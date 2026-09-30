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RECENZE: Kingdom Rush 6: Genesis TD je skvělá věžovka s nostalgickou stopou

Ondřej Zach

Kingdom Rush 6: Genesis TD

Ironhide Game Studio 24.09.2026 PC, Android, iOS

iDNES.cz

80%
Herní karta
  • Skvěle navržené mapy
  • Další režimy včetně toho klasického
  • Humor a easter eggy
  • Stále chytlavé
  • Výkyvy v obtížnosti
  • Pomalé levelování hrdinů
  • Ve výsledku výrazně dražší mobilní verze
Další díl z tower defense série Kingdom Rush sází na nejpropracovanější mapy v historii série. Škoda místy nevyvážené obtížnosti, pomalého levelování hrdinů či některých viditelně slabších věží.

Příběh, opět vyprávěný pomocí komiksových okének, je tentokrát docela zajímavý. Gerald Lightseeker se vrací časem zpět do minulosti, aby zastavil mladého Vez’nana dřív, než ovládne celé království. Fandové tak rozpoznají některá bojiště i postavy z jedničky, což je k 15. výročí série hezké pomrknutí. Pokud jste dosud žádný jiný díl nehráli, je to úplně jedno, o příběh tu zas tak nejde.

Kingdom Rush 6: Genesis TD
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Kingdom Rush 6: Genesis TD
21 fotografií

Úvod se, jako vždy, poněkud vleče, protože první mise je pojata jako tutorial. Cílem tedy je umísťovat na určených místech věže, které se svými schopnostmi doplňují, aby zastavily několik vln různorodých nepřátel. Pokud vám projde určité množství nepřátel, prohrajete a musíte misi opakovat. V opačném případě získáváte jednu až tři hvězdy, a to podle toho, jak dobrá vaše obrana byla. Hvězdy jsou pak potřeba k odemykání dalších kouzel, hrdinů a věží.

Hned na začátku musím jednu věc pochválit – Kingdom Rush 6 přináší nejpropracovanější mapy v sérii. Není to jen obvyklé „nečekané“ vytvoření nové cesty, ale například i obrana dobývaného města, jehož hradby se postupně hroutí, stavba osady ve tmě či zlomení hrdiny, který se přidá k nepřátelům. Každá mapa má nějakou myšlenku a vyžaduje specifický přístup. Samozřejmostí je spousta skrytých vtípků a easter eggů.

Kingdom Rush 6: Genesis TD
Kingdom Rush 6: Genesis TD

Možná právě proto místy trochu hapruje obtížnost, která je i na tu normální vyšší než obvykle a rozhodně ne lineární. Druhá část kampaně totiž obsahuje několik patrných výkyvů. Nemám nic proti vyšší obtížnosti, otázkou ale samozřejmě je, co mi má dát například úroveň, kterou projdu relativně hladce, aby mě v závěru vytrestal boss, který má extra tuhý kořínek.

Najít ten správný poměr mezi výzvou a možností experimentovat je pro vývojáře jedna z těch nejtěžších věcí, tentokrát se ovšem obávám, že jim to místy ujelo jen k jednomu funkčnímu buildu. Což mě přivádí k tomu, že některé věže působí nevyváženě.

Nemyslete si ovšem, že jen postavíte věže a pak už budete jen vylepšovat a kochat se dílem zkázy. Kingdom Rush 6 je náročnější také z pohledu mikromanagementu – kromě starosti o dvojici hrdinů musíte vnímat i nebezpečí na mapě, jako je například klikání na obřího pavouka, vozík s gobliny či ničení vajíček předtím, než se z nich vylíhne další pavouk.

Kingdom Rush 6: Genesis TD

Po obsahové stránce nemám moc co vytknout. Každou mapu z kampaně si můžete zahrát v pěti dalších režimech, jako jsou hraní s jedním životem v jedné elitní vlně, bez hrdinů, bez kouzel se čtveřicí hrdinů, tři rychlejší vlny s víc penězi a klasický režim. Poslední zmíněný láká na jednoho hrdinu a věže a kouzla z prvního dílu, což je milý návrat ke kořenům.

Talentové stromy mají hrdinové, kouzla i typy věží. Líbí se mi, že u některých je třeba zvolit jednu, nebo druhou cestu, což hře dodává další hloubku. Co mi naopak vadí, je pomalé levelování hrdinů, což opět snižuje touhu experimentovat.

Kingdom Rush 6: Genesis TD
Kingdom Rush 6: Genesis TD

Co se monetizace týče, na PC se vám za jednorázovou platbu (aktuálně 450 korun) otevře vše. Na mobilních zařízeních s iOS a Androidem je hra zdánlivě levnější (199 korun), nicméně část věží a většina hrdinů je zamknutá a vyžaduje další platbu. Například zpřístupnění všech hrdinů stojí v iOS verzi 799 korun. A jako bonus tu jsou opět prémiové diamanty, za něž se kupují usnadnění.

Vím, že to není žádná novinka, ale tento přístup se mi vůbec nezamlouvá. Je to zkrátka sviňárna. PC verze naštěstí zůstává prostá této agresivní monetizace, která se do hry založené na experimentování vůbec nehodí.

Kingdom Rush 6: Genesis TD

Kingdom Rush 6: Genesis TD je v jádru ovšem skvělá hra. Ironhide Game Studio má za ta léta svůj vymazlený styl, který je potěchou pro oko a zároveň zůstává přehledný. Mnohé mise vás okamžitě pohltí, ani nevíte jak. Hra se navíc nebere zas tak vážně, což zážitek jen podtrhuje. Možná to chtělo ještě trochu poštelovat obtížnost a nebýt tak nenasytný u mobilní verze.

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Témata: IOS

iDNES.cz

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