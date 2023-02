RECENZE: Kirby’s Return to Dream Land Deluxe je poctivá, nenáročná hopsačka

Jak už nám napovídá název Deluxe v názvu, úplně nová hra to není. Ve skutečnosti jde o remake Kirby’s Return to Dream Land z roku 2011, který u nás vyšel pod názvem Kirby’s Adventure Wii. Evropské jméno hry zároveň prozrazuje, že jde o kousek z éry pohybové konzole Wii.

Zápletka není nijak komplikovaná. Na Kirbyho planetě Popstar ztroskotá vesmírná loď s bytostí jménem Magolor (u dětí okamžitě Magor). Nenasytný růžový žrout se tak se svými kamarády (King Dedede, Meta Knight a Bandana Waddle Dee) snaží ztroskotanci pomoci. Cílem je v každém tematicky laděném světě nalézt část lodi Lor Starcutter, aby se mohl vrátit do své dimenze.

Na hráče tak čeká spousta hopsání, utíkání, vyhýbání se překážkám a používání rozličných schopností, které může Kirby absorbovat. Základním příběhem se dá prosvištět poměrně rychle, my ho doma dohráli za nějakých odhadem sedm hodin. Samozřejmě že pokud se budete snažit hrou prosvištět co nejrychleji, půjde to, a naopak, herní dobu lze natáhnout tím, že se budete snažit objevit všechna tajemství v každé úrovni. Někdy na to máte jen jeden pokus.

Dveře s bonusovou částí jsou například obehnané žhavými kostkami. Pokud v tu chvíli Kirby nemá schopnost je uhasit, máte smůlu. Jindy musíte utíkajícího nepřítele s klíčem dohonit dřív, než jimi otevře „špatné“ dveře. Jsou to právě tyto části navíc, v nichž tvůrci z HAL Laboratory ukazují své zkušenosti s level designem. Pravdou totiž je, že základ je sice solidní a funkční, ale také poměrně obyčejný. O něco zajímavější je až druhá část příběhu, v níž se vyhýbáte obrovským žhnoucím balvanům či vás unáší proud vody. Nechybí ani zábavná variace na létání raketkou.

Asi nejzábavnější je používání super verzí schopností, takže třeba místo kladiva vytasíte ohromné kladivo, kterým rozmlátíte vše na obrazovce. Je to skvělý pocit, vypadá to skvěle, není tak divu, že děti se hádaly, kdo je zrovna na řadě. Pravdou ovšem je, že i tyto části zahrnují nějaký drobný rébus nebo mechanismus, který vede k dalším bonusům.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Kirby je tradičně spíš lehčí záležitost, kterou si zapnutím pomocníka Magolora můžete ještě o něco usnadnit. Jinými slovy, tuto hru si může užít zřejmě úplně každý, včetně těch, kteří drží ovladač poprvé v ruce. My většinu hry odehráli ve třech, přiznám se ale, že ve dvou se nám hrálo lépe. Ve třech už je na obrazovce místy chaos, je větší šance, že se postavy o sebe v nevhodný okamžik zachytí a podobně.

Rozuzlení zkušené hráče nepřekvapí, ale děti z něj byly docela paf. Každopádně Deluxe verze alespoň částečně napravuje krátkost původní hry a po dohrání příběhu přidává epilog, v němž se hraje právě za Magolora. Hrát lze opět až ve čtyřech (ostatní hrají za klony), přičemž se sbírají magické krystaly, které vylepšují jeho schopnosti. Základní stavební kameny jsou v podstatě stejné, nicméně za Magolora se hraje trochu jinak než za ostatní a jiné je i prostředí, takže jo, je to fajn.

Dalším režimem je Magolorův zábavní park, který obsahuje kolekci miniher zhruba na úrovni Mario Party (hrát je lze skrze tlačítka i pohybové ovládání) a zároveň slouží i jako vitrínka vašich dosažených úspěchů. Za plnění misí, respektive achievementů získáváte předměty, které můžete použít v příběhovém režimu a masky, které si mohou nasadit naši hrdinové. Některé jsou poměrně dost vtipné.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Děti nejvíc bavila propadající se šachovnice, odpalování bomb pánvičkou, chytání vajíček a mini aréna. Je jich deset a myslím si, že mají potenciál, abychom se k nim čas od času vrátili. Dalším režimem je aréna s boji proti bossům a v rámci příběhu zde jsou i výzvy pro jednoho hráče, které prověří, zda plně chápete používání jedné konkrétní schopnosti.

Prezentace hry je kouzelná. Doma jsme hráli na televizi, musím ovšem říct, že když jsem si plnil některé výzvy v handheldu, na OLEDu vypadá hra perfektně. Po technické stránce vše šlape jak má.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe je zábavná 2D hopsačka, a pokud máte děti, nebo jen fandíte Kirbymu, nešlápnete vedle. Hlavní příběh je sice krátký, jsou zde však epilog, minihry, výzvy či možnost vyzobávat úrovně na maximum, které herní dobu prodlouží. Za mě spokojenost. Zároveň ovšem musím dodat, že dvanáct let je v herním průmyslu spousta času. Loňský hit Kirby and the Forgotten Land je po stránce level designu zkrátka už jinde. A jako vždy, před případnou koupí doporučuji vyzkoušet demo.