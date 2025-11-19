RECENZE: Kirby Air Riders jsou neuvěřitelně rychlé a propracované závody

Ondřej Zach
  12:00
Kirby Air Riders jsou extrémně rychlé závody rozšířené o bitevní režim. Stojí za nimi přímo tvůrce postavičky Kirby, který si je pořádně vypiplal.

Kirby Air Riders

20.11.2025 Switch 2

iDNES.cz

90%
  • Skvělý dojem z rychlosti
  • Dobře navržená tratě
  • Tuna věcí k odemknutí
  • Možnosti nastavení
  • Zajímavé režimy
  • Ne až tak zajímavé postavy

Upřímně řečeno, značka Kirby s růžovou nenažranou koulí není divácky tak přitažlivá jako třeba instalatér Mario či udatný hrdina Link. Nejsou to hry, které obvykle vyhrávají ankety Hra roku. Přesto lze mezi nimi najít i naprostou špičku, například 3D hopsačku Kirby and the Forgotten.

Kirby Air Riders
Kirby Air Riders
Kirby Air Riders
Kirby Air Riders
44 fotografií

Jenže Kirby Air Riders nejsou 3D hopsačka, ale závody, které navazují na Kirby Air Ride z roku 2003 (éra konzole GameCube). A nekutí je nikdo jiný než tvůrce Kirbyho a dnes již vývojářská legenda Masahiro Sakurai. Sakurai má na svém kontě například špičkovou bojovku Super Smash Bros. Ultimate a novinka Kirby Air Riders ji v některých bodech připomene.

Původně jsem si říkal, jestli má cenu v tak krátké době vydávat další arkádové závody – s uvedením Switche 2 jsme se totiž dočkali Mario Kart World. Po důkladném zahrání je zřejmé, že Kirby se přece jen hraje jinak a vydává se vlastní cestou, byť zjevně sdílejí stejné publikum, které má rádo akcí okořeněné závodění.

Vývojářská legenda Masahiro Sakurai

Kirby Air Ride z roku 2003

Snadné na pochopení, těžké na ovládnutí

Kirby Air Riders jsou zdánlivě jednoduchá hra, pro většinu akcí vám totiž postačí páčka a jediné tlačítko. Stroje sviští kupředu automaticky, hráč přibržďuje, klidně až na úplné zastavení, aby se následně raketově odpálil vpřed. Dál je tu plachtění vzduchem, používání předmětů i útoky vozem. Nové druhé tlačítko je vyhrazeno speciální schopnosti. Jenže jak se říká, je to snadné na naučení, ale složité na ovládnutí.

Kirby Air Riders

Hra vypadá po vizuálně stránce parádně a sviští bez zaváhání v 60 fps. A navíc je opravdu rychlá. Pokud by to na někoho bylo příliš, lze tempo hry zpomalit. Když už je řeč o různých nastaveních, jsou tu toho mraky, včetně takových drobností, zda hra bude při hraní ve dvou na jedné obrazovce rozdělena horizontálně nebo vertikálně.

Vlastní tratě jsou většinově parádně navrženy a podle očekávání obsahují pasáže, které vám mohou poskytnout výhodu, pokud je zdoláte. Opět je to pouze věc tréninku.

Kromě klasických závodů je tu režim Top Ride, kdy celou trať sledujeme z ptačí perspektivy ve zmenšené verzi. Pokud si vzpomínáte na staré Micro Machines nebo Super Off Road, jste doma. Tratě jsou samozřejmě speciálně navrženy pro tento režim a obsahují i různé překážky a interaktivní prvky, takže se u toho dá vyblbnut.

Kirby Air Riders

Kirby Air Riders

Dál tu máme City Trial, což je bitevní režim. Nejprv jezdíte po malém městě a sbíráte co nejvíc předmětů, které váš stroj posilují. Během toho absolvujete různé eventy a škodíte soupeřům. Po uplynutí času přichází druhá fáze, kdy v některé z několika miniher využijete své předměty a pokusíte se zvítězit. Může to být klasický battle royale, závod, přebarvování co nejvíc tlačítek či plachtění skrz lasery a sbírání bodů.

Poslední režim, určený čistě pro sólo hru, se jmenuje Road Trip. V podstatě je to série různých výzev, které si hráč během svého výletu volí. Z mého pohledu je to ideální způsob, jak se připravit na vše, co nabízejí ostatní režimy.

Spousta věcí k odemčení

Kirby Air Riders
Kirby Air Riders
Kirby Air Riders
Kirby Air Riders

Hraním si každopádně zpřístupníte tunu nových věcí, od postav a strojů přes další tratě po velké množství kosmetických předmětů. Do online hry si můžete připravit vlastní řidičák, který zahrnuje celkový motiv, rámeček, ikonku, hlášku a samolepky. Dokonce si lze přidávat různé předměty i na svůj stroj, jako jsou různé lampiony, přívěšky či plyšáci. Těch věcí navíc tu jsou mraky. Ačkoli hru si lze užít i sólo s volitelně s nastavitelnými počítačem řízenými soupeři, lepší je hrát ve víc lidech u jedné televize a online.

Celkově nemám moc co dodat. Sakurai je profík každým coulem a je vidět, že práce na tomto projektu ho opravdu velmi bavila. Ta vášeň z toho přímo číší. Pokud máte rádi rychlé závody a zajímá vás kompetitivní hraní, myslím, že nešlápnete vedle. Fanoušci Kirbyho pak nemají co řešit.

Témata: Masahiro Sakurai

90%

90%

