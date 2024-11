RECENZE: Spojení značek Lego a Horizon funguje až překvapivě dobře

Když jste čtyřicátník a vaší srdcovou záležitostí je Mortal Kombat, asi nepůsobíte jako cílová skupina pro videohry ze série Lego. A popravdě, zpočátku jsem k nim přistupoval s obavami, že to nebude nic pro mě. Ovšem postupem času jsem si je oblíbil víc a víc a dá se říct, že jsem se na ně stal tak trochu expertem.

Mám jich za sebou slušnou řádku a ano, bavily mě, ovšem postupem času jsem začal mít pocit, že jsou nové přírůstky jednotvárnější, než hry v otevřeném světě od Ubisoftu. Ne, že by občas nepřišly s něčím méně okoukaným a ano, měnila se tematika, ale herní náplň začala být, alespoň podle mého názoru, trochu okoukaná.

Nevadilo mi tak dát si od Lego her pauzu, ale ta skončila, protože tu máme novinku Lego Horizon Adventures a já jsem byl velmi zvědavý na to, jestli mě překvapí, nebo půjde o přírůstek do série, který bude až příliš sázet na jistotu.

Pravdou je, že už před hraním mě jedna věc zaskočila. U Lego her jsem zvyklý, že se inspirují u komiksových, seriálových nebo filmových projektů, ale není úplně běžné, že by byly převyprávěním jiných herních značek (Lego Fortnite jsem nezkoušel). Upřímně jsem si nebyl jistý, co čekat. Teď už to vím…

Lego Horizon Adventures Lego Horizon Adventures

Jsem mile překvapen tím, jak spojení Horizonu a Lega funguje. Samozřejmě je na místě upozornit, že se tu bavíme o projektu, který je cílen primárně na mladší jedince (a případně jejich rodiče, kteří si se svými ratolestmi chtějí něco zahrát), takže nelze očekávat pravověrný Horizon projekt vytvořený z kostiček Lego, ale to neznamená, že nejde o zábavnou záležitost i pro starší z nás.

Silná čtyřka K dispozici je několik hrdinů. Každý z nich má jinou zbraň (a její různé verze) a také specifické předměty, které lze použít. A koho si tedy můžete vyzkoušet? Aloy – Toto asi není překvapení, rusovlasá hlavní hrdinka her Horizon tu samozřejmě nesmí chybět. Její zbraní je luk. Varl – Syn legendární lovkyně, který chce dokázat, že zdědil um po své matce. Jeho zbraní je oštěp. Teersa – Je matriarchou kmene Nora, která se rozhodla, že nebude poskytovat jen rady, ale zapojí se i do boje, aby se znovu cítila jako šedesátnice. K boji používá vybuchující... no uvidíte sami, je to překvapení. Erend – Je velký milovník donutů, který spoléhá na svou velkou fyzickou sílu. Jeho oblíbenou zbraní je kladivo.

Lego Horizon Adventures si jde vlastní cestou. Hra se sice u Horizon Zero Dawn inspiruje, ale jen volně. Bavíme se tu o herních mechanismech i příběhové stránce. Nicméně jsem rozhodně neměl pocit, že je hra ke své předloze neuctivá.

Asi málokdo očekává od Lego projektu, že půjde o hutné RPG s hromadou stromů schopností a extrémním množstvím dialogů. Natolik komplexní rozhodně Lego Horizon Adventures není. Na druhou stranu, na poměry Lego projektů má poměrně výrazné RPG prvky, které pro značku nejsou vždy typické.

Lego Horizon Adventures

Nejenže postavy získávají za porážení nepřátel zkušenosti a zvyšuje se jim úroveň, což s sebou přináší určitá vylepšení jako silnější zbraně nebo více zdraví (nevybíráte si, hra v tomto ohledu přiděluje vylepšení automaticky), ale za nasbírané kostičky je možné nakupovat další talenty. Ty už si sami volíte a není jich extrémní množství, ale je z čeho vybírat a některé vám výrazně pomohou.

Vyberte si obtížnost

Abyste zpřístupnili nové talenty, je nutné získávat zlaté kostičky. Dostanete je za splnění jednotlivých úrovní (Lego Horizon Adventures je rozdělena do kapitol a ty se štěpí na levely), případně za plnění bonusových úkolů (například zabití nepřátel s využitím prostředí). I to přidává hře na RPG nádechu.

Není to natolik komplikované, aby to odradilo menší hráče, ale současně jde o prvky, které mohou zaujmout i zkušenější jedince. Opět opakuji, nejde o extrémně propracované RPG, ale ani zbytečně zjednodušenou hru.

Ostatně to, že je tentokrát myšleno i na hráče, kteří hledají výzvu, je jasné z toho, že je k dispozici volba obtížnosti (pět stupňů). Ani to není v případě Lego her běžné a jen pro zajímavost, už třetí úroveň obtížností umí občas překvapit.

Lego Horizon Adventures Lego Horizon Adventures

Nebavím se tu o bossech, kteří samozřejmě vyžadují určitou snahu, ale umím si představit, že se někteří méně zkušení a mladší hráči zapotí v situacích, kdy se na ně nažene šest nepřátel a okolo jsou různé pasti. Vlastně jsem byl překvapen, že má postava párkrát přišla téměř o veškeré zdraví a ano, stydím se to přiznat, jednou i zemřela.

Zábavné souboje

Pokud nevsadíte na kooperaci („gaučovou“ nebo online), do úrovní zamíří jen jedna postava (jejich přehled najdete v rámečku). V jiných Lego hrách bylo běžné, že se v nich prohánělo více hrdinů a mohli jste mezi nimi přepínat podle toho, které schopnosti byly potřeba. V tomto případě je to jen jedna postava, kterou si vybíráte před misí. Nemůžu ovšem říct, že by se jejich herní styl výrazně lišil. Lehce ano, ale každá nenabízí úplně jiný zážitek.

Lego Horizon Adventures

Kromě toho je důležité zmínit, že se těm, kteří jsou na „střídačce“ automaticky nezvyšuje úroveň. Je otázkou, jestli vás to bude motivovat k jejich střídání, nebo naopak zůstali jen u jedné, aby se její úroveň zvyšovala rychleji.

Každá z postav má k dispozici jeden druh zbraně a její různé variace a slot na dodatečný předmět (od návnady až po stánek s hotdogy, což zní zvláštně, ale v boji může dost pomoci).

A musím říct, že mnohokrát bude nutné vsadit na vše, co máte k dispozici. Akční složka může být občas trošku náročnější (na poměry Lego série) a nejen, že bude nezbytné využívat takzvaný Focus a odhalovat jím slabiny nepřítele, ale bude nutné házet na něj vše, co máte po ruce.

Akce je hlavní náplní, oproti některým Lego hrám je zde méně hádanek. Několik jich tu je, ale zdaleka ne tolik, jako u většiny předchůdců. A upřímně mi to vysloveně nevadilo, protože někdy Lego hry sázely na svérázné rébusy, které s logikou neměly nic moc společného a nebylo moc zábavné je řešit.

Občas narazíte i na skákací sekvence, ovšem ty pochválit nemůžu. S ohledem na to, že nejde upravit úhel kamery a na to, že některé lokace působí chaoticky a přeplácaně, není snadné se vždy orientovat v prostoru a trefit se na požadované místo.

Nicméně chápu, že tvůrci chtěli herní náplň trochu zpestřit, protože stereotyp je reálnou hrozbou. A to bez ohledu na to, že Lego Horizon Adventures nejsou zrovna dlouhou hrou. Samozřejmě závisí na tom, jak pečlivě budete prozkoumávat úrovně (obvykle nejsou příliš rozlehlé, ale najdete v nich odbočky často s odměnou v podobě kostiček), ale není problém se dostat pod šest hodin.

I tak se ale může stát, že budete mít pocit jednotvárnosti, protože levely jsou mnohdy koncipovány podobně. Chvíli se procházíte, narazíte na arénu s nepřáteli, pobijete je, půjdete o kousek dál, narazíte na NPC postavu, která vám poskytne předměty/zbraně a pak vás čeká další aréna...

Design úrovní není vždy zrovna originální a mohou působit velmi podobně (svou náplní, ne prostředím, které se mění). Nepříjemné je i to, že byť se hře daří nabídnout velmi sympatickou kombinaci estetiky Horizon Zero Dawn a Lego her, některé lokace jsou trochu chaotické a nepřehledné. Speciálně, když se na vás nahrnou protivníci, kolem vás neustále něco vybuchuje a létají kostičky, není problém se v tom zmatku ztratit.

Lego Horizon Adventures Lego Horizon Adventures

Trochu to vyznívá, že se mi většina úrovní nelíbila, ale to není pravda. Naopak, obvykle jsem se u nich pobavil, byly příjemnou kombinací akce a hledání kostiček, jen je postupem času více a více patrné, že jejich náplň není vysloveně rozmanitá.

Základna podle představ

Určitý oddech nabízí vaše základna v podobě Matčina srdce. Postupem času se v ní zpřístupňují různé budovy, kde se nakupují nové schopnosti nebo mění kostýmy hrdinů a obyvatel vesnice. Kromě toho je dovoleno upravovat i vzhled staveb, případně přidávat například keře a stromy a další podobné estetické prvky. To vše za herní peníze v podobě kostiček. Kromě toho se z Matčina srdce lze vydat zpět do již dokončených úrovní a porážet elitní nepřátele za různé odměny.

Já jako ten, který není zrovna fixovaný na vizuály staveb a oblečení ve hrách, jsem v Matčině srdci zase tolik času netrávil, ale umím si představit, že hračičkové se pořádně vyřádí.

Když už přišla řeč na záležitosti vzhledu, hra vypadá opravdu dobře, šikovně kombinuje klasické prvky Lega i Horizon.Některá místa jsou „přeplácaná“, ale obecně je hra vizuálně vypilovaná. Máte na výběr z módu zaměřeného na obrazovou kvalitu nebo výkon, já si zvolil první možnost, ale ani během akčních momentů jsem neměl pocit, že by mě to nějak omezovalo.

Dobře dopadl i dabing, kdy se namluvení postav ujali herci z Horizon Zero Dawn (vyjma Lance Reddicka, který bohužel v minulém roce zemřel). Ti tentokrát vsadili na výrazněji komediálnější přístup a není to špatně, ovšem humor sám o sobě je opravdu infantilní a očividně cílený hlavně na děti, dospělé asi moc často nerozesměje. A nepobaví je asi ani to, že postavy neustále opakují totožné hlášky. Příjemnou zprávou je, že projekt obsahuje české titulky. Ano, někdy je čeština trochu lámaná, ale není to nic hrozného.

Příliš dalších výtek nemám, snad jen drobnosti jako to, že během filmečků jednou zmizely postavy, ale jinak je hra na velmi slušné technické úrovni. Pokud tedy hledáte záležitost vhodnou pro celou rodinu, jejíž mechanismy nejsou složité, ale současně není náplň ani úplně primitivní, pak by toto mohlo být to pravé kostičkové.