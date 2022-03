RECENZE: Deskovkový hit Gloomhaven je velká pecka i v počítačové verzi

Zatímco deskovka Gloomhaven si našla cestu na český trh v lokalizované podobě, u Gloomhaven Digital, který je distribuovaný pouze online, musíte nutně ovládnout cizí jazyk.

Kapitola I.

Tvůrci z Flaming Fowl Studios se tady opravdu vynasnažili maximálně přenést mimořádný zážitek z herního stolu do světa jedniček a nul. Čehož výsledkem je propracovaná kolová strategie zasazená spíš do komorních lokací rozdělených dále na hexová políčka. Strategie, která vám ve finále nezabere desítky, ale klidně stovky hodin. Většinu času přitom věnujete bojování v bezpočtu dungeonů, otevřených pro eventuálně opakovanou konfrontaci.

Gloomhaven Digital nabízí kooperativní vyžití až pro čtyři hráče, kteří z dostupných hrdinů formují odvážnou družinu, co se utká se zlem ohrožujícím velké přístavní město Gloomhaven a jeho především hornaté okolí. Ovšem můžete si to střihnout i v ryze sólovém vystoupení, k čemuž je však nutné mít k ruce aspoň dva hrdiny. Skoro bych řekl, že právě sólo varianta je hlavním tahákem, kterému tu zkrátka nelze odolat.

Stran časového zatížení se připravte na skutečnost, že ve většině dungeonů strávíte jednu až dvě hodiny. Potěší funkce auto-save, respektive že hru při rozehraném dějství je možné kdykoli uložit. A když je řeč o potěšujících atributech, je zde i vděčná možnost Undo navracející vaše dílčí pomýlení či hloupé překliknutí, potažmo volba restartu celého herního kola, jakkoli se právě tímto způsobem dá celkem snadno cheatovat.

Kapitola II.

Jelikož Gloomhaven Digital kopíruje deskoherní originál, máte zprvu na výběr z relativně malého výčtu hrdinů. Platí, že co tvář, to jiný herní styl a dovednosti. Oceňovaný autor Isaac Childres vytvořil věru unikátní svět obývaný zvláštními humanoidními rasami, majícími své silné a slabé stránky. Každopádně nabídka hrdinů se s postupujícím časem pochopitelně vylepšuje, příchod každé nové postavy je pak doprovázený stylovou FMV sekvencí.

Jejich aktivity v dungeonech plně definují karty. Každý hrdina má totiž vlastní specifický balíček, z nějž si na začátku kola vybere dvě upřednostňované karty. Tyto umožňují zpravidla pohyb a útok, přičemž po svém využití se karty odhazují a následně zpřístupňují až v okamžiku, kdy už není s čím hrát. Zádrhel tkví v pravidle, že v tento moment o jednu odhozenou kartu nevratně přicházíte. Čas tu tak hraje neúprosně proti vám.

Do uvedené kategorie, tedy do množiny protivenství, patří také fanatičtí kultisté, nemrtví či démoni. Bestiář se přirozeně pozvolna rozšiřuje a přibudou divoká zvířata jako vlci, draci a nebo představitelé některé ze zdejších ras jako Vermlingové (krysáci), sázející na evoluci se zbraní v ruce. U všech platí, že mají určité přednosti a slabiny. Někdo je hodně rychlý, jiný zase mnohem více vydrží, což je nutné zohlednit ve vašich vítězných plánech.

Karty, včetně těch, co vymezují činnost nepřátel, mají pevně danou hodnotu iniciativy. A ta určuje, v jakém pořadí budete hrát. Jelikož se všechny karty na začátku daného kola odhalují naráz netušíte, s čím na vás protivník eventuálně vyrukuje. Takže volba vašich karet musí do značné míry předjímat možným změnám situace na bojišti. Důležitá je samozřejmě i dobrá synergie mezi jednotlivými hrdiny a též jejich chytré napozicování na mapě.

Kapitola III.

Herní karty nabízejí velmi zajímavé kombinace tím spíše, že si balíček pomalu, ale jistě upravujete k obrazu svému. Nechybí klasické mechanismy jako je léčení a posilování parťáků ve zbrani, či efektivnější součinnost při boji vyloženě bok po boku. Vyjma toho se na kartách počítá s interakcí s prostředím, což zahrnuje vybírání zhusta velmi lákavého obsahu truhel či sbírání peněz po padlých oponentech.

Za peníze si ve městě kupujete většinou jednorázově využitelné vybavení a poté je na vás, kdy bude nejvýhodnější je v akci použít například pro omráčení nebezpečného soupeře. Byť zrovna koncoví bossové jsou proti podobným snahám zcela imunní. Svůj těžce nabytý kapitál však můžete investovat i do trvalého vylepšení vybrané karty. Takhle lze z pohybu o tři hexová políčka udělat ještě živější přesun o čtyři pole, atd.

Další zásadní karetní balík zahrnuje tzv. modifikátory. Při útoku do něj povinně saháte pro nějaký lehce pozitivní či negativní efekt, v krajním případě dokonce pro úplné zastavení vaší útočné snahy. Je to vlastně taková obdoba házení kostkou. Naštěstí vždy před vstupem do dungeonu dostane každý hrdina nějaký vedlejší úkol (jako zabít určitý počet monster), jehož splněním se negativních modifikátorů pomalu zbavujete, resp. navyšujete počet těch pozitivních.

Gloomhaven Digital

Díky značně nelineárnímu běhu kampaně, spoustě postranních questů a již dříve anoncované variantě si dungeony zopakovat i po jejich dokončení, se v pozdějších fázích vyšplháte na úroveň, kdy vám soupeři nedokážou klást potřebný odpor. Pak téměř jistě přivítáte volbu několika stupňů obtížnosti nastavitelnou v průběhu hry. Je to jeden z mnoha velkých kladů Gloomhavenu, cílený na hardcore hráče, hledající výzvu svým schopnostem.

Kapitola IV.

Pravdou je, že navzdory dílčím snahám o oživení herní náplně, se většina vašich záměrů bude týkat nemilosrdného vybití všeho, co se v dungeonu hýbe. Obhajobou jednotvárného konceptu snad může být skutečnost, že na základě typologického výběru hrdinů k tomuto výsledku lze dospět naprosto odlišnou herní strategií. Řada postav třeba těží z dovednosti vyvolat si k ruce pomocníky, nebo profitovat z nášlapných pastí, hrajících na zdejším malém prostoru opravdu významnou roli.

Ano, je dobré být obezřetný a sledovat, kam (či po čem) šlapete, protože i jednoduché terénní překážky jsou zhusta jinou formou komplikací. Váš postup přitom koordinujete striktně za pomoci klávesnice a myši. Ačkoliv je vám hra v celé řadě ohledů sympaticky nápomocná, občas zaskočí, že požadované info nedokáže zprostředkovat žádaným způsobem. Svůj podíl na tom mají obvyklé bugy, které bohužel tvoří již naprosto nedílnou součást novodobé herní scény.

Stížnost v tomhle kontextu směřuje i na stěžejní online multiplayer, který pravidelně sužují dosti nečekané výpadky a technické problémy. Je otázkou, jak tuto kapitolu vlastně rozseknout. V online prostředí, pokud funguje jak má, najdete snáze spoluhráče. Na druhou stranu herní prožitek skrze osobní interakci mezi hráči, čili při jejich fyzické přítomnosti u deskovky, je rozhodně intenzivnější. A stačí vám k tomu jenom jedna kopie hry.

Počítačová podoba zase těží z výrazně lepší atmosféry. Do čehož se promítá pěkné grafické zpracování a audio kulisa, kde bych rád vyzdvihl především pozici vypravěče, který obrovské množství přítomného textu reprodukuje skutečně na výbornou. Ve prospěch Gloomhaven Digital bezesporu hovoří i časové zatížení. Odpadá zdlouhavá příprava jako je tomu u deskovky, počítaje v to stavbu herní mapy a rozmisťování komponent, nemluvě o jejím skladování.

Kapitola V.

Velice příjemný bonus se skrývá pod hlavičkou Guildmaster módu, jenž vznikl v rámci předběžného přístupu jako testovací platforma a hra se touto cestou v počátečních fázích připravovala na svůj start. Zmíněný mód je unikátní kampaní, fungující trochu jinak, než je tomu u té základní, kterou ovšem mnozí už důvěrně znají z deskoherní předlohy. Guildmaster scénáře vás navíc mohou lépe připravit na hlavní herní tažení.

Pozitivně lze nahlížet i na Tutorial a How to Play nápovědu, kde se vám tvůrci snaží zprostředkovat poměrně komplexní herní zákonitosti, u nichž v případě deskovky existuje hodně výživný FAQ. Velký a mnohoslibný potenciál má modding část, ve které se operuje s editorem misí a možnou úpravou pravidel směrem k eventuálnímu zjednodušení či více logickému fungování některých prvků a mechanismů.

Ve vztahu ke Gloomhaven Digital univerzu už v minulosti zaznělo, že se máme těšit na nějaký blíže nespecifikovaný přidaný obsah, čili příjemným překvapením není ani zdaleka konec. Jedno takové je takříkajíc za rohem, neboť se chystá první DLC. Jde o výborný stand alone box známý jako Lví chřtán (Gloomhaven: Lví chřtán je vynikající deskovka pro náročnější. A v češtině), přidávající několik desítek hodin hraní navíc.

Každopádně vězte, že Gloomhaven Digital vyžaduje pevný charakter a vyšší práh bolesti. Budete totiž konfrontováni s celou řadou frustrujících okamžiků, kam mimo jiné patří předlouhé zástupy nepřátel, kterým po vašem zdrcujícím ataku stejně zbude právě ten jeden jediný život. Uvedené lze do jisté míry změnit pomocí House rules, objevivších se v updatu v závěru minulého roku, jež mimo jiné upravují fungování klíčových karet modifikátorů.

Slovo závěrem

Gloomhaven Digital je produkt určený zejména hráčům, které dost možná odradila deskovka. Tedy jednak enormní velikost krabice a množství v ní se nacházejících herních komponentů, potažmo časové zatížení spojené s hraním, či spíše přípravou na hraní. V počítačové verzi, jejíž převod se povedl skutečně na výbornou, je toto dobrodružství rozhodně přístupnější a ve většině myslitelných ohledů dokonce ještě lepší a zajímavější.

Digitální inkarnace sice není bezchybná, ale rychle se vyvíjí a nabízí atraktivní vstup do fantasy světa plného takticky vedených střetů, co díky dynamicky škálovatelné obtížnosti maximálně prověří vaše schopnosti a odolnost. Resumé je nasnadě. Počítačový Gloomhaven berte všemi dvaceti, pakliže máte ve svém srdci (a samozřejmě v peněžence) pro tento žánr aspoň trochu volného místa.