RECENZE: Kompletní edice Ghost of Yotei přidává do hry větší rozmanitost

Studio Sucker Punch loni vsadilo na jistotu s akčním RPG Ghost of Yotei. Samurajská tematika toto americké studio zřejmě stále baví a tak nejspíš po úspěšném Ghost of Tsushima nebylo nad čím váhat. Obzvlášť v momentě, kdy v ten samý rok konkurenční Assassin’s Creed zpracoval rovněž historické Japonsko a celkem u toho klopýtal.
S ročním odstupem Ghost of Yotei stále drží přední příčku mezi těmi vůbec nejkrásnějšími hrami, jaké si jde na PlayStation 5 pořídit. V kombinaci s vyladěnou hratelností a obstojným (avšak ne nějak bombastickým) příběhem je to stále jedna z těch her, po kterých se určitě vyplatí sáhnout, pokud máte tento typ akčních RPG rádi. No a nyní máte díky Complete Edition o důvod navíc, dostanete totiž ještě příběhový dodatek a také roguelite režim, který můžete hrát klidně pořád dokola.
Echoes of Sekigahara
Začněme tím podstatnějším, co mezi novým obsahem najdete, a to menší datadisk Echoes of Sekigahara. Nečekejte ale nějakou extrémní nálož obsahu navíc, jako třeba datadisky od CD Projektu, toto rozšíření se dá v pohodě dohrát za méně, než pět hodin.
Nové úkoly v Echoes of Sekigahara jsou přístupné hráčům, kteří už trochu postoupili hrou a nejdou hrát ihned po startu příběhové kampaně. Chronologicky spadá někam mezi první a druhou třetinu hlavní hry (tedy po zhruba 10 hodinách), kdy se vám odemkne úplně nová oblast a s ní i nový řetěz hlavních a vedlejších úkolů.
Datadisk do hry v zásadě nepřináší mnoho novinek, tou snad jedinou významnou je možnost na moment používat velké zbraně, které Atsu (hlavní hrdinka) buď najde volně ve světě, nebo je vyrazí z rukou nepřátel. Zasazuje s nimi drtivé údery, pár jich stačí i na udolání těch nejsilnějších protivníků, vedle toho máte také možnost s nimi i rozrážet barikády a zablokované dveře. Po pár úderech se vždy rozbijí.
Důležitější je zde ona nová příběhová linka, která pro Atsu začíná lovem bandity, ze kterého se vyklube její dávný milenec Nagato. Spolu hledají způsob, jak hlavního padoucha hry připravit o zdroj zlata a zároveň vzpomínají na společnou minulost z dob, kdy spolu sloužili v armádě, specificky na bitvu u Sekigahary. V některých misích tedy budete uzavřeni do vzpomínky a Atsu bude mít omezenou výbavu odpovídající jejím dřívějším schopnostem.
Ačkoliv jsem už v původní recenzi psal, že síla příběhu hry je spíše v dílčích úkolech a vedlejších postavách než v trochu okoukané cestě za pomstou a lovení jednoho padoucha po druhém, tak musím uznat, že Echoes of Sekigahara odvádí celkem dobrou práci v prohloubení hlavního příběhu. Něco málo se dozvíte o minulosti hrdinky a zároveň jí pomůžete rozřešit staré křivdy.
Na druhou stranu ale právě kvůli celkem krátké herní době nemám z Echoes of Sekigahara pocit nějakého rozsáhlého datadisku, ale spíše takového bonusového řetězu několika misí. Na nové mapě toho jde dělat víc, opět tu máte několik nepřátelských táborů, skryté poklady a další vedlejší úkoly, ale to už se prakticky neliší od obsahu, který je ve zbytku hlavní hry.
Příběhový doplněk mne na těch pár hodin bavil, ale přišel mi zároveň o něco méně ambiciózní, než třeba ostrov Iki a jeho bonusový obsah z Tsushimy. Prostě takový střídmý nášup obsahu, který se bez předchozích zkušeností se hrou v pohodě schová jen jako jedna z příběhových linek hlavní hry a moc ani nebude poznat, že jde o něco navíc.
Most Wanted
Druhou velkou novinkou je pak režim Most Wanted, tedy roguelite doplněk, který vám dovolí soubojovou smyčku točit pořád dokola. Hra se smrskne v podstatě na sérii soubojů s bossem na konci. Každá smrt vás pošle na začátek s penězi, které jste během daného pokusu získali a za ně si vylepšujete schopnosti, případně kupujete jednorázová vylepšení v podobě jídel.
Na výběr máte ze čtyř hrdinů, vedle Atsu je tu také důležitá postava z hlavní hry Oyuki, dále Nagato z nového příběhového rozšíření na nakonec také Jin z první hry. Postavy se odemknou poté, co dostatek peněz investujete do vylepšování schopností. Každý začíná s jinou výbavou a hodí se na trochu odlišný styl boje.
Mezi vlnami nepřátel vám stejně jako v jiných roguelite hrách nabídne Most Wanted vylepšení aktuálních dovedností, třeba že vaše kopí má šanci zasadit ránu s extra jedem, který dotyčného dále zraňuje, nebo třeba že každý speciální útok zároveň přivolá vlka na pomoc. I tady jde primárně o to, abyste zvolili správné synergie těchto dovedností, pak budete totiž nepřátele kosit rychleji a cesta za vítězstvím bude snazší.
Cílem tohoto režimu je postupně porazit všechny padouchy z hlavní hry, jejich obtížnost se s každým novým postupně zvyšuje, ale zároveň máte i za boj s nimi lepší odměny.
Most Wanted je přesně ten režim, kde se můžete vyřádit s povedeným soubojovým systémem této hry, ale je nutné myslet na to, že může rychle začít působit repetitivně. Osobně jsem si vždy dal pár pokusů a stačilo mi to, nevidím to jako něco, v čem bych chtěl strávit celý večer. Je to příjemný bonus, jak si dál užít souboje, ale vlastně nic, co by hra nutně potřebovala.
Fajn, ale ne nutnost
Právě tak se dá shrnout celý zážitek z přídavků v kompletní edici. Je to něco, co stojí za to vyzkoušet, ale zároveň jsem z hraní odcházel s pocitem, že už hlavní hra mi bohatě stačila. Na druhou stranu ale kompletní edice nahrazuje původní základní hru, takže pokud jste se k Yotei ještě nedostali, dostanete všechny zmíněné novinky jako příjemný bonus.
Pokud už máte Ghost od Yotei dohraný, pak bych asi neoznačil kompletní edici jako něco, co by bylo nutné hned kupovat. Upgrade pro majitele původní hry stojí 15 dolarů (asi 320 korun) a v tu chvíli je asi čistě na vás, zda toužíte po nášupu obsahu, nebo jste se svým zážitkem z Ghost of Yotei už spokojení. V tom případě asi klidně počkejte na slevu.