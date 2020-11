RECENZE: Hyrule Warriors: Age of Calamity vás nenechá vydechnout

Před více než třemi lety vyšla fantastická hra na hrdiny The Legend of Zelda: Breath of the Wild, která hráčům učarovala způsobem, jakým tvůrci zpracovali otevřený svět. Do stejného světa se nyní opět vrátíme, má to ovšem dvě zásadní ALE. Zaprvé, příběh Age of Calamity se odehrává sto let před událostmi z Breath of the Wild. A zadruhé, Age of Calamity není RPG v otevřeném světě, ale řež ve stylu Warriors her.

To znamená, že se pohybujete po bitevním poli a zdrcujícími útoky likvidujete nepřátele po desítkách. Alespoň ty slabé. Pak jsou tam samozřejmě i různé silnější verze a bossové, takže přijde na řadu taktika, respektive nutnost využívat celý svůj arzenál. Hrdinům, s nimiž aktivně nebojujete, můžete udílet základní příkazy. Hodí se totiž obsazovat pevnosti, aby negenerovaly nepřátelské jednotky. Občas musíte někde něco aktivovat, někoho někam dovést, ale hlavní náplň je pořád stejná: boj.

V Age of Calamity navštívíme místa, která jsme v Breath of the Wild viděli zničená. Potkáme řadu starých známých. A byť příběh není něco vyloženě extra, hlavní mise jsou propojeny filmečky, které je zábavné sledovat. A je jich celkem dost.



Zpočátku se chopíme Linka, což je mladý voják, kterému byla svěřena ochrana princezny Zeldy. Oba samozřejmě sehrávají zásadní úlohu v příběhu. Během putování naverbujeme čtveřici šampionů (Daruk, Mipha, Revali a Urbosa), kteří mají pomoci zachránit království. Kromě toho, že to jsou skvělí bojovníci, pilotují také obří mechanická monstra, takzvané Divine Beasts.

A ve hře se jich chopíme i my. Přirovnal bych to k takovým těm scénám, kdy ve hrách usednete k rotačnímu kulometu a kropíte velké množství nepřátel. Ve zdejším podání to nejsou statické scény, Divine Beast se pohybují, ale ve smyslu propůjčení ohromné síly a likvidace většího množství nepřátel to sedí.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Alfou a omegou je soubojový systém, který vypadá na první pohled jednoduše, ale je hodně propracovaný. Stačí hrát na trochu vyšší obtížnost a budete muset respektovat všechna pravidla bojového tance. Každá postava má standardní a silný útok. Ty se řetězí do komb, takže je rozdíl, jestli zmáčknete dvakrát standardní a pak silný nebo čtyřikrát standardní a pak silný.

Dále tu je unikání útok, velmi silný útok, který se nabíjí, a čtveřice Sheikah run. Všechno budete aktivně využívat. Například když se proti vám rozeběhne silnější nepřítel, vytvoříte si pod nohami kostku ledu, do níž narazí a dočasně se zmrazí. Silnější nepřátele je totiž třeba nejprve zpracovat, vyvést z rovnováhy. Může to být kostka ledu, ale i včasný úhyb, který aktivuje protiútok. Teprve pak se zpřístupní možnost zasadit oslabenému nepříteli zdrcující, byť ne nutně finální úder.

A teď si vezměte, že záleží i na zbrani v ruce. Jinak Link bojuje s mečem a štítem a jinak s obouruční sekerou. A není tu samozřejmě jen Link. Chopíte se Zeldy, Impy, čtveřice šampionů a… to asi teď nesmím prozradit. Každopádně postav je dost a za každou se hraje úplně jinak. Urbosa rozpoutá peklo s blesky a Daruk je hromotluk, který nepřátele nezraňuje jen mocnými údery, ale dodatečně ještě magmou. Můžete mít svoje oblíbence, ale hra vás stejně postupem přinutí vyzkoušet i ostatní.

Nadstavba v podobě mapy království není jen rozcestník k misím, ale funguje jako jakási základní správa družiny. V misích sbíráte suroviny, které potřebujete, abyste se naučili nové kombo nebo získali další život. Kromě hlavních misí jsou tu i vedlejší, které plnit nemusíte, ale pokud potřebujete nějakou konkrétní věc, peníze nebo zkušenosti, hodí se.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Postupně si zpřístupníte různé obchody, každopádně nejdůležitější je tréninkový, kde můžete za úplatu levelovat ostatní postavy, a kovárna, v níž se fúzují zbraně. Vybraná zbraň je tak nejenom silnější, ale je možné získat i sekundární vlastnosti. Před bitvou si také můžete uvařit jídlo, které vás nějakým způsobem posílí.

Zatím jsem jen chválil, nicméně hra jednu vadu na kráse má. Pokud jste hráli demo, víte, že Switch dostává celkem dost zabrat. Hra hodně brutálně využívá dynamické rozlišení. Když se toho děje moc, na displeji jsou mraky efektů a nepřátel, scéna se viditelně rozpixeluje. Občas se mírně zpomalí i hra, ale naštěstí se nezaseká tak, aby to ovlivnilo hratelnost. Doskakování objektů už je taková klasika.

Každopádně i na dynamické rozlišení, které připomíná jo-jo, jsem si zvykl a po pár hodinách jsem ho přestal vnímat. Vlastně ještě jedna věc mi vadila. Breath of the Wild je fantastická hra i v tom, jakou volnost vám otevřený svět nabízí. Oproti tomu na bitevních polích v Age of Calamity narazíte na spoustu míst, kdy si řeknete, sakra, vždyť tady bych přece mohl normálně projít. Ale ono to nepůjde. Jasně, jsou to jiné hry i žánry, ale v některých momentech vypadají tak podobně.

Abych to nějak shrnul. V Hyrule Warriors: Age of Calamity mě baví parádní bitvy, které propojuje příběh ze světa, jenž mě zajímá. Před koupí samozřejmě doporučuji vyzkoušet demo. Možná vás bavila Zelda Breath of the Wild, ale Warriors hry nejsou zdaleka pro každého.