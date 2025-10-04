Aftermarket je v pařanském slova smyslu zjednodušeně trh s videohrami a hardwarem pro konzole, které již nejsou oficiálně podporovány svými výrobci. To ale v případě nových her neznamená, že nejde o originál! Přesně tak tomu je v případě Luft Gears.
Za videohrou Luft Gears, která sbírala podporu na Kickstarteru, stojí český indie vývojář Čestmír Kocian alias Game Brewery, který sídlí ve Španělsku. Svoji prvotinu, RPG Year 2031, vydal taktéž díky crowdfundingovému webu. Jeho druhé dílo pro Game Boy, který vyšel původně v roce 1989 (v Evropě v roce 1990), je navíc v češtině. Tento český projekt jsme si prostě nemohli jako retro nadšenci nechat ujít a rádi jsme ho podpořili.
Fyzické vydání na cartridge
Luft Gears je hrou pro originální Game Boy, která vyšla ve fyzické podobě na cartridge. Díky zpětné kompatibilitě si hru zahrajete téměř na jakékoli Game Boy konzoli. Výjimkou je Game Boy Advance Micro, který přehrává jenom GBA hry. K dispozici je ale i digitální verze pro kacíře, kteří provozují emulátory. (To si Láďa nikdy neodpustí.)
Teď budu mluvit čistě osobně. Game Boy (model DMG-01) byla moje první konzole a dodnes má speciální místo v mém srdci. Vyzvednout si v roce 2025 balíček, v němž se nachází fyzická krabička, manuál a cartridge, je prostě něco neskutečného. „Svět je v pořádku,“ řekl jsem si v den, kdy Luft Gears dorazily.
Tajemný signál z vesmíru
Příběh je jednoduchý, ale skrývá v sobě lákavé tajemství, které chce hráč rozuzlit. Odehrává se v alternativní verzi Země po velké válce, v níž se bojovalo hlavně ve vzduchu. Poté, co Republika zvítězila nad svým sokem, se stalo něco nečekaného. Z hlubokého vesmíru přišel záhadný signál z plavidla, které odletělo ke hvězdám ještě před válkou. Na vás je, abyste zjistili, co se s ním stalo.
Z herního hlediska jsou Luft Gears žánrově jako Game Boy titul originální. Jde o vesmírný survival v rogue-lite zpracování. Kosmos, do něhož se vydáte, je procedurálně generovaný. To znamená, že nikdy nebude hraní stejné, protože herní svět se pokaždé při nové hře změní. Na osmibitový handheld slušný výkon.
Čtyřbarevná grafika
Ale jak už to tak u všech rogue-lite a rogue-like her bývá, prostředí nikdy není tak detailní a propracované jako u titulů s napevno designovaným světem. Nečekejte tedy žádný Wario Land: Super Mario Land 3. Ale o to v indie hře vůbec nejde. Toto je dílo jednoho člověka, takže ho technicky srovnávat s dobovým mainstreamem nelze. Čtyřbarevná a dvourozměrná grafika hry má své kouzlo. Postava hlavního hrdiny je roztomilá.
Horší je to s hudbou a zvuky. Muzika hrála jen na začátku a zvuky se spustily až po asi deseti minutách hraní. A jsou přesně takové, jaké byste u hry pro Game Boy čekali. Základní, ale dostačující. České lokalizace bez diakritiky si ceníme, ale potřebovala by korekturu. Stejně jako herní angličtina.
V Luft Gears se budete nejčastěji pohybovat na palubě své lodě Sturmreiter VII, kterou musíte udržovat v chodu. A to rozhodně není jen tak, ve skutečnosti dají opravy a údržba pořádnou fušku.
Nejdůležitější součástí vašeho vybavení je francouzský klíč. S ním budete opravovat lodní počítač, scanner, kanón a další vybavení korábu. Ozubená kola (gears) slouží jako jednotky k opravám a jsou tedy velmi cenné. Stejně jako palivo nebo munice. Palbou totiž odeženete útok vesmírných pirátů. Můžete ale zkusit i útěk. Luft Gears jsou titulem o exploraci, sbírání surovin, craftování, vylepšování lodě a přežití. Budete prozkoumávat cizí planety, vesmírné stanice i koráby nebožáků ztracených v kosmu.
Suroviny jsou v survivalu klíčové. Právě díky nim si můžete stvořit nová ozubená kola a střelivo. Loď je také zapotřebí vylepšovat. Zvláště bez upgradovaného kanónu se daleko nedostanete. Podíváte se také do tichého volného kosmu, kde budete sbírat předměty i opravovat svou loď. Luft Gears jsou hra se srdcem a neuvěřitelný projekt jednoho člověka.
V recenzi cokoli vyčítat je těžké, ale ke sklouzávání k stereotypu v ní prostě dochází. Jde ale o neduh drtivé většiny rogue-lite videoher. Oceňujeme podporu Link kabelu pro výměnu surovin s dalšími hráči. Pokud jste nadšenci do Game Boye a videoher pro něj jako my, není co řešit. Luft Gears jsou originální dílo, které si zaslouží váš zájem. Aftermarket scéna je prostě skvělá!