Od vydání Mario Tennis Aces na první Switch brzy uběhne osm let, aktuální díl nazvaný Mario Tennis Fever na Switch 2 na něj po principiální stránce navazuje. Opět je to tedy tenis rozšířený o akční prvky, jehož součástí je příběhový režim. Novinka je ještě o něco hravější, bláznivější, se spoustou animací a režimů navíc. Zkrátka takový ten klasický, povedený další díl.
Mario Tennis Fever se v základu hraje úplně stejně, jako tenis, jak ho známe z reálu s dvojhrou i čtyřhrou a se všemi základními odpaly. Výraznou změnu pravidel přinášejí rakety, na něž jsou navázány speciální schopnosti. Když se nabije potřebný ukazatel, můžete efekt aktivovat, a vykouzlit tak oponentovi na hřišti lávová políčka, kluziště či banány, po nichž může uklouznout.
Háček je v tom, že efekt se aktivuje až v okamžiku, kdy míček dopadne na hřiště. Pokud tedy oponent váš odpal vybere a vy ho následně nestihnete z voleje vrátit, smůla, vaše speciálka bude škodit vám na vaší straně hřiště. To vnáší do hy určitý prvek nejistoty a ve výsledku se snažíte hrát přeci jen taktičtěji i s tímto silovým prvkem. V případě zájmu můžete efekt raket vypnout, nebo naopak hrát se dvěma.
Nejvíc postav, spousta režimů
Nový díl láká na dosud největší počet hratelných postav, který se vyšplhal na 38 a zahrnuje kromě známých jmen, jakými jsou Mario, Luigi či Yoshi, třeba i králíka Nabbita a baby Waluigiho. Postavy definují čtyři vlastnosti, takže za každou se hraje trochu jinak.
Na začátku nejsou všechny otevřené, musíte si je zpřístupnit. Ale nebojte, moc času to nezabere. Hra vás spíš chce postupně provést všemi dostupnými režimy.
Ačkoliv je zde velmi rychlý návod, jak hrát, doporučoval bych začít příběhovým režimem, který plní roli tutorialu. Maria a jeho partu stihne kletba, takže se promění ve své baby verze. Musejí proto absolvovat jedno dobrodružství s raketou v ruce, aby opět vyrostli.
Zatímco uvedení do příběhu je celkem vtipné, začátek mi po herní stránce přišel nudný. Ale nebojte, sotva opustíte domovské kurty, které vás zdlouhavě a skrze minihry učí základní údery, začne to být zajímavé a konečně zábavné. Zároveň nečekejte, že zde strávíte nějak extra času, je to výlet na pár hodin.
Dále tu jsou klasický turnaj, výzvy ve věži, volná hra, online, hraní pomocí pohybového ovládání a pak bláznivé režimy. Pohybové ovládání u jedné televize není vůbec špatné, postavičky si sami nadbíhají, takže hráči spíš řeší jen typ odpalu. Ale samozřejmě, je to spíš jen na rozptýlení, kdo chce hrát kompetitivně, zůstane u tradičního ovládání.
Tak trochu jiný tenis
Pod název Mix It Up se pak ukrývá kolekce bláznivých režimů, který ještě víc ohýbají klasická pravidla. V Ring Shot se nad sítí objevují kroužky, které přidávají body. Vyhrává strana, která jich nasbírá víc, hrát lze nicméně i v kooperativním režimu.
Forest Court Match je asi nejvýraznější minihra, protože střelba do Piraňa kytek ovlivňuje velikost hřiště. Samozřejmě latí, že menší plocha se lépe hlídá než velká. V Pinball Match připomene hřiště pinballový stůl, zatímco v Racket Factory Match se hraje o zisk fever rakety.
A konečně při Wonder Court Match se v jeden moment objeví nad sítí „halucinogenní“ kytka ze Super Mario Wonder, která dočasně odstraní síť a náhodně přidá jednu z miniher. Například budete trefovat kytky, které se objevují na zelených trubkách v místech, kde bývala síť.
Asi netřeba říkat, že Mario Tennis Fever je zábavný hlavně ve více hráčích. Pokud máte doma parťáka, není co řešit, my jsme si doma hraní užili. Obsahu je dost v tom smyslu, že když si půjdete zahrát, máte toho spoustu na výběr. K hratelnosti nemám výhrady, gameplay je vynikající.