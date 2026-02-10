RECENZE: Mario Tennis Fever je ještě bláznivější tenis, pobaví se každý

Ondřej Zach
  15:00
Mario Tennis Fever pobaví i ty, kteří tomuto sportu jinak nefandí. Nový díl láká na nejvíc postav v historii, spoustu režimů, hraní ve více lidech a hlavně skvělou hratelnost. Hru si však více než sólo užijete s někým dalším.

Mario Tennis Fever

Nintendo 12.02.2026 Switch 2

iDNES.cz

90%
Herní karta
  • Hraje se skvěle
  • Spousta režimů
  • Hodně postav
  • Začátek příběhového režimu je nudný

Od vydání Mario Tennis Aces na první Switch brzy uběhne osm let, aktuální díl nazvaný Mario Tennis Fever na Switch 2 na něj po principiální stránce navazuje. Opět je to tedy tenis rozšířený o akční prvky, jehož součástí je příběhový režim. Novinka je ještě o něco hravější, bláznivější, se spoustou animací a režimů navíc. Zkrátka takový ten klasický, povedený další díl.

Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
37 fotografií

Mario Tennis Fever se v základu hraje úplně stejně, jako tenis, jak ho známe z reálu s dvojhrou i čtyřhrou a se všemi základními odpaly. Výraznou změnu pravidel přinášejí rakety, na něž jsou navázány speciální schopnosti. Když se nabije potřebný ukazatel, můžete efekt aktivovat, a vykouzlit tak oponentovi na hřišti lávová políčka, kluziště či banány, po nichž může uklouznout.

Mario Tennis Fever

Háček je v tom, že efekt se aktivuje až v okamžiku, kdy míček dopadne na hřiště. Pokud tedy oponent váš odpal vybere a vy ho následně nestihnete z voleje vrátit, smůla, vaše speciálka bude škodit vám na vaší straně hřiště. To vnáší do hy určitý prvek nejistoty a ve výsledku se snažíte hrát přeci jen taktičtěji i s tímto silovým prvkem. V případě zájmu můžete efekt raket vypnout, nebo naopak hrát se dvěma.

Nejvíc postav, spousta režimů

Nový díl láká na dosud největší počet hratelných postav, který se vyšplhal na 38 a zahrnuje kromě známých jmen, jakými jsou Mario, Luigi či Yoshi, třeba i králíka Nabbita a baby Waluigiho. Postavy definují čtyři vlastnosti, takže za každou se hraje trochu jinak.

Na začátku nejsou všechny otevřené, musíte si je zpřístupnit. Ale nebojte, moc času to nezabere. Hra vás spíš chce postupně provést všemi dostupnými režimy.

Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever

Ačkoliv je zde velmi rychlý návod, jak hrát, doporučoval bych začít příběhovým režimem, který plní roli tutorialu. Maria a jeho partu stihne kletba, takže se promění ve své baby verze. Musejí proto absolvovat jedno dobrodružství s raketou v ruce, aby opět vyrostli.

Zatímco uvedení do příběhu je celkem vtipné, začátek mi po herní stránce přišel nudný. Ale nebojte, sotva opustíte domovské kurty, které vás zdlouhavě a skrze minihry učí základní údery, začne to být zajímavé a konečně zábavné. Zároveň nečekejte, že zde strávíte nějak extra času, je to výlet na pár hodin.

Mario Tennis Fever

Dále tu jsou klasický turnaj, výzvy ve věži, volná hra, online, hraní pomocí pohybového ovládání a pak bláznivé režimy. Pohybové ovládání u jedné televize není vůbec špatné, postavičky si sami nadbíhají, takže hráči spíš řeší jen typ odpalu. Ale samozřejmě, je to spíš jen na rozptýlení, kdo chce hrát kompetitivně, zůstane u tradičního ovládání.

Tak trochu jiný tenis

Pod název Mix It Up se pak ukrývá kolekce bláznivých režimů, který ještě víc ohýbají klasická pravidla. V Ring Shot se nad sítí objevují kroužky, které přidávají body. Vyhrává strana, která jich nasbírá víc, hrát lze nicméně i v kooperativním režimu.

Forest Court Match je asi nejvýraznější minihra, protože střelba do Piraňa kytek ovlivňuje velikost hřiště. Samozřejmě latí, že menší plocha se lépe hlídá než velká. V Pinball Match připomene hřiště pinballový stůl, zatímco v Racket Factory Match se hraje o zisk fever rakety.

Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever

A konečně při Wonder Court Match se v jeden moment objeví nad sítí „halucinogenní“ kytka ze Super Mario Wonder, která dočasně odstraní síť a náhodně přidá jednu z miniher. Například budete trefovat kytky, které se objevují na zelených trubkách v místech, kde bývala síť.

Asi netřeba říkat, že Mario Tennis Fever je zábavný hlavně ve více hráčích. Pokud máte doma parťáka, není co řešit, my jsme si doma hraní užili. Obsahu je dost v tom smyslu, že když si půjdete zahrát, máte toho spoustu na výběr. K hratelnosti nemám výhrady, gameplay je vynikající.

Vstoupit do diskuse
Témata: Super Mario

iDNES.cz

90%

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli

Megan Foxová (New York, 18. května 2023)

V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...

Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo

Catacomb 3-D

Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...

Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících

Ashes of Creation

Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

RECENZE: Mario Tennis Fever je ještě bláznivější tenis, pobaví se každý

90 %
Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever pobaví i ty, kteří tomuto sportu jinak nefandí. Nový díl láká na nejvíc postav v historii, spoustu režimů, hraní ve více lidech a hlavně skvělou hratelnost. Hru si však více než...

Switch 2
10. února 2026 0

Zavraždil expřítelkyni, ale litoval jediného: že si nezahraje GTA 6

Grand Theft Auto 6

Realita dopadla tvrdě na muže z Velké Británie poté, co ho zatkli za vraždu jeho expřítelkyně. Zhroutil se nikoliv kvůli tomu, že by svého činu litoval, ale proto, že si z vězení nebude moci zahrát...

10. února 2026 10

RECENZE: Gangsterka Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties nabobtnala a je osobnější

90 %
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Japonská série Yakuza se těší mimořádné oblibě už i na Západě, studio Ryu Ga Gotoku tak postupně vydává remaky starých dílů. Hráči se mohou těšit nejenom na slunnou Okinawu a osobnější rovinu, ale i...

Switch 2
9. února 2026 0

Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli

Megan Foxová (New York, 18. května 2023)

V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...

9. února 2026 4

Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo

Catacomb 3-D

Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...

8. února 2026 10

Chci si ještě zahrát Doom. Personál nemocnice splnil neobvyklé poslední přání

Umírající fanoušek dostal možnost zahrát si naposledy Dooma

Personál nemocnice v kanadském Torontu splnil nevyléčitelně nemocnému mladíkovi neobvyklé poslední přání. Přímo k lůžku, na kterém tráví poslední týdny svého života, mu instalovali PlayStation s...

7. února 2026 18

Nejlepší hraný Resident Evil? Tento krátký film musíte vidět

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

Capcom to myslí s propagací devátého Resident Evilu s podtitulem Requiem opravdu vážně. Bez jakéhokoli varování vydal hraný prequel, který slouží jako rekapitulace zkázy Raccoon City i nástin toho,...

6. února 2026 6

Nejhorší hra minulého roku odmítá zemřít, i když už ji skoro nikdo nehraje

Mindseye

Ačkoliv hráči nad loňským propadákem MindsEye už dávno zlomili hůl, autoři se jej pořád snaží zachránit. Na hru vydali velkou aktualizaci a slibují i pořádné rozšíření herního obsahu.

6. února 2026 0

Prodeje, kterým se těžko věří. Grand Theft Auto 5 stále láme rekordy

Grand Theft Auto 5 - PC verze

Městská akce Grand Theft Auto 5 válí i po letech. Celkový počet prodaných kusů narostl o další miliony, lidé také více utrácejí v GTA Online.

5. února 2026 2

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

5. února 2026 1

Od simulátoru bezdomovce ke Keltům. Kromlech brzy přivítá první bojovníky

Kromlech

Začátkem března zamíří do předběžného přístupu na Steamu české akční RPG Kromlech od tvůrců neotřelého survivalu Hobo: Tough Life. Podívejte se na nové video a pokochejte se obrázky.

4. února 2026  13:23 3

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

4. února 2026 31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.