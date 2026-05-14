RECENZE: Forza Horizon 6 je závodní událost roku

Ondřej Zach
  14:00
Forza Horizon 6 je zábavná závodní arkáda, která však má hloubku simulátoru. Nový díl neláká jen na fantastické zpracování Japonska, ale hlavně svobodu v tom, jak si ho užijete.

Forza Horizon 6

19.05.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

100%
Herní karta
  • Japonsko je nádherné
  • Lepší jízdní model
  • Spousta možností, jak si hru užít
  • Nastavení všeho možného i nemožného

Forza Horizon 5 vyšla před necelými pěti lety a dodnes ji lze označit za krále arkádového závodění. Na dostřel se dokázal přiblížit jen Ubisoft se svým The Crew Motorfest, který umožňuje plynule přepínat mezi autem, lodí a letadlem. Za zmínku ještě stojí díl pouličních závodů Need for Speed Unbound, letitou sérii však vrátit na vrchol nedokázal.

Nyní tu máme Forza Horizon 6, díl, který nás ze slunného Mexika bere do země vycházejícího slunce. Pokrývá celou škálu biomů, od dosud největší a nejdetailnější městské zástavby (Tokio), přes nádherou přírodu či zasněžené hory. Byť šestka vychází, co se konzolí týče, už jen na Xbox Series X/S, posun v grafice není takový, jako když jsem ze čtyřky přecházel na pětku. Pořád je to však v rámci aktuální generace naprostá špička, mnohé scenerie berou dech.

Já, turista

Forza Horizon 6 opět začíná možná o něco méně bombasticky, kdy v rychlém sledu ochutnáte různá prostředí a typy závodů. Absolvujete také tvorbu postavy, která kromě tradičních parametrů zahrnuje blbosti jako protézy, naslouchátka, body type 3 či zájmena oni/jim. Pak už se pustíte do… to je vlastně na vás.

Je tu samozřejmě příběh neoscarových ambic o tom, jak přijíždíte do Japonska stát se legendou. Jenže hra vás přímo nenutí do tunelového postupu vpřed.

Vyjde na PS5?

Ano, prozatím bylo potvrzeno, že Forza Horizon 6 vyjde na PlayStation 5 ještě během roku 2026.

Očekává se také plná podpora PS5 Pro, což znamená, že nejlepší konzolovou verzi bude mít konkurence Microsoftu.

Vracejí se náramky z prvních dílů. Funguje to tak, že absolvujete různé festivalové události, které vám posléze odemknou další barvu náramku. A s tím i novou sadu eventů a vozů. I v rámci událostí navázaných na náramek však lze upřednostňovat závody, které vás baví.

Můžete se ovšem pustit jen do prozkoumávání Japonska a sbírání známek, které zahrnuje fotografování, různé vedlejší příběhy, ale i hledání maskotů rozesetých po mapě. A konečně lze postupovat dál i hraním online. Ideální mi přijde vše podle nálady kombinovat.

Oprášil jsem tedy volant, nakoupil pár oblíbených kousků (které jsou tedy pocitově úplně stejné jako v pětce) a pustil se do objevování tajů Japonska. Naladil jsem k tomu japonské rádio a byla to prostě paráda, jen tak se projíždět. Všiml jsem si, že výrazně ubylo překážek, které znamenají full stop. Například i velké stromy lze nyní prostě projet, skácí se a nezastaví vás.

Absolutní svoboda

Obtížnost je zcela volitelná. S pomocí řady asistentů hrajete pohodovou arkádu, kdo chce však trochu prověřit své schopnosti, nic mu nebrání. Možností, na čem se zaseknout, je spousta. Můžete si v koupených domech poměrně detailně dekorovat garáže. Můžete se pustit do tuningu. Můžete objevovat všechny maskoty.

Můžete se vyřádit ve fotografickém režimu. Můžete v Tokiu rozvážet jídlo na čas. Můžete si při přesunu na cílové místo nastavit automat, spustit filmovou kameru a kochat se. Zkrátka hrajete, jak chcete a stejně postupujete vpřed.

Myslím si, že autoři dobře vypíchli takový ten líbivý, turistický pohled na Japonsko s určitými prvky, které jsou pro zemi typické. Časem si všimnete mnoha drobností, detailů a vylepšení, díky nimž je pocit z jízdy ještě lepší.

Mapa je už z kopcovité povahy Japonska vertikálnější, což je fajn. Jízdní model je celkově propracovanější a o něco realističtější než v pětce, mnohem lépe se například driftuje a u vozů je více cítit jejich váha. Dojem z rychlé jízdy je fantastický.

Co se záporů týče, je to stejné jako minule. Úspěch Forzy Horizon vychází z určitých principů, na nichž staví každý nový díl. Pokud se vám z nějakého důvodu nelíbí Forza Horizon 5, nemá cenu si šestku pořizovat. Pro všechny ostatní je tu nejlepší arkádové ježdění současnosti. Pokud by ze stájí Microsoftu vyjížděly takovéto hry, je Xbox v suchu.

Stejná scéna během dne a za tmy

