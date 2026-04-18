RECENZE: Life is Strange už se vyčerpal, návrat milované postavy nestačí

Honza Srp
Po deseti letech od prvního dílu se vrací série Life is Strange ke svým nejvýraznějším postavám.Jenže i když chemie mezi nerozlučnými kamarádkami Maxine a Chloe v Reunion stále funguje, chybí zde jakákoliv snaha se někam posunout. V jádru jde o pouhý fan servis, který jen ždímá vše, co jsme už dávno viděli.

Life Is Strange: Reunion

Cenega 26.03.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

65%
Herní karta
  • Vidět znovu Maxine a Chloe pohromadě je skvělé
  • Skvělé namluvení i soundtrack
  • Podobně emotivní scény jsou ve hrách vzácností
  • Příběh je moc fantasický úlet
  • Známé postavy jen využívá a nikam neposouvá
  • Prakticky žádné nové lokace

První série seriálu Life is Strange působila před deseti lety jako zjevení. Nebylo to kvůli hratelnosti, šlo v podstatě o klasický interaktivní film s primitivními hádankami a rozhodně ne kvůli grafice, která i na svoji dobu vypadala hodně lacině.

Do srdcí milionu hráčů se zapsala především tím, jak civilní a v dobrém slova smyslu neherní tehdy byla. Zatímco všude jinde jste výjimečným hrdinou, na jehož bedrech závisí životy ostatních, ne-li osud celého světa, tady byly hlavní náplní klasické trable dospívání obyčejné teenagerky v malém americkém zapadákově. Ano, časem se na to nabalilo vyšetřování vraždy, ohýbání toku času a zkoumání efektu motýlích křídel, ale základním kamenem příběhu bylo řešení vztahů s rodiči a vrstevníky, tedy něco, s čím se dokáže identifikovat každý. Autoři přitom projevili mimořádný cit při navrhování postav a do hlavních rolí obsadili spíše outsidery, kteří se svým chováním, zájmy i preferovanou hudbou pohybovali spíše na okraji většinové společnosti.

Chloe je zpátky v plné síle, dokonce je z ní hratelná postava. Vysvětlení jejího návratu je však scenáristicky nezvládnuté.

Introvertní Max a punkerka Chloe spolu vytvořily nezapomenutelnou dvojici, závěrečná volba pak patří mezi ty nejtěžší, které jsme kdy ve hrách museli udělat. Kdo ji neoplakal, nemá srdce.

Ke cti autorům budiž, že se v následujících dílech nesnažili jen opakovat fungující schéma, ale přinesli nové postavy, nové zápletky a nová prostředí. Na úspěch první série už se jim ovšem navázat nepodařilo.

Po letech klesajících prodejů tak zatahují za záchrannou brzdu a vracejí na scénu své ikonické postavy. Jenže je to trochu na sílu. protože jejich příběh byl už dříve dokonale uzavřen.

Pokud pro vás dosavadní omáčka nebyla jen nutná rekapitulace dávno známého, aktuálnímu dílu se zatím vyhněte. Bez už dříve navázaných emocionálních vazeb z prvního dílu a znalosti postav z přídavku Double Exposure (naše recenze), nemáte šanci vcítit se do hlavních hrdinek a bez této nostalgické vrstvy zůstane jen průměrná adventura plná otravných klišé.

Když jsou na obrazovce obě hrdinky najednou, je to skvělé. Takových scén je ovšem poměrně málo.

Maxine je v době vyprávění už 28 let, má stabilní zaměstnání na Caledonské univerzitě a kromě přetáčení času pak nově umí i nahlížet do budoucnosti. Během jedné takové vize spatří, že celá škola brzy skončí v plamenech a spousta jejích přátel zemře, jejím úkolem je tomu samozřejmě zabránit. Pomáhat jí v tom bude Chloe, kterou ovšem tvůrci vrátili na scénu poněkud krkolomně. Ok, její příchod za zvuků ikonické písně Spanish Sahara od Foals je dojemný, ale vzhledem k tomu, že kánonem je vyústění příběhu, při kterém byla Chloe obětována, bych čekal poněkud promyšlenější vysvětlení, než jsme dostali. Naopak, v marné snaze tuto scenáristickou berličku obhájit, se do toho scenáristé až příliš zamotávají. Místo aby se soustředili na mezilidské vztahy, kde je odjakživa Life is Strange nejsilnější, snaží se vysvětlovat principy přetáčení času, nezvratnosti osudu, paralelních dimenzí, roztrhaného přediva reality apod.

Co se nezměnilo ani trochu, je hratelnost. Stále se pohybujete po malých prostorech, hledáte interaktivní předměty a povídáte si s lidmi.

Ve scénáři pak najdeme i dívku, která na sebe umí brát podobu jiných lidí, nebo elitní studentské bratrstvo s kouzelnými rituály. Finále, ve kterém jsou vazby mezi jednotlivými aktéry a událostmi vysvětlovány na několika tabulích ve stylu populárního memu Pepe Silvia, působí vyloženě antiklimaticky a na emoce v něm nezbývá příliš prostoru. Jinak řečeno ta sympatická „civilnost“ příběhu je pryč, zůstává jen obyčejná sci-fi detektivka. Což je obrovská škoda, protože vývojáři stále umějí nabídnout silné a lidské scény, které jinde nenajdete. Když jsou obě hrdinky na obrazovce spolu, chemie funguje naplno, jejich milostný vztah už totiž není prezentován jen v náznacích, ale jako fakt (byť rozhodnutí v něm pokračovat je jen na hráči). Jenže těchto momentů je trestuhodně málo, většinou každá z dívek postupuje po své linii.

Zásadní roli hraje opět hudba, která vyloženě vybízí k rozjímání a poslechu. Na soundtracku naleznete indie hvězdy jako Sparklehorse, Daughter, Girl in Red nebo Idles. Tady vše v pořádku.

Trochu smutné je, že téměř všechny lokace už známe z minula. Jasně, dává to smysl, ono se toho na univerzitách až tolik nemění, na druhou stranu takto přicházíme o podstatnou část zážitku z průzkumu okolí. Kromě školního kampusu tu je ještě oblíbená hospoda Snapping Turtle a… to je vlastně všechno.

Lokace jsou malé a kromě těch pár interaktivních míst zde můžete maximálně tak fotit sběratelské předměty, což tedy za mě úplně k nějaké znovuhratelnosti nepřispívá. Na konec se podíváte za nějakých 8 hodin, i tak je to o trošku více, než by být mělo, tato látka už je totiž maximálně vytěžená.

Což se asi dá říct o celé značce, která by víc než přehrabování se v minulosti potřebovala nějaký čerstvý přístup. Max a Chloe jsou bez debaty fajn, zaslouží si však daleko více, ne být rozmělněny ve zbytečných pokračováních, které nejenže původní příběh nikam neposunují, ale naopak jeho jednoznačné vyznění zbytečně relativizují.

KVÍZ: Kdo jsou kempeři, šmoulové a enpécéčka, aneb rozumíte hráčskému slangu?

Hráč CS:GO Sp1cay, kterému se podařil neopakovatelný zásah.

Před pár lety jsme přinesli kvíz na herní slang, který byl mezi čtenáři velmi populární. Od té doby se mnohé změnilo... ale mnoho naopak zůstalo stejné a hráči se stále dorozumívají především pomocí...

Vzpomínáme na další zapomenuté poklady z herního pravěku. Hráli jste některý?

Wacky Wheels

Pojďte se s námi vypravit do herní minulosti a zavzpomínat si na tituly, které byly ve své době oblíbené, ale nakonec se na ně trochu, nebo úplně zapomnělo. A opět se podíváme, jak to pokračovalo a...

Slavné hororové sérii je letos 30 let, podívejte se na její proměnu v čase

Lady Dimitrescu v Resident Evil Village

Slavná série akčních hororů Resident Evil letos oslavila 30 let od svého vzniku. Prohlédněte si, jak se během této doby proměnily hlavní díly série, od toho prvního z roku 1996 až po nedávný Requiem.

Mrtvoly nepočkají. Stáhněte si zcela zdarma kultovní simulátor hřbitova

Graveyard Keeper

Ve hře Graveyard Keeper se stanete hrobníkem, který pečuje o hřbitov. Hru si aktuálně můžete stáhnout zcela zdarma, a to na PC, PlayStation i Xbox.

Natáčení Tomb Raidera bylo po březnovém zranění Turnerové obnoveno

Sophie Turnerová jako Lara Croft

Natáčení akčního seriálu Tomb Raider pro Amazon bylo koncem března kvůli zranění Sophie Turnerové, která ztvární herní ikonu Laru Croft, přerušeno. Podle aktuálních zpráv už je zpět na place.

Kritizovali její krátkou sukni, tak se moderátorka nabarvila celá načerno

Čínská moderátorka Zhazha

Moderátorce čínské profesionální ligy v akční hře Naraka: Bladepoint někteří diváci vyčítali, že přišla do vysílání až v příliš odhalujícím outfitu, do kterého ji měla nutit produkce. Její reakce se...

Postapokalyptické Metro 2039 vypadá fantasticky. Tvůrci slibují temnější tón

Metro 2039

Postapokalyptická střílečka Metro 2039, která vzniká na motivy knížek Dmitry Glukhovského, se vrací ke kořenům. Tedy do tunelů moskevského metra.

Český megahit překračuje hranice Evropy, podíváme se do Turecka

Euro Truck Simulator 2 - Soul of Anatolia

Český simulátor tahačů Euro Truck Simulator 2 se chystá do Asie, plánuje totiž poprvé překročit hranice Evropy díky novému rozšíření s mapou asijské části Turecka. Sourozenecký titul American Truck...

Natáčení Tomb Raidera bylo po březnovém zranění Turnerové obnoveno

Sophie Turnerová jako Lara Croft

Natáčení akčního seriálu Tomb Raider pro Amazon bylo koncem března kvůli zranění Sophie Turnerové, která ztvární herní ikonu Laru Croft, přerušeno. Podle aktuálních zpráv už je zpět na place.

16. dubna 2026  9:34 3

Bude to horor roku? Nenápadná hra může překvapit, vyzkoušejte ji zdarma

Neverway demoverze

Chystaná hra Neverway je zajímavým pokusem, jak spojit oblíbený žánr farmaření a budování vlastní vesničky a hororovou adventuru, ze které vás bude mrazit v zádech. Hra má unikátní vizuální styl s...

16. dubna 2026 0

Březnový hit Crimson Desert pokořil další prodejní milník

Crimson Desert

Rozmáchlá akční hra na hrdiny Crimson Desert pokořila další prodejní milník, zatímco ji jihokorejské studio Pearl Abyss postupně opravuje, vylepšuje a rozšiřuje.

15. dubna 2026  17:40 2

RECENZE: Tomodachi Life: Living the Dream je simulátor vztahů po Japonsku

80 %
Tomodachi Life: Living the Dream

Když se dnes řekne simulátor života a vztahů, většině hráčů vytane na mysli letitá série The Sims. Svoje želízko v ohni má ovšem i Nintendo, které na Switch přichází s Tomodachi Life: Living the...

Switch
15. dubna 2026 0

vydáno 15. dubna 2026  11:40,  aktualizováno  11:41

Až nečekané množství lidí hraje GTA Online na starých konzolích

GTA Online

GTA Online je továrna na peníze, která vydělává každý týden téměř deset milionů dolarů. Nezanedbatelné množství lidí přitom hraje na konzolích, od jejichž vydání letos uběhne třináct let.

15. dubna 2026 2

Boj o duši Metra. Informace o Metro 2039 unikly před oficiálním odhalením

Metro 2039

Ačkoliv se Xbox chystá připravovanou postapokalyptickou střílečku Metro 2039 teprve odhalit, na internet už utekly první informace o příběhu.

14. dubna 2026  14:28 1

Game Pass je příliš drahý, připustila nová šéfka Xboxu. Chystají se změny

Asha Sharma

Předplatné Game Pass je stěžejní část herní divize Microsoftu. Xbox však i po letech stále hledá udržitelný model fungování.

14. dubna 2026  11:54 6

