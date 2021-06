RECENZE: S Game Builder Garage vytvoří vlastní hru úplně, ale úplně každý

Na úvod si rovnou řekněme, co Game Builder Garage je a co není. V první řadě to není hra, ale regulérní nástroj podobný komerčním aplikacím jako Construct 3 či GameMaker. Založen je na vizuálním programování, kdy nepíšete přímo kód, ale umísťujete na plochu různé prvky a nastavujete jejich logiku. Například když stisknu tlačítko B, panáček skočí.

Sdílet své hry můžete oproti zmíněným aplikacím jen s dalšími majiteli Game Builder Garage na Switchi (a potřebujete i Nintendo Switch Online). Software vás ani nenaučí programovat.

K čemu tedy je, ptáte se? Ukáže vám, jak různé typy her fungují, naučí vás přemýšlet o struktuře a dostane vás do situací, které řeší vývojáři, ať už je to propadávající panáček v podlaze či nějaké nesmyslné chování daného objektu. Kdo si Game Builder Garage osvojí, může pak snadno přejít k již zmíněným komerčním nástrojům.

Výhodou Game Builder Garage je i fakt, že máte vše pod jednou střechou. Nemusíte se starat o animaci panáčka, shánět zvuky či modelovat základní objekty. Jistě, je to do jisté míry svazující, na druhou stranu tu mluvíme o aplikaci, která vás má nadchnout do vytváření her.

Game Builder Garage rozhodně není jednoduchá záležitost. Jasně, když si z menu vyberete auto, umístíte na plochu tlačítko Y a propojíte uzel „stisknuto“ u tlačítka s „akcelerací“ u auta, nemůže to být jednodušší. Jenže když pak máte vytvořit samostatně fungujícího protivníka, už to taková legrace není. Bez slušné prostorové představivosti a výrokové logiky se neobejdete.

Interaktivní lekce

Ačkoli i konkurenční programy obsahují tunu tutoriálů, žádný z nich se zřejmě nevyrovná interaktivním lekcím z Game Builder Garage. Postupně si vyrobíte sedm různých her, kdy vám program krok po kroku říká, co máte dělat a proč. A to proč také okamžitě ukazuje v praxi. Průvodce zároveň vysvětluje základy herního designu a naznačuje, co hráče povzbudí a naopak, které prvky by mohly frustrovat.

Úvod je celkem vypečený. Máte se hnout s panáčkem a skočit. Jenže hra na stisk tlačítka pro skok nereagovala. Až za chvíli se ozval průvodce, že je to proto, že skok nikdo nenaprogramoval.

Jde to i s myší Game Builder Garage jsem většinu času ovládal v handheldovém režimu pomocí dotykové obrazovky, ale není to jediný způsob. Po připojení k televizi ovládáte kurzor analogovými páčkami, což se sice dá, ale není to moc efektivní řešení. Tentokrát lze připojit i myš. Zkusil jsem svojí G502 píchnout do doku a na obrazovce se okamžitě objevil kurzor. Zaznamenal jsem drobný input lag, na druhou stranu fungovalo například kolečko pro přiblížení a oddálení.

Základem je pracovní plocha, která má dva režimy zobrazení – z boku a z ptačí perspektivy. Navrhovat totiž lze nejenom 2D hry, ale také jednoduché 3D kousky. Funguje to tak, že na plochu umísťujete objekty, nastavujete jejich vlastnosti a propojujete je uzly. Když udělám A a zároveň platí B, stane se C. Pode náročnosti toho, co má daný prvek dělat, roste i počet proměnných.

V první lekci vytvoříme jednoduchou akci, kdy se první hráč snaží chytit toho druhého a zároveň se oba vyhýbají projektilům. Je to seznamovací hra, která představí základní názvosloví, strukturu a herní prvky. Po každé lekci následuje pět rébusů, v nichž je třeba, aby se panáček dostal k jablku. V těchto situacích aplikace přímo řekne, které části programu je třeba upravit, ale jak, to už je na hráči.

V druhé lekci vytváříme hru, v níž nakláněním Switche navigujeme kuličku jednoduchým bludištěm. Cílem je posbírat všechna jablka, v čemž nám trochu brání teleporty, které kuličku přesunou na začátek.

Mírně přituhovat začíná ve třetí lekci, která hráče naučí, jak si vyrobit scrollovací střílečku s raketkou, respektive s létajícím talířem. Hra v této lekci dále vysvětluje, jak hráče odměnit za perfektní průchod, když vystřílí všechny nepřátele.

Vyrobte si vlastní hopsačku s Mariem Zatímco Game Builder Garage je obecný nástroj pro vytváření jednoduchých her ve 2D a 3D, dva roky starý Super Mario Maker 2 se zaměřuje na vytváření, hraní a sdílení 2D úrovní s Mariem. Soustředí se tak pouze na jednu oblast, ale tak do hloubky, že mnohé kreace jsou srovnatelné s tvorbou od Nintenda. Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2

Trochu podobná je čtvrtá lekce, v níž běží panáček zleva doprava a překonává překážky. Tentokrát ovšem funguje gravitace tak, jak jsme zvyklí. Zlom přichází v páté lekci, v níž stavíme 3D místnost, do níž umístíme hádanku. Ačkoli aplikace pořád jasně říká, co máme dělat, u již probraných věcí je záměrně o něco méně návodná. V této úrovni už je třeba docela slušná prostorová představivost.

Velmi zajímavá je šestá lekce, v níž navrhujeme jednoduchou závodní hru. To zahrnuje i další práci s kamerou a vytvoření „umělé inteligence“ soupeře, kterého musíme naučit registrovat zeď a podle situace zatáčet. Nemusím asi říkat, že tady už slušně narostla i obtížnost rébusů. O sedmé lekci mi zakazuje mluvit embargo, takže jen prozradím, že se jmenuje Super Person World a tvoří se v ní 3D hopsačka.

Absolvování těchto tutoriálů je na pár hodin a rozhodně se je vyplatí absolvovat. Nintendo v nich podrobně vysvětluje nejenom herní logiku, ale také jednotlivé prvky, které můžete používat. Na začátku jsem říkal, že objekty jsou dané a hra je v tomto případě omezená. Platí to ovšem jen částečně, protože lze vytvářet vlastní textury v přiloženém malování. S trochou péče tak mohou vznikat originální drobné hry s vlastní grafikou.

Nedávný trailer ukázal, že Game Builder Garage je hlavně o nápadech. Viděli jsme jednoduchý fotbálek, chytání ovoce, střílení z tanku, miny… jsem tam opravdu zvědavý na komunitní tvorbu. Stačí si vzpomenout na výtvory z režimu Toy-Con Garage u stavebnice Nintendo Labo, z nějž Game Builder Garage vychází. A tady jde Nintendo ještě víc do hloubky.

Limitem ovšem není jen vaše fantazie, ale i velikost plochy a maximální počet objektů (512) a spojení (1 024). Důvod je zřejmý: v komplikovaných kreacích už by bylo snadné se ztratit. Přece jen, návrh na PC a velkém monitoru je někde jinde. Svůj účel, tedy umožnit každému vytvořit jednoduchou hru, však plní dokonale. Ovládání je intuitivní, přehledné a v každém okamžiku si můžete okamžitě otestovat výtvor v akci. Trefou do černého jsou právě interaktivní lekce. Samozřejmostí je i podrobná encyklopedie.