RECENZE: Hyrule Warriors: Age of Imprisonment je ještě epičtější řežba

Ondřej Zach
  15:00
Nový díl ze série Hyrule Warriors, která sází na akční bitvy proti ohromné přesile, plně využívá výkonu nové konzole Switch 2. Zároveň láká na atraktivní zasazení a ještě propracovanější souboje.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Nintendo 06.11.2025 Switch 2

iDNES.cz

90%
Herní karta
  • Lákavý námět a příběh trochu ve stylu Pána prstenů
  • Zajímavé postavy
  • Ještě propracovanější soubojový systém
  • Skvělý dojem z bitev
  • Vedlejší mise nejsou moc zajímavé

Na úvod pro jistotu opět upozorním, že Hyrule Warriors: Age of Imprisonment není RPG ve stylu her The Legend of Zelda, ale lítá řež ze série Warriors. V té se hráči na bitevním poli utkávají s desítkami nepřátel naráz, byť výzvu představují až různé silnější verze kapitánů a bossů. Důležité je také zabírat pevnosti, které generují vlastní jednotky.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
21 fotografií

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment přicházejí pět let po dílu Hyrule Warriors: Age of Calamity, který se odehrával sto let před událostmi z The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pokud teď šermuji jmény, které vám nic neříkají, nemusíte se bát. Novinka nevyžaduje žádné znalosti světa Zeldy, ale pravdou je, že pokud poslední dva díly z RPG série znáte, zejména Tears of the Kingdom, užijete si hru ještě o něco víc.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment totiž hráče berou zpět v čase do dob založení království Hyrule. Neřeknu vám proč, ale proti toku času se vydá princezna Zelda, aby pomohla králi Rauruovi, královně Sonii a šesti mudrcům zastavit invazi starého známého Ganondorfa. To je pro mě jako fanouška velmi zajímavý námět, který se podařilo zdařile vytěžit. Celé putování připomíná Pána prstenů, kdy se skupina hrdinů napříč zemí sjednocuje, aby porazila zlo. To vše je servírováno filmečky, které spojují hlavní mise.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Hru lze rozdělit na dvě části. První se týká managementu na taktické mapě, která zahrnuje různé body zájmu, vedlejší mise a hlavní mise. Budete si zde vylepšovat zbraně, posilovat schopnosti postav, nakupovat zboží či různá vylepšení. Útoky na sousední regiony zpřístupní nové body zájmu a naopak, ty stávající je třeba bránit, jinak o získané body zájmu přijdete.

Další vedlejší mise jsou určeny k zisku surovin, které potřebujete prakticky na všechna vylepšování. A postupně tak lze získat do party i další postavy, kterých je nakonec opravdu hodně. Ačkoli to může vypadat nebo znít na první pohled složitě, opak je pravdou. Je to v podstatě jednoduchá obdoba obhospodařování základy.

Epické bitvy v hlavní roli

Hlavní náplní jsou ovšem epické bitvy proti ohromné přesile. Ona přesila je ovšem jen zdánlivá, hrdinové komby drtí desítky základních nepřátel naráz. Vypadá to velmi efektně a zároveň je to opravdu velmi uspokojivé.

Vytvářet komba není vůbec těžké. Používají se různé řetězce tlačítek X a Y. Postupem času si útoky vylepšujete a přidávají se k nim další vychytávky. U některých postav je třeba stisknout tlačítko ve správný moment, aby se útok provedl s maximální efektivitou, zatímco u jiné se chvíli přidrží. Hrdinové dále mají speciální dovednosti, které doplňují různá zařízení Zonai, například dračí tlama chrlící oheň. Další novinkou jsou týmové útoky, kdy dvě různé postavy spojí síly.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Jinak je princip stejný jako minule. Základní nepřátelé, které likvidujete po desítkách, fungují především jako křoví. Výzvu přinášejí až silnější nepřátelé, u nichž je třeba nejprv prolomit obranu, a to ideálně útokem, který je proti typu nepřítele ve výhodě. Bosse tak můžete zbytečně pižlat, nebo najít jeho slabou stránku a využít toho. Správně načasovaný úhyb zpomalí čas a umožní chvilku beztrestně do soupeře řezat. Možnost v klíčový okamžik skočit na záda nepříteli a útočit na jeho slabý bod zase připomene Monster Hunter.

Celkově jsou souboje výrazně velkolepější a zábavnější než minule. Některé postavy mají velmi zajímavé útoky, kdy si lze například dočasně osedlat obří konstrukt nebo se proměnit v drtivou ohnivou kouli. Také nepřátelé působí nebezpečněji a je fajn sledovat, jak obří kolos padá po sérii dobře zvolených a načasovaných útoků k zemi. Přítomny jsou i letecké mise po předem stanovené cestě včetně soubojů s bossy.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

To vše je možné díky Switchi 2. Age of Imprisonment principiálně vychází z minulého Age of Calamity, který měl ovšem místy problémy s výkonem a hutně využíval dynamické rozlišení. Nyní měli tvůrci možnost naplno realizovat svoji vizi, protože bojujete s větším počtem nepřátel pomocí ještě zábavnějších schopností a hra běží plynule v 60 fps. Pár zpomalení jsem zaznamenal asi jen během filmečků, jinak je to paráda.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment hodnotím jako nejlepší díl série. Tvůrci se konečně nepotýkají s nedostatkem výkonu. Dál se zaměřili na jádro hry, tedy poutavost vlastních soubojů. Vedlejší mise jsou samozřejmě repetitivní, se špičkovým soubojákem a poutavým hlavním příběhem to ovšem není problém. Ačkoli si časem najdete svoje oblíbené postavy, experimentování s různými zbraněmi a tedy i styly podtrhují už tak zábavnou hru.

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

90%

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni

Před pár dny uplynulo výročí 25 let od vydání Red Alertu 2, jedné z nejlepších real-time strategií všech dob. Bohužel, v současnosti je tento kdysi milovaný žánr až na vzácné výjimky prakticky mrtvý,...

Hnusáci a stalkeři. Oblíbená streamerka začala vnímat Twitch jako odporný

Rachell Marie Hofstetterová, kterou fanoušci znají spíš pod jménem Valkyrae, patří k nejpopulárnějším streamerkám na světě. Letos se vrátila na platformu Twitch a už uvažuje, že ji zase opustí.

Staré dobré klasiky i nové Call of Duty. Listopad patří těmto novinkám

Seznam očekávaných her na listopad čítá hned několik velkých titulů, včetně akční novinky Call of Duty Black Ops 7. Na své si však přijdou i příznivci klasik, jelikož v moderní podobě vyjde...

Největší hra Amazonu hlásí konec, stála přitom stovky milionů dolarů

Masivní propouštění v Amazonu, které se dotkne 14 tisíc zaměstnanců, zahrnuje i herní divizi, respektive její vlajkový projekt, onlinovku New World.

Gates na ní byl závislý, Rowlingová ji používala místo kouření. Co to je?

80 %

Nejprv měla naučit uživatele používat myš. Poté se stala fenoménem, který už dnes pamatují spíš starší. Řeč je o hře Hledání min, jejíž stejnojmennou knížku recenzujeme.

RECENZE: Hyrule Warriors: Age of Imprisonment je ještě epičtější řežba

90 %

Nový díl ze série Hyrule Warriors, která sází na akční bitvy proti ohromné přesile, plně využívá výkonu nové konzole Switch 2. Zároveň láká na atraktivní zasazení a ještě propracovanější souboje.

Switch 2
4. listopadu 2025 0

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

90 %

Switch 2
vydáno 4. listopadu 2025  12:53

Online propadák poslal výdělky známého herního studia ke dnu

Finské studio Remedy přiznalo, že není spokojené s posledními hospodářskými výsledky firmy. Kvůli online hře FBC: Firebreak, která je prodejní propadák, má studio ztrátu přes 16 milionů eur.

4. listopadu 2025 1

Gates na ní byl závislý, Rowlingová ji používala místo kouření. Co to je?

80 %

Nejprv měla naučit uživatele používat myš. Poté se stala fenoménem, který už dnes pamatují spíš starší. Řeč je o hře Hledání min, jejíž stejnojmennou knížku recenzujeme.

Kniha
4. listopadu 2025 10

Hledání min: Jak si Microsoft začal hrát

80 %

Kniha
vydáno 3. listopadu 2025  13:43,  aktualizováno  14:06

Spoluzakladatel Rockstaru o zrušené hře Agent: Nikdy to nefungovalo

Velká špionážní hra Agent od zkušeného studia Rockstar měla podle dobových materiálů definovat nový žánr. Vznikala exkluzivně na PlayStation 3, vydání se však nikdy nedočkala.

3. listopadu 2025  10:54 0

Hnusáci a stalkeři. Oblíbená streamerka začala vnímat Twitch jako odporný

Rachell Marie Hofstetterová, kterou fanoušci znají spíš pod jménem Valkyrae, patří k nejpopulárnějším streamerkám na světě. Letos se vrátila na platformu Twitch a už uvažuje, že ji zase opustí.

3. listopadu 2025 22

Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni

Před pár dny uplynulo výročí 25 let od vydání Red Alertu 2, jedné z nejlepších real-time strategií všech dob. Bohužel, v současnosti je tento kdysi milovaný žánr až na vzácné výjimky prakticky mrtvý,...

2. listopadu 2025 137

PS Plus v listopadu láká na kočičí dobrodružství, závody a bojový simulátor

Předplatitelé služby PlayStation Plus získají v listopadu již tradičně tři hry zdarma, například ceněné kočičí dobrodružství Stray.

1. listopadu 2025 0

Slavný streamer si zakládá na nedodržování hygieny, nemyl se prý tři měsíce

Americký streamer Zack Hoyt, známý pod přezdívkou Asmongold, se vedle nevybíravého komentování světa videoher proslavil i svérázným přístupem k osobní hygieně. Své fanoušky, kteří si už dokázali...

1. listopadu 2025 26

O české kartičky ze Zaklínače 3 je mimořádný zájem, už se chystá dotisk

Letos uběhlo již deset let od vydání mimořádně oblíbené hry Zaklínač 3. Při té příležitosti právě vychází česká verze karetní hry Gwint ve fyzické podobě. A už se chystá dotisk.

31. října 2025  9:58 3

Nejlepší herní relax současnosti. Recenze PowerWash Simulator 2

80 %

Druhý díl simulátoru čističe špíny pomocí tlakové myčky je stejně tak zábavný jako ten první. Autoři rozvinuli pár nápadů, v principu se však nepouštěli do žádných velkých změn, které by mohly...

PC
31. října 2025 6

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.