RECENZE: Hollow Knight: Silksong je obtížný megahit mezi nezávislými hrami

Ondřej Martinů
Fanoušci hry Hollow Knight roky netrpělivě čekali na pokračování, které jim autoři slíbili už v roce 2019. A dlouhé čekání se vyplatilo. Hollow Knight: Silksong je jejich vysněnou hrou, kterou budou zbožňovat. Pokud však se žánrem nemáte moc zkušeností, nejspíše vás překvapí svou až brutální obtížností.

Hollow Knight: Silksong

04.09.2025 PC, PS4, Switch, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

95%

95%
  • Nádherný malovaný 2D svět
  • Propracovaný a zajímavý příběh
  • Dechberoucí atmosféra broučího světa
  • Zábavné aktivity a souboje
  • Desítky hodin zábavy za nízkou cenu
  • Korálků (herní měny) budete mít věčně málo
  • Brutální obtížnost hry (pokud na to nejste připraveni)

Lidem, kteří narazili na metroidvanii Hollow Knight z roku 2017 teprve nedávno, a na Silksong čekali jen krátký čas, je co závidět. Nezažili totiž dlouhé roky útrap, jelikož mezi roky 2020 a 2024 byl Silksong synonymem pro nezvěstnou hru, které se lidé zoufale dožadovali, ale autoři z australského studia Team Cherry přerušili jakoukoliv komunikaci.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
54 fotografií

Chvíli to vypadalo, že se snad autoři na vývoj pokračování úplně vykašlali. Jenže jak vyšlo nedávno najevo, bylo to právě naopak. V rozhovoru na serveru Bloomberg se přiznali, že je zkrátka vývoj hry až příliš bavil, nemohli se odtrhnout a prakticky vůbec nevnímali psychózu odehrávající se v Hollow Knight komunitě. A ačkoliv komunikaci s fanoušky pořádně odbyli, ve výsledku jde o finální produkt, a ten se jim opravdu povedl.

Na úvod musím hned upozornit na fenomén, který se okolo hry děje a který se tak trochu dal čekat. I hráče, kteří dohráli první díl, celkem nemile zaskočila vysoká obtížnost hry, a část lidí dokonce vtipkuje, že dohrát jedničku je v podstatě takový výukový režim na zvládnutí úvodních částí Silksongu. A co teprve mainstreamoví hráči, kteří se jen nechali strhnout nadšením? Ano, i kvůli tomu se objevuje poměrně hodně výkřiků, že hra je až přehnaně těžká.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Připomenu proto pro pořádek, že Hollow Knight: Silksong navazuje na první díl právě v ohledu, že jde o pomyslnou 2D soulsovku namíchanou se žánrem metroidvania. Stejně jako známá série her Dark Souls, i Silksong má někdy až extrémně těžké souboje s bossy, ukládání hry pouze na stanovených záchytných bodech, riziko ztráty herních bodů při nešikovné smrti dvakrát po sobě a navíc docela zákeřně designované levely.

Právě to může zmást mainstreamové publikum, které za oběma hrami vidí jen krásně graficky navrženou a animovanou 2D skákačku s broučím světem. Zároveň však musím uznat, že místy je Silksong až brutálně nepřístupný. Autoři například tentokrát dali spoustě běžných nepřátel (a skoro všem bossům) možnost udělovat dvojnásobné poškození, což mnohdy znamená, že umřete klidně i na tři rychle po sobě jdoucí zásahy. Někdy mohou být smrti frustrující, rychlé a návrat na poslední dosažené místo přehnaně pracný.

Do toho se setkáte i s momenty, kdy třeba samotný záchytný bod po těžké skákací části je past a vy prostě umřete jen kvůli zlé vůli autorů. V tu chvíli je házení ovladačem naprosto oprávněné.

Osobně bych ve hře celkem uvítal nějaký zjednodušený režim, například po vzoru další fantastické metroidvanie, Prince of Persia: The Lost Crown. Technicky by stačilo jen omezit přehnané využívání dvojnásobného poškození, které možná až zbytečně hrubě trestá vaše chyby. Ale autoři už vydávají aktualizace, které upravují obtížnost některých prvků hry, takže je možné, že se přístupnější variantě hry už můžeme blížit.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Obtížnost stranou, Silksong je jinak naprosto fantastická hra. Dlouhé roky piplání hry ze strany autorů vyústily v mnohem větší, detailnější a propracovanější herní svět, než na který si pamatujete z první hry. Silksong se odehrává v jiném království (Pharloom), ovšem se stejnou postavou bojovnice Hornet, kterou šlo potkat i v oné první hře.

Hornet byla zajata podivným broučím kultem, který ji chtěl unést do tajemné citadely, přičemž ona sama ani neví proč a na vás je to během průchodu hrou zjistit. Příběh skvěle funguje, když o něm víte co nejméně, přičemž zprvu třeba ani není jasné, zda se události ze Silksong odehrávají před nebo po první hře. I to je na novince opravdu zajímavé, celou tuto mozaiku otázek rozkrývat.

Spousta prvků, které si v Hollow Knight hráči oblíbili, jsou zde rozvinuté a mnohem přehlednější. Hra nyní sleduje trochu logičtější postup vpřed, je rozdělena na jednotlivé příběhové akty a vlastně vám i trochu více pomáhá v tom, co zrovna máte dělat systémem hlavních i vedlejších úkolů. Dalo by se až říci, že je o něco lineárnější než jednička, na druhou stranu se i tady můžete hravě ztratit a zabloudit někam, kam se jiný hráč v té samé fázi hry ani nepodívá.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Hornet má zároveň širší arzenál schopností a výbavy než Knight v prvním dílu. Nejenže se umí ohánět svou věrnou (a pořádně špičatou) jehlou, ale dále umí třeba i přivolávat spojence, házet dýky nebo třeba i pít lektvary, které vylepší její vlastnosti. Systém úpravy jejích vlastností navíc už o něco více připomíná klasická RPG, kdy vždy volíte prvky ofenzivní a defenzivní výbavy, aktivní speciální schopnost nebo třeba zmíněnou alternativní zbraň, jako jsou ony házecí dýky.

Hra je navíc nyní daleko „ukecanější“ díky faktu, že Hornet už není němý protagonista a dojde tedy i na dialogy s různými obyvateli broučího království. Ve hře je nyní také více vesniček, které slouží nejen jako záchytné body, ale i jako zdroje nových úkolů a samozřejmě jako místo, kde si můžete koupit lepší výbavu.

Atmosféra hry je pak po vzoru prvního dílu stejně melancholická a tajemná. Pořád vyzývá k tomu, abyste se v částech mezi složitým překonáváním překážek a boji s nepřáteli na chvíli zastavili a nasávali atmosféru mechem pokrytých jeskyní, zvonky pokrytých vesnic nebo třeba pošmourných planin pod otevřeným nebem. A do toho hraje úchvatná hudba od Christophera Larkina.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Na každém kroku ze hry sálá péče autorů, ze které vás maximálně sem tam jen vytrhne fakt, že herní měny, kterou zde představují korálky, je někdy až zoufale málo a vy přitom musíte neustále něco platit: vedle výbavy také mapy světa, aktivaci záchytných bodů či stanice rychlé přepravy. Ale i to už úvodní aktualizace hry ladí.

Moc se mi líbí všemožné drobné detaily, kdy na vás může i ve zdánlivě nezajímavé části mapy čekat třeba schovaný průchod do tajné jeskyně, kde na vás může čekat jak poklad, tak třeba úplně nový úkol, nebo třeba jen táborák s putujícím broukem, který by si s Hornet rád zahrál kostky. Všechno navíc dohromady skládá jeden velký zajímavý svět, o kterém nepochybně stejně jako v případě prvního dílu budou na YouTubu vznikat několikahodinové eseje od nadšenců o skrytých příběhových souvislostech a tajemstvích, která většina hráčů přehlédla.

Ohledně výkonu hry se toho moc napsat nedá, jde totiž o pořád celkem jednoduchou 2D hru, kterou rozjedete i na slabším hardwaru. Nejlépe se mi hrála na konzoli Nintendo Switch 2, jelikož je jako dělaná na handheld režim, zároveň se mi však chtělo si krásnou malovanou 2D grafiku i prohlížet na televizi s gamepadem v ruce.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight Silksong

Co se délky hry týče, připravte se na herní epos, který zabere desítky hodin. Hodně bude záležet právě na tom, jak se vyrovnáte s výše zmíněnou vysokou obtížností hry. Možná při tom zjistíte, že Silksong ani není pro vás. Na druhou stranu však nízká pořizovací cena obhajuje i fakt, že si hru třeba jen vyzkoušíte a odložíte. Silksong totiž stojí pouhých 20 eur (u Nintenda je to ekvivalent 500 korun), což je ve dnešní době, kdy se hry předhánějí v prolamování maximální ceny, kterou hráče nutí zaplatit, extrémně příjemný fakt.

Na Silksong jsem osobně vyčkával dlouhé roky a mnohdy až nad hrou lámal hůl a říkal: „Tohle nikdy nevyjde“. Jenže teď je najednou tady, a i přes to dlouhé čekání na vydání a až překvapivě drsnou obtížnost se opravdu královsky bavím a doufám, že ještě autoři hru třeba o trochu více zpřístupní, aby si ji mohlo vychutnat co nejvíc lidí. Za autorský úmysl však zároveň nelze autory přehnaně kárat, protože hra koneckonců má být i z povahy předchůdce obtížná.

Nezávislá hra zbořila internet. Velká vydavatelství mohou jen tiše závidět

Her s takovou vysokou mírou péče a detailů je pořád jak šafránu, a proto jsem rád, že si Team Cherry dal záležet. Silksong zároveň poukazuje na jasný trend, a sice že nezávislá herní scéna si čím dál víc umí vzít slovo a ochromit celý herní svět. Silksong je videoherní špička herního roku 2025, kterou už teď krátce po vydání hrají miliony hráčů. Ti zcela jistě proklínají těžké bossy, ale zároveň se od hry prostě nemohou odlepit a bude to pro ně definitivně nejlepší herní zážitek roku. A já to vidím úplně stejně.

