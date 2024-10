RECENZE: Funko Fusion jen parazituje na známých licencích, hrát se moc nedá

Lego hry parodující popkulturní značky byly vždy skvělou zábavou pro společné rodinné hraní, po více než dvaceti vydaných dílech už se ale vyčerpaly. Funko Fusion slibovala být přesně tím čerstvým větrem, který stagnující žánr potřeboval, ovšem fatálně selhala a kromě ikonických sběratelských postaviček nemá co nabídnout.

K čemu je licence na kultovní Věc, když je výsledkem jen hloupá arénová střílečka?

Otázkou navíc je, nakolik zrovna tyto figurky s disproporčně velkými hlavami u nás osloví lidí, kromě specializovaných nerdovských obchodů na ně totiž narazíte jen málokdy. Ale možná jen síle značky křivdím, přeci jen se Funko vyrábí již déle než 20 let a celkem jich je hodně přes 10 tisíc druhů, z nichž některé se prodávají i za miliony (viz náš článek).

V této hře jich potkáme více než 60 z široké nabídky kultovních značek, jako je třeba Jurský svět, Návrat do budoucnosti, Čelisti, Věc, Chucky, Battlestar Galactica, The Umbrella Academy a mnoha dalších. To vypadá na papíře skvěle, ovšem… není.

Problém je v tom, že se jednotlivé postavičky liší jen vizuálně, a to ještě ne moc. Například v pěti epizodách inspirovaných kultovním hororem Věc má MacReady vousy a Childs je černoch, kromě jejich zátylku, na nějž budete po většinu hry koukat, je rozdíl jen v jejich základní zbrani. Individuálních vlastností, které nějak výrazněji ovlivňují jejich styl hraní, je minimum a když už, přepnout se do jiné je záležitost pár sekund. To ale zdaleka není ten největší problém hry…

Což o to, figurek je na výběr dost, jenže co s nimi?

Tím je totiž její naprostá bezduchost a vyprázdněnost. Ano, vybrané licence jsou lákavé a každý si z nich vybere favorita, brzy ovšem poznáte, že všude děláte dokola to samé. Více než v klasické hře pro jednoho hráče jsem si zde připadal jako v multiplayerové aréně zaplněné hloupými boty, kde musím jen běhat z místa na místo a hledat, co po mně zrovna autoři momentálně chtějí. Ve Věci jsou to například štěňátka, která musíte dovést do bezpečí, v Jurském parku zase dinosauři, které musíte zlikvidovat. Co hůř, některé arény se dokonce několikrát po sobě opakují, jen se prohodí místa, kde jsou aktivní předměty. Výsledkem je stav, kdy po hodině máte pocit, že jste viděli vše, po deseti hodinách pak víte, že jste měli pravdu, a už jen plýtváte životem. Papírově je sice ve hře obsahu dostatek, ovšem je to pořád to samé, jen v jinak nabarvených kulisách.

V recenzi nenajdete ani jednu zmínku o příběhu, myslíme si totiž, že i tak jsme hře naložili dost.

Ale budiž i některé repetitivní hry mohou být zábavné, když funguje jejich základní smyčka. To ovšem není případ Funko Fusion. Samotná akce, která tvoří většinu herní doby, je totiž jalová a neuspokojivá. Pocit ze střelby totiž plně odpovídá tomu, že ovládáme infantilní hračky – kulomet vydává zvuk asi jako když trpasličí jezevčík v nadšení bouchá vrtícím ocasem do nohy stolu, brokovnice pak zní jako nevýrazný pšouk, jaký by nepohoršil ani Ladislava Špačka. Celý zmar pak završují z nepřátel odletující číslíčka, jako by snad šlo o nějaké akční RPG. Jejich smysl vidím jen v tom, že vám občas autoři potřebují ukázat, že si na hlavní záporáky (kteří jsou stejně nudní jako zbytek nepřátel) musíte vzít něco lepšího než základní zbraň.

Působí to, jako by se autoři víc než na zprostředkování zábavné hry soustředili na ukojení potřeby hromadit. Ve hře je totiž bezpočet lépe, či hůře (to spíš) poschovávaných předmětů, které by asi měly hráče motivovat k opakovanému prolézání jednotlivých úrovní. Pokud ale máte obsedantně kompulzivní poruchu dohrávat hry na 100 procent, Funko Fusion se vyhněte obloukem, není to zábava ani výzva, jen protahování utrpení.

Hrát se to dá a není to úplně ošklivé, váš volný čas a peníze si ale Funko Fusion nezaslouží.

A nejlepší bude, když se jí vyhnete i vy všichni ostatní, bez ohledu na to, jak moc milujete světy, které zpracovává. Na rozdíl od Lego her narvaných situačním humorem totiž autoři se zvoleným tématem nijak dál nepracují, musí vám prostě stačit, že v nějaké podobě vidíte známé kulisy.

Být to free 2 play multiplayerová hra, kde si postupně dokupujete jen ty licence, které vás zajímají, asi bych byl tolerantnější, jako ryze singlová záležitost za více než tisíc korun je to ovšem neobhajitelné.

A to se raději ani nepouštím do podrobnějšího popisu technického stavu, který i po více než 14 dnech po vydání zůstává naprosto tristní. Poklesy snímkování, výpadky umělé inteligence nebo grafické glitche jsou na běžném pořadu dne, ale když mě po půlhodinovém prolézání nudné úrovně zablokoval sidekick mezi úzkými futry a zatvrzele odmítal uhnout, místo opakování checkpointu jsem instinktivně zvolil exit a následně uninstall.

Na Funko Fusion je špatně vše, od prvotního nápadu přes realizaci až po konečný výsledek. Je to prvotřídní brak.