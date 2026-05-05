Invincible (Neporazitelný) je skvělý komiks. Na jeho motivy vznikl také výtečný animovaný seriál, jehož čtvrtá řada nedávno skončila. Pátá řada bude mít premiéru v roce 2027, ale oddaní fandové si mohou čekání zkrátit bojovkou, která se právě u seriálu inspiruje.
Lhal bych víc než obvodnímu lékaři o své skutečné váze, pokud bych tvrdil, že jsem neměl nemalé obavy, jak to dopadne. Jsem oddaným fandou seriálu a hodlal jsem být velmi přísný, pokud jde o videoherní adaptaci.
Přiznám se, že když se začaly objevovat první materiály, úplně mě nepřesvědčily. Invincible VS na mě působil jako rychle splácaný doplněk k seriálu, na jehož popularitě se chce přiživit, aniž by se snažil nabídnout propracovanější mechanismy.
Hraný Neporazitelný?
Komiks Invincible se dočkal animované seriálové verze, která patří k tomu nejlepšímu, co se v žánru za dlouhé roky objevilo. Ovšem už před vznikem seriálu, a to v roce 2017, se začalo mluvit o hraném filmu, který potvrdil sám tvůrce komiksu Robert Kirkman.
O nějakých devět let později jsme se ale stále nedočkali, takže existovaly reálné obavy, že projekt skončil takzvaně u ledu. Ovšem letos jsme se dozvěděli, že není, stále se s ním počítá a konečně se dostal z počáteční produkční fáze.
Bohužel ale podrobnosti nejsou známy, ať už je řeč o hercích, štábu, nebo příběhu. Jediné, co bylo prozrazeno, je to, že by se film měl držet komiksové předlohy. Tak snad se v dohledné době dočkáme.
Později se objevily i reakce na beta verzi a ani ty někdy zrovna nechválily (byť to občas působilo, že jsou jejich autoři schválně negativní, aby jejich videa nasbírala zhlédnutí). A to mě samozřejmě také znervóznilo.
Zbytečně. Nakonec se z týmové bojovky Invincible VS vyklubala mnohem lepší hra, než se původně zdálo. Zdaleka ne perfektní, ale pokud jde o zábavnost a zachycení esence předlohy, pak se to povedlo až překvapivě dobře.
Ve třech se to lépe táhne
Jak jsem zmínil, Invincible VS je týmovou bojovkou, což znamená, že střety neprobíhají ve formátu jeden na jednoho, ale (až na výjimky během příběhové kampaně) tři na tři. Hra na tento aspekt výrazně sází.
Nejde samozřejmě o první kousek, který s podobnou premisou pracuje, ale Invincible VS hráče silně motivuje k tomu, aby nesázel na přístup osamělého vlka a využíval spojence co nejčastěji.
Je podstatné, abyste žádali jak o chvilkovou asistenci, tak volili i delší střídání postav během soubojů. Ostatně, je velmi snadné, efektní a hlavně efektivní zakomponovat spojence do komba, případně s jeho pomocí protivníkovo kombo přerušit.
A nejen to, umožněno je i specifickou kombinací tlačítek donutit protivníka k prohození členů jeho týmu. Možností je opravdu slušné množství a hře vdechují komplexnost a nutí vás k taktizování, nejen tupému bušení do tlačítek.
Přístupné, ale má to hloubku
Invincible VS je hrou, která sází na to, že základní ovládání není složité, naučit se ho je otázkou pár minut, ale ovládnout vše, co herní mechanismy nabízejí, už je výrazně náročnější úkol.
Naštěstí je k dispozici tutoriál, který vás naučí všechny důležité mechanismy, a to i chuťovky, jako je odhození protivníka do jiné arény.
Kromě zmíněného tutoriálu obsahuje hra veskrze běžné módy. Příběhovou kampaň, arkádový mód, trénink a poté módy pro více hráčů lokálně i online (ani tady se nekonají žádná velká překvapení, opět klasiky jako hodnocené a nehodnocené zápasy).
V tomto případě tvůrci nepřicházejí s žádnými výraznými experimenty, běžná bojovková nabídka, která ničím nepřekvapí.
Originální a krátký příběh
Pro fanoušky předlohy asi bude nejlákavější příběhová kampaň. Rovnou upozorním, že je krátká, a to i na poměry bojovek. V závislosti na obtížnosti se dá zvládnout i za něco málo přes hodinu.
Určitou útěchou ale budiž to, že děj je docela zajímavý. A pokud se nemýlím, jde o originální zápletku, která nekopíruje předlohu, ale rozšiřuje ji. To autorům trochu uvolnilo ruce, takže mohou proběhnout i souboje, které by v seriálu asi úplně nedávaly smysl.
Nejen kvůli kontinuitě, ale také proto, že v komiksu/seriálu jsou silové rozdíly některých postav natolik velké, že by působilo neuvěřitelně, pokud by určitý hrdina/padouch porazil specifické protivníky.
Základní premisa děje je víceméně pochopitelná i pro ty, kteří neviděli seriál (což je ostudné, je to klenot), ale naplno si děj neužijí, protože se hra nezdržuje například seznamováním s hrdiny a padouchy a předpokládá, že víte, o koho jde.
V základu je k dispozici osmnáct bojovníků a další by měli být nabídnuti později. Jde o zajímavou směsici (až na jednu výjimku) velmi dobře známých postav s tím, že tvůrci respektovali jejich silné a slabé stránky.
Jinak řečeno, zatímco brutální Conquest spoléhá na hrubou sílu, Dupli-Kate na rychlost a Atom Eva zase spíše na energetické útoky. Většinou jsou tak bijci a jejich schopnosti rozmanité, tedy až na zástupce neblaze proslulé rasy Viltrumitů, kteří jsou obáváni kvůli své nesmírné fyzické síle. Jejich styl boje není úplně totožný, ale v mnoha ohledech se dost podobá.
A osobně bych ocenil například, pokud bychom se v budoucnu dočkali třeba Thragga nebo některých původních členů Guardians of the Globe (bylo by ale trochu složitější vysvětlit jejich přítomnost, jak fandové seriálu vědí).
Zatím se ví, že by měli být dodatečně nabídnuti čtyři další bojovníci. Známá jsou jména dvou, půjde o Universu a Immortala.
Finále nepůsobí dost finálově
Příběh není špatný, ale pro mě byly zklamáním střety s bossy, kdy se proti vám postaví (minimálně vizuálně) neoriginální soupeři a navíc několikrát za sebou. Pár zápasů ve finální části hry tak působí trochu „recyklovaně“. Nejsem si ani jistý, co si myslet o samotném závěru, který působí poněkud neuspokojivě.
Naopak chci pochválit meziúrovňové filmy, které jsou obrazově vynikající. Vlastně působí lépe než seriál (což není překvapením, už delší dobu je kritizována kvalita jeho animace) a pokud by byla podobným stylem zpracována předloha, bylo by to fajn.
Z in-game grafiky jsem trochu zklamaný. Očekávatelně se tu bavíme o stylu evokujícím komiksy a například efekty a některé postavy jsou zpracovány dobře, jiné ale poměrně nedetailně a genericky. A mám i asi svéráznou výtku, určití bijci vypadají až příliš, jak to jen říct, neškodně a roztomile.
Ano, v komiksu i seriálu je několik jedinců, kteří působí jako by patřili spíše do animovaného filmu pro celou rodinu, ale když obávaná vražedkyně Anissa vypadá, jako by vypadla z podívané od Pixaru, není to asi to pravé ořechové.
Hra, stejně jako její inspirace, sází na nemalé množství krve a brutality. Pokud jde o její intenzitu, není úplně na úrovni například Mortal Kombat, ale krve stříká hodně a pár useknutých hlav a vnitřností na podlaze se také dočkáte.
Namluvení postav se v některých případech ujali herci ze seriálů, u jiných ne, ale nevadí to, obecně je namluvení kvalitní a hudba se také povedla.
Jak to tedy dopadlo? Výhrady tu jsou, obsahově by mohl být Invincible VS rozhodně bohatší, příběhová kampaň je krátká a neuspokojivě zakončená, a in-game grafika není vždy doladěná. Ale bez ohledu na negativa hra dopadla mnohem lépe, než jsem očekával.
Herní mechanismy jsou snadno přístupné, ale překvapivě komplexní, týmový aspekt je využit téměř na maximum, filmečky mezi zápasy jsou vynikající, online multiplayer funguje dobře a až na výjimky jsou postavy rozmanité. A samozřejmě nechybí poctivá dávka brutality, která k Invincible prostě patří.
Invincible VS není revoluční bojovkou, a pokud jde o množství obsahu, na konkurenci často nestačí, ale herně je na tom tak dobře, že se může rivalům ze žánru v klidu postavit a nemusí se za sebe stydět.