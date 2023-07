RECENZE: Exoprimal je skvělá řežba, cenovka je však pořádný úlet

Nebýt současného herního sucha, možná bychom Exoprimal ponechali bez povšimnutí. Na rovinu řečeno, z dopředu dostupných informací nevypadal ani tak jako béčko jako spíše céčko nebo i déčko. Už úvodní zápletka připomíná špatně domluvenou hru dvou žáků prvního stupně, kdy si jeden přinesl figurky dinosaurů a druhý transformery a pak se hádají o to, kdo by asi tak mohl vyhrát.

Exoprimal se ke své smůle snaží prosadit v žánru, který už je plně saturovaný free 2 play hrami.

Ani první dojmy nejsou o nic lepší. Sice nemohu říct, že bych se od začátku nudil, obzvláště samotné střílení je provedeno uspokojivě, rozhodně ovšem nijak nedokáže obhájit cenovku drahé novinky, za kterou se hra prodává. Jenže toto je ten vzácný případ toho, kdy tvůrci nevyloží všechny své trumfy hned, ale odmění jimi až ty trpělivé.

Ale vezměme to od začátku. Nejprve si musíte vytvořit svého hrdinu, který vás pak bude reprezentovat v příběhových filmečcích. Po drtivou většinu hraní ale bude jeho tělo schované v robotickém brnění, které předurčuje jeho úlohu na bojišti.

Souboje s dinosaury jsou chaotické, ale zábavné.

Brnění jsou na výběr tři základní typy, jež jde zjednodušeně popsat jako útočné, obranné a podporu. Mezi jednotlivými modely stejné třídy jsou také rozdíly, ale už ne tak výrazné, stačí si tedy vytrénovat jednoho z každé, abyste je pak mohli na bojišti měnit podle aktuální potřeby.

Na začátku zápasu jste pak přihlášeni k jednomu ze dvou týmů o pěti hráčích a společně se musíte probít až na konec úrovně. V praxi to vypadá tak, že následujete šipku a čas od času na vás z nebe začnou pršet dinosauři, které musíte všechny vybít. Většinou jde o drobné ještěrky útočící v obrovských hejnech, občas se ale objeví nějaký větší kousek jako Triceratops, Stegosaurs nebo samozřejmě Tyrannosaurus Rex.

Exoprimal má dokonce i příběh a vůbec ne tak hloupý, jak to zpočátku může vypadat.

Trik je v tom, dostat se do konce dříve než soupeřící tým, což vám dá důležitou výhodu do poslední fáze každého kola, kdy se se soupeři utkáte tváří v tvář. Ze začátku v této adrenalinové koncovce bráníte automaticky jedoucí „vláček,“ který musíte dostat do cíle dříve než soupeři, časem se ale objeví i nápaditější disciplíny.

A to je právě ten hlavní problém Exoprimal – to nejlepší ze sebe ukáže až těm, kteří přetrpí několik úvodních hodin plnění stále stejných misí dokola. I když jde o ryze multiplayerovou hru (bez připojení k internetu a v případě konzolí i zaplaceného online předplatného ji ani nespustíte), obsahuje i příběh, kterým pomalu postupujete vpřed. Po dokončení každého kola (jedno trvá ca 15 minut) se vám otevře další střípek. Nejčastěji jde o deníkové záznamy, dojde však i na skvěle vypadající filmové scény.

Jako by hra nebyla drahá už dost, ještě si můžete připlatit za battle passy a kosmetické doplňky pro roboty.

Příběh dlouho vypadá jen jako šílený mix všech možných sci-fi témat, máme zde cestování časem, paralelní vesmíry, autonomní umělou inteligenci i virtuální realitu, zhruba od třetiny ale začne dávat jistý smysl, a konec bych snad nazval i napínavým. Bohužel v samotných misích si ho moc neužijete. S klidným svědomím můžu říct, že ani zdaleka nejde o takovou splácaninu, jak se ze začátku tváří.

Což lze ostatně říct o Exoprimalu jako celku. Jakmile se přehoupnete přes určitou hranici, hra najednou začne s už dávno ohranou náplní PvPvE hratelnosti zajímavě žonglovat, ať už jde o nové lokace, nové druhy nepřátel a především náplně misí. Navíc pomalu roste i síla vašich robotických obleků, díky čemuž máte více možností, jak se na bojišti vyřádit.

Jenže stačí to? Exoprimal je sice ve výsledku zábavný, ale má někdo chuť platit 1 400 Kč (plus ještě do budoucna za battle passy) a pak se k tomu zajímavému obsahu prokousávat deset hodin, když může podobný zážitek mít zdarma a instantně třeba v podobě již několikrát zmiňovaného Overwatch nebo třeba Warframe? S partou trpělivých přátel v rámci Game Passu určitě stojí za vyzkoušení, jinak bych si však investici velmi rozmyslel, a to říkám jako člověk, který si na hře pořádné „ulítl.“