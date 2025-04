Indiana Jones and the Great Circle | foto: Machine Games

Původní filmová trilogie z osmdesátých let s neohroženým archeologem Indiana Jonesem, kterého skvěle ztvárnil Harrison Ford, ovlivnila celou generaci mladých a podnítila zájem o archeologii, historii a dobrodružné příběhy. Inspirovala nejenom řadu filmů, například Mumiii, ale i her, viz celá playstationová série Uncharted a její hrdina Nathan Drake.

Ostatně datum vydání Indiana Jones and the Great Circle pro PlayStation 5 příhodně odhalili herci Troy Baker a Nolan North. Pokud vám tato jména nic neříkají, vězte, že Baker se mimo jiné zhostil role Indyho, zatímco Northa známe jako Nathana Drakea právě z Uncharted.

Ale zpět k Indiana Jonesovi. Indiana Jones and the Great Circle je jako další díl, kterého jsme se nikdy nedočkali. Ano, sice vyšly další dva filmy, jmenovitě Indiana Jones a Království křišťálové lebky (2008) a Indiana Jones a nástroj osudu (2023), ale už to zkrátka bylo jiné.

Indiana Jones and the Great Circle je příběhově ukotven ve filmové trilogii. Začátek je nádherně nostalgický. Nechá nás 1:1 prožít slavnou úvodní scénu z filmu Dobyvatelé ztracené archy (ano, přesně tu s řadou pastí a valícím se obřím balvanem), posléze už vypráví svůj vlastní příběh.

Indiana Jones - film vlevo, hra vpravo

Na hře je vidět, že tvůrci mají původní materiál nejenom nakoukaný, ale zjevně to jsou i fanoušci. A to je dobře. Herní dobrodružství se tak nese přesně v intencích trilogie. Indy umí dát ránu, ale raději postupuje kradmě. Jinými slovy, po herní stránce je to stealth akce s některými akčnějšími pasážemi a řadou perfektních hádanek. Pokud vás to ke stealth akcím netáhne, stačí si zvolit nižší obtížnost. U hádanek ovšem doporučuji ponechat si tu standardní.

Podrobnou recenzi Indiana Jones and the Great Circle si přečtěte zde, rád bych věnoval pár slov playstationové verzi.

Indiana Jones and the Great Circle (PlayStation 5 Pro)

Mnoho hráčů překvapilo, že Microsoft pustí exkluzivitu z vlastní stáje tak brzy na konkurenční PlayStation 5. Někteří se také domnívali, že půjde jen o základní port, který nevyužije všech možností PlayStationu 5. Ale chyba lávky.

Ačkoliv už prosincová verze byla poměrně dobře odladěná, mezitím došlo k opravě desítek různých chybek a nedodělků. Nejnovější patch pak přidává dvě nové knížky: Open Season naučí Indyho po šlehnutí bičem způsobovat protivníkovi větší zranění, zatímco Sleight of Hand protivníka bičem odzbrojí a zbraň přitáhne k sobě. Všechny tyto novinky už jsou součástí playstationové verze.

Indy na PlayStation Portalu Indiana Jones and the Great Circle hraný skrze PlayStation Portal Indiana Jones and the Great Circle se díky svému trochu pomalejšímu tempu hraje skvěle také na PlayStation Portalu. Na tom vyniknou zejména světelné efekty DualSence, protože je máte přímo na očích. Efektní to je zejména v okamžicích, kdy Indy vzbudí pozornost stráží a začne blikat žluté světlo.

Indiana Jones and the Great Circle využívá výkonu PlayStationu 5 Pro. Ačkoliv v menu žádné konkrétní nastavení není, hra běží v nativním rozlišení 4K – není to nejhezčí hra, kterou jsem viděl, ale musím uznat, že některé scenerie a hrátky se světlem jsou opravdu působivé.

Zda hra drží po celou dobu stabilních 60 FPS posoudit nedokážu, ale působí tak – za celou dobu se mi nestalo, že by se byť jen trochu zaškubala. Jediný neduh, na který jsem narazil, jsou čas od času doskakující textury. Hra ovšem cílí na 60 FPS i na standardním modelu PS5 s využitím ray-tracingu.

Hra dále plně využívá smyslových ovladačů DualSense. Ucítíte nejenom každou ránu, kterou uštědříte pěstí náckům, ale vlastně každou akci, ať už je šlehnutí bičem, pořízení fotografie či reakce na řešení nějaké hádanky, kdy se začne otřásat prostředí. Atmosféru podtrhuje světelný panel, který indikuje začátek boje (žlutá barva), nízké zdraví (červená barva) či jeho doplnění (zelená barva).

Indiana Jones and the Great Circle (PlayStation 5 Pro)

Dochází tak k trochu paradoxní situaci, kdy se exkluzivita Microsoftu nejlépe hraje, alespoň co se konzolí týče, na PlayStationu 5 (Pro). Zatímco konkurence používá takovéto hry právě proto, aby nalákala ke vstupu do svého ekosystému, Microsoft razí nyní strategii, že Xbox je každá obrazovka, kam se dostane, a svoji herní budoucnost navázal na předplatné Game Pass. Každopádně testovaná verze nevyžadovala přihlášení k účtu Microsoftu, bylo volitelné v menu. A trofeje hra samozřejmě obsahuje.

Indiana Jones and the Great Circle vychází 17. dubna na PlayStation 5.