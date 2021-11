RECENZE: Stavíme si svůj dinosauří park v Jurassic World Evolution 2

Snad každý měl rád v dětství pravěk. Důvod, proč tomu tak je, je dlouho otázkou i seriózních vědců. Některé z nás tato mánie udrží až do dospělosti. I na sklonku středního věku lezeme po skalách s geologickým kladívkem, odíráme si ruce při kontrolovaných sesuvech a hledáme zkameněliny. A když narazíme na obnažené pozadí trilobita, rozzáří se nám oči jako malým.

Když v roce 1993 vyšel kultovní trhák Stevena Spielberga Jurský park, byl jsem uchvácen. Hltal jsem každou hru s dinosaury a Jurským parkem a marně vyhlížel pořádnou strategii. Sice přišel Jurassic Park: Operation Genesis, úplná herní nirvána to ovšem nebyla. Jeho duchovní nástupce Jurassic World Evolution si mě však získal. Pokračování pro mě bylo jednou z událostí roku a netrpělivě jsem vyčkával, kam se hra posune. Snad vlivem přehnaného očekávání musím říct, že to všechno mohlo dopadnout o poznání lépe.

Odlov prehistorické zvěře

Jurassic World Evolution 2 je ve všech ohledech rozmáchlejší. Více prehistorických potvor, více budov, herních mechanismů i prostředí. Co není větší? Kampaň. Pět misí, které se odehrávají po druhém dílu Jurassic World je zbytečných. Jsou úplně jiné, než je zbytek hry. Nestavíte park, ale dinosauří odchytovou stanici. Nějakému zbohatlíkovi se zatoulá jaguár a terorizuje okolí. Místo jaguára si dosaďte velociraptora nebo T-Rexe a máte zhruba představu, o jak velký průšvih jde. Spolu s Owenem (kterého tentokrát nedabuje Chris Pratt), Claire a dalšími starými známými z nové trilogie se snažíte uklidit binec, který rozpoutal InGen. Kampaní prolétnete za pár hodin, ani nevíte jak.

Pravá budovatelská a manažerská výzva by měla být pod kolonkou Chaos Theory. Sérii pěti alternativních scénářů, jak by to vypadalo, kdyby parky nikdy nepostihla katastrofa. Jelikož jde jen o simulaci, tak scénáře na sebe nijak nenavazují.

Původní Evolution měl své kouzlo i v tom, že jste si všechny pokroky brali s sebou do dalších parků. Stejně tak objevené dinosaury, výzkumy i stále se rozrůstající expediční a výzkumnické oddělení. Měli jste pocit kontinuity, každý pokrok se počítal. Do již odehraných parků jste se mohli vracet a díky položkám, odemčeným až v pozdějších lokacích, ještě víc zvelebovat své dílo.

Hra nebyla výzvou, spíš casual hrou, ale občas si odpočinout neuškodí. Až na nějaký ten hurikán nebo neposedného dinosaura, který se chtěl projít na svobodě, šlo parky zefektivnit tak, že šlapaly jako švýcarské hodinky. Tři na sobě nezávislá oddělení vám dávala neustále nové zakázky, které dopomáhaly k tomu všechno zlepšovat a zároveň vás odměňovala novými dinosaury i upgrady.

Druhý díl toto postrádá. Jedinou kontinuitu najdete v sandboxu, kam si postupně odemykáte všechny položky hraním scénářů a výzev. V každém ze scénářů Chaos Theory je jiný výběr dinosaurů, takže ke kompletnímu seznamu bude potřeba projít je všechny a to je běh na dlouhou trať.

Jurassic World Evolution 2 Jurassic World Evolution 2

Novinek je víc než dost. Kromě dinosaurů v parku přivítáte i ptakoještěry a vodní monstra jako majestátní mosasauruse nebo plesiosauruse. Vaši prehistoričtí svěřenci mají i víc potřeb a jejich výběhy je třeba pečlivě upravovat, aby vyhovovaly požadavkům. Někde stačí jen trochu přidat les, ale dojde i na takové zhýčkané potvory, které se neobejdou bez písku, nějakého toho kamení a specifického porostu.

Konečně se býložraví dinosauři pasou na vysazeném porostu a nedostávají roští výdejním automatem. Obecně lze říci, že se o dinosaury musíte víc starat. Prostor na stavění se znatelně rozšířil, nejste tolik limitováni. Rangeři dinosaury pouze kontrolují, mobilní veterinární stanice provádí diagnostiku a léčbu lehčích obtíží. U závažnějších poranění dojde na hospitalizaci. Třeba vyoperování mobilu z žaludku vyžaduje přesun do léčebného zařízení.

Trochu nadbytečné je podle mě najímání personálu. Zaměstnáváte a trénujete vědce, kteří pak dělají všechen výzkum, expedice a odchov. Každá činnost vyžaduje určitý počet bodů skillu, které se sčítají mezi vědci. Pokud nedáte dohromady potřebnou sumu bodů, musíte buď vědce vytrénovat, najmout další, nebo čekat. Hra tak přidává zcela zbytečný nový mechanismus, protože jde pouze o klikání navíc, není v tom žádná zábava ani další propracovanější možnost taktiky. Přímočařejší přístup jedničky byl v tomto ohledu k užitku.

První díl byl kritizován za svou jednoduchost. Po pochopení všech principů byla hra triviální. Jádro mechanismů zůstalo stejné. Musíte zajistit bezpečí a pohodlí všech návštěvníků, kteří tvoří čtyři specifické skupiny. Každá preferuje něco jiného. Kupříkladu dobrodruzi vyhledávají akčnější atrakce, vodní dinosaury, nebo projížďky v gyrosférách. Zbohatlíci chtějí komfort luxusních hotelů a milovníci přírody požadují diverzitu druhů a jejich blaho. Park stavíte tak, abyste přilákali co nejpestřejší sortu lidí a upravujete jednotlivé podniky, aby zasáhly cílovku. Toho dosáhnete snadno. Není v tom žádná větší výzva ani věda. Pokud jste hráli původní díl, moc se toho v tomto ohledu nezměnilo.

Jurassic World Evolution 2 Jurassic World Evolution 2

Autoři jako by si nevěděli rady a tak zvolili tu nejjednodušší a nejpřímočařejší cestu, jak hru ztížit. Pořád budete řešit nějaký problém: hurikány, tornáda, epidemie, úrazy nebo sabotáže. Pokud autoři svým prohlášením, že udělají dinosaury víc sociální, mysleli to, že dinosauři se budou pořád prát, tak bych asi uvítal, kdyby až tak sociální nebyli.

Pakliže stejně jako já chcete postavit dinosauří utopii, kde budou žít tito úžasní a fascinující tvorové v harmonii, tak se připravte na silnou dávku frustrace. Neustále se budete potýkat s úrazy z bojů, když si jeden triceratops zasedne na druhého a nabere ho svými rohy. Nebo carnotauři, vyříkávající si neshody dost nekompromisním způsobem. Hra nyní víc zohledňuje mezidruhové soužití, ale úplně tomu nevěřte. To, že má jeden druh masožravce napsáno, že má rád druhý masožravý druh, neznamená, že si ho nedá za pár minut k večeři, což vás stojí obrovský ranec peněz. Téměř žádnou z akcí nelze automatizovat, což také přispívá k frustraci.

Abyste se ve všem tom zmatku mohli lépe zorientovat, hra jde zapauzovat i zrychlit. Což je skvělá zpráva. Ovládání se moc nezměnilo a pořád má své vady. Jediný pořádný přehled vám poskytne infomapa, jinak, pokud vám dinosaurus vleze do vegetace, zmizí i jeho stavová ikonka. Ta zmizí, i když chcete dinosaura uspat. Musíte si tedy pamatovat, který dinosaurus je poraněný. To může být dost komplikované, a navíc ještě myší poslepu rejdíte po lese a doufáte, že jste označili toho správného. Také zlobí označování, někdy je třeba kliknout úplně mimo. To všechno jsou chyby již z prvního dílu a je škoda, že je autoři nevzali na zřetel.

Možná se zdá, že hru pořád jen kritizuji, ale hra si i tak zaslouží vaši pozornost. Oplývá kouzlem, které měl i první díl. Dokáže působit živě. V prvním díle se mi stalo, že velociraptor, který byl dlouho dobu zavřený pouze se stádem koz, s nimi po čase začal socializovat a poté, co byl převezen do výběhu s ostatními raptory, se jich stranil a kozy nejedl (pravděpodobně se cítil být kozou). Musel mít speciálně pro sebe krmítko s masem. Důvod, proč jsem si již v dětství zamiloval tycoony a simulace byl, protože se dokázaly chovat mimo svůj program. Jurassic World byla po dlouhé době hra, která to dovedla a druhý díl je na tom podobně. To je obrovský klad, který dokáže vyvážit mnohé přešlapy autorů. Hra vás dokáže překvapit i po desítkách hodin hraní něčím unikátním.

Továrna na dinosaury

V druhém díle se nelíhnou dinosauři po jednom, ale ve skupinách. Jde o dvoustupňový proces, první část je inkubace samotných vajec a druhá zahrnuje selekci. Počet vajec se liší druh od druhu. Jurský park by nevznikl bez genetického inženýrství. Dinosauři jsou slepencem DNA různých živočichů, které jim propůjčují nějaké vlastnosti: traits. Traits mohou být pozitivní či negativní a jsou pouze procentuální možností v každé z dávek vajec. Traits se ukazují u každého z vajec a vy si tak vyselektujete jen ta, jejichž vlastnosti chcete dál kultivovat.

Jurassic World Evolution 2 Jurassic World Evolution 2

Většinu negativních vlastností lze úplně odbourat genovou magií: počet DNA bodů je ale samozřejmě omezen. Některé negativní vlastnosti můžete dokonce úplně obrátit. To je skvělé a škoda, že autoři nešli ještě hlouběji a neinspirovali se u Creatures. Dinosauři ale naneštěstí nekladou vejce sami, a tak jejich unikátní traits nepokračují přirozenou cestou. Genové inženýrství skýtá obrovský potenciál a hodiny zábavy s experimentováním, jak který trait ovlivní chování. To se tvůrcům povedlo. Obrovským zjednodušením je i možnost transportovat dinosaury letecky do jiného výběhu rovnou z líhně.

Dinosauří park plný malých bugů

Rád bych, aby výčet problémů už dávno skončil, ale ještě jsme se nedostali k tomu nejzávažnějšímu, technickému stavu hry. Hra je momentálně dost rozbitá a promítá se to především do AI dinosaurů. Lépe řečeno, do její časté absence. U nějakého dinosaura se úplně vypne a on se zasekne a čučí a čučí. Pomalu mu ubývá komfort a zdraví. Takoví jedinci, většinou v tandemu, pak stojí po zbytek věčnosti ve výběhu a připomínají strážné sochy ze Sandonorica v Nekonečném příběhu. Bylo by to humorné, pokud by to negativně neovlivňovalo raiting vašeho parku. V čase zmražení dinosauři pak nejdou ani prodat a vy nedosáhnete potřebných pěti hvězdiček potřebných pro dokončení scénáře. Hra také čas od času úplně spadne.

Graficky je hra povedená, dinosauři působí uvěřitelně, prostředí je teď pestřejší. Jen by mohly být lépe odlišené budovy. Sice je tu možnost podniky vizuálně modifikovat, ale rozlišit restaurace, bary a gift shopy nejde. Pokud se chcete dozvědět i něco navíc z fun factů dinosauřího světa, k dispozici je vám rozsáhlá encyklopedie. Hra je ale bez české lokalizace. Díky licenci Jurassic World je hudba i ozvučení na perfektní úrovni. Většinu rolí dabují původní herci a zazní i titulní motiv od Johna Williamse. Nevymizela ani možnost projet se po parku v gyrosféře nebo v jeepu či pilotovat vrtulník.

Evoluce i deevoluce Jurského světa

Na jednu stranu přináší druhý díl přesně to, co by měl: pestřejší prostředí, více živočichů, budov a některá zlepšení dosavadního ovládání a hratelnosti. Na stranu druhou spoustu zbytečných, nebo neprospívajících změn a chyb. Objektivně by Jurassic World Evolution 2 potřeboval od vývojářů ještě hodně péče. Ale subjektivně jsem se i tak nadmíru bavil a většina chyb postupně nepůsobí tak rušivě.

Ačkoliv se dá na hře kritizovat mnohé, tak pořád jde o zábavný titul, který by měl být povinností pro každého milovníka prehistorické fauny a flóry. Ten snáze všechny ty nedostatky přehlédne v momentě, kdy do výběhu majestátně vkráčí nový dinosaurus. Život si najde cestu, stejně jako si Jurassic World Evolution 2 najde cestu k vašemu srdci. Uvidíme, jak se vydaří podobně laděný ambiciózní Prehistoric Kingdom.