Pokud jste Kirby and the Forgotten Land prozatím ani nehráli, rozhodně to doporučuji napravit. Z eShopu Switch si můžete stáhnou demo, sami tak můžete posoudit, jestli růžová a neuvěřitelně žravá koule Kirby stojí za vaši pozornost. Recenzi na původní hru Kirby and the Forgotten Land si můžete přečíst zde, v této recenzi se budu věnovat pouze rozšíření Star-Crossed World.
Technické stránce nemám prakticky co vytknout. Už původní hra vypadla skvěle, nyní běží ve vyšším rozlišení a hlavně v 60 FPS, což je paráda. Některé postapokalyptické scenerie a příroda berou dech.
Co se nového dobrodružství týče, nečekejte nic moc komplikovaného. Kirby s přáteli pozorují, jak na planetu dopadá meteorit. A protože ten s sebou nese cosi zlověstného, něco, co může zničit celý svět, Kirby tomu musí zabránit.
Napříč dvanácti úrovněmi se vydá sbírat nové mince, za které si lze tahat další sběratelské figurky, což byla moje oblíbená kratochvíle i u původní hry. A hlavně je třeba zachraňovat takzvané Starries, jejichž určitý počet je třeba k otevření dalších úrovní a finálního bosse (o kterém a vše následujícím už vám nesmím nic prozradit).
Mouthful Mode – nové transformace
Nové úrovně vycházejí z těch starých, ale netřeba se tentokrát obávat laciné recyklace. Tvůrci staré úrovně transformovali, přidali nové cesty a samozřejmě schovávačky. Výsledný dojem je opět parádní. Vliv spadlého meteoritu je skutečně patrný na každém kroku.
Aby toho nebylo málo, mechanismus nazvaný Mouthful Mode, pomocí něhož Kirby vcucne větší předměty a přizpůsobí se jejich tvaru, se dočkal další trojice proměn, přičemž dvě z nich jsou poměrně zásadní.
Pomocí pružiny se hopsá jako s pogo tyčí, díky čemuž se lze dostat na vyvýšená místa. Pozření značky či cedule se hodí zejména k rychlým závodům, kdy se vyhýbáte překážkám a odrážíte se od skokánků. Nejzajímavější je ale ozubené kolo, kterým lze rozrážet nepřátele, ale hlavně se pohybovat po zdech. Z toho vychází řada akčních pasáží, takže se máte na co těšit.
Dvanáct úrovní zní jako hodně, nicméně pravdou je, že by je šlo proběhnout za hodinku maximálně dvě. Háček je v tom, že na první průchod asi neobjevíte všechna tajná zákoutí a tedy nenajdete dostatečné množství Starries pro pokračování. Přijde mi škoda, že z původně volnější zábavy, která odměňuje snahu prozkoumávat, se nyní stává nutnost. Trochu uměle se tak natahuje herní doba.
Pokud máte původní hru, upgrade, který vylepší technickou stránku a přidá nové dobrodružství, vyjde na 499 korun. To je poměrně dost, nicméně pokud vás původní hra bavila, asi není co řešit. Star-Crossed World obohacuje původní hru o novou hratelnost a čistě z herního hlediska za zahrání zkrátka stojí.