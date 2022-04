Lego Star Wars: The Skywalker Saga je jednou z nejlepších Lego her vůbec

Svět je plný záhad a jednou z nich je to, proč jsem zrovna já redakčním specialistou na Lego hry. Přece jen, blížím se důchodovému věku, jsem nepříjemný zapšklý člověk, který obvykle nemá rád veselé a uvolněné věci, ale přesto jsem se stal “Lego expertem”. A pravdou je, že mě určitou dobu tyhle dětinské hříčky až překvapivě bavily.

S postupem času ale mé nadšení opadlo, protože to jednoduše začalo být “na jedno brdo”. Jistě, měnila se tematika a ano, objevovaly se určité změny herních mechanismů, ale přesto jsem se nemohl zbavit dojmu, že se od sebe jednotlivé hry Lego liší asi tolik jako nabídky mobilních operátorů (rozumějte, skoro vůbec).

Co nás čeká v daleké předaleké galaxii? Přestože poslední filmy ze série Star Wars u fanoušků neuspěly tak, jak se doufalo, Disney to nevzdává a v přípravách je hned několik hraných projektů z universa Hvězdných válek. Režisér osmé epizody Rian Johnson dostal na starost novou trilogii, která se ale nebude zaměřovat na Skywalkerovy. Dle dostupných informací se s projektem stále počítá, ale v poslední době se neobjevily žádné důležitější novinky (a nedivil bych se, pokud by k natáčení v blízké budoucnosti nedošlo). V roce 2018 pak došlo k oznámení, že se dočkáme několika samostatně fungujících filmů, kdy jedním z nich bude Rogue Squadron a názvy (ani námět) dvou dalších zatím prozrazeny nebyly. V přípravách je i blíže nespecifikovaný film, na který jako režisér a spoluscenárista dohlédne Taika Waititi. Ten režíroval finále první řady skvělého Star Wars seriálu The Mandalorian. Pokud jde o hrané seriály, ani v tomto ohledu se Disney nebude držet zpátky, v přípravách jich je aktuálně sedm (není jasné, zda se všechny dočkají realizace), kdy tím nejbližším je Obi-Wan Kenobi (premiéra 27. 5. 2022 na streamovací službě Disney+) a následně bychom se měli dočkat sérií Ashoka, Andor nebo Lando.

Když mi tak bylo navrhnuto, že budu recenzovat Lego Star Wars: The Skywalker Saga nadšením jsem do stropu neskákal. Ne, že bych se úplně netěšil, Hvězdné války jsou má srdcovka, ale už jsem hrál několik her Lego Star Wars a na základě předchozích zkušeností jsem předpokládal, že ta nejnovější mě asi moc nepřekvapí.

Ale spletl jsem se, jsem až zaskočen tím, jak moc jsem si Lego Star Wars: The Skywalker Saga užil. Nejde o něco, co úplně vybočuje z nastavených mantinelů Lego projektů, ale tvůrci se očividně snažili herní mechanismy “osvěžit” a vypilovat, jak nejlépe to jen šlo. A většinou se to povedlo.

Skywalkerovi, kam se podíváš

Z názvu je jasné, že jako inspirace hry posloužila devítka Star Wars filmů, které se zaměřily na rodinu Skywalkerových. A děj Lego Star Wars: The Skywalker Saga předlohu vcelku respektuje s tím, že některé věci jsou v rámci větší přístupnosti pro děti upraveny, smrti jsou hodně umírněné, aby mladší hráči neměli noční můry, ale jako fanda Star Wars můžu prohlásit, že jsem málokdy narazil na něco, co by mě vysloveně urazilo.

Vybrat si můžete, kterou trilogií začnete. Hned od počátku jsou k dispozici první, čtvrtá a sedmá epizoda. Jinak řečeno, lze příběhem projít v chronologickém pořadí (od první epizody do deváté), dle premiér v kinech (4, 5, 6, 1, 2, 3 a 7, 8, 9) nebo začít nejnovější trilogií, abyste ji měli rychle za sebou (jak asi víte, nemá úplně málo odpůrců).

Jak bylo řečeno, hra nezkouší žádné velké kotrmelce a respektuje svou předlohu, ale nečekejte, že vám Lego Star Wars: The Skywalker Saga nabídne úplně to samé co filmy. Určité věci jsou vynechány a jiné upraveny ve jménu větší zábavnosti videoherní verze.

Většinou to funguje, ale někdy jsem byl vcelku zaražený tím, kolik času je věnováno pro děj absolutně nepodstatným momentům (např. hledání odpadu), zatímco některé epické scény z filmů jsou nabídnuty ve velmi osekané formě. Což mi připomíná, že hra předpokládá určité znalosti předlohy. Lego Star Wars: The Skywalker Saga nabízí děj v poměrně zkratkovité podobě, některé věci nevysvětluje a předpokládá to, že o nich víte z filmů.

Malé plus pro tvůrce za to, že se snaží zpestřit dění tím, že vám v určitých momentech nabídnou více cest k vyřešení situace. Jde o drobnosti ve stylu toho, jaký nástroj použijete, ale díky tomu budete mít menší pocit “svázanosti”. Ostatně, úrovně jsou koncipovány způsobem, který nabádá k průzkumům různých odboček a zákoutí a především k návratům. To dobře známe z minulých her, kdy jsou některá místa přístupná jen s pomocí schopností nebo postav, které budou k dispozici později ve hře. Celkovou herní dobu, která je cca 12 hodin si tak můžete výrazně prodloužit návratem do již prošlých úrovní nebo plněním postranních misí.

Akce více než malé množství

Herní náplň tvoří velké množství akce, která je často prokládána nenáročnými rébusy. Akce je stále relativně jednoduchá, jestliže se budeme bavit o ovládání. Nicméně, tentokrát se klade poměrně velký důraz na to, abyste neskončili jen u toho, že budete bušit do jednoho tlačítka.

Jste motivováni k tomu, abyste sázeli na kombinace úderů (někteří protivníci umějí útoky blokovat a je nutné jejich obranu prolomit) a používání speciální schopností. Samozřejmě nečekejte akci, u které budete muset kmitat prsty jako klavírový virtuos, ale oproti některým jiným Lego hrám je to posun správným směrem. Je to stále dostatečně přístupné, aby to neodradilo děti, ale ne natolik primitivní, aby to nudilo starší hráče.

Ovšem, nejsem si jistý, jak bude ti nejmladší reagovat například na souboje s bossy, které jsou mnohdy vícefázové a obvykle nesázejí jen na klasické útoky, ale někdy je nutné tisknout určitá tlačítka, jindy do nich co nejrychleji bušit nebo používat konkrétní předměty z okolí. Variabilitu střetů se silnějšími protivníky považuji za klad, ale umím si představit, že mladší hráči s tím budou mít problém, protože některé souboje jsou až překvapivě náročné.

Dobrou zprávou je, že hádanky jsou tentokrát více logicky orientované. Zatímco v předchozích hrách byly některé vystavěny na systému “pokus - omyl” a řešení často nedávalo smysl, tenkrát (až na výjimky) mají rébusy racionální základ. A nebojte, není třeba mít tři doktoráty, stačí malinko zapojit mozkové závity.

Vývojáři z Traveller’s Tales se snažili dění zpestřit, tím pádem na vás čekají i epické vesmírné souboje, závody a další aktivity, kterým se vcelku úspěšně daří předcházet stereotypu. Fajn je to, že některé činnosti sázejí na vaše reflexy, jiné na logické schopnosti a další kombinují obojí.

Náplň hry je poměrně komplexní, což podtrhují RPG prvky. Speciální Lego kostky se totiž investují do několika stromů schopností. Jeden je společný pro všechny typy postav a ostatní ovlivňují jen konkrétních povolání (Jedi, nájemný lovec atd.). Upřímně řečeno, i kdybyste neinvestovali žádné získané kostky, hru se vám jistě povede dokončit, ale je pravda, že některé schopnosti vám situaci zjednoduší.

Co mě zaskočilo bylo to, že některé úrovně nevyžadovaly spolupráci postav s různými talenty. V mnoha jiných Lego hrách bylo nutné často střídat dostupné hrdiny, abyste se dostali dál, v Lego Star Wars: The Skywalker Saga je několik misí, kde si vystačíte s jednou postavou a ostatní necháte v péči umělé inteligence. Menší důraz na spolupráci by asi nevadil, pokud člověk hraje sám, ale v případě kooperace je to škoda nesázet na nutnost spojit síly.

Místy chaotické

Naštěstí ale většina úrovní alespoň občas žádná, abyste více postav spojilo síly a design levelů se veskrze povedl. Je sice pravda, že je někdy patrná snaha uměle navýšit herní dobu (nejsem si úplně jistý, jaký smysl má to, že jedním speederem přiletíte na určené místo, pak musíte přeběhnout na další místo o několik desítek metrů dál nastoupíte do jiného speederu a letíte do následující lokace v totožném městě), ale většinou vše odsýpá a není moc času se nudit.

Už jsem zmínil to, že akce je hodně, přestřelek a soubojů pěstmi nebo světelnými meči je dost a dost. Jsou zábavné, i když například skrývání za předměty v případě střelby je občas dost neohrabané a je obvykle příjemnější běhat a doufat, že vás nikdo nezasáhne.

Měl bych vás také upozornit na to, že vesmírné souboje jsou velkolepé ale často chaotické. V otevřeném prostoru to není velký problém, ale když například letíte užším koridorem (ano, řeč je o útoku na Hvězdu smrti) a musíte nejen pálit po nepřátelích, ale ještě se vyhýbat různými předmětům, je to velmi náročné, protože je dění extrémně nepřehledné.

Upřímně řečeno, byť mě jako dospělého člověka těší, že je hra více komplexní a aktivity jsou variabilnější, nejsem si jistý, jestli to ocení mladší hráči, které to může naopak odradit a možná to na ně bude působit překombinovaně.

Já jsem ale spokojen a to i díky povedené vizuální stránce, kdy prostředí “postavené” z Lego kostiček vypadá skvěle. Samozřejmě potěší i legendární melodie a špatně nedopadl ani dabing. Postavy jsou tentokrát hodně upovídané, nesází se jen na podivné skřeky a ano, namluvení některých jedinců se trochu liší od toho, co jsme slyšeli ve filmech, ale většinou to není nikterak rušivé.

Jestliže bych to měl shrnout, Lego Star Wars: The Skywalker Saga je dle mého názoru přírůstkem do série her Lego, který byl potřeba. Nejde o zlomový kousek, ale tvůrci se (většinou) úspěšně pokusili o zpestření toho, co už známe. Paradoxně to vedlo k tomu, že pokud bych vybíral Lego hru pro svou osmiletou neteř, asi bych sáhl po některém ze starších titulů, které mají o něco méně komplexní náplň, ale pokud bych si vybíral pro sebe, Lego Star Wars: The Skywalker Saga by byla jednoznačnou volbou. Už dlouho jsem se totiž u žádné Lego záležitosti takhle nepobavil.

A nakonec odpověď na otázku, která vás jistě velmi zajímá - Ano, Jar Jar Binks je stále stejně otravný.