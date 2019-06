Poslední přídavek ke Kingdom Come je v mnohém lepší než původní hra

Jak moc jsem byl z Kingdom Come navzdory hodně syrovému stavu čerstvě po vydání nadšený (viz naše recenze), do jeho následných přídavků už jsem se pouštěl spíše jen z povinnosti. Nejde ani tak o fakt, že jejich kvalita byla značně kolísavá, spíše se mi moc nechtělo jen kvůli pár hodinám nového obsahu znovu přivykat složitým mechanismům hry. Kingdom Come je skvělá volba, pokud se chcete na několik dnů naplno ponořit do uvěřitelného virtuálního světa, jenže na večerní dvouhodinovku po práci se příliš nehodí.



Vztahová linka mezi Jindrou a Terezou v původním příběhu byla také vylepšena.

Až v tomto posledním přídavku autoři trefili správný balanc toho, jak by takové DLC pro podobně náročné RPG mělo správně vypadat. Jeho nejdůležitější část totiž tvoří samostatná kapitola, zcela odtržená od původní kampaně. Nezáleží tak na tom, kolik máte z původní hry odehráno nebo jakou úroveň a vybavení Jindra má. Ať do ní naskočí zkušený hráč anebo úplný nováček, začínají ze stejného místa.

Hlavní postavou je děvečka Tereza, v jejíž kůži si znovu prožijeme události z úvodu původní hry. Navzdory tomu, že od začátku víme, jak krutě vesnická idylka skončí, je toto dobrodružství napínavé a dokáže udržet hráčovu pozornost až do neodvratného tragického konce.

Zatímco v úvodu řešíme banální až téměř ponižující úkoly (přinést flákajícím se chlapům pivo), rychle se vše změní v zoufalý boj o přežití, během kterého všude kolem vás umírají lidé. Vše je prokládáno častými nehratelným animacemi a dlouhými dialogy, takže má hra nově až takřka filmový nádech.

Po úvodní idylce nabere příběh děsivý spád.

Tereza není žádná bojovnice a po většinu času se musí pohybovat nenápadně. V případě prozrazení pak nezbývá než vzít nohy na ramena, protože proti dobře ozbrojeným Kumánům nemá jen s lukem a šípy prakticky šanci. Celý zhruba pětihodinový příběh se odehrává jen v nejbližším okolí Skalice, jelikož ale nemáte k dispozici koně, spoustu času strávíte chozením. Za to však autory kritizovat nechci, ostatně právě pomalá rozvážná hratelnost a nádherně zpracovaná česká příroda je jedním z těch prvků, kvůli kterým Kingdom Come nad konkurencí tak vyniká. Terezino dobrodružství je v mnoha ohledech zábavnější než originál, protože dramatická místa koncentruje do menšího celku.

Vlastnictví psa žádné výhody nepřináší.

Což už bohužel nejde říct o druhé části přídavku, ve kterém pomáháme řeholnici Johance. Tato část už je naplno integrována do původní hry a ničím nepřekvapí. Nabízí více svobody, odehrává se na větší ploše a máte možnost svými volbami ovlivnit její vyústění. Přiznám se však, že po Terezině dobrodružství mě toto už příliš neoslovilo. Hlavně tedy kvůli samotnému Jindrovi, který působí ještě nudněji než dosud.

Kromě dvou nových příběhů přidali do hry autoři možnost ovládat psa, nějak jsem však nepochopil k čemu to má být vůbec dobré. Přijde mi to jen jako další zbytečná vrstva, která už tak docela složitou hru ještě dále komplikuje. O psa se musíte starat, krmit ho a cvičit, za odměnu vám… vlastně nevím, o tom už se v tutorialu nepíše nic. Občas mě upozornil na ukrytý předmět, občas odlákal pozornost nepřátel, ale to je asi tak vše. Celé to působí nepromyšleně a jediný důvod k této mechanice je evidentně v tom, že to autoři fanouškům neprozřetelně slíbili během kickstarterové kampaně.

Na druhé straně psího společníka lze v pohodě ignorovat a ničemu to nevadí. Když jsem se o něj zasekl ve dveřích, dal jsem mu mečem výchovný pohlavek a od té doby jsem ho neviděl.

Potěšil mě ale technický stav hry, který už ničím nepřipomíná loňské zabugované peklo. Solidně se hýbe i na v podstatě průměrném stroji (1060 GTX), nepadá a loadingy jsou docela krátké. Je také jednou z nejlépe optimalizovaných her pro ultraširoké monitory a to i včetně příběhových filmečků. V tomto ohledu by se od Warhorse mohla učit i daleko větší studia.

Autorům se tak povedlo rozloučit s Kingdom Come se ctí a teď už konečně mohou všechny síly přesunout na přípravu druhého dílu. Jindrův příběh totiž ani zdaleka nedospěl k uspokojivému konci.