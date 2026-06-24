Třebaže vás děj protáhne pouze jednou jedinou destinací, na příběhu je hodně znát jeho epická předloha. S čímž ovšem souvisí důležitá skutečnost, že je tady striktně vyžadována (gratis) aplikace, bez ní si prostě neškrtnete!
Kapitola I Poznejte císařské město Easafir
Motivací pro vstup do Easafiru, ve kterém se bude vše podstatné odehrávat, je záchrana druidky Naskê pocházející z velkého lesa Ündsenoin. Právě z něho přichází družina vámi vybraných hrdinů – osvoboditelů. Naskê se totiž měla stát vězněm mocného, nesmrtelného císaře Ikrala, od čehož se rozvíjí story s ukrutnou spoustou řádek ve výše zmíněné aplikaci. Má přitom lehce nelineární běh a několik alternativních konců. Nicméně chce to věru zdatného vypravěče, respektive předčítače, neboť některé názvy silně evokující Turecko mohou na jazyku udělat bolavý uzel.
Potěší digitální encyklopedie, umožňující hlubší vhled do příběhem dotčených míst, nemluvě o obsáhlém životopisu hrdinů. Je jich celkem pět a představují takový ten archetypální soubor prezentovaný plastovými figurkami.
Fateforge je kooperativní akce, do které musíte nasadit minimálně dvojici hrdinů, na něž v zástupu nepřátel postupně číhají tři různí bossové, včetně toho závěrečného. Vyjma soubojových scén vás ještě čeká putování po městě, jež by se dalo s jistou nadsázkou přirovnat k poznávacímu výletu bez průvodce.
INFO
Na rozkládací papírové mapě Easafiru budete, zpravidla s dílčí nápovědou a při součinnosti s apkou, hledat klíčové lokality. Dlužno však říct, že navzdory snaze tvůrců má tohle pátrání značné kvalitativní výkyvy. Od docela zajímavého přes poněkud zbytečné až po úplně nudné. A k tomu zjištění, že při opakovaném hraní už postrádá prvotní vzrušení z neznámého. Každopádně všechny vaše kroky mají sympatický přesah a hra zohledňuje také váš eventuální neúspěch, což je jedna z mnoha stěžejních ideí, činící z Fateforge atraktivnější záležitost.
Kapitola II Kampaňové snažení
Kampaň je rozdělena na tři dějství, ve kterých se pravidelně střídají soubojové fáze a pak odpočinková pasáž, kde si zhusta léčíte šrámy, vylepšujete dovednosti přítomných hrdinů, potažmo nakupujete nové zbraně a vybavení. Nicméně v rámci častého bojování očekávejte předdefinované mapy, čímž mám na mysli, že příchozí střet, jeho obsazení nepřátelskými silami a cíl budou téměř vždy identické. Story sice má v některých okamžicích volby pro vaše rozhodnutí, ale je to decentní příběhový twist, jakkoli se díky tomu párkrát změní i samotný konfrontační obraz.
Kvituji, že lze za pochodu měnit hrdiny, dokonce i početní stav vašeho společenstva. Ačkoli ve druhém případě jde o poznání komplikovanější a razantnější zásah do hry, je fajn, že ho sem tvůrci implementovali.
Podobně pozitivní nemohu být u relativně skromné nabídky zbraní a zbroje. Občas to jsou úplně zbytečné výrobky, které třeba u namáhavě otevřených truhlic ukrytých v dungeonech nestály za vynaložené úsilí. A protože ve Fateforge se nemůžete zbavit nepotřebných či duplicitních věcí, nedostává se hráčům tolik žádané satisfakce, a to je prostě poněkud mrzuté.
Rozhovor s českým vydavatelem Rexhry
Za Rexhry odpovídal editor Daniel Knápek
Proč jste se rozhodli lokalizovat právě tenhle projekt, co vás na něm zaujalo?
V aplikaci je obrovská spousta textu, kolik času bylo vlastně potřeba na jeho překlad?
Můžeš prozradit, kdy se na trhu objeví česká verze druhého rozšíření s podtitulem Druhové z divočiny?
Který hrdina ze základního boxu je tvůj nejoblíbenější a proč?
Má některý z hrdinů svůj předobraz v konkrétní knize nebo hře z tohoto univerza?
Pokud bys měl vybrat jednu určitou herní mechaniku nebo designerský nápad, jaký by to byl?
Jelikož v kampani, rozložené do dvou až třech desítek hodin, pořád pílíte vpřed, zpátky ni krok, jistě oceníte alternativu několika na kampani nezávislých soubojových dobrodružství. Zde vás tvůrci za specifických podmínek postaví před novou výzvu, mající podobu třech po sobě jdoucích a navazujících scénářů. Jde o ideální herní kratochvíli pro jedno společné posezení, do kterého investujete zhruba dvě až tři hodiny vašeho času. Musím říct, že jde o veskrz podařený nápad už jenom z pohledu (náročného) tréninku a vstřebání herních nuancí a zákonitostí.
Při téhle příležitosti lze předestřít otázku – je pouhých pět hrdinů ze základního boxu dostačujících pro uspokojující znovuhratelnost? Nyní je vhodný prostor pro připomenutí, že na trhu je také počeštěné rozšíření s podtitulem Střet nesmrtelných, kde je k dispozici nová postava Čarodějky a další kampaň, byť pouze s jedním dějstvím. Jak to nakonec dopadne s případnou lokalizací druhého rozšíření nazvaného Druhové z divočiny, které vyjma unikátní kampaně přinese do hry zvířecí pomocníky, napoví až budoucnost a prodeje základního boxu.
Kapitola III Do boje!
Na soubojové mapě vás vždy mocně tlačí čas, v řeči čísel to znamená tři až pět kol. V takto šibeničním termínu musíte dostát svým závazkům a ještě si důmyslně vyčistit cestu vedoucí k východu z dungeonu. Většinou není nutné zlikvidovat všechny nepřátele, disponující schopnostmi, které můžete využít i ku svému prospěchu díky povědomí, kdy a v jakém pořadí se aktivují. Soubojový rámec připomíná šachovou koncovku, v níž v pár tazích vymýšlíte nejlepší řešení představeného problému, což je výborný a místy i docela adrenalinový koncept!
Každé kolo sice začínají hrdinové a zakončují přeživší nepřátelé, u kterých jasně vidíte a znáte, co že přesně podniknou, a dle toho se můžete adekvátně nachystat. Nicméně je tady jedna opravdu dost zásadní proměnná, takzvaná reakční aktivita. Dostavující se mezi tahy zúčastněných hrdinů, kdy aplikace náhodně vybere dva oponenty a s těmi provede záludnou akci, jako je zcela nečekaný přesun a útok. Uvedené někdy dokáže citelně otřást vaším sebevědomím a prvotně zvolenou taktikou. A to nemluvím o bossech, kteří jsou experty na překvapující manévry.
Pokud k tomu připočtu vliv občasných pastí či obtížného terénu, obé totiž nehezky zpomaluje hrdiny, při výše naznačeném kvapíkovém tempu hry pak přichází hrozba rychlého zestárnutí, skrz náhle se objevivší vrásky na čele. Zde je záhodno zmínit, že Fateforge nabízí škálovatelnou obtížnost, též v závislosti na počtu hrdinů, respektive samotných hráčů. Svůj podíl na tom samozřejmě nese jednak vámi sestavená družina a druhak způsob, jakým hráči svého favorita profilují. Příjemné je zjištění, že každý hrdina má několik akceschopných buildů.
V postupující kampani se stáváte movitějšími, dostupné finance lze mimo jiné přetransformovat do nové dovednosti, jednotliví hrdinové mají přirozeně odlišné dispozice. Většina dovedností vám umožní alternativním způsobem vyhodnocovat kostky, které definují veškeré vaše aktivity, počítaje v to přesun po mapě, útok či interakci. Ovšem pořád jsou to kruté šestistěnky, jež se navzdory přehozům nebojí ukázat svou odvrácenou tvář. A právě na základě zvolených dovedností dokážete efektivněji pracovat i s relativně špatnými výsledky a věru hodně zajímavě kombit.
Kapitola IV Hrátky s apkou
Jelikož pocházím z dělnické třídy, stala se mým favoritem postava Šlechtice čili aristokrata s modrou krví a temnou minulostí. Tvůrci ho designovali jako schopného šermíře, který umně proběhne davem pronásledovatelů a pak elegantně zaútočí z obranného postoje. Nicméně zdaleka nejpohyblivější je Zlodějka, zatímco Žoldnéřka představuje klasický tank, Strážce lesa ostrostřelce a Šaman žádoucí support. Určité předměty, některá výzbroj a v pozdějších fázích i spojenci mohou výrazným způsobem ovlivnit možnosti vaší postavy, čili další hezký prvek do celkové mozaiky.
Mozaiky, kde stojí ještě za vypíchnutí aplikace s jejími klady a zápory. Ponejprv chci zmínit užitečnou funkci, že lze souběžně rozehrát až čtyři kampaně. Pohříchu však aplikace nedokáže uložit vámi vybrané dovednosti a získané vybavení, takže uvedené musíte řešit takříkajíc svépomocí, abyste v souběžně hrané kampani měli přístup ke všem náležitostem. Jiným nedostatkem je absence tlačítka pro navrácení chybně uskutečněné akce, jakkoli to v případě soubojového obrazu můžete trochu humpolácky pořešit restartem.
Zkrátka a dobře dokázal bych si představit její mnohem větší a lepší provázanost se hrou, i když se teoreticky můžeme dočkat updatů a vylepšení dostupných features. Abych ale jenom nehanil. Líbí se mi trvalé a kompletní zachycení celého příběhu v apce, přičemž počeštění je velice kvalitně a bezmála bezchybně provedené a představuje pořádné lákadlo pro fanoušky nejenom tohoto tolik oblíbeného žánru. A na závěr bych moc rád vypíchnul i příkladně designovaný úložný prostor v krabici, čímžto můžeme naše povídání pomalu uzavřít.
Pár slov závěrem
Abych byl upřímný, je tady řada věcí, se kterými nesouzním. Aplikace mohla být o poznání komplexnější. U vámi nalezeného či v obchodech nabízeného vybavení se tvůrci občas nedrželi při zdi, ale snad přímo za zdí. Na druhou stranu snaha o silný a nelineární příběh, výživný a opravdu chytře vymyšlený soubojový systém, jemuž vděčná kooperace mezi hrdiny přidává na atraktivitě, celkem bez potíží přebije mnou zmíněné nedostatky. Fateforge je tak deskovka, kterou lze vřele doporučit všem hráčům, jimž nevadí pomalejší tempo a hlavně u hraní rádi taktizují a přemýšlejí.