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RECENZE: Gobliiins Collection je nostalgie pro fanoušky herních devadesátek

Ondřej Zach
Nemá cenu zastírat, že Gobliiins Collection je kompilace určená zejména pro ty, kteří si chtějí znovu připomenout humorné patálie skřítků od dávno neexistujícího studia Coktel Vision.

Gobliiins Collection

27.05.2026 Switch, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

iDNES.cz

80%
Herní karta
  • Hodně nostalgie
  • Lze si užít i dnes
  • Povídání autora
  • Obsahuje těžko sehnatelný čtvrtý díl
  • Chybí manuály
  • Škoda, že součástí není i šestka

Když jsem kdysi vzpomínal na své nejoblíbenější hry, zařadil jsem do výběru i Gobliiins z roku 1991. Chopíte se trojice skřítků, z nichž každý umí něco jiného, a snažíte se vyřešit obrazovku. Je to něco na pomezí logické hry a adventury. Hra si vystačila beze slov, což tehdy byla velká výhoda. Za úspěchem ovšem nestála jen kouzelná grafika, ale i humor a spousta animací navíc v situacích, kdy jste udělali něco špatně. Což se dělo skoro pořád.

Gobliiins Collection
Gobliiins Collection
Gobliiins Collection
Gobliiins Collection
22 fotografií

Když jsem si teď v rámci kolekce rozehrál jedničku znovu, bylo to zase tam. Jen už jsem zapomněl, že hra byla opravdu zlomyslná, některým chybám se zkrátka nelze vyhnout. Ale jsou to právě ty momenty, u kterých se zasmějete.

Gobliiins Collection přitom láká na prvních pět dílů (ano, série nikdy úplně neumřela), jedinou mojí výtkou tak je, že se do výběru nedostal letošní šestý díl, o kterém asi i málokdo ví. Což je škoda, myšleno tak i tak.

Gobliiins Collection
Gobliiins Collection

Herní menu kolekce je pojaté jako rozcestník, v němž si listujete jednotlivými krabicemi her. U prvních tří dílů z devadesátých let si můžete zvolit, zda se pustíte do disketové, nebo CD verze. V případě jedničky je u disketové verze dokonce na výběr EGA a VGA verze s hudbou z PC nebo Macu.

Za pozornost ovšem stojí i bonusy. Kromě hudebního přehrávače to je zejména série videí s Pierrem Gilhodesem, který má na svědomí nejenom ikonický vzhled, ale i scénář, hádanky a animace. To je věc, která se do kolekce skvěle hodí a celkově jen podtrhne nostalgické vzpomínání. Samozřejmostí je hromada doprovodných náčrtků a artworků.

Pět dílů, jedno zaškobrtnutí

Co se jednotlivých dílů týče, počet i v názvu Gobliiins odráží počet hratelných skřítků. Já mám kvůli vzpomínkám nejraději jedničku, ale objektivně jsou dvojka a trojka lepší. Čtyřka se pokusila přejít do 3D, a byť tu je opět kopa oněch animací navíc, považuji ji za nejhorší díl série. Celou recenzi najdete na Bonuswebu zde. Pětka se vrací k původní stylizaci a rozhodně stojí za zahrání, pokud jste původní trilogii měli rádi.

Gobliiins Collection
Gobliiins Collection

Gobliiins Collection je sada, která sérii vůbec poprvé přibližuje konzolovým hráčům, vyšla totiž na Switch, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Pokud si chcete zahrát na PC, první tři díly jsou v jednom balíčku na GoG, pětka a šestka jednotlivě na Steamu. Čtyřka na žádné digitální platformě není.

Fyzická verze

Na PS5 se chystá i vydání fyzické verze, a to standardní a sběratelské (na obrázku).

Gobliiins Collection

Co se ovládání na konzolích týče, trochu krkolomné je jen u původní hry, u níž je třeba kromě skřítků přepínat i kurzor podle toho, jakou akci chcete provést. Další díly už mají univerzální kurzor.

U prvních tří dílů je také fajn, že si stiskem tlačítka můžete označit aktivní místa, což se hodí, protože je to občas pixel hunting. U čtyřky to nejde, což beru jako mínus, u pětky také ne, ale tam to zase tak nevadí, protože aktivní místa jsou čitelnější. Na Switchi navíc lze využít dotykový displej. Ale asi netřeba říkat, že nejlepší typ ovládání je ten na PC pomocí myši.

Gobliiins Collection
Gobliiins Collection

Gobliiins Collection je povedená kolekce her, kterou si lze bez problémů užít i dnes. První tři díly zestárly se ctí, čtyřku táhne dolů hlavně grafika, byť hádanky má kvalitní. Pětka je ještě relativně nová a povedená.

Co mi chybí? Zmiňoval jsem šestý díl, ale budiž. Trestuhodná je však absence manuálů v digitální podobě, to by měl být u takovéto kolekce standard. A pokud jste původní hry nehráli, od výsledného hodnocení si raději odečtěte deset procent.

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Témata: nostalgie

iDNES.cz

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RECENZE: Gobliiins Collection je nostalgie pro fanoušky herních devadesátek

80 %
Gobliiins Collection

Nemá cenu zastírat, že Gobliiins Collection je kompilace určená zejména pro ty, kteří si chtějí znovu připomenout humorné patálie skřítků od dávno neexistujícího studia Coktel Vision.

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