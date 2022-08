RECENZE: Kirby's Dream Buffet přináší spoustu zábavy za málo peněz

Růžový Kirby letos na své třicáté výročí zabodoval fantastickou 3D hopsačkou Kirby and the Forgotten Land, která vsadila na přístupnost, pestrobarevnost, možnou hru v kooperaci a výborný návrh úrovní. Kirby’s Dream Buffet rozhodně nemá takové ambice. Je to menší projekt, který se inspiruje Fall Guys, ale vše pěkně zpracovává ve svém svébytném stylu. Navíc se neprodává ani za plnou cenu – za 375 korun vám zprostředkuje kopec zábavy, zejména tedy za předpokladu, že máte po ruce někoho dalšího, kdo si zahraje s vámi.

Kirby’s Dream Buffet je party hra až pro čtyři lidi. Hrát lze u jedné konzole na rozdělené obrazovce ve dvou, případně ve čtyřech online nebo tak, že má každý svoji hru a Switch. Hlavním režimem je Gourmet Grand Prix, která se skládá ze dvou závodů, jedné minihry a závěrečné battle royale. Cílem je po absolvování těchto čtyř aktivit mít co nejvíc jahod.

Závody nejvíc připomínají Fall Guys. Cílem je se s Kibrym propracovat do cíle. Cestou sbíráte jahody, nicméně komu se podaří dostat se do cíle jako první, skočí na velký dort, který celý spořádá (efektně přitom točíte páčkou), a získá tak padesát jahod. Na další dva čekají ještě dva menší dorty, poslední ostrouhá.

Dráha sama o sobě je plná překážek a často si musíte zvolit, jestli půjdete o něco kratším úsekem, ale obtížnějším na manévrování, nebo zda vsadíte víc na jistotu. Kořením jsou bedny jídla s různými schopnostmi, které vám pomohou lépe zdolávat překážky, případně i trochu škodit ostatním. Hru trochu zpomalují sušenky, které je nejprve třeba prorazit. Ostatní tak mají šanci hráče na prvním místě dohnat.

Po závodě následuje některá z miniher, v nichž se sbírají jahody. Je tu vždy nějaký gimmick, jako jahody schované v krabicích, které musíte nejprve rozbít, nebo bomba, která vás na chvilku vyřadí ze zápolení. Následuje další dráha, po níž přichází rozhodující battle royale. Opět se snažíte posbírat co nejvíc jahod, nicméně cílem je ostatní vykopnout z arény, čímž ztratí určitou porci posbíraných jahod. Pozor je také třeba dávat na kleště, které se vás snaží zachytit.

Kirby’s Dream Buffet

Po absolvování battle royale hra ještě přiřadí bonusy, například tomu, kdo sežral nejvíc jahod, případně se nejdéle vznášel. Kdo je nejtlustší, a nakonec získal nejvíc jahod, vyhrává. Ve hře je celkem robustní systém odměn, takže hraním se postupně zpřístupňují nové barvy, úpravy vzhledu, ale i úrovně a hlavně pak tuna různých sladkostí, jimiž si můžete dekorovat vlastní dort.

Na Kirby’s Dream Buffet je fajn, že absolvování celé Grand Prix trvá pár minut, takže si skutečně můžete dát jednu nebo dvě většinou intenzivní partičky. Hlavní zápor tak vidím v tom, že lokálně u jedné konzole lze hrát pouze ve dvou, což je ohromná škoda.

Trochu lépe by šlo vyvážit také poslední souboj a hlavně bonusové odměny. Tvůrci zjevně chtěli, aby měl šanci vyhrát i ten, komu se první tři aktivity zase tolik nepovedou. Finální battle royale totiž dokáže zamíchat s pořadím a korunu tomu nasadí tajné bonusy. Pokud má někdo štěstí, získá třeba i dva, což znamená dohromady 80 jahod navíc. A to je až příliš. Posledním drobným minusem je občasné zaškubání. Ostatně tipuji, že právě problém s optimalizací stojí za absencí rozdělené obrazovky pro čtyři.

Celkově je Kirby’s Dream Buffet přesto velmi příjemným překvapením. Pokud máte děti nebo nějakého parťáka po ruce a sháníte něco, u čeho se lez vyblbnout ve dvou u jedné konzole, nešlápnete vedle. Přiznám se, že vydání Fall Guys na Switchi mě trochu zklamalo, po technické stránce jsem čekal lepší zážitek. Kirby’s Dream Buffet mě saturoval mnohem víc.