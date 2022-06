RECENZE: Fire Emblem Warriors: Three Hopes je až nečekaně dobrá řež

Aby v tom nebyl guláš, myslím, že na začátku recenze stojí za to připomenout pár her. První Fire Emblem, který vyšel v roce 2017 na Switch, se jmenuje Fire Emblem Warriors, a je to spin-off – rubačka ve stylu her Warriors. Fire Emblem: Three Houses z roku 2019 je taktická hra na hrdiny s propracovanými bitvami na tahy. Aktuální Fire Emblem Warriors: Three Hopes je opět hack & slash akce, která ovšem příběhově čerpá právě z Three Houses.

Za zmínku stojí ještě Hyrule Warriors: Age of Calamity, což je další Warriors hra od stejných autorů, tentokrát zasazená do království Hyrule a odehrávající se sto let před událostmi RPG The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ačkoliv jsem od Three Hopes nečekal nějaký výrazný posun, musím uznat, že tvůrci mě tentokrát příjemně překvapili.

Ačkoliv je to jiný žánr, myslím si, že Fire Emblem Warriors: Three Hopes si nejvíc užijí ti, kteří hráli Fire Emblem: Three Houses. Novinka se taktéž odehrává na kontinentu Fódlan, potkáme prakticky všechny známé postavy, nicméně příběh je zasazený do alternativní časové linie. Všichni se někdy zamyslíme, co by stalo, kdyby… a právě tuto atraktivní premisu naplňuje Three Hopes.

Hlavním hrdinou nebo hrdinkou je nová postava Shez, která hned zkraje zemře rukou Byleth. Ano, hlavní hrdina či hrdinka z Three Houses nyní vystupuje jako padouch. A na bojišti je skutečně děsivá. Shez se ovšem pomocí mysteriózní bytosti Arval vrátí mezi živé. Záhy potká staré známé vůdce z národů Adrestian Empire, Holy Kingdom of Faerghus a Leicester Alliance a připojí se k akademii. Tato část ovšem tentokrát netrvá nijak dlouho, prakticky záhy začne válka. Na hráči je, ke komu se připojí. Já si stejně jako v Three Houses vybral Black Eagles, abych zažil známé postavy jinak.

Masakr na bitevním poli

Mezi hlavní pilíře hry patří samozřejmě válčení na bojišti. Jsou to právě Warriors hry, díky nimž si na bojišti připadáte jako superhrdina či bůh. Kombinacemi základních a silných útoků vytváříte různá komba, která dále podporujete speciálkou a osvojenými schopnostmi. Výsledkem je naprostý chaos. Jako mistr meče, který svírá v každé ruce jeden, si nepřátele nejprve pár útoky připravím, abych vytvořil vír, který nad zemí pohltí desítky vojáků, abych jim na závěr zasadil další zdrcující úder.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Vaším cílem ovšem primárně budou schopnější jednotky, jako jsou strážci tvrzí a podobně. Když je totiž porazíte, místo zajmete, čímž začne generovat vaše vojáky. Do bitev také nevyrážíte osamoceni. Kdykoliv si můžete vyvolat mapu a v klidu zadat vašim spolubojovníkům příkazy. Někdy chcete dobýt určitou pevnost, jindy raději pošlete dalšího hrdinu, aby ochraňoval určitou jednotku, která nesmí zemřít.

Co se na mapě stane, je vždy dáno, dopředu ovšem nevíte (při prvním hraní), jak se budou cíle mise měnit. Pokud máte situaci pod kontrolou, můžete se pustit i do plnění vedlejších misí, které ovšem mohou být časově omezené. Musíte si proto rozmyslet, zda splnění vedlejšího úkolu nepovede k tomu, že přijdete o některou z postav nebo dokonce nesplníte cíl hlavní mise. Na bitevní mapce můžete zadat úkoly, uvidíte také, zda máte či nemáte převahu vůči konkrétní jednotce na mapě, případně se rovnou přepnete na jiného spolubojovníka a vyřídíte to sami.

Ačkoliv hra vás během prvních snad deseti hodin zavalí opravdu hodně velkým množstvím informací, různých vazeb, závislostí a podobně, co se bojiště týče, navigace a zadávání příkazů ostatním je snadno pochopitelné. Chválím také lepší optimalizaci než v případě Age of Calamity, pocitově hra drží 30 FPS.

Po bitvě na výlet

Druhým pilířem je to, čemu běžně říkáme „omáčka okolo“. Nejsou to jen četné příběhové rozhovory, které posouvají příběh dál, ale celá nadstavba založená na upevňování vazeb mezi vašimi spolubojovníky, které se projeví i na bitevním poli. Stejný princip jako v Three Houses.

V tábořišti máte určitý počet akcí – bojových a socializačních – a je na vás, jak je využijete. Každý z družiny má rád něco jiného, čemuž byste měli přizpůsobit dárky, ale i témata hovorů. Pokud z nabízených odpovědí odpovíte „správně“, vazba se posílí, stejně jako při společném úklidu knihovny či vaření. Dokonce můžete s někým podniknout výlet a pomocí správně volených témat, otázek a odpovědí posílit pouto.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

V tábořišti dále nejprve objevujete a postupně vylepšujete různá zařízení, ať už to je kuchyně, kovář, výzkum či výcvikové prostory. Hra toho na vás zpočátku vybalí hodně, ale postupně tomu přijdete na chuť a budete rádi dumat nad změnou povolání či výměnou a vylepšení arzenálu.

Při plánování vojenského tažení můžete v každé kapitole absolvovat i nepovinné bitvy, čímž získáte navíc zkušenosti, peníze, odměny či část příběhové mozaiky. K zabraným teritoriím navíc náleží i různé odměny, byť jejich vyzvednutí může mít další podmínku. Před hlavní bitvou ještě rozdělíte body strategie, které vám nějakým způsobem ulehčí bitvu, ať už to jsou asistující léčitelé, přesvědčení nepřátelského generála, aby se přidal na vaši stranu či lepší viditelnost v mlze.

Těmito věcmi okolo strávíte poměrně dost času, takže pokud chcete jen bojovat, případně si tolik nerozumíte s angličtinou či se nechcete věnovat příběhu, Three Hopes rozhodně není hrou pro vás. Co se obtížnosti týče, hra nabízí hned několik berliček, díky nimž si ušijete zážitek na míru. Kromě obtížnosti si zvolíte ještě režim, takže například v Casual se padlé jednotky po bitvě oživí, zatímco v Classic o ně přijdete navždy. Adrenalin. Kdo nechce dumat nad organizací výbavy a schopností, může to nechat na hře. Online multiplayer ve hře není, lze hrát alespoň ve dvou na rozpůlené obrazovce.

Od Fire Emblem Warriors: Three Hopes jsem si nesliboval nic velkého a právě proto mě výsledek příjemně překvapil. Byť mám tematicky raději království Hyrule, musím uznat, že Three Hopes je zkrátka o něco lepší a vyspělejší hra než Age of Calamity. Ve hře se pořád něco děje, příběh je zábavné sledovat, boje epické – co víc si přát. A jako vždy, pokud vás recenze zaujala, vřele doporučuji si před případnou koupí nejprve vyzkoušet demo. Sami si vyzkoušíte, zda vás tento typ her baví.