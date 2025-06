Zkušenosti z posledních let ukazují, že největším nepřítelem počítačových herních handheldů je operační systém Windows, který pro tento typ zařízení není uzpůsoben. Ačkoliv to nyní vypadá, že Microsoft se rozhodl v této oblasti přeci jen podniknout nějaké kroky, v únoru recenzovaný Legion Go S v bílé barvě trpěl všemi obvyklými neduhy.

Aktuální černá verze Legion Go S je vůbec první oficiálně licencovaný handheld se SteamOS od Valve a výsledný dojem nemůže být rozdílnější. Na trh zamířilo několik variant, které se liší použitým procesorem, velikostí RAM a úložného prostoru. Testu jsem podrobil verzi s procesorem Z1 Extreme, 16 GB RAM a 512 GB úložného místa, která v českých obchodech začíná na zhruba patnácti tisíci korunách a výš. Ušetřit zhruba dva tisíce korun za variantu se zdánlivě novějším (opak je pravdou) procesorem Z2 Go nedoporučuji, Z1 Extreme je výkonnější.

Lenovo Legion Go Steam OS Lenovo Legion Go Steam OS

Po zapnutí zařízení a pár nastavení jsem se přihlásil ke svému účtu na Steamu, stáhl pár verifikovaných her a mohl se pustit do hraní. U všech se automaticky nastavilo správné ovládací schéma, nemusel jsem řešit žádná vyskakující okna, schovaná tlačítka či stav, kdy jsem nevěděl, zda se něco děje nebo ne.

Výsledný dojem je parádní, protože už má poměrně blízko k tomu, co známe z herních konzolí. Je vidět, že Valve se o svůj SteamOS pečlivě stará a pokud mi jeho používání před třemi lety na Steam Decku přišlo občas ještě trochu nevychytané, dnes je situace odlišná.

Asi netřeba dodávat, že tato varianta Legion Go S je určena zejména pro fanoušky Steamu, kteří přes něj hrají rádi a mají zde vybudovanou svoji knihovnu. Je zde samozřejmě možnost přepnout se do desktopového režimu, což je Linux PC. Zde lze nainstalovat Heroic Game Launcher a skrze něj spouštět hry například z Epic Store. Jen už to není tak pohodlné a bezproblémové. Vlastní rozhraní je navrženo pro větší obrazovky a u testovaných her jsem se potýkal s řadou problémů. U některých se mi například nepřepnulo ovládací schéma na ovladač i když menu říkalo, že ano. Neříkám, že nakonec nelze vymyslet nějaké řešení, jen vás to bude stát nějaké úsilí a hledání návodů na internetu.

Vrátil jsem se proto zpět pro herního módu, k jehož fungování nemám výhrady. Naopak, byl jsem příjemně překvapen, jak rychle se hry spouští (na Windows 11 to někdy trvá celou věčnost) a hlavně, jak dobře šlapou. Pokud nechcete nic moc řešit, postačí vám navolit si požadované nastavení výkonu a v menu hry pak grafiku podle vlastních preferencí. Mnohé hry nepotřebují roztopit železo na maximum a ještě získáte více času na jedno nabití.

Lenovo Legion Go Steam OS Lenovo Legion Go Steam OS

Například letošní pecku Kingdom Come: Deliverance 2 můžete hrát v 60 fps, aniž byste všechno stáhli na minimum. Stačí si pohrát s jednotlivými prvky grafiky, rozlišením a samozřejmě upscalingem FSR. Osobně jsem si našel takové nastavení, kdy hra běžela kolem 54 fps a vypadala velmi dobře. Problém jsem neměl ani se starými hrami. Například restartovaný Tomb Raider šlapal krásně v 60 fps. A pak tu máme celou řadu indie klasik, jako karetka Slay the Spire či SteamWorld Dig, které nepotřebují výkon a běží i v úsporném profilu bezvadně.

Dobrý dojem podtrhuje vynikající ergonomické zpracování. Zaoblené části ovladačů perfektně sednou do ruky. V kombinaci s výbornými joysticky s hallovým efektem a kvalitním D-padem tu máme v této oblasti jeden z nejlepších handheldů vůbec. Chválím také možnost přepínat si rozsah triggerů na krátký a dlouhý stisk.

Lenovo Legion Go Steam OS (nahoře) vs. Nintendo Switch 2 (dole)

Rozložení zbylých ovládacích prvků je bezproblémové, během hraní jsem nenarazil na to, že by mi nějaké tlačítko nevyhovovalo, nebo dokonce chybělo. Škoda snad jen touchpadu, který je moc malý, skoro až na hranici použitelnosti.

Zařízení má rozměry 127,55mm × 299mm × 22,6mm s hmotností 740 gramů, hrát s opřenou hranou o nohy nebo stůj je tak prakticky nutnost. Osmipalcový displej s rozlišením WUXGA (1920 × 1200), obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou VRR působí živým dojmem.

Konektivita WLAN a Bluetooth Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2

Bluetooth 5.3 Zvuk 2× 2W integrované reproduktory

Duální mikrofon Porty

Horní strana: 1× 3.5 mm kombinovaný audio jack

2× USB typu C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0) Spodní strana: 1× Čtečka paměťových karet MicroSD (podpora kapacity až 2 TB) Lenovo Legion Go Steam OS Lenovo Legion Go Steam OS Ovládání

Ovládání gamepadu: Tlačítka Legion L/P

Tlačítka ABXY

D-pad

Levý a pravý joystick s technologií Hall Effect

Kryty na pravé a levé straně

Levé a pravé tlačítko Legion

Tlačítko View (L)

Tlačítko Menu (L)

Trackpad (R)

2x přiřaditelná tlačítka pro uchopení

2x přizpůsobitelná tlačítka Haptika HD haptika

Gyroskop: 6osý IMU

Verze se Z1 Extereme je jasný vítěz – je to výkonnější procesor s větším počtem jader, vyšším taktem a novější architekturou. To, že handheld utáhne i náročné hry, má ovšem i své stinné stránky. Ano, záleží na nastavení, ale pokud to rozjedete na plné obrátky, dostanete se na zhruba dvě hodiny. A k tomu uslyšíte poměrné hlučné větráky. Zároveň platí, že SteamOS je ve správě napájení efektivnější než verze s Windows, hrubým odhadem vám dopřeje skoro půl hodiny navíc.

Legion Go S se SteamOS je příjemné překvapení a velmi zajímavá alternativa k Steam Decku. Nemá sice OLED, ani dvojici trouch padů a je o něco těžší, ale přináší větší výkon, rozlišení a lepší ergonomii. A to nezní vůbec špatně.