Moc dobře si pamatuju na svoji první návštěvu Vice City. Byl to rok 2003 a já ještě chodil na základní školu. Hráli jsme tehdy primárně na počítači u kamaráda doma a prakticky neustále jsme jen žasli, co všechno je ve hře možné. Příběh nás vůbec nezajímal, k perfektní zábavě nám stačilo pár cheatů na zbraně, tank nebo vrtulník – a masakr v ulicích mohl začít.
Od té doby se však nároky herní scény přece jen posunuly o kousek dál a spolu s nimi se vyvíjela i série Grand Theft Auto. Jenže právě ten vývoj se s každým novým dílem zpomaloval.
Zatímco mezi původním Vice City a San Andreas byla jen dvouletá pauza, San Andreas a čtvrtý díl už dělily čtyři roky. Na pětku jsme po čtyřce pak čekali dalších pět let. I to se ale z pohledu prodlevy mezi pátým a šestým dílem zdá jako chvilka, protože nového dílu jsme se dočkali až po třinácti letech. Ano, autoři z Rockstar Games nás aspoň během čekání nasytili výborným Red Dead Redemption 2, plus neustále přidávali obsah do online složky pátého GTA, ale to bylo fanouškům sólo zážitků k ničemu.
O existenci šestého dílu jsme se poprvé dozvěděli v roce 2022, nejprve v únoru, kdy autoři pouze přiznali práci na dalším dílu série, a následně ten samý rok v září, kdy na internet unikla velká spousta dat. Z nich se lidé dozvěděli, že se nový díl bude odehrávat ve Vice City a že v něm budeme hrát za dvojici hrdinů: muže a ženu. Po oficiálním oznámení v roce 2023 následovaly dva odklady vydání, nejprve z roku 2025 na květen 2026 a pak z letošního května na listopad. A vzhledem k tomu, že čtete tyto řádky, je čekání u konce.
Zprvu to vypadalo, že takto významná hra ani odborné recenze potřebovat nebude, ale nakonec jsme se v redakci dočkali opravdu milého překvapení, když byl Bonusweb vybrán mezi hrstku vyvolených herních médií, která dostala hru k recenzi dopředu. Díky tomu si tak můžete přečíst obsáhlou recenzi z prvního (a určitě ne posledního) průchodu hrou, ve které jsem strávil uplynulé tři týdny. A věřte mi, že jsem se ani na minutu nenudil.
Vice City na obzoru
Musím přiznat, že prvních pár momentů po spuštění hry se mi tajil dech. Nové GTA po tolika letech je pro dlouholetého fanouška série skoro jako sen, který se najednou stal skutečností. Ještě než jsem se ale vydal do samotné hry, tak jsem svědomitě hledal nastavení grafiky, ale nic jsem bohužel ani na PlayStationu 5 Pro nenašel. Autoři pro vás mají zkrátka jeden stupeň grafických detailů a výkonu, a tedy žádnou možnost volby. Ale o tom až později.
Chápu, že spousta fanoušků si chce příběh zažít sama, takže se budu snažit prozradit co nejméně: v podstatě jen to, co už jste sami viděli v trailerech. Úvodní hodina hry je velice lineární, ukazuje vám počátky vztahu hlavních hrdinů, jejichž jména jsou Jason a Lucia.
Jak už tedy z ukázek víte, Lucia se po jednom opravdu velkém průšvihu dostane do vězení. To je ale až poté, co s Jasonem zažije úvodní románek a následné odloučení. Příběh hry pak začíná v momentě, kdy Luciu ještě čekají poslední dny ve vězení a pozornost hráče se tedy obrací na Jasona, za kterého budete výlučně hrát docela velký kus úvodu hry. V mém případě to bylo necelých deset hodin.
První kroky v otevřeném světě vás nejprve nechají prozkoumat dům Jasona, který mu na bydlení přenechal místní majitel přístavu a příležitostný pašerák drog Brian. Tomu Jason pomáhá s doručováním leteckých zásilek a občasnému zbití neplatiče v jeho nemovitostech. A už tady vám hra ukáže, že opravdu není jen o kradení aut. Grand Theft Auto VI se totiž z portfolia her Rockstaru asi nejvíc podobá osm let starému Red Dead Redemption 2 svým příklonem k realističtější simulaci života a hlavně hromadou drobných detailů.
Ve svém domě si tak Jason může zapnout televizi a listovat kanály se skutečným programem nebo si třeba jít uvařit kafe a postupně ho za chůze upíjet. Má tu terárium s hadem, kterého jde krmit, venkovní posilovnu, kde jde cvičit, rádio, několik knih, ve kterých jde listovat. Úvod hry zde na Key Lento (předlohou je městečko Key Largo na ostrůvcích Florida Keys) je navíc ve znamení různých renovací domu, kdy Jason může volitelně jít třeba opravit střechu nebo vyměnit hnijící prkna na schodech.
Tyto věci navíc Jason nedělá jen tak. Třeba pití kafe mu dočasně zlepšuje staminu a soustředění, jídlo zase životy a třeba posilování se stejně jako kdysi v San Andreas hodí k tomu, aby byl z Jasona větší svalovec a víc vydržel v pěstních soubojích. Jak fungují životy, ví asi každý hráč, staminu pro delší sprintování znáte také, ale pak je tu ještě třetí ukazatel, pozornost, a ta se hodí v případech, kdy stisknutím obou páček aktivujete zvýšené vnímání okolí. V tu chvíli totiž můžete vidět pozice nepřátel a jiné důležité body. A pokud u toho i míříte zbraní, tak se na chvíli aktivuje zpomalení času, abyste mohli v rychlém sledu zasadit co nejpřesnější rány, třeba do srdce nebo mezi oči. Tato schopnost je společná pro oba hrdiny a nejsou tu žádné specializace jako v pětce.
Každopádně realismus hry vás hned v úvodu celkem šikovně nabádá se nikam nehnat. Pomalu se rozkoukáváte ve světě, nejdřív se na chvíli projedete autem nebo si zajdete na ryby, pozdravíte trochu dotěrnou sousedku a skočíte jí do obchodu pro flašku rumu, sami si nakoupíte jídlo a večer si raději zalezete do postele, abyste měli hned ráno lepší stav staminy a pozornosti. Samozřejmě že jde hrát víc arkádově a nejíst ani nespat, ale za to vás hra penalizuje právě postihy do všech tří hodnot.
To všechno určuje tempo hry v úvodu a vám pomalu dochází, že do Vice City se jen tak nepodíváte. Město se po většinu úvodu hry jen táhne přes horizont daleko na severu od vás a nedává vám žádný důvod sednout do auta a vyrazit do velkoměsta. Vždyť je Jasonovi v Key Lento dobře a navíc za pár dní pustí Luciu z vězení. Tak proč spěchat.
Reálně jsem Vice City navštívil poprvé až po sedmnácti hodinách herního času, vyjma jedné krátké exkurze v rámci příběhové mise. Město se však poté stane až do konce hry středem dění, budete zde postupně poznávat důležité postavy zdejšího podsvětí: rapery, dealery, mafiány, hackery a spoustu dalších. Jason a Lucia však myslí hlavně na to, aby se finančně zabezpečili do budoucna a žili si co nejlépe. Povede se jim to? Jak toho docílí? Kdo se jim během jejich snažení postaví do cesty a kdo jim pomůže? To všechno se dozvíte sami, já nic víc už neprozradím.
Bonnie a Clyde
Jasonovu rutinu v úvodu hry přeruší telefonát, že si může jít pro svou bývalou přítelkyni do vězení. Čeká je šťastné shledání a následně opětovné zažehnutí jejich lásky, ale pro vás to ještě není čas na změnu herního stylu. Lucia se nastěhuje k Jasonovi domů, ale i poté je stále ještě pár hodin herního času jen NPC. A tak ji třeba jen ráno odvezete na její nařízené veřejně prospěšné práce a večer si spolu zase lehnete do postele, abyste mohli bok po boku zírat do obrazovek vašich mobilů.
Mobily vládnou světu
Využití mobilů v GTA 6 je ještě o něco komplexnější než v pátém díle. Jejich používání reflektuje současnou společnost: každý má vlastní profil na sociální sítí Snapmatic (obdoba Instagramu), se společnými známými máte skupinové chaty, ve kterých můžete i manuálně odpovídat, byť jen z předpřipravených možností, a samozřejmě zde najdete i takové moderní věci jako třeba aplikaci taxislužby, internetové bankovnictví, přehled zpravodajství nebo fotoaparát.
Do mobilu se spolu Jason s Luciou koukají, než jdou spát, na Snapmaticu jde lajkovat příspěvky a prohlížet si profily lidí, přičemž občas jde ze sítí i vyčíst nějaký tip na zajímavé místo, které se vám pak uloží i na herní mapě. Mobil jde vzít klidně i do ruky při řízení, jen pak logicky skoro nic nevidíte. I tady je řada detailů, jako třeba že Lucia občas při hovoru telefon drží normálně u ucha a jindy ho jen na hlasitý odposlech chytne jako chleba s paštikou. Občas jí zavolá někdo z telemarketingu, takže si u toho pěkně zanadává. A samozřejmě si k mobilu jde také koupit barevné kryty a sluchátka, díky kterým pak můžete poslouchat hudbu i několik podcastů.
Telefon je samozřejmě důležitým pojítkem právě mezi ústřední dvojicí. Můžete si vzájemně během dne psát a třeba i posílat selfie fotky, přes telefon se samozřejmě i vzájemně domlouváte, kde se potkáte. Ale to už je záležitost druhé kapitoly příběhu (ano, hra je rozdělená na kapitoly), kde konečně můžete převzít ovládání Lucii. Často je na vás, za koho budete hrát, prakticky každá hlavní mise jde plnit společně, ale zároveň tu jsou i ve stylu pětky vedlejší mise, které má přístupné vždy jen jeden z dvojice.
Lucia například během hry sama navštíví svou matku, která se dala na dráhu realitní makléřky ve čtvrti nejvíc prolezlé gangstery široko daleko, Jason má zase přístupné pilotování ve službách proslulého pašeráka drog, po kterém jde federální policie. Když ale plní mise spolu, můžete si vybrat, za koho zrovna hrajete. Někdy je třeba jeden řidič a druhý střelec, jindy zase při přepadení banky jeden hlídá rukojmí a druhý vybírá kasy.
Hra vás prakticky vůbec nenutí rozvíjet vztah obou hrdinů, ale pokud tomu dáte dostatek pozornosti, odhalíte v podstatě strukturální prvek hry. Můžete si jen tak vyrazit na rande do baru, projít se po pláži a držet se za ruce, Jason může s Luciou na pokyn tančit, objímat se, líbat se a samozřejmě dojde i na sex, byť mimo příběhové sekvence toho moc neuvidíte. Rozhodně nečekejte nějaké sexuální minihry jako kdysi v Hot Coffee, které bylo schované v kódu GTA San Andreas.
To ale neznamená, že šestka není dospělá hra. Mužská ani ženská nahota zde nechybí jak v příběhu, tak v některých vedlejších aktivitách. Samozřejmě dojde i na návštěvy strip klubů, mise s nudisty, natáčení pornografie a další lechtivé prvky. Hra se rovněž stejně jako předchůdci neštítí celkem realistického násilí, užívání drog a stejně jako u předchozích dílů na vás čeká i spousta nekorektního humoru. Rozhodně se nemusíte bát, že by série v tomto ohledu nějak ubrala tempo. Musím se přiznat, že jsem se i sám díky hře naučil několik nových anglických výrazů z oblasti sexuálního fetiše nebo užívání drog.
Velká krádež aut
Zatímco první kapitola vás v podstatě jen tak pomalu spouští do dění, tak od té druhé už se rozjede naplno. Hra vás víc pobízí k vykrádání zastaváren, benzínek i bank, protože se oba hrdinové dostanou do ještě větší finanční nouze. Hra vás navíc seznámí s konceptem ukládání peněz na bankovní účet, který má sloužit jako zabezpečení do budoucna. Jakmile si převedete peníze z běžného na spořicí účet, už je nemůžete vybrat, ale aspoň jsou tady v bezpečí, než abyste je měli po kapsách, zrovna když vás dopadne policie.
Peníze jsou tady daleko podstatnější věc než třeba v pětce, kde vám jich hra v určitém momentu věnovala tolik, že jste ani nevěděli, co s nimi. Tady musíte neustále překonávat nové a nové cílové částky na spořicím účtu a zároveň platit za každodenní výdaje, opravy aut, oblečení a podobně. A to ve hře úplně chybí nakupování klasických nemovitostí, kupovat jdou jen parkovací místa a garáže, obydlí vám hra vždy v jistých příběhových bodech obmění sama.
No a když už se hra jmenuje „velká krádež aut“, tak to tu samozřejmě hraje také roli, ale tentokrát prvek kradení aut autoři pojali zase trochu jinak. Vždy máte šanci autu rozbít okno nebo někoho zastavit a vytáhnout ho z vozu ven, jenže to se vám obvykle hned policie nalepí na paty. Tichých způsobů je vícero, ale Jason a Lucia se je učí postupně. Nejprve je to pomocí háku, který odemkne zevnitř auto, a nastartování pomocí kabelů, ale to se týká jen horších vozů.
Na lepší auta už potřebujete klonování bezklíčového přístupu, a to dostanete až po nějakém čase. Tyto vozy pak ale mají ještě buď standardní, nebo pokročilé zabezpečení odcizení, přičemž pokročilé hned začne hlásit polohu policii, pokud nejedete dostatečně rychle. Navíc je tu v ohledu zabezpečení aut ještě pár překvapení, která vám ale nebudu kazit.
Každopádně každé auto má také svoji cenu, a to jak tu prodejní, když ho „střelíte“ někomu, kdo se ho za vás zbaví, tak registrační, když si z něj můžete udělat svoje vlastní. A pak si ho taky můžete kompletně vylepšit v některém z autoservisů se specializací na tuning. Možností je zde habaděj, jen na ně ze začátku hry nebudete mít moc peněz.
Benzín i elektřina
Vozy nově musíte i tankovat, ale nebojte se, stejně jako v reálu benzín vydrží na stovky kilometrů. Během hraní se mi stalo jen jednou, že jsem v nouzi ukradl auto se skoro prázdnou nádrží a musel tak rychle najít benzínku. A když jsem dlouho jezdil nějakým vlastním, tak jsem tankoval možná jednou nebo dvakrát. Rozhodně nejde o moc obtěžující prvek. A mimochodem, v GTA 6 je po vzoru reálného světa na vzestupu elektromobilita, takže zde jsou i vozy na elektřinu (především značka Coil, virtuální narážka na Teslu), a ty se logicky místo tankování musejí nabíjet. V ulicích Vice City najdete také sdílené elektrické koloběžky.
Obecně je přeprava po státě Leonida hodně pestrá, jsou zde samozřejmě také vrtulníky, letadla, lodě, jachty, vznášedla, čtyřkolky, bicykly i zmíněné koloběžky. Hra má funkční příměstskou dopravu vlaky a specificky ve Vice City funguje i nadzemka, autobusy a všude ovšem taxíky.
Připravte se taky na jednu opravdu realistickou věc, a to hustotu provozu. Ulice ve Vice City jsou znatelně užší než v Los Santos a doprava má své špičky, kdy vám skoro nezbude nic jiného, než stát v koloně a čekat na zelenou. Tedy pokud si nechcete odřít plechy nebo přejet nějakého nebohého chodce (nebo obojí naráz). To už má totiž následky.
Profík, nebo psychopat?
Změnou v šestce oproti předchozím dílům je i to, jak funguje policie. A to poměrně zásadním způsobem. Jak moc vás policejní složky hledají, je stále vyjádřeno pomocí hvězdiček (jedna až šest), ale je zde řada proměnných. Spáchání zločinu totiž okamžitě neodstartuje celostátní pátrání, ale je limitované pouze na bližší oblast, kde jste něco provedli. Samozřejmě čím je čin horší, tím je větší zóna na mapě, ve které vás policie hledá. Jenže ani to nutně neznamená, že jdou hned po vás.
Příklad: v zadní místnosti benzínky se ukrývá banda kriminálníků, které se rozhodnete okrást o jejich drogy a ty pak prodat. Takže rozrazíte dveře, praštíte jednoho narkomana po hlavě, ale další je na opačné straně místnosti a začne po vás střílet z pistole. Takže palbu opětujete a poté, co se sesune k zemi, posbíráte balíčky s drogami, vyberete všechny peněženky v dosahu a dáte se na útěk. Jenže už úvodní střelba byla na benzínce slyšet a někdo zavolal policii. Té ale chvilku trvá přijet, a jelikož jste se před příjezdem vypařili z místa, tak mají hvězdičky jen bílý obrys, protože policii nikdo nedal váš popis. Vy si to tedy v klidu prosvištíte okolo přijíždějícího policejního auta a zmizíte v dálce. Hotovo, hvězdičky po chvíli mizí, nikdo vás nenašel.
Pak je tu ale opačná situace, kdy vykradete zmíněnou benzínku a prodavač hned poté, co s penězi z kasy zmizíte, nahlásí vaši podobu policii. A ta tedy najednou ví, jak vypadá váš obličej, co máte na sobě a jaké auto řídíte. A tady se pak chová už víc jako policie z předchozích dílů a prostě po vás pořádkové jednotky cíleně jdou, pokud jste v dohledu. Ovšem můžete si pomoct tím, že si ještě cestou nasadíte brýle a čepici (obličej už nejde identifikovat), přeskočíte do jiného auta nebo se rovnou převléknete do oblečení, které vozíte v kufru. Útěk před policií je tu zkrátka o dost realističtější.
Přestřelky jsou i tentokrát jedním z hlavních herních systémů, ovšem hra vás dost omezuje v tom, co můžete mít u sebe. Základní výbava obou hrdinů jsou dvě pistole, které může nosit kdykoli skrytě u sebe. Dál můžete mít naráz až dvě dlouhé zbraně, jenže ty jsou už vždy vidět, jednu totiž musíte hodit na záda a druhou držet v rukou. A ze zbraně v rukou už jsou lidé na ulicích i policie nervózní, takže je většinou lepší si dlouhou zbraň uložit do auta, pokud ji zrovna nutně nepotřebujete.
Repertoár na mě působil podobně jako v předchozím GTA, zbraní je zde opravdová spousta, od pistolí a malých samopalů až po útočné pušky, granátomety a bazuky. Každý jde navíc ještě vylepšit a vizuálně upravit, tady je to ale stejné jako u tuningu aut: zprvu budete rádi za každou pistoli, kterou upustí vaši nepřátelé, protože kupovat a upravovat si něco v obchodě je prostě s omezeným rozpočtem dost drahé. Vyřádíte se až později.
Jak už jsem zmínil, speciální schopnost při akci je jen ono zpomalení času, které vám ještě u nepřátel vyznačí hlavu a srdce (instantní zabití), ale také zóny, kdy gangstera či policistu jen vyřadíte z akce (hlavně nohy, ruce). Je tu totiž ještě jedna dost zásadní novinka, a sice to, že likvidace nepřátel se nemusí rovnat jejich smrti. Hra vám to napoví žlutým křížkem po zásahu pistolí, že už je dotyčný zneškodněn. Obvykle upustí zbraň a drží si ránu nebo se snaží odplazit do bezpečí. Až červený křížek znamená smrt.
Rozdíl mezi postřelením a smrtí se totiž promítá do toho, zda hrajete za profesionálního zločince, který nezabíjí lidi, pokud to není nezbytně nutné, nebo za psychopata, který klidně doráží na zemi ležící zneškodněné protivníky. Právě tady vstupuje do hry systém morality, který funguje v podstatě stejně jako v Red Dead Redemption 2. Moc zbytečných smrtí nebo ohrožování civilistů a hra vám začne přidělovat reputaci hrubiána, později nebezpečného násilníka. Naopak nekonfliktní řešení situací a odměřenost vás označí za profesionála, který se chová tak, aby napáchal co nejméně škody. Hra vás chválí třeba i za to, že policii upláchnete bez zpozorování nebo že po přestřelce není moc obětí.
Jaké jsou reálné dopady vaší morálky (počítá se samostatně pro Jasona i pro Luciu) třeba na příběh hry, bohužel ani po jejím dohrání nemohu úplně říct, na to by bylo potřeba si to celé zahrát znovu a jinak. Nicméně jsem zaznamenal, že třeba po misi, kdy mě policie pronásledovala v ukradené lodi a já nešetřil náboji, mi pak v příběhové cutscéně parťák vyčetl, že jsem u toho nemusel postřílet půlku města. Každopádně jsem se snažil si zachovat právě pověst profesionála, kterou jsem si držel po celou hru. Tady tedy nechávám trochu překvapení na vás, abyste si sami vyzkoušeli, jaké to je hrát za větší či menší padouchy a co to bude znamenat pro příběh hry a jeho zakončení.
Stabilní třicítka
Přišel čas na to, o čem se ve spojitosti se hrou mluvilo v uplynulých týdnech snad nejvíc: výkon na konzolích. Autoři teprve před několika dny definitivně potvrdili, že hra je zamčená na nižší plynulost 30 FPS, a to na všech konzolích včetně výkonného modelu PlayStation 5 Pro. Místo toho tady dostanete ostřejší obraz a vyšší kvalitu ray-tracingu, ale bohužel plynulost je stejná jako na ostatních modelech.
Do hry jsem šel na PlayStationu 5 Pro ještě v momentě, kdy detaily okolo výkonu a grafického nastavení autoři tajili. A přiznám se, že první moment, kdy mě hra pustila k ovládání, mě nepříjemně zaskočil. 30 FPS je na dnešní standardy už prostě málo, především proto, že jsme zvyklí na 60 a někdy i 120 FPS a víc. Hra tak působila celkem trhaně a nebyl to dobrý pocit.
Kdykoli mám možnost volby, volím vyšší výkon i za cenu nižších grafických detailů. Jenže když to nejde, tak nezbývá, než si zvyknout. A zhruba po hodině hry už nižší plynulost přestanete vnímat a hlavně si vybavíte, že takto jste dřív hráli spoustu her a také vám to nevadilo. Koneckonců takové Red Dead Redemption 2 nemá na konzolích 60 FPS režim dodnes a stejně je hra považovaná za jednu z nejlepších.
Samozřejmě že kompromis v podobě 30 FPS, které jsou mimochodem na PlayStationu 5 Pro aspoň skálopevně stabilní, je třeba kompenzovat kvalitou hry a tady musím uznat, že Rockstaru to za propracovanost herního světa rychle odpustíte. A osobně si myslím, že se autoři také k tomuto kroku uchýlili proto, že nedokázali garantovat 60 FPS za všech okolností a znatelné propady plynulosti dělají ve výsledku skoro vždy horší dojem než stabilních 30 FPS.
A co PC?
U studia Rockstar Games je standardem, že verze pro PC přicházejí až s odstupem po konzolovém vydání. V případě GTA 5 to bylo 19 měsíců, u Red Dead Redemption 2 pak lehce přes rok. PC verze GTA 6 nebyla zatím oficiálně vůbec potvrzena, ale podle spekulací by mohla dorazit brzy, údajně už v prvním čtvrtletí příštího roku.
Rockstar většinou vydává hry nejprve pro konzole proto, že se pro ně lépe optimalizuje výkon. Až poté, co jsou hry v technicky odpovídajícím stavu, je začne připravovat na náročnější start na PC. Musí totiž počítat se širokým spektrem různě výkonných sestav a nabídnout hráčům jak kompromisy, tak i lepší kvalitu v grafických detailech.
Čím vám totiž GTA 6 i přes horší výkon naprosto vyrazí dech, je právě míra grafických detailů. Hra se dá v podstatě označit za fotorealistickou. Sem tam jsem se přistihl, že se prostě jen kochám herními prostředími, která jsou neuvěřitelně detailní, od ulic Vice City přes bažiny na jihu mapy až po kaňony a hory na severu. Mimochodem, geografie Leonidy odpovídá americké Floridě spíš na jihu, sever a západ se zmíněnými kopci a skalami na mě působil spíš jako americká Kalifornie.
Až dechberoucí je město třeba v noci, kdy se virtuální metropole s tisíci a tisíci světélek od domů, osvětlení a reflektorů aut rozkládá na ohromné ploše a vypadá to, jako kdyby šlo o reálné záběry. Přidejte si třeba ještě bouřku a kaluže odrážející okolní světla a dostanete podívanou, kterou bych přirovnal snad jen k pečlivě vyrenderovaným ukázkám z herních enginů, které vypadají až moc dobře, než aby to byly reálné hry. Ale GTA 6 zkrátka vypadá naprosto parádně a pouhé technologické demo to opravdu není.
Onen realismus mimochodem nedělá jen grafika, ale i neskutečně živý svět, který reaguje na vaše činy. Když se třeba zastavíte u skupinky lidí, která si o něčem povídá, tak po chvilce přeruší rozhovor a ohradí se proti vaší přítomnosti. Jinde jdete po ulici a najednou narazíte na garážový výprodej, tak se zastavíte pro tričko se zajímavým designem a majitelce domu pochválíte jejího ochočeného krokodýla. U bankomatu se vás někdo náhodně zeptá, jestli nemáte peníze navíc, a může to být jak pokus o přepadení, tak obyčejný drzoun, který zkouší, co mu projde. A tak dále, takových drobných interakcí je ve hře hromada a pochybuji, že jsem jich zažil byť jen polovinu.
A to se ani nebudu pouštět do analýzy všech vedlejších aktivit, které zahrnují rybaření, kulečník, basketbal, potápění se v moři, lov divoké zvěře, pouliční i off-road závody a další a další kratochvíle. Ve hře můžete klidně strávit i několik dní bez jediné příběhové mise a pořád bude spousta možností, co dělat.
Vice City vás pohltí a nepustí
I když má text recenze po tento bod přes dvacet tisíc znaků, pořád mám pocit, že jsem toho o Grand Theft Auto VI řekl hrozně málo. Tohle prostě není „jen další videohra“, ale jeden z nejlepších zážitků, jaký vám herní průmysl může dát. V jednu chvíli budete v dramatické přestřelce s padouchy z mexického gangu, v druhé budete skládat nábytek do vaší domácnosti. Jindy povezete v jednom herním dni nadraného kamaráda z hospody, pak budete hledat poklad v troskách lodi na dně moře, pak se v páru hrdinů rozvalíte na lehátku u hotelového bazénu a budete spolu sledovat mumraj okolo.
Standardní, nebo ultimátní verze?
Základní edice vyjde na 79,99 dolaru, ultimátní pak na 99,99 dolaru. České ceny za digitální verze jsou následující: 2 009 korun za základní, 2 499 za ultimátní. Krabicová základní verze vyjde na 2 299 korun. Ultimátní edice nabídne porci kosmetického obsahu navíc: auta, zbraně, účesy a pár drobných vedlejších aktivit. Osobně nevidím v příplatku nad rámec základní edice hry smysl, nemá to valný dopad na průběh hry.
Stejně jako jiná gétéáčka má i šestý díl dramatické a akční pasáže, ale také řadu věcí, které působí skoro jako simulátor každodenního života. A hra vás prakticky do ničeho nenutí, jen nabízí. Můžete svědomitě plnit hlavní mise, můžete se jen tak projíždět po světě, můžete strávit celý den ve strip klubu, můžete vykrást banku a utíkat před policií, můžete prostě skoro všechno. Je to jen na vás.
Průchod hrou od prvního spuštění k závěrečným titulkům mi svižnějším tempem zabral dva týdny každodenního hraní, počítadlo času se s titulky zastavilo na 62 hodinách. I poté mi celkové procentuální splnění hry odhalilo, že jsem viděl jen lehce přes polovinu veškerého dostupného obsahu. Takže ve hře ještě můžu klidně strávit dalších 50 hodin a pořád bude co objevovat.
Pokud jste jen na chvíli váhali, zda GTA 6 stojí za vaši pozornost, tak ano, rozhodně stojí. A to platí pro všechny hráče, nezávisle na tom, zda jste skalní fanoušek série, nebo jste o žádné GTA ještě nezavadili. A pokud vás opravdu trápí 30 FPS natolik, že prostě v této plynulosti nemůžete hrát, tak si počkejte na PC verzi. Tak či onak ale dostanete zážitek, který i mezi aktuálně skvělou nabídkou videoherního trhu prostě nemá obdoby.