RECENZE: Konečně zase pravý Fallout. Bezplatná modifikace London je skvělá

Probudíte se v kónické nádrži a proti vám stojí dva vědci. Než se stačíte rozkoukat, laboratoř někdo napadne. Vaše palčivé existenciální otázky zůstanou bez odpovědi. Všichni vědci jsou při útoku zabiti. Máte však štěstí – jejich osud vás nestihne. Nádrž, ve které vás drželi, při útoku praskla. Vší silou bušíte do skla. Pár ranami nádrž rozbijete a pokusíte se najít východ.

Laboratoř je jedno velké poničené bludiště plné zmutovaných rejsků. Roztomilých, ale vražedných potvor, které vás jediným hryzancem otráví – obtížnost je už ze začátku nastavená pěkně vysoko. Podaří se vám uprchnout a dostanete se do haly. Majestátní prostor dává vzpomenout jak na Fallout, tak i první Bioshock. Krásná art deco monumentální architektura londýnského retrofuturistického metra. Upoutá vás balkon na vrcholu. V nejvyšším patře věže vypáčíte zámek. Za svou píli a zvědavost čekáte hodnotnou odměnu.

Místo toho tam na vás čeká jen kostra nahnutá nad zející propast. Svírá malý útržek papíru, stojí na něm cynické „Skoč“. Zbaveni vší naděje pokračujete slepě dál rozpadajícími se koridory. Po pár nesnázích konečně najdete cestu na povrch. Zhluboka se nadechnete čerstvého vzduchu a nastoupíte do vlaku, následuje nepřerušovaný průjezd částí Londýna – a pak se konečně objeví logo Fallout London. Jste ohromeni a s napětím vyčkáváte, až se hra naplno rozjede. Naskočí načítací obrazovka a hra spadne.

Válka, válka se nikdy nezmění, ani šikovnost a zápal moderů

Od Bethesdy už tak nějak čekám, že pár dní budu jen dávat dohromady hru, aby běžela správně. Po opravdu povedeném prologu začne Fallout London padat. A není žádný troškař. Padá s kadencí rotačního kulometu. Přes danou pasáž se nedá nijak dostat. Problém to je globální. Naštěstí je řešení jednoduché. Stačí si nainstalovat komunitní mod Buffout 4 ze stránky Nexus Mods. Jeho obsah zkopírovat do složky F4SE a vše přepsat. Hru pak spouštět jako administrátor z f4se_loader.exe.

Skoro to vypadá, že autoři Fallout London chtěli dopřát všem ten jedinečný zážitek, co doprovází skoro všechny Toddovy tituly. Hra zahučí tu a tam i potom, hlavně při načítání, takže je dobré hojně ukládat. Garantovaná podpora modu je pouze pro verzi z GOGu a Steamu. Verze pro Epic Store ale nejspíš také půjde nějak zprovoznit. U Steamu je ještě nutné provést downgrade na nižší verzi Fallout 4 GOTY.

Láska ke hře, láska k městu, láska k historii

Popsat, co od Fallout London očekávat, je snadné. Fallout London je Fallout 4 zasazený v Londýně, se vším tím dobrým i špatným, co se s tím pojí. Titul ale není jen poctou legendární herní sérii, ale i titulárnímu městu, a nejen jemu. Také rozmanitým skupinám, která tam žijí, i britské historii a kultuře. S Londýnem si všichni spojíme rudé doubledeckery a ikonické taxíky, caby. Že to ale někdo myslí opravdu vážně s vdechnutím realismu do své hry, poznáte na detailech.

Ve Fallout London najdete snad všechna „futuristická“ auta Reliant Robin převrácená. Toto britské tříkolé vehikulum je kultovní pro svou snadnou překotitelnost a tohle je jeden z mnoha easter eggů na typicky britské věci, které vás ve hře čekají. Pokud máte rádi Británii, její specifika a hlavně suchý humor, cynický a ostrý jako břitva, tak kouzlu této totální konverze bezezbytku propadnete. Možná i víc než původnímu Falloutu 4. Hrát Fallout London musí být pro Brity podobně silný zážitek jako pro našince Hrot nebo Hobo: Tough Life. Modifikace zvládá být zároveň „jen“ totální konverzí hry, tak i stand alone spin-off titulem, který by měla Bethesda bez jakýchkoli vytáček zohlednit v kánonu.

Londýn je jiný než vzdálená pustina, posetá bunkry od Vault-Tec, s typickým americkým patriotickým otiskem. Pokud byste chtěli v Londýně platit zátkami, nejspíš by vás z milosti na místě zastřelili jako blázna. Londýnská cháska platí lístky do MHD. To je zdejší tvrdá měna.

Hned po prologu máte možnost zvolit si z několika cest, kterými se začít ubírat. Rozhodl jsem se následovat své „přátele“, typické britské bouchače, a stal se členem gangu. Sympatická čeládka, plná zajímavých charakterů. Každý skvěle rozpoznatelný nejen svou osobností, ale i maličkostmi. Například takový Syd je hrdlořez, zároveň milý a uctivý a strašně touží po tom, naučit se psát a vyjádřit své myšlenky. Ty už tak mile ale nepůsobí. Pak je tu Bullet-Proof Anthonny, expert na techniku a jasné pomrknutí ke kultovce Guye Ritchieho Snatch, kde vystupuje Bullet-Tooth Tony. Takových easter eggů je Fallout London plný.

Tým Folon ví, jak vytěžit z londýnského zasazení maximum, a inspiruje se i v historii. Třídní boje jsou aktuální i v roce 2247. Ale vše se ještě víc zkomplikovalo s mutacemi. Krom tolik známých ghúlů lze na povrchu spatřit i temžany. Jejich pevné spojení s řekou Temží z nich udělalo lovecraftovské hlubiňáky, obojživelné humanoidní bytosti. Jenže tato monstra vás nechtějí zatáhnout do hlubin. Žijí v relativním poklidu ve svém malém navlhlém útočišti a od cizáků chtějí hlavně klid. Mezi nimi je i jeden z nejsympatičtějších charakterů série Ferryman.

Krom bytostí, které jako monstra vypadají, jsou tu i skutečná monstra – lidé. Londýnské gangy ve zpustošeném městě vzkvétají. Jednotlivé skupiny bojují o kontrolu i z čisté msty a do toho jsou tu i skupiny cvoků a kultistů, kteří propadli pragmaticky kanibalismu či tvrdým drogám a nezajímá je nic než chaos. Vy můžete jít různými stezkami, ale i gangsteři, jako jsou Vagabundi, ke kterým se můžete přidat, jsou proti mnoha divošským kultům jen banda pacifistických intelektuálů.

Přehledný inventář? Ne

Stejně jako se ve světě Fallout nezmění válka, nezmění se ani přehlednost UI. Inventář je zase ten starý známý zmatek nad zmatek. O jeho krkolomnosti a neintuitivním ovládání ani nemluvě. V inventáři jen s velkým hloubáním srovnáte statistky vybavení, a pokud chcete své harampádí třídit, vezměte si raději dovolenou.

Aspoň jistým zpohodlněním je klasický kruhový výběr, který lze aktivovat klávesou F a velmi usnadní prohazování zbraní při soubojích. Pokud by ale autoři vnesli trochu té invence a přehlednosti do inventáře, rozhodně bych se nezlobil – a asi ani nikdo jiný.

Problém inventáře tak nějak předznamenává zbylé problémy modifikace. Všechny neduhy, které trápí hry od Bethesdy, se nevyhnuly ani Falloutu London. Autoři ale zvládli aspoň trochu optimalizovat a například některé lokace se načítají za jízdy výtahem, něco, co by určitě zvládl i Starfield, kdyby se Bethesda snažila. Takže máte aspoň trochu ucelený zážitek, který nehyzdí soustavná načítací obrazovka. Pokud ale dojde na načítání, připravte se, že pokud titul nenainstalujete na ultrarychlé SSD, budete koukat na statickou obrazovku pořádně dlouho a často.

Titulu se nevyhnuly ani menší designerské přešlapy. Tutoriál chybí; pokud nemáte doteď Fallout v krvi, budete v některých ohledech tápat. Jak zapnout svítilnu, jsem zjišťoval asi hodinu v naprosté tmě úvodní lokace. Stačilo by malé vyskakovací okno – podrž tabulátor. To jsou drobnosti, ale vyloženě designerské opomenutí jsou terminály. Nelze si je přiblížit, takže sice imerzivně sedíte a čučíte do monitoru, ale zcela opačný efekt to má, pokud hrajete z gauče. Text nelze vůbec na větší vzdálenost přečíst.

Ve vedlejších rolích hvězdy

Graficky je Fallout London už zastaralý, ale to se v budoucnu trochu zlepší, až přibude podpora Fallout 4 Next-Gen. Londýn ale je pořádně propracovaný a detailní, takže trochu ošuntělý grafický kabát nevadí. Moderská komunita navíc nejspíš velmi rychle přijde s nějakým tím vlastním liftingem. Naprosto parádní jsou ale různé stylizované ikonky. Například animace perků, doprovázené klasickým pípáním 8bitu, jsou kouzelné. Ostatně právě zvuk, nebo lépe namluvení je něco, co posunuje fanouškovský projekt do úplně jiné ligy.

Pokud byste si přečetli herecké obsazení, těžko byste věřili, že jde „jen“ o mod. Ron Pearlman otevíral americký Fallout, zde uslyšíte hvězdy a známé osobnosti Británie. V menších rolích se objeví dokonce i sám Neil Newbon – Astarion z Baldur’s Gate III, nechybí ale ani Doktor Who Colin Charles Baker, Radagast z Hobita Sylvester McCoy nebo známý youtuber rozbíjející simíky Kevin O’Reilly. Všichni se do toho pořádně obuli a nešetří se cockney angličtinou ani tou vznešenější. Vytáhli se ale i úplní nováčci, pro které byl Fallout London premiéra.

Pro všechny fanoušky povinnost

Modifikace o rozloze běžné hry, za kterou nic nemusíte platit? Není nad čím váhat. Ale i kdyby byl Fallout London za běžnou cenu, neprohloupili byste. Jde o výborný přídavek do série, který působí, jako by tam patřil už od samého začátku.