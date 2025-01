RECENZE: Halloween & Ash vs Evil Dead jsou brutálně těžké řežby ze staré školy

Část 1/3

I v době, kdy hráči do nejmenších detailů řeší rozlišení, framerate a další technické specifikace u nejnovějších videoher, se najdou gamesy, které na všechen ten ray tracing a spol. z vysoka kašlou. Hned dvěma takovými jsou přírůstky do startující série RetroRealms, která se, jak už název napovídá, vrhá na trh s novinkami zpracovanými v pixel art stylu evokujícím pařby z 16bitové éry, které vévodily konzole jako Mega Drive a SNES.

První z her je založená na ikonickém slasheru z roku 1978, který natočil samotný král hororů John Carpenter a zároveň k němu složil i soundtrack. Nejde o nic menšího než Halloween, v němž se na cestu vraždění vydává ze sanatoria pro psychicky narušené uprchlý Michael Myers, který jako dítě ubodal sestru Judith. Halloween se stal filmovým fenoménem a dodnes jde o jednu z nejpopulárnějších slasher sérií, která čítá už neuvěřitelných 13 dílů.

Michael Myers a Ash Williams v retro řežbách

Druhou hrou identického žánru retro řežby/hopsačky je titul nezaložený přímo na hororovém snímku, nýbrž seriálu, jenž je pokračováním neméně slavné filmové série jako je Halloween. Jde o Ash vs Evil Dead, který navazuje na původní trilogii Evil Dead, jenž natočil Sam Raimi. Seriál televize Starz se dočkal nejenom pozitivního přijetí, ale překvapivě celkem tří sérií. Fanoušky sice zamrzel otevřený konec, ale stejně jsme kvitovali, že jsme dostali pořádnou dávku Ashe.

V remaku Fedeho Álvareze ani nejnovějším dílu Evil Dead Rise Lee Cronina jsme si ho moc neužili. Sága Evil Dead nyní čítá už pět celovečerních filmů, přičemž další dva jsou ve fázi předprodukce. Nedávno bylo odhaleno, že šestý díl, který natočí Sebastién Vaniček, se bude jmenovat Evil Dead Burn. U nás je sága populární od dob československých jednohlasných rychlodabingů, kdy byla na VHS pirátsky distribuována pod názvy jako Lesní duch nebo Chata v lesích.

Její žánrové rozpětí sahá od gore hororu, přes komediální horor až po fantasy taškařici. Ash vs Evil Dead je pravý komediální horor, jehož hlavní hrdina je uveden hned v názvu. Ano, je to hláškující a místo ruky motorovou pilou vybavený Ash Williams. K oběma 2D videohrám získáte přístup přes stylové menu, které je na rozdíl od hratelných titulů kompletně trojrozměrné. Zpracováno je ve stylu americké arkádové herny s několika místnostmi. Najdete v ní dva coin-opy se zmíněními videohrami i odpočinkovou místnost s CRT televizorem a videopřehrávačem.

Na videu si můžete pustit zajímavé věci včetně rozhovorů s vývojáři, kteří se rozpovídali například o svých nejoblíbenějších hororech. Nebo jak se nahrávala videoherní verze slavné Carpenterovy znělky Halloweenu. Následující místnost je věnovaná trofejím za splněné úrovně, přičemž další místnosti jsou rozdělené podle her a trofeje v nich si musíte nejdříve odemknout.

Overlord z říše nočních můr spojil oba hororové světy

Dostanete je za lístky, které sbíráte v obou gamesách. Dostat se ke všem není jen tak. Obě pařby taktéž spojuje nový záporák. Je jím Overlord. Jde o ohyzdné, mnoha oky a končetinami obdařené monstrum z říše nočních můr. Overlord se rozhodl napadnout oba temné světy a zasáhnout do událostí, které se v nich odehrály a donutit jejich protagonisty je znovu prožít.

Halloween je založen na prvním snímku nekonečné slasherové série, kde Michael Myers uniká ze sanatoria a vydává se na krvavou cestu do Haddonfieldu, kde ještě jako dítě zabil svou sestru Judith Myersovou. Později jako dospělý ukradl z místa posledního odpočinku její náhrobní kámen. Ten nyní získal Overlord a nabízí mu ho jako odměnu, pokud bude vraždit v jeho jménu. Halloween je akční hopsačka v 16bitovém stylu, přičemž působí stejně jako Ash vs Evil Dead, spíš jako hra pro Mega Drive než SNES.

Úchvatná pozadí, která jsou zobrazena, by však podle nás potřebovala o něco výkonnější mašinku při plynulosti, kterou hra nabízí. Uchvátili nás na nich pacienti ve svěracích kazajkách utíkající ze sanatoria Smith’s Grove, automechanici hrající karty, dívka kouřící se svým psem (no fakt) i prokletá panenka Annabelle. Co tu dělá, ptáte se? Fanoušci hororů si jí všimli i ve filmu za protagonistkou Laurie Strodovou. A byla to pravá Annabelle, ne ta, která se objevila ve stejnojmenné hororové sérii, jež patří do hororového vesmíru V zajetí démonů (The Conjuring).

Úrovně jsou umě a stylově vytvořené podle filmového prostředí, ať už jde o zmíněné sanatorium, autoservis Phelpsovy garáže, samotné ulice Haddonfieldu nebo jeho hřbitov. Co se designu týče, jde o dvourozměrnou klasiku, kterou známe od 90. let. To však není špatně. Levely jsou plné plošinek, z nichž většina je statických, ale jiné se pohybují sem a tam.