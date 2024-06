RECENZE: Luigi’s Mansion 2 HD přichází na Switch, lovení duchů pořád baví

Jak už napovídá název, v sérii duchařských akcí Luigi’s Mansion se do popředí dostává ustrašený bratříček kníratého instalatéra Maria – Luigi. Jasně, posílat na takováto místa týpka, který se lekne i šustícího listí na stromě, není asi ta nejlepší volba, ale víte jak to chodí: hrajete s kartami, jaké máte.

První díl vyšel už v roce 2001 na konzoli GameCube, později se dočkal vydání také na handheld 3DS. Na dvojku jsme si počkali pěkně dlouho, objevila se v roce 2013 na 3DS. O dalších pár let později, v roce 2019, jsme na Switchi přivítal třetí díl.

Aktuálně tu máme remaster Luigi’s Mansion 2 na Switch, nicméně Nintendo jde v tomto případě přeci jen trochu za rámec klasického HD remasteru. Otázka zní, bude to stačit?

Ze zlatého fondu

Dvojka patří do zlatého fondu 3DS a zároveň mezi moje nejoblíbenější hry na této platformě. Jenže 11 let od původního vydání je v lidském světě strašně moc a o to víc to platí pro videohry. Co se od té doby změnilo? Kromě prvních šedivých vlasů na mé straně je to zejména vydání Switche, který má našlápnuto stát se nejprodávanější konzolí všech dob. A pak tu máme také Luigi’s Mansion 3, který je za mě prakticky ve všem lepší než oba předešlé díly.

Nemyslím si, že vydání dvojky na Switch je vyloženě nutné. Vnímám ho jako servis pro fanoušky a zároveň jako snahu Nintenda vydělat a vyplnit dobu, než příští rok vyjde nástupce Switche.

Luigi's Mansion 2 HD Luigi's Mansion 2 HD

Co se příběhu týče, strašpytel Luigi podřimuje doma u krbu, když ho skrz televizi kontaktuje profesor E. Gadd s naléhavou prosbou. Potřebuje pomoci s duchy, kteří se najednou chovají nepřátelsky. Proč? Tomu budete muset přijít na kloub.

Luigi má k ruce hned několik gadgetů, které mu pomáhají, například modifikovaný handheld DS, který zobrazuje mapu. V původní verzi jí byla vyhrazena celá spodní obrazovka, v remasteru je umístěna v pravém horním rohu. Při různých akcích, například při boji, používání baterky či vysavače, zmizí, aby nezacláněla. Elegantní řešení.

Hlavní „zbraní“ je ovšem vysavač Poltergust 5000, který slouží nejen k chytání duchů, ale využití najde i při řešení hádanek. Když místnost potemní a uvězní vás v ní fialové mříže, začíná zápas s duchy. Nejprve je třeba omráčit je zábleskem světla a poté pomocí analogové páčky a tlačítka A vysát Poltergustem 5000. Duchů je samozřejmě celá řada a na každého platí jiná taktika. Někteří po vás něco házejí, jiní mají například brýle, abyste je nemohli oslepit zábleskem z baterky. Dojde i na souboje s mini bossy a bossy, kteří často fungují jako akčně pojatá hádanka.

Luigi's Mansion 2 HD

Luigi má dále u sebe speciální baterku, která odhalí neviditelná místa. U vysavače lze zapnout i obrácený chod, takže lze například nasát nějaký projektil a vystřelit ho, případně nafouknout balonek, a dostat se tak na nedostupné místo. Právě prozkoumávání každého koutu a hledání tajných skrýší je v této hře neuvěřitelně zábavné a uspokojivé.

Dvojka je přitom pojata trochu jinak než jednička a trojka. Profesor nás vždy vyšle na misi s nějakým konkrétním úkolem. Ačkoliv se tak vracíme na již známá místa, neplatí to na sto procent – většinou se totiž zpřístupní i nějaká nová pasáž. Právě pojetí skrze mise umožňuje vracet se například kvůli touze vyzobat všechny sběratelské drahokamy, což je fajn. Někteří hráči už tehdy způsob zpracování kritizovali, nicméně je to spíš otázka vkusu, osobně jsem to nijak špatně nevnímal a nevadí mi to ani i teď.

Přesto s tím souvisí i moje první výtka. Během misí totiž nelze ukládat pozici a chybí i záchytné body. To znamená, že když zemřete, začínáte celou misi znovu. Abych byl fér, některé mise jsou hodně krátké a když už zemřete, většinou víte, co dělat a proběhnete je rychle. Ale neplatí to vždy.

Naštěstí je tu jedna berlička. Během průzkumu můžete objevit zlatou kost, díky níž vás hra v případě smrti oživí na daném místě s plným počtem životů. Mně osobně párkrát uchránila od opakování mise. Občas se zkrátka stane, že vás duchové přečíslí, nepodaří se vám je omráčit, jak potřebujete a neštěstí je na světě. V tomto ohledu trojka mnohem lépe pracuje s prostorem a poskytuje i více možností, jak v bitvě s duchy naložit.

Luigi's Mansion 2 HD Luigi's Mansion 2 HD

Grafické zpracování není vůbec špatné. Ačkoliv první dojem, kdy jsem hru pustil na televizi, aby se mohli děti dívat, nebyl úplně top, zejména kvůli úvodní obrazovce a exteriérové lokaci, v interiérech je vše v pořádku. Když jsem pak hrál na handheldu, po čase jsem neměl pocit, že bych hrál něco starého. Grafika je hezky ostrá a i v tomto případě šli tvůrci za hranici HD remasteru a přidali různé drobné detaily. Také ovládací schéma nyní více odpovídá trojce, což je za mě lepší řešení.

Za hodně peněz

Co vidím jako problém, je cena. Remaster dvojky se prodává za plnou palbu, což nedává vůbec smysl s přihlédnutím k tomu, že lepší trojku, která přímo vznikla na míru Switche, seženete nyní levněji. Nintendo v tomto případě vyloženě promarnilo příležitost přibalit k dvojce i lehký remaster jedničky, aby série byla na Switchi kompletní. V takovém případě už bych cenu neřešil, skutečně to vnímal i jako fanouškovský servis a šel si okamžitě koupit krabičku. Nemyslím si ani, že majitelé dvojky na 3DS si celí nadšení poběží koupit verzi pro Switch.

Na druhou stranu, Luigi’s Mansion 2 je i po tolika letech vynikající hra, jejíž level design téměř nezestárnul. Po tolika letech jsem si většinu hádanek už nepamatoval, takže jsem si dvojku mohl užít podruhé. A to se počítá. Konečné zvážení je ovšem jako vždy na vás.