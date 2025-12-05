RECENZE: Zahrajte si jako kdysi. Mlátička Marvel Cosmic Invasion je skvělá

Jan Lysý
Komiksová mlátička Marvel Cosmic Invasion je příjemnou ozvěnou starých časů. Originalitou příliš neoplývá, ovšem zábavou ano. Jen je velmi krátká.

Marvel Cosmic Invasion

01.12.2025 PC, XboxOne, PS4, Switch, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

iDNES.cz

80%
Herní karta
  • Pravověrná beat ‚em up hra
  • Skvělé vizuály a hudba
  • Hromada rozmanitých postav
  • Krátká kampaň
  • Malá variabilita nepřátel
  • Pro neznalé Marvelu chaotický příběh

Asi bych nešel tak daleko, abych tvrdil, že žánr beat ’em up zažívá renesanci, ale je pravdou, že se v posledních letech objevilo pár kousků, které (nejen) mě potěšily. A ano, můžu k nim rovnou zařadit i novinku Marvel Cosmic Invasion.

Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion
67 fotografií

Pokud bych to měl shrnout, je to v podstatě mlátička v té nejklasičtější podobě, a to (z většiny) není myšleno jako výtka. Naopak, jde o projekt, který očividně odkazuje na doby, kdy byl tento žánr na vrcholu. Není řeč jen o vizuálním ztvárnění, ale také o herní náplni.

Kdo je Annihilus?

Už poměrně dlouho před vydáním hry bylo jasné, že ústředním padouchem bude Annihilus. A kdo to vlastně je? Vytvořila ho legendární dvojice Stan Lee a Jack Kirby. Jde o častého protivníka Fantastické čtyřky, který vládne s pomocí artefaktu známého jako Cosmic Control Rod takzvané Negativní zóně a jejím obyvatelům. Annihilus dokáže létat a má fyziologii podobnou hmyzu, díky čemuž je velmi těžké ho zranit. Kromě toho je velmi obstojný bojovník, porazil Thora nebo Thinga.

Už delší dobu se spekuluje, že se Annihilus objeví v marvelovském filmovém universu, ale jak víme, zatím k tomu nedošlo. Jestli se to v dohledné době změní, to těžko říct, ale v komiksu jde o velmi nebezpečného padoucha, takže by nám to rozhodně nevadilo.

Je však nutné zmínit, že Marvel Cosmic Invasion trpí i neduhy, které jsou pro beat ’em up projekty typické. O tom ale trochu později.

Název dává jasně vědět, čím se hra inspiruje, ano, jde o komiksy ze stáje Marvelu. Není třeba je znát, ale asi vás nepřekvapí, že ti, kteří se v kreslených sešitech orientují, si hru užijí víc.

To pochopíte už ve chvíli, kdy se podíváte na seznam patnácti herních postav. Některé jsou profláklé a znají je i lidé, kteří mají s Marvelem zkušenosti jen skrze filmy a seriály. Pak jsou tu hrdinové, kteří komiksovým fandům rozhodně cizí nebudou, ale běžnému člověku nemusejí nic říkat. Bavíme se například o supermocné postavě jménem Phyla-Vell (měla malou roli ve třetích Strážcích Galaxie), Betu Ray Billovi nebo nejproslulejším členovi „vesmírné policie“ Nova Corps, který je známý jako Nova (a na jehož představení ve filmech/seriálech se čeká už roky).

Znalci si také více užijí příběh, který je poměrně zkratkovitý, a skoro až chaotický. Hráč se neustále ocitá na různých místech, potkává hromadu postav a čelí množství různých padouchů a ano, na první pohled to vypadá jako dějový guláš. A on svým způsobem je, ale komiksoví milovníci jistě budou nadšení z toho, které jedince během své cesty potkají a do jakých lokací zavítají.

Pořádná hromada hrdinů

Potěšující je, že jsou vizuálně výrazně odlišné a nepůsobí jednotvárně, je tak trochu škoda, že nepřátelé, které v nich potkáte, nemají příliš variant. Není jich dramaticky málo, ale po chvíli budete potkávat ty samé rivaly. To je vcelku častá slabina her beat ’em up.

Marvel Cosmic Invasion

Co však slabinou Marvel Cosmic Invasion není, je počet postav. Asi vás mile překvapilo, že je jich patnáct a jistě, nejsou úplně vybalancované, to je asi při takovém počtu nemožné, nicméně jsou dostatečně rozdílné, aby nepůsobily jako své kopie a současně asi žádná není natolik nevyladěná, aby se s ní nedalo hrát.

Respektive by bylo vhodné použít množné číslo, protože pokud budete hrát sami, pak si vybíráte duo, kdy je dovoleno mezi jeho jednotlivými členy libovolně přepínat. A vlastně je to někdy nutné. Například ve chvíli, kdy vás nepřítel chytne, se to dá řešit přivoláním spolubojovníka.

Hrdinové se automaticky vyvíjejí, po dokončení (nebo i ve chvíli, kdy vaše postavy zemřou a úroveň skončí předčasně) mise získají zkušenosti a čas od času se vylepší například jejich zdraví. Nečekejte ovšem žádné RPG hody.

Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion

Ostatně, stejně jako mnozí kolegové sází Marvel Cosmic Invasion na jednoduchost. Není řeč o obtížnosti (hra není přehnaně drsná, někteří bossové si však mohou vyžádat více pokusů), ale o tom, že herní mechanismy bych nepopsal jako komplexní. Jsou lehce přístupné, vystačíte si s pár tlačítky pro všechny potřebné aktivity a neřešíte aspekty, jako je rozdělování zkušenostních bodů nebo předmětů.

To asi moc lidí stejně nečekalo, Marvel Cosmic Invasion chce být přímočarou zábavou, a to se jí daří. Jde o velmi dynamickou mlátičku, u které člověka za chvíli doslova začne bolet palec, jak zběsile bude tisknout tlačítka na ovladači.

Taktizování je ovšem občas nutné. Pro příklad je důležité si dobře sestavit tým, aby byl rozmanitý (například je dobré mít po ruce někoho, kdo dokáže létat, jinak budou vznášející se protivníci pořádnou osinou v zadnici) a zvažovat, kdy aktivovat superschopnost, pro kterou je potřeba speciální energie. Hra je však především o zběsilé likvidaci desítek a desítek bezejmenných nepřátel.

Moderně nemoderní zpracování

Ano, někdy je to jednotvárné a pokud by u Marvel Cosmic Invasion člověk seděl deset hodin v kuse, pak by ho to asi začalo nudit, ovšem příběhový mód zvládnete s trochou snahy dokončit pod tři hodiny, takže stereotyp příliš nehrozí.

Zní to jako velmi krátká doba a obecně řečeno je, ale u podobných her nejde o nic překvapivého a obvykle je to zohledněno v ceně. Tady si ale nejsem jistý, zda byla nastavena dobře. Chápu, že jde o projekt inspirovaný marvelovskými světy a ano, jde o skvělou zábavu, ale je otázkou, jestli je to dostatečný argument pro částku skoro 700 korun (byť například na PlayStation Storu je pro předplatitele PlayStation Plus do 15. 12. 2025 desetiprocentní sleva) za tříhodinovou kampaň.

Abych byl fér, s ohledem na počet postav je míra znovuhratelnosti vcelku vysoká, kromě kampaně je tu i arkádový režim, který „oseká“ různé „úlevy“ a emuluje zážitek z herních automatů a nechybí ani možnost hry až pro čtyři hráče (lokálně i online). To vše přidává Marvel Cosmic Invasion na hodnotě, ale i tak se objevuje dost stížností na cenu.

Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion

Určitou motivací pro nákup může být i to, že hra sází na retro styl, jak v případě vizuálního pojetí, tak hudby. Ovšem byť jde o očividný odkaz na „doby dávno minulé“, nepůsobí technické pojetí zastarale, pokud to dává smysl.

Je to dost, aby to ospravedlnilo cenu? To je samozřejmě na rozhodnutí každého. Pokud máte rádi marvelovské komiksy, případně hledáte beat ’em up, která evokuje klasiky žánru, pak je Marvel Cosmic Invasion dobrou investicí, u ostatních hráčů si úplně jistý nejsem. Na druhou stranu, předchozí hra od studia Tribute Games – povedená mlátička Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder‘s Revenge – byla podobně dlouhá a v době uvedení stála nějakých 600 korun, takže to, co je požadováno za Marvel Cosmic Invasion, nakonec není takovým překvapením.

Témata: Marvel Comics

80%

