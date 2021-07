RECENZE: F1 2021 píše dramatický příběh, ale dalších novinek moc není

Když se v polovině sedmdesátých let objevila v podobě velmi jednoduchého elektromechanického automatu od Namca první videohra formule 1 na světě, málokdo by si dokázal představit, kam se závodní tituly za ty víc než čtyři dekády posunou. V Codemasters do vlaku interaktivní královny motorsportu nastoupili již v roce 1987 (tedy rok před EA) titulem Grand Prix Simulator pro počítače Commodore a Sinclair. Pořádně se v F1 etablovali až od ročníku 2009, kdy ještě vydávali titul F1 2009 pouze pro PSP/Wii studiu Sumo Digital.

Od roku následujícího pak každou sezonu sami produkují jednu formulovou hru, takže aktuální ročník 2021 je jejich dvanáctým pokusem, pokud tedy nepočítáme arkádovou odbočku F1 Race Stars z roku 2012 a onen F1 2019. F1 2021 je jednak první formulovou hrou od Codemasters pro nové konzole PlayStation 5 a Xbox S/X a jednak prvním produktem, jejž vydávají v područí vydavatele Electronic Arts, který je odkoupil v lednu tohoto roku. Přitom pro EA je oficiální licencovaná řada her F1 taktéž stará známá, protože s ní mají historicky bohaté zkušenosti.

Již v roce 1988, ještě ve 2D, vydali Ferrari Formula One pro počítače Commodore, Sinclair a MS-DOS – a to se stále bavíme o titulech, které z podstaty své horší grafiky neměly a ani nepotřebovaly licenci. Plně licencovanou franšízu pak vydavatel EA převzal od Psygnosis v roce 2000, kdy během čtyř let vyrobil a vydal dokonce sedm různých her a portů. Dnes už to není možné, ale jen pro sezonu 2000 obdržely licenci F1 pro herní použití hned čtyři vydavatelé: Atari, EA, Eidos a Sony!

První licencovanou videohrou historie byl opět arkádový kabinet od Segy jménem F1 Exhaust Note z roku 1991, jenž se ovšem omezoval jen na zobrazení loga F1 v herním rozhraní, jinak měl vozy i tratě smyšlené. My se však přesuňme zpátky do současnosti, kdy po roce a devíti dnech k tomu znovu vyšel pravidelný ročník F1 2021. Jakkoli letošek samozřejmě široce vychází z minulého dějství F1 2020 a je to víceméně identická hra jen s větším obsahem, díky tomu, že si autoři uvolnili ruce po listopadovém vydání DIRT 5, měli relativní dostatek času do hry přidat i něco čerstvých funkcí, a to včetně již plnohodnotné příběhové kampaně pro jednoho hráče jménem „Braking Point”.

Zase proti zlému Buttlerovi

Příběhový režim je největší novinkou F1 2021. Důkladně rozšiřuje starší malou ochutnávku z F1 2019. Codemasters si něco podobného zkusili již před devatenácti lety v prvním titulu TOCA Race Driver, jehož kariéra byla svázána s dramatickým příběhem, a i EA ve své řadě FIFA ročníků 17–19 nabízí příběhový režim „Cesta”. Vaší postavou je v kampani mladý jezdec Aiden Jackson, jehož zastihnete ve finálovém závodě F2 v Abú Dhabí. Vaším prvním úkolem je konečný fragment tohoto závodu vyhrát, což je situace, jaké budete v kampani čelit zdaleka nejčastěji.

Příběh rozdělený do sedmnácti kratších kapitol (závodů) napříč prologem a dvěma sezonami vám zabere podle obtížnosti asi šest až osm hodin. Aiden v něm má co dělat nejen se svými přílišnými ambicemi, ale také se starým známým arciprotivníkem Devonem Buttlerem a se starším týmovým parťákem Casperem Akkermanem. Na startu si zvolíte jeden z pěti slabších týmů F1, který vám později nabídne přestup do královské třídy monopostů. Je ovšem škoda, že se kampaň víc nevěnuje nižším F2 a pouhá trojice obtížností umělých jezdců je nedostačující, protože nižší jsou až moc lehké a ta nejvyšší zase zle obtížná.

Já mám příběhové části ve sportovních hrách moc rád a vrtošivými Aidenovými eskapádami jsem rozhodně nebyl zklamán. Aiden je navíc takový uhrovitý, občas naivní, ale správný týpek, a tak zdejší povedený příběhový režim klidně může být tím jazýčkem na vahách, jestli si F1 2021 koupit, i když hrajete předchozí, velmi podobný díl. Nota bene, když je kampaň řádně kořeněna na poměry Codemasters vskutku výtečnými střihovými scénami s velmi dobrou mimikou. A vaše dotěrná matka na telefonu? To je vtipná kapitolka sama pro sebe.

Všechna videa i telefonáty se navíc ukládají, takže i když zrovna nevládnete pevnou angličtinou (titulky samozřejmě přiloženy), snadněji celý děj pochopíte. Jenom musíte vzít jed na to, že v této kolonce jezdíte zpravidla pouze různé výseče závodů, a pokud jejich zadání nesplníte (kupříkladu vyhrát závod z hloubi pole do několika kol), tak je musíte opakovat do vítězného konce. Druhou zásadní novinkou je kariéra dostupná i pro dva hráče, a to jak spolupracující v jednom týmu, tak i soupeřící v různých stájích. I když podruhé nechybí rozdělená obrazovka, takto si v ní bohužel nezajezdíte, ve dvou to jde pouze online.

Bez nabídky šampionátů

Dvoučlenná kariéra nahrazuje z minula výtečný režim šampionátů a závodních událostí, který letos absentuje. Rozjet ji znovu můžete i sólo, a to jak v kokpitu F2, tak rovnou i v F1, lze začít první velkou cenou, nebo v současné rozjeté sezoně, a navolíte si délku na 10, 16 či 20 závodních víkendů (minule až 22). Širší kariéra s vlastním týmem také nechybí, stejně jako menší režim časovky a Grand Prix, v němž si rychle zajedete libovolný počet závodů. Multiplayer byl bez větších změn přenesen z F1 2019, takže nabízí libovolný počet závodů až pro 20 živých jezdců s jednou drobnou změnou, kdy nehodnocené jízdy nahrazuje nová kolonka tzv. sociálního hraní zastřešující dva typy závodění pro nováčky a zkušené.

F1 2021 F1 2021

Pokud nejste online, i letos musíte neustále odklikávat obtěžující hlášku o nenavázání spojení. Jestli si pamatujete, minulý díl představil výběr ze dvou jízdních stylů: Casual pro novice a Standard pro harcovníky. Nyní je doplnil ještě náročnější styl Expert, nicméně ve své podstatě to jsou pouze přednastavené hodnoty asistencí a chování hry, které si stejně můžete sami přizpůsobit. Z pomůcek letos již nenajdete rádce pro tankování (Fuel Assist), sezonní soupiska F2 je jen jediná (2020) a hodně zamrzí z licenčních důvodů chybějící balík historických monopostů.

Několik nových drobtů

Z nových drobných vylepšení bych zmínil nastavení hlasitosti motorů okolních vozů, noční zvukový režim, jenž i na nízké hlasitosti zajistí rozlišitelnost různých zvuků při závodě. Z grafických efektů přibyl ray tracing. Komunita si přála speciální linku správné stopy pro barvoslepé, v kameře z kokpitu si nyní můžete namixovat zvuk tak, jak jej slyší jezdci skrze helmu, a pozorní najdou i možnost zcela zakázat ty rozporuplné rozhovory s novináři.

Hlasového průvodce namluvil jiný dabér než minule, načež bych znovu připomněl skvělé a ryze praktické věcičky jako podrobné nastavení pozic všech kamer, volitelné vyzmizíkování středního nosníku Halo prstence v pohledu zevnitř, grafický benchmark, podrobné přizpůsobení uživatelského zobrazení při jízdě (přístrojový panel je v externích pohledech nyní uprostřed) nebo podrobnou volbu obtížnosti od 0 do 110 procent.

Pokud máte raději kratší závody, tak minimum tu jsou tři kola a v kariéře pět, safety car však vyjíždí až při 25 procentech délky závodu, nicméně v případě navolení jeho hojnějšího použití dokonce výrazně častěji než minulý rok. Už jsem zmínil, že letošek je částečně převlečená F1 2020, za co může hlavně stále stejný EGO engine, jenž na PC kupodivu v zrcadle verze pro nové konzole neprošel vůbec žádným vylepšením. Tento vlastní engine, nyní ve čtvrté generaci, Codemasters používají již od roku 2007, kdy jej poprvé nasadili ve hře Colin McRae: Dirt, přičemž na stejné čtyřkové verzi jsou postaveny všechny díly F1 od ročníku 2015.

Poslední zásadní proměnou engine prošel už před pěti lety (čtyřiašedesátibitová architektura a podpora DirectX 12), od té doby prakticky stagnuje. Po grafické stránce je tudíž F1 2021 na 99 procent zcela totožná jako minulý ročník. Tedy stále pohledná, ale již mírně zastarávající. Odlišnosti jsou naprosto marginální – obloha je nyní tmavší, čerstvě vymodelovaná jsou pouze statická vozidla kolem trati a drobně víc detailů si všimnete na trávnících, plotech a mantinelech. Monoposty jsou graficky naprosto totožné, stejně jako celé tratě, kde dokonce i všechny shodné postavičky stojí kolem vozovky na stejných místech.

Dále jsou naprosto identické nahrávací obrazovky i prostřihy před závody, fonty, styly nabídek a také textový tutoriál základů hry znovu se šestnácti lekcemi. Prostě F1 2019 přes kopírák. Tudíž očekávejte znovu a znovu ne zcela férové penalizace, jež v kariéře tradičně trvající deset sezon nelze zcela vypnout. I jízdní model je kompletně převzatý z loňska, takže se monoposty řídí stejně jak s ovladačem, tak i na volantech. Všiml jsem si jen výraznější tendence ke smyku při vyšších otáčkách a větším rejdu. Je dobré na to myslet, pokud jste začátečníci, protože se to děje i při aktivaci všech asistencí. Nicméně vždy vám z kolizí pomůže v sérii tradiční možnost přetáčení času zpět.

Na počítačích jezdí festovně

Hra je na PC velmi dobře optimalizovaná, na sestavě Intel Core i5-6600K 3,5 GHz, 32 GB RAM a nVidia GeForce GTX-1080 8 GB při maximálních detailech ve WQHD rozlišení dosáhnu na minimum/průměr/maximum 68/88/103 FPS. Jenže lokace jsou nyní chudší o animované prvky jako ptáci, smetí a nečistoty ve vzduchu, stejně jako o TV vrtulník, byť efekt tetelení horkého vzduchu za výfuky je výraznější. Mnozí hráči hlásí neustálé pády hry, ale mně nespadla ani jednou. Vypuštěny dále byly všechny kratší varianty tratí, takže okruhů je letos 21, přitom loni jich bylo 22 + 4 zkrácené.

F1 2021 F1 2021

V letošním reálném kalendáři chybí Vietnam, nicméně sterilní „Tilkedrom” v Hanoji, v níž nemá motorsport žádnou tradici, asi bude chybět málokomu. To už je horší snad jen dočasná absence letošních štací v Imole, Istanbulu, Jeddahu a Portimau, však i F2 zde zastupuje jen jediná sezóna 2020, přitom loni byly dvě. Aspoň zůstává i malá česká stopa v podobě našeho F2 týmu Charouz Racing System. Až ke konci roku by se pak měla rozjet veřejná kvalifikace online šampionátu F1 2021 Esports a budoucí update krom těch chybějících tratí (potvrzeny Imola, Jeddah a Portimao) snad přidá i sprintové kvalifikace, což je novinka letošní reálné sezóny.

Ano i ne

Jestli F1 2021 doporučit, záleží na tom, jak se k celé sérii stavíte. Stále už několik let je to až maniakálně pečlivá a hluboká závodní hra, která svými možnostmi přizpůsobení, nastavení a maximální věrností předloze nemá konkurenci. Co si pamatuji, tak podobně rozsáhlá byla snad jen kdysi slavná řada Grand Prix od Geoffa Crammonda a MicroProse (pět her 1991–2002), a to už je drahně let! Jenže F1 v podání „Codies” pomalu zastarává hlavně graficky a každý rok to je stále ta samá písnička. Je jasné, že při ročním vydávání není čas na nějaké velké úpravy, ostatně proto je letošek v mnoha věcech identický rovnou s několika staršími díly.

Tvůrci ovšem v rámci omezeného času v posledních letech vždy něco sladkého přihodí. Letos kariéru pro dva a příběhovou kampaň, loni závodění a řízení vlastního týmu, styly jízdy a perky, předloni třídu F2, dějový prolog a transfery v probíhající sezoně. Ročník 2018 zase přinesl třeba nově nasnímané zvuky motorů, podvozků i okolí, jež se od té doby moc nezměnily, dále nový fyzický engine, zatímco sezona F1 2017 kupříkladu plynulé nastavení obtížnosti a, ehm, ženské závodnice. Nakonec musím zmínit opět velmi příjemnou a dynamickou hudbu řeckého skladatele Mihalise Aikaterinise, který s Codemasters spolupracuje od roku 2018.

Pokud jste spokojeni s F1 2020 a vyloženě vás neoslovuje příběh nebo kariéra pro dva, tak letošek vám nic extra zásadního věru nepřinese. Nicméně, jestli jste již nějaký ten pátek o jedničkové formule nezavadili, tak vám F1 2021, ostatně stejně jako všichni její nedávní předchůdci, dodá špičkové formulové závody, jež jsou kolikrát daleko dramatičtější a zajímavější než ty skutečné.