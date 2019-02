RECENZE: Ve střílečce Hong Kong Massacre se krví rozhodně nešetří

Občas mám pocit, že vymýšlení co nejlépe znějících názvů je často to jediné, kde autoři her mohou popustit svoji kreativitu.Třeba takové Destiny, Anthem nebo Devil May Cry jsou sice v jádru jen přímočaré akční hry, ale jejich honosný titul se tváří, jako by snad měly odhalit tajemství smyslu života.



The Hong Kong Massacre si na nic nehraje.

To tvůrci z malého švédského týmu Vreski si na nic nehrají a název jejich prvotiny odráží její samotnou podstatu. Ano, hra se odehrává v Hongkongu a budeme v ní masakrovat nekonečné zástupy nepřátel.

Jde v podstatě o dokonalou kombinaci dvou kultovních her – Hotline Miami a Maxe Payna.

Z Hotline Miami si bere přímočarou hratelnost. Jde vlastně jen o sérii maličkých levelů, z nichž každý zabere jen přibližně jednu minutu intenzivní akce. Jenže té jedné minutě předchází dlouhé pilování toho správného průchodu, protože je hra zběsile rychlá, a už jeden zásah znamená pro hlavní postavu smrt. Maxe Payna pak připomíná svoji noirově temnou atmosférou a efektně vypadajícími přestřelkami založenými na zpomalování času.

Přestřelky jsou sice krátké, ale také intenzivní a hodně krvavé.

Autoři se inspirovali v klasických asijských akčních filmech a na hře je to znát. Jakmile vám přejde ovládání do krve, můžete se kochat stylovou akční jízdou. Hlavní hrdina doslova tančí před krupobitím střel a z otočky přesnými zásahy likviduje zástupy po zuby ozbrojených gangsterů. Zasažení nepřátelé efektivně odletují a rozstřikují gejzíry krve do všech stan, díky efektu zpomalení času si vše navíc lze pěkně vychutnat.

Právě tzv. bullet time je asi tím nejzásadnějším rozdílem oproti Hotline Miami a je do značné míry kontroverzním prvkem. Na jednu stranu je díky němu hra opravdu efektní na pohled, na stranu druhou však už nepředstavuje výzvu.

Nepřátelé nejsou jen hloupí, ale i slepí a hluší a z letargie je nevytrhne ani hlasitá střelba z vedlejší místnosti. To však není vyloženě výtka, v tomto žánru rozhodně žádné taktické manévry a opatrné krytí nechceme.

Hra je sice mnohem jednodušší než Hotline Miami, ale i tady budete umírat.

Vzhledem ke zběsilému tempu si grafiky příliš neužijete a je to tak jedině dobře. Když totiž občas kamera zazoomuje do centra dění, poznáte, že je poměrně ošklivá. Z nadhledu to naštěstí nevadí a vynahrazují to povedené animace v čele s hodně přepáleným odletováním mrtvol a cákanců krve.

Největší problém hry je v tom, že všechny své trumfy vynese hned na začátku a pak už nemá co nabídnout. Dokolečka střílet a uskakovat před kulkami se rychle omrzí a nic, co by vás u hry udrželo dlouhodobě, tu není. Příběh o pomstě je tak šablonovitý, až by snad bylo lépe bez něj, RPG prvky vylepšování zbraní nemají smysl, protože si lze celou hru vystačit jen s automatickou puškou, a těch pár soubojů s bossy snad ani nestojí za řeč.

Na chvilkové odreagování je Hong Kong Massacre vynikající záležitost, ale určitě u ní nevydržíte víc jak hodinu v kuse. Za cenu 400 Kč ji lze proto doporučit jen těm nejskalnějším fanouškům žánru.