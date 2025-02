RECENZE: Pirátská Yakuza je naprostá šílenost

Na Pirate Yakuza in Hawaii mě zpočátku nejvíc zajímalo, kolik času strávím na palubě lodi a zda dostane prostor i tradiční hratelnost na souši. Vězte tedy, že klasické pobíhání po mapě, plnění úkolů a sbírání všechno možného je tu i tentokrát, akorát rozšířené o mořeplavbu, souboje korábů a hledání pokladů. Obě tyto části nabízejí dostatek obsahu navíc, díky čemuž bude rozložení toho, kolik času kde strávíte, u každého trochu jiné. Chcete vyzobat všechny vedlejší příběhy na souši? Fajn. Stejně tak na moři je relativně dost nepovinných pokladů, které čekají, až je případně objevíte.

Kde to jsem a jak se jmenuji?

Ale popořadě. Příběh začíná tím největším klišé vůbec – hlavní hrdina, legendární jakuzák Goro Majima, též známý pod přezdívkou The Mad Dog of Shimano, se probouzí na pláži a vůbec nic si nepamatuje. Ani svoje jméno. Život mu zachrání mladý klučina Noah. Než se ovšem Majima rozkouká, už mu jdou po krku týpci, kteří vypadají, že jdou na karneval. Oblečeni jsou totiž jako piráti ze sedmnáctého století.

Nebudu zabíhat do podrobností, tak už jen prozradím, že Majima klučinovi slíbí, že mu ukáže svět. Ano, kdo sérii trochu zná, asi málokdo by čekal, že tvůrci z šílence Majimy udělají otcovskou figuru, ale stalo se tak. Loď si obstará tradičním způsobem, tj. pomocí krátkých mečů a pěstí, základ posádky se rekrutuje z obyvatel ostrova.

Studio Ryu Ga Gotoku jsou mistři recyklace, poměrně velké část hry se tak opět odehrává v Honolulu na Havaji, tedy stejně jako před rokem v díle Infinite Wealth. Potkáte tak celo řadu známých postav, možná zachytíte pár vtipných narážek, každopádně příběh je nový. Hlavním gimmickem jsou tentokrát souboje na moři, což ovšem vyžaduje dostatek peněz i lidské síly.

V Honolulu se tak pustíte do shánění peněz a hledání posádky. Lidé mají různé podmínky a samozřejmě platí, že čím zajímavější postava, tím obtížnější je její zisk. V neposlední řadě mají i různé bonusy, které využijete při nastavování formací. Peníze lze vydělat tradičním rozvozem jídla jako minule, při němž stále platí, že čím zábavnější kreace při doručování předvádíte, tím více si vyděláte. Druhou možností je pomoc policii s chytáním zločinců. Po městě tak nacházíte spoustu kriminálníků, kterým stačí namlátit a peníze jsou vaše. Tady platí přímá úměra – čím náročnější souboj, tím víc peněz.

Když už mluvíme o soubojích, přepínat si lze mezi dvojicí stylů, a to Mad Dog a Sea Dog. Bitky tentokrát probíhají jako klasická mlátička založená na úhybech, správném načasování protiútoků a kombech. V Mad Dog stylu promluví hlavně pěsti a kopy, zatímco Sea Dog využívá dva krátké meče a pirátské vychytávky, jako jsou bambitka či vystřelovací hák.

Sběratelův ráj

Pokud stejně jako já milujete sbírání a kompletování všeho možného, přijdete si na své. Budete hledat další členy posádky, pomáhat zvířatům v nouzi (a vytvářet si tak soukromou zoo), fotografovat význačná místa, sbírat ingredience na vaření či pěstování zeleniny, sítě na rybolov a v neposlední řadě i hledat poklady. Ty přitom jsou ukryté i přímo v Honolulu. Často jsou na vyvýšených místech, propracovat se tak k nim lze jen pomocí háku.

Poklady, to ovšem není jen položka v katalogu, ale i slušný zdroj příjmů, bodů reputace a ve výjimečným případech i speciální ultimátní schopnost. Každopádně moje obsese sbíráním měla jeden vedlejší efekt a to, že jsem si snadno nakoupil nové útoky, komba a vylepšení lodi. Zároveň jsem získal i prsteny, které navyšují atributy. Na obtížnost standard mi tak hra později přišla docela lehká.

Tempo příběhu je v první polovině hry pozvolné, což mi vyhovovalo, protože jsem se mohl soustředit na všechny ty věci okolo. Kromě vedlejších příběhů, z nichž některé bych zařadil k nejlepším v historii série, a zmíněného sbírání, tu je tuna různých miniher – od hraní pokeru přes vaření, retro hry na Sega Master System po akční závodění Dragon Kart. Robustní jsou také možnosti přizpůsobení, a to nejenom hlavního hrdiny, ale i segwaye a hlavně vlastní pirátské lodi. Je toho tolik, že se vyřádí každý.

Zabavte se u některé z miniher Série Yakuza je minihrami proslulá a i v tomto díle jich narazíte na velké množství.

Značně odlehčená atmosféra ovšem postupně zhoustne. Příběh sice není černej jako krtci, přesto je od druhé půle plný zrady, krve, pěstí, závisti a nenávisti přesně tak, jak jsme na to u série zvyklí. Tady už čas od času vypluje na povrch i Majimova povaha taková, jak ji známe z dřívějška.

Bitky na moři

Nezapomněl jsem na něco? Jasně, přece námořní souboje, které strčí do kapsy celé desetileté úsilí Ubisoftu se Skull & Bones. Ryu Ga Gotoku podle očekávání vsadili na velmi arkádové pojetí, které si ovšem ještě vyšperkovali po svém. Lodě tak na pohled sice vypadají jako ze sedmnáctého století, osazeny jsou ovšem turbem a dělové koule brzy nahradí například laserová děla. Také navigace na moři není nijak zdlouhavá, stačí plachtit po větru ve vyznačeném směru. Aby to navíc bylo cool, ještě se přitom sbírají různé materiály.

Bitvy ovšem nějakou základní taktiku a míření vyžadují. Jen nejsou díky výše zmíněnému tak těžkopádné, jak byste asi očekávali. I díky tomu mají šťávu. Některé lodě stačí potopit, u jiných následuje druhá část, a to nalodění na nepřátelskou palubu. Tady už se bojuje muž proti muži. V případě nouze lze aktivovat u velitelů jejich schopnosti, které mohou navýšit obranu, ale i útok či pomoci s léčením.

PlayStation Portal Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii je je jednou z těch her, která se hraje skvěle také na streamovacím zařízení PlayStation Portal. Část hry jsem na něm odehrál jak při obsazené televizi doma dalšími členy rodiny, tak vzdáleně z kavárny (s dobrým připojením).

Také na moři je dostupné rychlé cestování skrze majáky, nic vám ovšem nebrání odklonit se od hlavní trasy a vypravit se za pokladem. Tady tvůrci zrecyklovali policejní výpravy z Ishninu. V pirátské verzi si navolíte partu a vypravíte se na ostrov. To je buď malá aréna, nebo lineární tunel, tak jako tak zkrátka pobijete všechny a nakonec si otevřete truhlu s pokladem. Může se stát, že na ostrově žádný nepřítel není. Tady se o slovo přihlásí vystřelovací hák, kterým budete sbírat plody ze stromů, lovit ryby či chytat motýli. Šikovná věcička, že?Pirate Yakuza in Hawaii je o něco delší než Gaiden, pokud se nebudete moc věnovat věcem okolo, do dvaceti hodin máte na pohodu hotovo. Pokud se do hry ovšem ponoříte víc, můžete si užít hravě přes třicet hodin. Co se záporů týče, nejvíc asi praští do očí grafika. Hra totiž vychází i na PlayStation 4 a Xbox One a upřímně, je to znát.

Druhá věc je příběh. V sérii se obvykle prolínají vážné pasáže s těmi přepálenými, až bizarními a Pirate Yakuza in Hawaii je víc na druhé části spektra. Nebere se moc vážně a utahuje si prakticky ze všeho. Působí to jako malý kluk, který si v hlavě představuje různá dobrodružství, z nichž vzejde jako hrdina a vítěz, ať jsou jakkoliv šílené. Mně to přišlo zábavné a je vidět, že tvůrci se u toho museli sami dost bavit, na druhou stranu, pokud vyžadujete vážnější a dospělejší příběh, zkuste raději druhý Judgement.

Já si ovšem Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii neskutečně užil a musím kacířsky prohlásit, že mě bavil víc než loňský Infinite Wealth. Není to ten typ hry, která vyhrává ankety Hra roku, nicméně jsem si jist, že si na ni v osobním žebříčku někdy v prosinci určitě vzpomenu.