Velká nostalgie, skvělé hry. Hurt Me Plenty mapuje zlatou éru stříleček

Knížka Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010 mapuje další silné období tohoto žánru. Je vizuálně atraktivní, zároveň ovšem přináší řadu zajímavých doplňujících informací a také hned několik rozhovorů.

Knížka Hurt me Plenty

09.12.2025

  • Vynikající zmapování jedné éry
  • Vizuálně atraktivní
  • Hodně nostalgie
  • Připomene i dnes již zapomenuté kousky

Zatímco první díl nazvaný I’m Too Young To Die – Ultimátní průvodce střílečkami 1992–2002 se věnoval vlastnímu zrodu žánru a prvním vlaštovkám, pokračování pokrývá éru, kdy vývojáři měli k ruce vyšší rozpočty.

Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010
Call of Duty (2003)
Vpřed se posunula grafika, způsob vyprávění, jak však poznamenávají autoři knihy, řada her musela přizpůsobit svůj vzhled i herní mechanismy tomu, aby mohly vyjít na PC i konzole zároveň. Zároveň jich vzniklo za osm let více než předtím za jedenáct, do výběru se tak dostaly jen hry „nejzajímavější, nejdivnější a nejznámější“.

Call of Duty (2003)

Far Cry

O kterých hrách je řeč? Spadá sem například první díl válečné střílečky Call of Duty, která na tehdejší dobu zprostředkovala nevídaný filmový zážitek. Vzpomeňme na hororově pojatý Doom 3, český hit Vietcong, první díly Far Cry, Crysis či Stalker a samozřejmě legendární Half-life 2. Zařazení Falloutu 3 je trochu sporné, ale budiž.

Vietcong

Brothers in Arms: Road to Hill 30

Half-Life 2

Vzpomenete si ovšem na kousky jako Devastation, slovenský Chaser či válečný Brothers in Arms: Road to Hill 30? Možná ano, možná ne. Sílu knížky vidím právě v tom, že zmiňuje nejen ty největší pecky, ale přidává tu a tam nějakou zajímavost, proloží to rozhovorem, a zároveň připomene ty, které jste možná hráli, ale zapomněli na ně.

„Vydavatele jsme tehdy obcházeli s čímsi, čemu jsme říkali BioShock, ale od finální hry se to hodně lišilo. Hra si prošla řadou různých pojetí včetně nacistických podzemních laboratoří a rybích lidí,“ vzpomíná například vývojář Ken Levine, který dále prozradil, že v jedné z verzí hráč pracoval jako „deprogrammer členů sekt“.

BioShock

BioShock

Tim Willis si naopak zavzpomínal na svá léta v id Software. „Původní Quake byl jeden velký bordel. Vůbec jsme neměli pojetí, co děláme, všichni dělali všechno. Neměli jsme žádné pokyny ani vedení, byli jsme jen parta týpků, co se snaží něco stavět.“ Připomněl také, že Doom 3 běžel na prvním opravdu 3D first person enginu s kompletně dynamickým světlem.

  • Počet stran: 470
  • Rozměry: 29,7 × 21 cm
  • Hmotnost: 2,9 kg
  • Autoři: Bitmap Books – Sam Dyer, Stuart Maine
  • Nakladatel a distribuce české verze: Xzone
  • Cena: 1 190 korun

Doslov tentokrát napsal zkušený herní novinář Mikoláš Tuček, který vypíchl několik her se vzpomínkou na časopis Score.

Pokud jsem knížkám Hledáním min či Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment vytýkal, že vyloženě chybí nějaké obrazová příloha, u Hurt Me Plenty to neplatí. Je to silný vizuální zážitek, který ovšem není na úkor textu. Užijí si ji samozřejmě hlavně ti, kteří tuto krásnou herní éru zažili a mají hlavu plnou vzpomínek. Doporučuji.

