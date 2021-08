RECENZE: Hearthstone: United in Stormwind dohnala snaha o jednoduchost

Když se ohlédneme zpět, Blizzard tehdy „zabil“ slušnou TCG World of Warcraft, aby na jejím popelu vznikla čistě digitální hra Hearthstone. Ta vsadila na uživatelskou přívětivost, líbivost a jednoduché herní mechanismy. A těchto zásad se drží dodnes. Díky tomu se stala masivně populární. S aktuální, již osmnáctou, expanzí nazvanou United in Stormwind ovšem opět vyvstává otázka, zda dogmatické lpění na těchto mantrách není v některých oblastech hry pomyslnou koulí u nohy.

Možná jste zaznamenali posměch hráčů, že s touto expanzí se hra konečně proměnila v single player hru a Solitaire. To je samozřejmě trochu nadnesené tvrzení, byť v jádru, aspoň u nově uvedených archetypů balíčků, ne až tak od věci. Co se stalo?

United in Stormwind uvedl nový typ karet Questlines, a to pro každé zastoupené povolání. V živé paměti ještě všichni máme legendární úkoly z expanze Saviors of Uldum, které byly poměrně přímočaré: splníš podmínku, získáš odměnu. Questlines fungují stejně, jen s tím rozdílem, že jde o sérii několika menších úkolů, k nimž se váže menší odměna, zatímco ta větší je až na úplném konci.

Ačkoli to tvůrci mysleli dobře, dopadlo to jako vždycky, ne-li ještě o něco hůř. Na papíře to zní zábavně, problém ovšem rychle ukázala praxe. U některých typů balíčků, jako je třeba mág či warlock, hrajete v podstatě minihru sami se sebou. Ze hry se úplně vytratila interaktivita a přetahovaná o kontrolu hrací desky, kterou lze téměř ignorovat. Zkrátka si hrajete svoje a v šestém kole bývá konec. Hra tak spíš připomíná některá dobrodružství, v nichž hrajete proti počítači, než duel se živým soupeřem.

Problém je, že arzenál karet nezahrnuje dostatek technických karet, které by mohly narušit soupeřovu hru. Některá povolání mají takzvané „secrety“, což jsou karty, které zahrajete ve svém kole a soupeř nevidí, co to je za kartu. Když se pak podmínka této karty splní, většinou nějakou soupeřovou akcí, provede se efekt. Toto je jediná možnost, jak narušit soupeřovu hru v jeho kole.

Hearthstone nechce přímou interakci, jakou má například Magic, brání se discardu, aby ochránil hráče před frustrací, ale zároveň mu (asi) nevadí neinteraktivní balíčky, fatique či OTK (one-turn kill) decky. Reakcí na Questlines byly samozřejmě rychlé balíčky, jejichž cílem je porazit oponenta dřív, než si splní svoji sérii úkolů a kombem vás zabije. To se nelíbí příznivcům kontrolních balíčků, na druhou stranu v tom nevidím problém, pokud by tvůrci vždy dokázali s metou nějak zábavně zamíchat a archetypy prostřídat. Vždycky to bude na úkor někoho.

Co mi ovšem vadí, je minimální interaktivita. Hrát proti nový archetypům je nuda, během níž někdy čekáte, až si oponent protočí svých patnáct karet. Animace ovšem probíhají standardní rychlostí, takže v extrémních případech se spoustou karet se mohou přelít do kol soupeře. Uf. Což mi připomíná, že celkem rád vzpomínám na dobu, kdy dobrý proliz byl přímo součástí designu povolání. Nyní má každé povolání plnou ruku karet.

Hearthstone: United in Stormwind – první várka úprav

Co se dalších novinek týče, nové klíčové slovo „tradeable“ vítám. Takto označenou kartu je možné zamíchat za jednu manu zpět do balíčku a lízout si místo ní jinou. Meta se stále formuje a aktuální vyvažovací patch se vyvaroval větších zásahů. Vypadá to, že má mírně poupravit procentuální úspěšnost vybraných archetypů, nějaké fundamentální zásahy v tuto chvíli očekávat nelze. Na druhou stranu celkem hezky fungují i vybrané staré archetypy, zkrátka nějaký prostor pro experimentování tu je, pokud nedrtíte jen metu. Na podstatě problému to ovšem nic nemění.

Z mého pohledu není United in Stormwind dobrá expanze. Po uvedení Demon Huntera jsem doufal, že tvůrci přestanou přešlapovat na místě a přijdou s odvážnějšími novinkami. Nestalo se tak. Namísto toho opět sází hlavně na líbivost. Budiž. Ale ať je to zábavné! A to United in Stormwind naneštěstí není.