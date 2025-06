Zatímco série Mario Kart debutovala dílem Super Mario Kart (1992) na konzoli SNES, v Česku jsme v MS-DOS hrávali napodobeninu Wacky Wheels (1994). V motokárách tak neseděly postavičky Nintenda, ale roztomilá zvířátka. Na zábavě to pranic neubralo. Jak šel čas, herní průmysl se postupně začal víc orientovat na realistické závodní hry na úkor arkád. Co ovšem zůstalo, je moje láska právě k těm arkádovým.

Super Mario Kart Wacky Wheels

Mario Kart World je v současné době hlavní lákadlo nové konzole Switch 2. A dává to smysl. Předchůdce nazvaný Mario Kart 8 sice vyšel už v roce 2014 na komerčně nepříliš úspěšnou konzoli Wii U, do prodejních výšin ho ovšem katapultovala až vylepšená verze Mario Kart 8 Deluxe na Switch. Poslední údaje z letošního března hovoří o 68,2 milionu prodaných kopií, což je s přehledem nejprodávanější hra na Switch. Udělat tak z Mario Kart World takzvaný system seller dává smysl.

Na Mario Kart World se začalo plně pracovat už koncem roku 2017. Tvůrci věděli, kam chtějí sérii posunout (otevřený svět), nicméně až nová generace konzole umožnila plně realizovat jejich vize, například plynulé střídání počasí a dne a noci. Není to ovšem ten klasický otevřený svět, jak ho známe z her od Ubisoftu. Mario Kart World je pro sérii tím, čím byl díl Breath of the Wild pro Zeldu. Lepší příměr mě v tuto chvíli nenapadá.

Zdravé jádro zůstává

Jádro hry a určité základní principy zůstávají stejné. Pořád jsou to akční závody, které si můžete užít sólo, online či až ve čtyřech u jedné televize. Výběr postavičky a vozu (tentokrát bez možnosti navolit si kola a kluzák) předurčí, jakým stylem budete závodit. U běžného hraní s rodinou není třeba nic hrotit, pokud ovšem chcete hrát kompetitivně, existují lepší a horší kombinace. Obrovskou výhodou je právě přístupnost, díky volitelným asistentům si může zahrát úplně každý, včetně nehráčů.

Při odpočítávání startu závodů se při dopadu dvojky i nadále mačká plyn pro boost, stejně tak je třeba řezat zatáčky smykem. Adrenalinovou složku do hry ovšem nevnáší jen samotné závodění, ale také široká škála předmětů, která vám pomůžou a soupeřům uškodí. Ano, není nad to, když vás těsně před cílem nebo záchytným bodem trefí a vy jen zoufale sledujete, jak vás ostatní předjíždějí. Maximální počet závodníků na trati se zvýšil z 12 na 24, což ovšem znamená, že je to také větší mela.

Mario Kart World Mario Kart World

Tratě jsou širší, arzenál rozšířilo pár dalších předmětů (včetně jídla), jinak je to stejné jako minule. Akorát že vůbec. Pravdou je, že kdo chce, může zůstat u toho, co jsem napsal výše. Ostatně i mně po létech strávených s Mario Kart 8 (nebo možná právě kvůli nim) trvalo, než jsem začal aktivně používat nové techniky, jmenovitě Charge Jump, Rail Ride a Wall Ride. Budete jezdit po kolejích, zábradlích, římsách, a dokonce i po zdech.

Mario Kart vždy bavil alternativními cestami, zkratkami a využitím správných předmětů na správných místech, což vedlo k výhodě nad ostatními. Mario Kart World toto posouvá na úplně novou úroveň, je to jako nová dimenze v již známém světě. A popravdě řečeno, nároky jsou nyní mnohem vyšší, některé alternativní cesty jsou naprosto šílené.

Otevřený svět

Otevřený svět, který nenásilně propojuje všechny regiony, je ideální k detailnímu prozkoumání tratí a hledání a zkoušení alternativních cest. Je zde možné přetáčet čas, což testování a absolvování různých výzev ulehčuje. Možná jste viděli, že se takto dá vyhnout třeba obávanému modrému krunýři, tak ano, dá, ale… funguje to pouze ve hře jednoho hráče a hlavně, případný odpočet u výzev běží dál.

Mario Kart World

Asi nejzábavnější aktivitou jsou výzvy rozeseté po herním světě. Aktivujete velké modré tlačítko a máte určený čas na to, abyste například sesbírali modré mince nebo dojeli či doletěli na určité místo. Pokud se vám to nepovede, skrze reset se lze teleportovat na start a zkusit to znovu. Obecně platí, že obtížnost je značně proměnlivá. Některé absolvujete s prstem v nose, u jiných je třeba využívat nové techniky. Je to občas taková závodní hopsačka a dobrý způsob, jak se je postupně naučit a zařadit do svého repertoáru.

Dále tu máme klasické sbírání mincí (zpřístupňují nové vozy), objevování bloků s otazníkem a sbírání medailí princezny Peach (jsou jednou z podmínek k zpřístupnění zrcadlového režimu).

Fotografický režim v otevřeném světě

Nintendo přitom zpracovalo svůj otevřený svět v – řekněme – hardcore stylu. Nejsou tu žádné ukazatele ani trasování výzev na mapě. To je celkem osvěžující přístup, nicméně je fér říct, že ne všem se zamlouvá. A pravdou je, že čím víc toho absolvujete, tím víc by se nějaké jemné trasování hodilo. Je zde manuál, který vysvětlí techniky i funkci předmětů, co a jak získat a zpřístupnit už ovšem neprozradí. Na druhou stranu, toto je skutečný průzkum světa, kdy vám každá nová věc a easter egg udělají radost, žádné odškrtávání seznamu.

Jako na bitevním poli

Prim každopádně nehraje otevřený svět, ale vlastní závody. Tratě jsou špičkově navržené, obsahují řadu interaktivních prvků a samozřejmě již zmíněných zkratek a alternativních cest. Některé jsou nové, jiné reimaginací těch starých. Například nová verze Rainbow Road je úžasná.

Mario Kart World Mario Kart World

Jízdní model a ovládání motokár nemají chybu. To vše podtrhuje nádherná, pestrobarevná grafika, která se trochu víc posunula do komiksového stylu. Je zde ohromná spousta animací navíc a různých drobných detailů. Výběr hratelných závodníků tentokrát zahrnuje i méně tradiční postavy, jako jsou sněhulák, kráva či včela a vlastně mě ani moc nepřekvapilo, když za ně děti doma hrály častěji než za Maria a Luigiho.

Výběr herních režimů čítá tradiční Grand Prix, Time Trial či Battle, trefou do černého je ovšem novinka Knockout Tour. Je to jedna dlouhá trať s pěti záchytnými body, u nichž vždy pár posledních vypadne. Je to také závod, v němž nikdo nemá nic jisté, bojuje se až do úplného konce. Díky předmětům na trati je to neskutečná mela, místy jsem si přišel jako na bitevním poli.

A ano, zažijete spoustu neférových okamžiků, například když vás trefí těsně před záchytným bodem, zatímco ostatní kolem vás prosviští a vy vypadnete. Ale vzpomenete si, kolikrát jste takto vypekli vy někoho a na jeho úkor postoupili? Takový už je život v Mario Kart.

Mario Kart World

Co se záporů týče, někteří hře vyčítají prázdný otevřený svět, profíkům zase chybí třída motorů 200cc. Řeší se také vysoká cena, nejvýhodnější je koupit si hru v bundlu s konzolí. Asi každý si najde něco, co by rád viděl trochu jinak, což je přirozené. Mě osobně mrzí, že tu není víc postav z rodiny Kongů a u Donkey Konga, stejně jako u dalších postav, bych uvítal víc kostýmů. Ale to už je spíš takový pseudo zápor. Je zřejmé, že toto je hra, kterou bude Nintendo podporovat léta. Myslím si také, že část fanoušků ještě léta zůstane s Mario Kart 8 Deluxe. Nevidím na tom nic špatného, naopak, bylo by divné, kdyby s přihlédnutím k počtu prodaných kopií tady nezůstala silná komunita.

Mně už se ale vracet nechce, minimálně ne teď. Zkusil jsem to a bylo to jiné. Mario Kart World je pro mě s přehledem nejlepší díl série. Ačkoli láká na určitou familiárnost, nebojí se fundamentálních změn i snahy posunout sérii novým směrem. Čím víc ji zkoumám, tím propracovanější mi přijde. Fanouškům velmi doporučuji přečíst si tento rozhovor s vývojáři, který ukazuje, jak o Mario World Kart přemýšleli, a kde vysvětlují některé své designérské kroky.