Na úvod pro jistotu opět upozorním, že Hyrule Warriors: Age of Imprisonment není RPG ve stylu her The Legend of Zelda, ale lítá řež ze série Warriors. V té se hráči na bitevním poli utkávají s desítkami nepřátel naráz, byť výzvu představují až různé silnější verze kapitánů a bossů. Důležité je také zabírat pevnosti, které generují vlastní jednotky.
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment přicházejí pět let po dílu Hyrule Warriors: Age of Calamity, který se odehrával sto let před událostmi z The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pokud teď šermuji jmény, které vám nic neříkají, nemusíte se bát. Novinka nevyžaduje žádné znalosti světa Zeldy, ale pravdou je, že pokud poslední dva díly z RPG série znáte, zejména Tears of the Kingdom, užijete si hru ještě o něco víc.
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment totiž hráče berou zpět v čase do dob založení království Hyrule. Neřeknu vám proč, ale proti toku času se vydá princezna Zelda, aby pomohla králi Rauruovi, královně Sonii a šesti mudrcům zastavit invazi starého známého Ganondorfa. To je pro mě jako fanouška velmi zajímavý námět, který se podařilo zdařile vytěžit. Celé putování připomíná Pána prstenů, kdy se skupina hrdinů napříč zemí sjednocuje, aby porazila zlo. To vše je servírováno filmečky, které spojují hlavní mise.
Hru lze rozdělit na dvě části. První se týká managementu na taktické mapě, která zahrnuje různé body zájmu, vedlejší mise a hlavní mise. Budete si zde vylepšovat zbraně, posilovat schopnosti postav, nakupovat zboží či různá vylepšení. Útoky na sousední regiony zpřístupní nové body zájmu a naopak, ty stávající je třeba bránit, jinak o získané body zájmu přijdete.
Další vedlejší mise jsou určeny k zisku surovin, které potřebujete prakticky na všechna vylepšování. A postupně tak lze získat do party i další postavy, kterých je nakonec opravdu hodně. Ačkoli to může vypadat nebo znít na první pohled složitě, opak je pravdou. Je to v podstatě jednoduchá obdoba obhospodařování základy.
Epické bitvy v hlavní roli
Hlavní náplní jsou ovšem epické bitvy proti ohromné přesile. Ona přesila je ovšem jen zdánlivá, hrdinové komby drtí desítky základních nepřátel naráz. Vypadá to velmi efektně a zároveň je to opravdu velmi uspokojivé.
Vytvářet komba není vůbec těžké. Používají se různé řetězce tlačítek X a Y. Postupem času si útoky vylepšujete a přidávají se k nim další vychytávky. U některých postav je třeba stisknout tlačítko ve správný moment, aby se útok provedl s maximální efektivitou, zatímco u jiné se chvíli přidrží. Hrdinové dále mají speciální dovednosti, které doplňují různá zařízení Zonai, například dračí tlama chrlící oheň. Další novinkou jsou týmové útoky, kdy dvě různé postavy spojí síly.
Jinak je princip stejný jako minule. Základní nepřátelé, které likvidujete po desítkách, fungují především jako křoví. Výzvu přinášejí až silnější nepřátelé, u nichž je třeba nejprv prolomit obranu, a to ideálně útokem, který je proti typu nepřítele ve výhodě. Bosse tak můžete zbytečně pižlat, nebo najít jeho slabou stránku a využít toho. Správně načasovaný úhyb zpomalí čas a umožní chvilku beztrestně do soupeře řezat. Možnost v klíčový okamžik skočit na záda nepříteli a útočit na jeho slabý bod zase připomene Monster Hunter.
Celkově jsou souboje výrazně velkolepější a zábavnější než minule. Některé postavy mají velmi zajímavé útoky, kdy si lze například dočasně osedlat obří konstrukt nebo se proměnit v drtivou ohnivou kouli. Také nepřátelé působí nebezpečněji a je fajn sledovat, jak obří kolos padá po sérii dobře zvolených a načasovaných útoků k zemi. Přítomny jsou i letecké mise po předem stanovené cestě včetně soubojů s bossy.
To vše je možné díky Switchi 2. Age of Imprisonment principiálně vychází z minulého Age of Calamity, který měl ovšem místy problémy s výkonem a hutně využíval dynamické rozlišení. Nyní měli tvůrci možnost naplno realizovat svoji vizi, protože bojujete s větším počtem nepřátel pomocí ještě zábavnějších schopností a hra běží plynule v 60 fps. Pár zpomalení jsem zaznamenal asi jen během filmečků, jinak je to paráda.
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment hodnotím jako nejlepší díl série. Tvůrci se konečně nepotýkají s nedostatkem výkonu. Dál se zaměřili na jádro hry, tedy poutavost vlastních soubojů. Vedlejší mise jsou samozřejmě repetitivní, se špičkovým soubojákem a poutavým hlavním příběhem to ovšem není problém. Ačkoli si časem najdete svoje oblíbené postavy, experimentování s různými zbraněmi a tedy i styly podtrhují už tak zábavnou hru.