RECENZE: Loco Motive je vtipná detektivka ze starých dobrých časů adventur

Žánr point-and-click adventur je sice už dlouhou dobu na ústupu, nicméně sem tam se někdo pokusí ještě oživit jeho slávu. Většinou jde o remaky starých hitů, dokonalým příkladem je třeba nedávný Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged, který se velice povedl (viz naše recenze). Jedna věc jsou ale zavedené značky a druhá pak malé nezávislé hry, které musí zkrátka mít čím zaujmout. A uznávám, že Loco Motive se to povedlo.

Vzpomínek na „staré dobré časy adventur“ sice nemám tolik jako jiní herní pamětníci, ale i tak umím adventuru v retro stylu ocenit. Loco Motive je plný žánrově typických prvků, ať už je to kombinování zdánlivě nesmyslných věcí v inventáři, vtipné komentování všeho možného v okolí nebo naprosto jednoduchá hratelnost. Pokud vám toto dnes u moderních her chybí, Loco Motive je horkým adeptem k vyzkoušení.

O čem to celé je? V roli nešikovného notáře Arthura zajišťujete závěť bohaté Lady Unterwaldové, která vás pozvala na cestu soukromým vlakem, kde hodlá oznámit její obsah příbuzenstvu – jenže to nestihne. Kdosi ji totiž zavraždí, a Arthur navíc závěť ztratí. Vrahem může být kdokoli z rozhádané rodiny. Prostě zápletka jako vystřižená z knih od Agathy Christie.

Arthur nicméně není jediným hratelným hrdinou, celkem se na události bezprostředně před vraždou a po ní podíváme ze tří perspektiv, přidá se totiž ještě Herman a Diana, kteří rovněž cestují vlakem a mají rozdílné zkušenosti – a právě v kontextu jejich vyprávění budete postupně skládat dílky příběhu dohromady. Musím uznat, že o různé zvraty v příběhu a odhalení rozhodně není nouze.

Hra je opravdu ukázkovým zástupcem adventur ze staré školy. Potřebujete v podstatě jen myš k pohybu a veškerým interakcím, hodí se však ještě používat funkci odhalení předmětů, se kterými lze interagovat, jinak se můžete snadno zaseknout na tom, že jste dostatečně danou lokaci neprozkoumali.

Co se dále velice povedlo, je dabing postav, společně s hudebním podkresem – v tomto ohledu to autoři zvládli skvěle. No a pak je tu samozřejmě retro pixel-artová grafika, která je někdy až minimalistická, nicméně stále dostatečně detailní na to, abyste rozpoznali vše důležité. Napříč hrou se navíc objeví řada ještě detailnějších animací.

Hlavní výtka jde především k logice hádanek, jelikož některé moc nedávají smysl ani pro ostřílené hráče retro adventur. Párkrát jsem tak hádanku v podstatě řešil stylem pokus–omyl a dost mi to dojem z dané scény zkazilo. Aspoň že je zde možnost „přítele na telefonu“, jelikož jsou po herním světě rozmístěné telefony a vy máte kontakt na zkušeného detektiva, který vám umí poradit.

Na technické stránce zdánlivě není moc co hodnotit, je to nenáročná 2D hra, nicméně i tak bych zmínil třeba to, že v herním dialogu najdete nejeden překlep a párkrát se podivně posunula kamera v dané scéně tak, že nešlo na nic kliknout. Věřím, že tyto chybky ještě autoři vychytají.

Celkově hodnotím Loco Motive jako úspěšně splněnou misi od autorů, kteří sice v herní branži nejsou úplní nováčci, ale zjevně si chtěli splnit svůj životní sen vydat nějakou tu vtipnou detektivní adventuru. Pokud na podobné hry vzpomínáte s láskou, dejte Loco Motive šanci.