílčí změny a také ústupky vůči originálu, poplatné odlišnému formátu. Ve druhém případě se kupříkladu připravte na výrazně menší inventář anebo úplnou absenci uspávací munice. Jedinou alternativou na dálku pro okamžité odeslání nepřítele do říše snů je omračující granát. Jinak pochopitelně nechybí ikonický útok tváří v tvář, po němž lze tělo přemístit na méně frekventované políčko a eventuálně ještě svázat, aby voják po probuzení nezlobil.
Vyjma opatrného plížení je řešením použití střelných zbraní a výbušnin, vyvolávajících zpravidla hluk a zvýšenou pozornost. Nicméně rychlé vyčištění cesty někdy přijde vhod kvůli svižnějšímu postupu. V MGS jste totiž pod permanentním časovým tlakem. Pro infiltrační mise je nastavený balíček karet, který se umenšuje. Jednak představuje nelítostně ubíhající čas. A potom slouží pro definici dostupných akcí protistrany, počítaje v to příchod posil, pozicování bezpečnostních kamer či pohyb hlídek.
Buď jak buď, MGS na každém svém kroku ukazuje nevídané sepětí s třicet let starou videohrou. Téměř identické mapy a situace, herní mechaniky a nápady, boss fighty a dále pak samotný příběh, sdílený zejména skrze komunikaci přes kodek, pro což máte vymezený celý sešit. Kodek se připomíná kupříkladu při zisku nového vybavení, má dokonce klíčový přesah při střetu s Psycho Mantisem, v němž na vás čeká povedená hádanka. Pokud ve výsledku hledáte výstižné slovo, jedno bych tu měl: Bravo!
Kapitola IV. Kostkové hrátky
Je důležité předznamenat, že většinu oblastí není možné zcela vyčistit, jelikož v nich neustále hrozí příchod nových ozbrojenců. Takže musíte býti pořád na pozoru a dobře zvažovat další kroky, k čemuž máte čtyři akční žetony. Tyto lze přetavit do vybraných akcí, majících různé zatížení. Pro pohyb, výstřel či interakci vám postačí jeden žeton, ale pro silný útok nablízko již potřebujete dva. Nejenom u ataku sehrají stěžejní roli kostky, vesměs pracujete se dvěma odlišně zbarvenými sadami šestistěnek.
RECENZE: Vynikající Heroes of Might and Magic III bodují i jako deskovka
Kritické jsou bílé kostky, u nichž je na místě jedničky nebezpečný symbol vykřičníku znamenající, že vaše aktivita vzbudila nežádoucí pozornost. Zatímco Snake, univerzální a zřejmě i nejlepší postava z kvarteta hrdinů, se dokáže podobné nepřízni osudu vzepřít, zbyvší členové týmu jsou na tom o poznání hůře. Díky tomu se můžete trochu překvapivě dobrat zjištění, že kampaň odehraná jenom se Snakem bude jednodušší, než pokusy ve větším početním zastoupení.
Na druhou stranu kooperace s vašimi druhy ve zbrani, jakkoliv komplikovanější, skýtá interesantní taktické možnosti a s nimi spojené úplně nové způsoby řešení ošemetných situací. Jelikož je v kampani striktně definováno, kdo že se ke Snakeovi eventuálně přidá, oceníte separátní sešit s VR misemi. Najdete v něm šestici speciálních misí, kde u výběru hrdinů nejsou vůbec žádná omezení a v kombinaci s dostupným vybavením lze nápaditě experimentovat. Čehož součástí jsou i vámi preferovaní bossové.
Kapitola V. Plížení a schovávání
V rámci častých stealth manévrů je pamatováno na schovku v populární kartonové krabici, potažmo nesmírně efektivní krytí se u rohů stěn. Čemuž napomáhá unikátní, ale přitom tematicky designovaný LOS systém, resp. zorné pole, abychom byli v intencích českého překladu. Samotná Meryl navíc dokáže relativně bezpečně projít v přestrojení, což ruku v ruce s její schopností modifikovat hody kostkou na straně Snakea, stejně jako hody prováděné proti jeho osobě, z ní činí skvělou volbu pro kooperativní snažení.
Vyhraje odstřelovač, nebo německá obrana? Recenze deskovky Sniper Elite
Dlužno zmínit, že infiltrační proces může leckdy evokovat takové malé puzzle. Z důvodu, že patrolující hlídky nemají pevně danou rutinu a průběžně mění směr svého přesunu, musíte nezřídka propočítávat a přepočítávat trasu a měnit takříkajíc za pochodu plán. Uvedený koncept jednoznačně prospívá budování správné atmosféry. Jsme-li nyní u počítání, je záhodno připočítat snahu herní komunity vytvářející pro MGS další herní obsah, počítaje v to nové mise a vybavení.
Každopádně souboje s koncovými bossáky nabízejí výrazně odlišnou zkušenost, a třebaže se stále dostavuje velice příjemný pocit déjà vu, není tato pasáž až tak atraktivní. Byť například u Sniper Wolfa potěší alternativní cesta k jinému příběhovému rozuzlení, platí, že infiltrační mise jsou prostě zajímavější. Přičemž za tímto resumé rozhodně není zjištění, že nepřátelskou bojovou techniku – vrtulník, tank a Metal Gear Rex, reprezentují toliko 2D kartonové obrazce.
Slovo závěrem
Metal Gear Solid jako deskovka je vynikající hrou a současně neuvěřitelně věrnou a chytlavou předělávkou devadesátkové klasiky z konzole PlayStation. Pro fanoušky tohoto univerza jde bez diskuse o povinnost, ale připravte se na skutečnost, že navzdory proklamacím půjde mnohem spíše o sólové dobrodružství, kde budete moci ovládat i několik hrdinů naráz. Jasná volba to však je i pro hráče, kteří mají aspoň trochu rádi motiv plížení a utajení. Zkrátka a dobře toto dílo se vážně povedlo!
Návyková karetní hra Slay the Spire boduje i v deskové podobě. A v češtině