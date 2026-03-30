RECENZE: Toxické komando je stylové béčko, kde střílíte zombie po stovkách

Honza Srp
John Carpenter’s Toxic Commando je přímočará multiplayerová akce, ve které se až se třemi spoluhráči postavíte prakticky nekonečným zástupům nemrtvých. V jádru nedělá nic zásadně jinak, než umělo už před téměř dvaceti lety Left 4 Dead, ovšem díky vynikající béčkové stylizaci a příběhové struktuře hlavní kampaně to pořád funguje na jedničku. S hvězdičkou.

John Carpenter’s Toxic Commando

Playman 12.03.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

80%
  • Poctivá zombie řezničina
  • Otevřený svět
  • Jízdní model a fyzika
  • Příběhová kampaň
  • České titulky
  • Kvalita zážitku je závislá na spoluhráčích
  • Autorský styl Johna Carpentera šlo asi vytěžit více
  • Odemykatelné bonusy nic zásadního nepřináší
  • Pár misí navíc by neuškodilo

Johnu Carpenterovi je 78 let a poslední film natočil před více než 15 lety, přesto jeho jméno v popkultuře stále rezonuje. Jako režisér je podepsán pod největšími klasikami hororového žánru (například Věc, Halloween, Mlha...), jeho atmosférické soundtracky zmiňuje za zdroj inspirace třeba i velikán filmové hudby Hans Zimmer. Svůj otisk zanechal i ve světě počítačových her, které jsou pro zprostředkování intenzivního strachu snad tím vůbec nejlepším médiem. Že svým jménem zaštítil multiplayerovou střílečku Toxic Commando, je tím nejlepším doporučením, v jaké tato úmyslně béčková záležitost mohla doufat.

John Carpenter’s Toxic Commando
John Carpenter’s Toxic Commando
John Carpenter’s Toxic Commando
John Carpenter’s Toxic Commando
72 fotografií

Ve hře se stanete členem čtyřčlenné jednotky geneticky vylepšených supervojáků, kteří bojují proti Bahennímu Bohovi (Sludge Lord). Toho lidstvo nechtěně probudilo ve snaze najít alternativní zdroj energie v blízkosti zemského jádra, za což se jim odměnil tím, že jich většinu proměnil v nemyslící zombíky. Zápletka je sice správně osmdesátkově přímočará, ale kupodivu neslouží zde jen jako nepodstatný „fluff“, naopak má pro celkový zážitek důležitou roli. Každá z misí je uvedena i ukončena stylovým filmečkem (mimochodem vše s českými titulky), hlavní hrdinové mají jasně definované osobnosti a kampaň tak má pevně danou strukturu, byť zároveň nabízí docela velkou volnost v možnostech plnění jednotlivých výzev.

John Carpenter’s Toxic Commando

Zjednodušeně řečeno je Toxic Commando nové Left 4 Dead. Se svým týmem se musíte prostřílet skrze zástupy zombíků k cíli, což se neobejde bez vzájemné spolupráce. Pár podstatných rozdílů tu ovšem je. Tím největším je asi open worldová struktura všech misí, takže si cestu k plnění úkolu můžete vybrat po svém. Je jen na vás, jestli se vydáte tou nejkratší cestou, nebo se budete zdržovat průzkumem okolí. Najít můžete lepší vybavení, ale i silnější nepřátele, s největší pravděpodobností obé. Jelikož jsou tu mapy daleko větší než je v žánru běžné, dostanete možnost využívat vozidla. S těmi si užijete spoustu srandy a jsou daleko víc než jen urychlením přesunu z bodu A do bodu B.

John Carpenter’s Toxic Commando

Vývojáři si půjčili fyzikální engine z offroadového simulátoru MudRunner a tak je přejíždění davů zombíků morbidně zábavné. O své auto se ale musíte starat, shánět do něj benzín, opravovat ho a ideálně na něj namontovat i nějakou tu palebnou sílu. Občas uvíznete v blátě nebo se vám na nápravu namotá nějaký ten slizký zámotek, takže si užijete spoustu infarktových situací, kdy musíte vystoupit z relativního bezpečí plechové karoserie přímo do stáda nemrtvých a modlit se, že vám ochranná palba vašich kolegů dá dostatek času na spáchání aspoň základní opravy.

Zatímco v L4D šlo většinou jen o to projít mapou až ke konci, zde jsou úkoly daleko rozmanitější. Jednou budete muset transportovat vzácný náklad přes nepřátelské území, jindy likvidovat nebezpečného bosse, pak zase třeba čistit mapu od slizu. Nic originálního, ale každá z devíti misí se hraje trochu jinak, což se počítá. Co mají naopak všechny společného, je závěrečný nápor nepřátel, kdy zúročíte všechny nasbírané suroviny pro zprovoznění co nejvíce obraných prvků. A pak už se jen modlíte, aby vše vydrželo do konce časového limitu.

John Carpenter’s Toxic Commando

Na rozdíl od Left 4 Dead nejsou tyto pasáže tak obtížné a většinou je přežije celý tým, na druhou stranu jsou nesmírně efektní, protože nepřátelé se na vás valí po stovkách. Tyto davové scény vývojáři jednoduše umí, jak už jsme se mohli přesvědčit například ve World War Z nebo Space Marines 2. Škoda je, že se víc neodvázali, co se návrhu monster týče, kromě řadových zombies jich je tu jen pár a jde o klasické zástupce žánru, jako obr schopný vás zlikvidovat jednou ranou nebo vybuchující sebevražedný atentátník.

Kampaní samotnou proběhnete za nějakých deset hodin, ale tím zábava zdaleka nekončí. Postupně si totiž vylepšujete každé ze čtyř dostupných povolání a odemykáte schopnosti, posilují i zbraně v závislosti na tom, jak často je používáte. Díky tomu se pak můžete pustit i do vyšších obtížností, které přinášejí nové výzvy. Za nasbíranou měnu si pak můžete dál dokupovat kosmetické ozdoby, které ale naštěstí ctí temnou atmosféru hry, Fortnite se z toho nestane.

John Carpenter’s Toxic Commando

Až na davové scény je grafika spíš průměrná, neurazí, nenadchne. Prostředí by po pravdě mohlo být víc druhů, ale vzhledem ke scénáři by nějaké velké putování po světě nedávalo příliš smysl. Skvělá je hudba, kde sice pan Carpenter složil jen hlavní téma, ale i ostatní skladby jdou v jeho šlépějích.

Celé to tak je jen o tom, jestli se vám podaří sehnat zábavné spoluhráče. Než hra oficiálně vyšla, byl jsem nucen hrát offline s boty, což se rychle omrzelo. Až s návalem hráčů se situace radikálně změnila, bohužel oběma směry. Když se poštěstilo, dostal jsem se do dobré party, kde jsme navzájem spolupracovali a pomáhali si, komunikace je klíč. Byly ale i sedánky, kdy se hned na začátku mise někdo utrhnul a jel sólo, nedělal si starosti z friendly fire, případně se zbaběle odpojil z finální bitky.

Ale tak je to holt se všemi kooperativními hrami. Pokud dokážete přemluvit ke spolupráci ještě tři kamarády (nebo aspoň dva, aby zůstal někdo, kdo nebude zapomínat na léčení), klidně si připočítejte nějaké body k dobru navíc.

Nejčtenější

Fanoušci kroutí hlavou. Tak vypadá Lara Croft v podání Sophie Turner

Sophie Turner jako Lara Croft - snímky z natáčení

Obsazení Sophie Turner, která se proslavila v seriálu Hra o trůny, budí u nemalé části fanoušků slavné herní archeoložky Lary Croft rozpaky. Ty podle prvních reakcí nerozptýlily ani první uniklé...

Call of Duty i Resident Evil za skvělé ceny. Vybíráme jarní slevy PC her

Warhammer 40 000: Space Marine 2

Tradiční jarní výprodej her na Steamu je v plném proudu a i tentokrát si můžete pořídit řadu titulů za historicky nejnižší ceny. Vybíráme ty nejzajímavější slevy, které byste neměli přehlédnout.

Megahity i pár překvapení. Znáte nejpopulárnější hry na PC?

Marvel Rivals

Žebříček dvaceti nejpopulárnějších PC her v rámci distribuce Steam čítá celou řadu veleúspěšných multiplayerových i singleplayerových titulů, ale také třeba i pár her, o kterých jste možná ani...

Je ještě kam klesat? Streameři se nechávají mučit a ponižovat za peníze

Streamer Erby

Než byl jeho profil pozastaven, nechal se francouzský streamer Erby po tři dny natáčet, jak se polonahý převaluje zavřený v kleci pro psy. Za pár drobných ho pak sledující mohli ještě dál polévat...

Vybíráme adventury, které zestárly tak dobře, že je budete chtít znovu hrát

Adventury, co zestárly dobře

Co si budeme povídat, žánr adventur má svůj vrchol dávno za sebou. Na dnešní poměry jsou tyto hry příliš statické a přemýšlivé, děcka dnes dávají přednost Fortnite a Robloxu. Pozitivní zprávou ovšem...

RECENZE: Toxické komando je stylové béčko, kde střílíte zombie po stovkách

80 %
John Carpenter’s Toxic Commando

John Carpenter’s Toxic Commando je přímočará multiplayerová akce, ve které se až se třemi spoluhráči postavíte prakticky nekonečným zástupům nemrtvých. V jádru nedělá nic zásadně jinak, než umělo už...

PS5
30. března 2026 0

Dokonalé alibi? Místo živého vysílání pustil záznam, pak šel streamer vraždit

Dvaatřicetiletá Natalie McNally byla zavražděna svým přítelem, videoherním...

Šestatřicetiletý Ir Stephen McCullagh byl usvědčen z vraždy své těhotné přítelkyně a s největší pravděpodobností stráví zbytek života za mřížemi. Na celém případu je nejvíce šokující cynismus, se...

29. března 2026 19

Vybíráme adventury, které zestárly tak dobře, že je budete chtít znovu hrát

Adventury, co zestárly dobře

Co si budeme povídat, žánr adventur má svůj vrchol dávno za sebou. Na dnešní poměry jsou tyto hry příliš statické a přemýšlivé, děcka dnes dávají přednost Fortnite a Robloxu. Pozitivní zprávou ovšem...

28. března 2026 28

Life Is Strange: Reunion

Life is Strange: Reunion

vydáno 27. března 2026  17:16,  aktualizováno  17:17

Utíkejte do obchodů, PlayStation 5 už velmi brzy citelně podraží

PlayStation 5 – řada k 30. výročí

Společnost Sony se chystá skokově zdražit všechny verze své konzole PlayStation 5. Odvolává se na problémy globální ekonomiky.

27. března 2026  14:35 13

Resident Evil Requiem přidává fotografický režim

Resident Evil Requiem

Nejnovější aktualizace hororové pecky Resident Evil Requiem opravuje různé chyby a zároveň přidává poptávaný fotografický režim.

27. března 2026  11:32 0

Přímo do srdce zkázy. Stalker 2 láká na zapovězenou elektrárnu Černobyl

Stalker 2: Cost of Hope

Ceněná survival střílečka Stalker 2: Heart of Chornobyl se během letošního roku dočká masivního rozšíření Cost of Hope. Hráči v ní konečně plně prozkoumají jadernou elektrárnu Černobyl a přilehlý...

27. března 2026  9:31 1

Harry Potter je zpět. Chystaná mánie brzy ovládne televize i herní mašiny

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)

Blížící se vydání seriálu z produkce HBO, který stejně jako slavné filmy kdysi odvypráví příběh série knih Harry Potter, budou doprovázet i videoherní novinky. Fanoušci vyhlíží hlavně pokračování...

27. března 2026 3

Megahity i pár překvapení. Znáte nejpopulárnější hry na PC?

Marvel Rivals

Žebříček dvaceti nejpopulárnějších PC her v rámci distribuce Steam čítá celou řadu veleúspěšných multiplayerových i singleplayerových titulů, ale také třeba i pár her, o kterých jste možná ani...

26. března 2026 2

Konec zlatých časů. Tvůrce Fortnite propouští ve velkém

Fortnite

Fortnite je v herním průmyslu vnímán jako nedosažitelný vzor úspěchu. Ale každá pohádka jednou skončí. Společnost Epic Games tak byla nucena propustit přes tisíc zaměstnanců.

26. března 2026 6

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vydělá miliony dolarů. Vyzkoušeli jsme připravovaný hit Pokémon Champions

Pokémon Champions

Londýn (od zpravodaje Bonusweb.cz) Některé hry jsou předurčeny k úspěchu. Pokémon Champions nelákají pouze na mimořádně populární licenci a oblíbené zápasení, ale i na přístupnost a dostupnost na velkém množství zařízení.

25. března 2026 4

RECENZE: Nejlepší 2D Mario vás v Bellabel Parku zavalí novými nápady

90 %
Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Vynikající 2D hopsačka Super Mario Bros. Wonder z roku 2023 přináší v rozšíření Meetup in Bellabel Park nejenom technická vylepšení, ale hlavně kopu nového obsahu. Ten lze pořídit jak samostatně, tak...

Switch 2
25. března 2026 0

