Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

RECENZE: Mafia: Domovina – Muž cti je gangsterská jednohubka na odpoledne

Mafia: Domovina - Muž cti

14.08.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

60%
Herní karta
  • Další porce Mafie, i když krátká
  • Česká lokalizace je povedená
  • Chronologicky první zjevení Salieriho
  • Kšefty pro Salieriho mají smysl
  • Levná pořizovací cena je férová
  • Nic nového oproti základní hře
  • Salieriho přítomnost mohla být významnější
  • Celkově velmi krátký přídavek
U českých hráčů z pochopitelných důvodů tolik oblíbená a populární série Mafia se vrátila. Nejnovější přírůstek není mafiánským veledílem, které pohltí hráče na dlouhé dny, ale gangsterská jednohubka na jedno odpoledne, maximálně na víkend.

Série Mafia se s novým dílem naposledy přihlásila o slovo před rokem. Prequel s podtitulem Domovina (The Old Country) je sice oproti starším dílům nesmírně lineární, ale hráčům to evidentně nevadilo. Užili si klasický mafiánský příběh s dobře napsanými postavami, nádhernou grafikou, umístěním do překrásně prosluněné Sicílie začátku dvacátého století a v neposlední řadě českou lokalizaci v podobě špičkového dabingu a titulků.

Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti
45 fotografií

Hra o sobě dala znovu vědět v listopadu loňského roku, kdy dostala bezplatný update, který přinesl nejen kosmetické věci jako nové obleky, černobílý filmový režim Cinema Siciliano, ale také foto režim umožňující vytvářet ty nejkrásnější screenshoty. To je funkce, kterou zejména my recenzenti oceníme. Update toho dodal mnohem víc.

Režim volné jízdy

Ať už šlo o nové zbraně, vozidla, koně, či ozdoby na přívěsky, které vylepšují schopnosti hlavního hrdiny, jímž je Enzo Favara. Největším přilepšením se ale jednoznačně stal režim volné jízdy, jenž nahradil předchozí a omezenější mód průzkum.

Mafia: The Omertà Collection

Pokud jste nováčkem v sérii, nebude pro vás nic lepšího, než přijmout tuto nabídku, která se jen tak neodmítá. Tato kolekce totiž nabízí všechny díly série v Definitivní edici – tudíž v nejnabitější a nejlepší verzi se všemi DLC. Tak na co čekat, nováčku? Chceš se přidat k rodinnému byznysu?

Ve volné jízdě jsou totiž přítomné výzvy, které v sobě kombinují úkoly typu závody, plížení i přestřelky s gangstery, kteří se k jejich neprospěchu rozhodli zkřížit cestu vašemu Donu Torrisimu. Za jejich plnění dostanete tvrdě vydřené dináry. Mafia: Domovina rozhodně není hra v otevřeném světě neboli sandbox.

Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti

Režim volné jízdy jí ale nalil no nádrže aspoň špetku svobody odkazující na předchozí díly, které byly opravdovými městskými akcemi. Prodeje Mafia: Domovina byly víc než uspokojivé, a tak nebylo úplným překvapením, že jsme se letos v červnu dočkali na Summer Game Festu oznámení DLC Muž cti. To přináší dvě příběhové kapitoly a další obsah pro volnou jízdu.

Intermezzo

Jelikož od vydání původní hry uběhlo dost času, nejspíš už víte, jak Enzův příběh skončil. Jestli ne, nevadí, my vám to nepráskneme. Dva nové příběhové přídavky jsou tzv. intermezza a obě se odehrávají v roce 1905 mezi pátou a šestou kapitolou hlavní hry. Vlastně, pokud si hru nyní pořídíte ve verzi Mafia: Domovina – Definitivní edice a budete ji hrát poprvé, ani vám moc nepřijde, že by tyto dvě kapitoly byly ve hře navíc.

Mafia: Domovina - Muž cti

Jsou tak velmi podobné, vlastně identické veškerému dalšímu obsahu ve hře. Jediné, co vám napoví, že jsou dodatečně navíc, je jejich přístupnost v menu – stojí totiž mimo hlavní hru. A čehože nového se dočkáme? Nového upřímně nic moc, jelikož jsou koncepčně svým pojetím všechny mise stejné jako ty, které už jste hráli a znáte. V roli Enza nejdřív půjdete po tom, kdo obírá Dona Torrisiho o jeho víno, následně se podíváte do stájí, kde se děje něco pofiderního se závodními koňmi.

Vítejte, Salieri!

Budete také vybírat výpalné atd. Narazíte prostě na úkoly, kterými se lze prostřílet. Dostanete se i k těm, kterými se lze prostřílet i proplížit. A také objevíte ty, kterými se lze jenom proplížit, a jakmile vystřelíte nebo jste spatření, je s vámi amen. Jde tedy o klasiku, kterou moc dobře znáte.

Tou největší novinkou, kterou Muž cti přináší, je chronologicky první přítomnost Ennioho Salieriho – postavy, kterou každý český hráč moc dobře zná jako Dona Salieriho z původní Mafie i jejího povedeného remaku aka Definitivní edice.

Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti

Zde je to nesympatický frajírek, který si o sobě dost myslí. Ani to moc nevypadá, že by ho Don Torrisi rád viděl. Ale Cesare, který, zdá se, vás nemá moc v oblibě, se s ním líbá na první dobrou. Jen pro poznámku, váš dozor a mafiánští bratři ve zbrani Luca a Cesare se v Muži cti taktéž dostaví.

Salieriho kšefty

Upřímně je přítomnost Salieriho vítaná, ale že by šlo o něco víc než jen pomrknutí po starších dílech, to vážně ne. Pokud se zaposloucháte pozorně do rozhovorů s ním, uslyšíte nějaké ty easter eggy, ale o nic významného nejde. Prostě Salieri je tu, tak berte, nebo nechte být.

Muž cti je DLC, které přidává nejenom dvě nové kapitoly, ale taktéž nový obsah do volné jízdy. Jsou to klasiky jako nové zbraně, vozy, skoky i sbírání plakátů hledaných neřádů.

Mafia: Domovina - Muž cti

Tím nejlepším jsou ale Salieriho kšefty. Mafián se schovává ve skladišti v místním přístavu, kam za ním můžete kdykoli dojet a přijmout nějaké to šmélo od něj. Dovezete mu jeho zcizené káry, sejmete nechtěné nepřátele, seženete zabavený chlast atd. Nové kapitoly zaberou zhruba dvě hodiny ke splnění, Salieriho kšefty a další úkoly ve volné jízdě přidají další dvě hodiny hratelnosti a zábavy. A to je za pořizovací cenu 239 Kč adekvátní.

Dabing je extratřída

Tím, co odlišuje Muže cti od ostatních DLC své kategorie, je opět famózní česká lokalizace, které vévodí dabing a sekundují titulky. Překlad je taktéž skvělý. I hlas samotného Ennia Salieriho je skvělý, propůjčil mu ho totiž Radovan Klučka, jehož hlas se do role víc než hodí. Zvlášť v tandemu s Enzem, kterého namluvil Oskar Hes.

Co se týče věcí jako grafiky, je potřeba ji znovu hodnotit? Mafia: Domovina jako hra celkově patří k tomu nejkrásnějšímu, na co se můžete během hraní koukat. Prosluněná Sicílie je famózní.

Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti

Tentokrát už jsem hrál na PlayStation 5 Pro a můžu dosvědčit, že to má své výhody. Hra totiž nabízí dvě možnosti zobrazení – výkon a kvalita. Výkon upřednostňuje to, co slibuje – framerate nad rozlišením. U PS5 Pro bude šplhat až k 70 fps, ale nikdy nebude plynulý a dočkáte se trhání a zpomalování. Pokud chcete rozlišení 4K, dostanete ho, ale framerate pojede kolem 50 fps a k šedesáti vystoupá jen výjimečně. I přesto jsem toto nastavení preferoval. Obdobné, avšak výrazně nižší hodnoty dostanete i na základní konzoli PS5. Tak co, vrátíte se do Sicílie?

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

60%

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem

Tomb Raider: Legacy of atlantis

V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...

Geralt na plátně i ve hrách. Podívejte se, jak se Zaklínač měnil v čase

The Witcher

Fanoušci Zaklínače mají z čeho vybírat. Vedle původního materiálu z dlouhé série knih mohou hrát hry, sledovat filmy a seriály či hrát deskové hry. V pestré nabídce zaklínačského materiálu s vybere...

Pamatujete? Tyto hry, filmy a seriály kralovaly před pěti lety

Lady Dimitrescu v Resident Evil Village

Na covidová léta málokdo vzpomíná v dobrém, přesto se v roce 2021 urodila řada skvělých her, filmů a seriálů. Pojďme si některé z nich připomenout – u mnohých z nich vás možná napadne: „To už je...

KVÍZ: Legendární studia, která už neexistují. Poznáte je všechna?

Lands of Lore

V tomto kvízu se podíváme hluboko do herní minulosti. A nejspíše se budete divit, kolik skvělých studií, která v 90. letech patřila mezi naprostou špičku, už dnes neexistuje.

Zabili jsme jich nespočet, ale žijí dál. Jak se vyvinuli slavní nepřátelé?

Nepřátelé z her 90. let

Jejich účelem není hráče zastavit, ale pouze zdržet. Slouží jako klasický „kannonenfutter“, délka jejich života se počítá maximálně na minuty a nad jejich smrtí nikdo slzu neuroní. Přesto si bez nich...

RECENZE: Mafia: Domovina – Muž cti je gangsterská jednohubka na odpoledne

60 %
Mafia: Domovina - Muž cti

U českých hráčů z pochopitelných důvodů tolik oblíbená a populární série Mafia se vrátila. Nejnovější přírůstek není mafiánským veledílem, které pohltí hráče na dlouhé dny, ale gangsterská jednohubka...

PS5
18. srpna 2026 0

Sliby chyby. Těchto titulů se asi nikdy nedočkáme

20. výročí Half-Lifu 2

To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her...

18. srpna 2026 0

RECENZE: Survival horor The Sinking City 2 boduje mrazivou atmosférou

80 %
The Sinking City 2

Další potápějící se město, další šílenství ukrývající se nejen v jeho hlubinách. Ukrajinské studio Frogwares trochu upouští od svých zavedených formulí a tentokrát servíruje survival horor.

PC
17. srpna 2026 0

The Sinking City 2

80 %
The Sinking City 2

PC
vydáno 17. srpna 2026  9:44

Doufá, že se dožije GTA 6. Lidé mu posílají peníze na transplantaci plic

Grand Theft Auto 6

Dlouhodobě nemocný fanoušek série Grand Theft Auto potřebuje transplantaci plic a obává se, že se bez ní nemusí dožít listopadového vydání nové hry. Lidé mu přes komunitní financování poslali již...

17. srpna 2026 5

Zabili jsme jich nespočet, ale žijí dál. Jak se vyvinuli slavní nepřátelé?

Nepřátelé z her 90. let

Jejich účelem není hráče zastavit, ale pouze zdržet. Slouží jako klasický „kannonenfutter“, délka jejich života se počítá maximálně na minuty a nad jejich smrtí nikdo slzu neuroní. Přesto si bez nich...

16. srpna 2026 1

KVÍZ: Legendární studia, která už neexistují. Poznáte je všechna?

Lands of Lore

V tomto kvízu se podíváme hluboko do herní minulosti. A nejspíše se budete divit, kolik skvělých studií, která v 90. letech patřila mezi naprostou špičku, už dnes neexistuje.

vydáno 15. srpna 2026

Bude druhý díl herního hitu ze světa Harryho Pottera, oznámili autoři

Hogwarts Legacy na Switch 2

Spekulace jsou u konce, společnost Warner Bros. oficiálně potvrdila, že je v přípravě druhý díl kouzelnické hry Hogwarts Legacy. Ačkoliv asi nikdo nepředpokládal, že by hra byla jednorázovou...

14. srpna 2026  13:35 5

Stahujte zdarma relaxující sci-fi projížďku a mafiánskou únikovku

Caravan SandWitch

Tento týden na vás v rámci pravidelné nabídky her zdarma na obchodě Epic Games čekají hry Caravan SandWitch a Targeted -10 Days. První jmenovaná je šampionem politicky korektních her, zaujme ale...

14. srpna 2026 0

Parádní bonus. Předplatitelé PlayStationu dostanou Kingdom Come 2

Kingdom Come: Deliverance 2

Předplatitelé služby PlayStation Plus Extra a Premium se v srpnu mohou těšit na pořádnou porci zajímavých her v čele s českým RPG Kingdom Come 2. Pokud jste s pořízením loňského hitu doteď váhali a...

13. srpna 2026  12:45 0

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem

Tomb Raider: Legacy of atlantis

V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...

13. srpna 2026 11

I velká studia závidí. Virální hra na schovávanou prodala 20 milionů kopií

Meccha Chameleon

Hra Meccha Chameleon je prodejním hitem roku 2026. Malá japonská hra se pár dní po uvedení na trh stala virální senzací a nyní už slaví celých 20 milionů prodaných kopií. To je přitom číslo, o kterém...

12. srpna 2026  14:30 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.