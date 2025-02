RECENZE: Lenovo Legion Go S boduje ergonomií, zbytek zaostává

Lenovo Legion Go S | foto: Ondřej Zach

Lenovo vstoupilo do vod počítačových handheldů necelé dva roky zpět s robustním modelem Legion Go, který patří k největším na trhu. Jeho specialitou jsou odnímatelné ovladače, podobně jako u herní konzole Switch, s možností jeden používat pomocí speciálního stojánku také jako myš.

Novou várku modelů pod označením Legion Go S nelze vnímat jako nástupce, ale jako doplněk, který stávající řadu rozšiřuje. K dispozici budou čtyři verze lišící se procesorem a operačním systémem. Bílá je vyhrazena Windows 11, zatímco černá bude mít – jakožto vůbec první oficiálně licencovaný handheld od třetí strany – na palubě SteamOS od Valve.

Lenovo Legion Go S nahoře, původní Legion Go dole.

První do prodeje jde verze s Windows 11, procesorem Ryzen Z2 Go, pamětí 16/32 GB a úložným prostorem 512 GB / 1 TB .

Skvělá ergonomie

Jestli si Legion Go S zaslouží za něco chválu, pak je to skvělá ergonomie. Ostré hrany ovladače, které u původního modelu trochu tlačily do dlaní, jsou pryč, krásně zaoblená část perfektně sedne do ruky. V kombinaci s výbornými joysticky s hallovým efektem a kvalitním D-padem tu máme v této oblasti jeden z nejlepších handheldů vůbec.

Výborný dojem podtrhuje nová funkce, a to možnost přepínat si rozsah triggerů na krátký a dlouhý stisk. Rozložení zbylých ovládacích prvků je bezproblémové, během hraní jsem nenarazil na to, že by mi nějaké tlačítko nevyhovovalo, nebo dokonce chybělo. Snad až na touchpad, který je zbytečně malý.

Lenovo Legion Go S vs. původní model Lenovo Legion Go S Lenovo Legion Go S

Legion Go S je jen o málo menší než původní model, zato nižší hmotnost je znát (730 g namísto 854 g). Snížilo se maximální rozlišení na 1 920 × 1 200 (2 560 × 1 600 u původního), což vnímám jako dobrou věc, protože potřebám hraní lépe vyhovuje. Úhlopříčka displeje je 8 palců, obnovovací frekvence se snížila na 120 Hz (144 Hz u původního). Výsledný dojem je stále luxusní, zvolená úhlopříčka usnadňuje jinak krkolomné ovládání Windows.

Ryzen Z2 Go se zadýchává

Osazený procesor Ryzen Z2 Go sice přináší velmi dobrý poměr mezi cenou a výkonem, nicméně pro hráče je důležitější, že na Ryzen Z1 Extreme bohužel nemá. Zatímco klasický Ryzen Z1 nelze doporučit vůbec, Z2 Go za cenu kompromisů utáhne i nové hry.

Jak ovšem působí, když téměř po dvou letech přichází handheld, který dosahuje o něco horších výsledků než původní Legion Go, netřeba dodávat.

Lenovo Legion Go S Lenovo Legion Go S

Z1 Extreme je výkonnější procesor s větším počtem jader, vyšším taktem a novější architekturou. Z2 Go tak bude cílit spíš na ty, kteří chtějí ušetřit a přesto nezůstat úplně stranou.

V tomto ohledu jsem velmi zvědavý na modely se SteamOS, které přijdou na trh v květnu a při stejných technických parametrech jako verze s Windows 11 nabídnou výrazně lepší cenu.

Lenovo Legion Go S OS Windows 11 Home Procesor AMD Ryzen Z2 Go (4C, 8T, 3.0GHz) Grafika AMD Radeon (RDNA 2) Pamět Až 32GB LPDDR5x-6400 Úložiště Až 1TB M.2 2242 SSD Displej 8” WUXGA (1920x1200), Multi-touch, IPS, 500nitů, 16:10, 48-120Hz VRR, Panda King Glass, TÜV Low Blue Light Audio Stereofonní reproduktory, 2W x2, dvoupásmový mikrofon Konektivita AMD Wi-Fi 6E RZ616, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.3 Touchpad Buttonless Mylar surface touchpad (na pravé straně ovladače), 10 x 10 mm Senzory 6osý gyroskopický senzor, Senzor okolního světla (ALS) Porty 1x čtečka karet microSD 1x kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon (3,5 mm) 2x USB4 40Gbps (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4) Baterie Integrovaná Li-Polymerová baterie 55,5Wh, podporuje Super Rapid Charge (10min nabíjení 0~30% kapacity, 30min nabíjení 0~70% kapacity, 80min nabíjení 0~100% kapacity). Rozměry 298,5 x 127,55 x 22,6-43,4 mm / hmotnost 730 g

Dva obvyklí podezřelí

Tím se dostáváme k dalším slabinám Legion Go S a počítačových handheldů obecně. První se jmenuje Windows a je až nepochopitelné, jak málo Microsoft v této oblasti udělal i poté, co začalo být zřejmé, že je i po těchto zařízeních mezi lidmi poptávka. Stále přetrvává dojem, že systém používáte na zařízeních, která k tomu nejsou určena.

Zatímco konzole do ruky vezmete a hrajete, u handheldů s Windows až příliš často řešíte, proč něco nefunguje, i když by mělo, a proč mi pořád hází klacky pod nohy. S pořádnou dávkou trpělivosti se ale nakonec dostanete do stavu, kdy si vše vyladíte, jak potřebujete. Potřeba k tomu bude i naučit se různé klávesové zkratky, například pro vyvolání virtuální klávesnice či správce úloh.

Hraní na Lenovo Legion Go S Lenovo Legion Go S

V mém případě to znamenalo i vypnutí všech launcherů a dalších udělátek po startu, a to včetně nadstavby Legion Space. Ta zahrnuje obchod a všechna důležitá nastavení, z nějakého důvodu si ovšem často alokovala ovládání přes game pad pro sebe a v některých hrách rázem přestalo fungovat přepínání ovládacího schématu z myši a klávesnice právě na tlačítka a páčky.

Problém se naštěstí netýká rychlé lišty Legion Space, která umožňuje hrát si s nastavením zobrazení, výkonu a zahrnuje i přístup k užitečným klávesovým zkratkám. Díky tomu je používání i ve Windows nakonec snesitelné.

Druhým obvyklým provinilcem je výdrž a ani v této oblasti se nic nezměnilo. Když budete hrát nějakou náročnější hru a roztopíte mašinu na maximum, nezahrajete si ani dvě hodiny. A jako bonus uslyšíte poměrně hlučné větráky.

Výkon ve hrách a závěr

Výkon ve hrách nakonec není úplně marný. Doom Eternal běhal na high téměř na 60 FPS. To byla ovšem spíš výjimka. Pokud bych měl zážitek zobecnit, nejlepších výsledků (tj. aby se hra ještě hýbala a zároveň nevypadala, jak když ráno otevřu oči) jsem dosahoval podle očekávání se zapnutým upscalingem FSR v režimu balanced a dále při individuálních nastaveních na pomezí low a medium.

Hry na Legion Go S

Diablo 4 šlape docela hezky, byť v některých scénách se zadýchává. Kingdom Come 2 jsem hrál někde v rozmezí 38 až 45 FPS, Forza Horizon 5 na tom byla o něco lépe. Opět platí, že si to chce trochu pohrát a najít kompromis, který vám bude vyhovovat.

Pokud vás Legion Go S zaujal, spíš bych doporučoval vyčkat na verzi s Ryzen Z1 Extreme, respektive černou a zároveň levnější variantu se SteamOS. Testovaný model s Z2 Go, 32 GB RAM a 1 TB SSD stojí 729 dolarů, v českých obchodem lze zahlédnou předobjednávku na verzi s 16 GB RAM a 512 GB úložného prostoru za 15 tisíc korun.

Problém je, že za podobnou cenu už lze dnes ulovit původní Legion Go, který je výkonnější. A navíc má přímo v balení pouzdro na přenášení, zatímco Legion Go S ne – tlak na cenu se promítl i do tohoto aspektu.

Stem Deck OLED s 512 GB úložného prostoru vyjde zhruba na 14 300 korun. Majetnější mohou zvážit Rog Ally X, netrpělivě ovšem vyhlížíme i Claw 8 AI+, který je podle prvních recenzí vynikající. Lenovo ovšem chystá i nástupce původního Legion Go s panelem OLED a novým procesorem Ryzen Z2 Extreme, ani u toho však nízkou cenu očekávat nelze.