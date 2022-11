RECENZE: Evil West je přímočará akční jízda ze staré školy

Když jste čtyřicátník, který se videohrám věnuje podstatnou část života, reálně vám hrozí, že váš zájem o digitální zábavu opadne. Klidně se tím pádem můžete dostat do fáze, kdy se budete do hraní muset skoro nutit.

Nostalgicky pak budete vzpomínat na doby, kdy jste vydrželi hrát od pěti odpoledne do pěti do rána a nebyli jste si ani schopni udělat pauzu na to, abyste si zašli na WC nebo si dali nějaké nezdravé jídlo, které vám dodá energii na dalších pár hodin u své oblíbené pecky.

Netvrdím, že něco takového je pravidlem, ale není to ani výjimečné a mně se to bohužel stalo. A upřímně řečeno mě to vyděsilo a zoufale jsem začal hledat nějaké projekty, které by mě takzvaně chytily a nepustily.

Bylo to náročné pátrání, ale pár kousků jsem našel a jedním z nich byl Shadow Warrior z roku 2013. A vlastně to nebylo překvapení. Šlo o předělávku hry z roku 1997, kterou jsem miloval, a vývojářům z polského studia Flying Wild Hog se podařilo zachovat podobnou dávku zábavnosti, kterou si mě získal originál.

Pobavily mě i následující dva díly a když jsem se dozvěděl, že Flying Wild Hog chystají další akční hru, a to Evil West, zbystřil jsem. Doufal jsem v něco, co mi opět připomene staré dobré časy, a mé přání bylo vyslyšeno.

Evil West je hrou, která si na nic nehraje, netváří se jako komplexní projekt s náročnými herními mechanismy. Jde o béčkovou akční zběsilost, která chce hlavně pobavit. Sice s pomocí jednoduše koncipovaných aktivit, ale to není problém. Evil West ví, čím je, a neskrývá to. Právě naopak, dává vědět, že jde o poctu „oldschoolovým“ záležitostem, které byly ve svém jádru možná až primitivní, ale to jim vůbec neubíralo na lákavosti.

Tentokrát neoriginálně originální pojetí

Nová hra od Flying Wild Hog není rebootem ani remakem, má originální námět, i když termín originální byste asi měli brát s rezervou s ohledem na to, že příběh je směsicí hromady už mnohokrát viděného. Ale byť to je obvykle spíše negativum, v tomto případě to na mě působilo, že šlo o záměr.

Ostatně, pokud nabízíte projekt, který se odehrává na Divokém západě a ve kterém drsní kovbojové loví upíry, vlkodlaky a další monstra, pak ho stěží jde brát úplně vážně. A byť Evil West není parodií, je z něj cítit určitý nadhled a adorace béčkovosti.

Upíři na Divokém západě? Není to úplně výjimečné Možná to pro vás bude překvapením, možná ne, ale vampýři se na Divokém západě vyskytují docela často. Minimálně pokud jde o filmový svět. Například už v roce 1959 měl premiéru horor Curse of the Dead. O sedm let později se pak objevil film Billy the Kid versus Dracula. Podle hodnocení diváků to není nic zázračného. Naopak docela se líbil film Slunce, úsvit a upíři z roku 1989, který se nebál komediálních prvků. Úsměvný byl i projekt neblaze proslulého Uwe Bolla BloodRayne 2: Vykoupení z roku 2007, záměrem u diváků vyvolat hlasitý smích ovšem asi nebylo. A určitě by se daly najít další kousky, ve kterých se pijáci krve prohánějí po Divokém západě.

Postavy pronášejí hlášky, které jsou sušší než humor britského lorda, dějové zvraty jsme viděli v různých variacích stokrát, hrdinové a záporáci se nedají označit jinak, než že jde o stereotypní jedince. Ale byť to možná vyznívá negativně, v tomto případě mi to vůbec nevadilo, vlastně naopak, užíval jsem si to.

Od podobné hry nelze očekávat něco, co by aspirovalo na prestižní ocenění za scénář, což bylo jasné i tvůrcům a místo toho, aby se snažili zamaskovat hromadu klišé a mnohokrát omílaných idejí za nějakou rádoby neotřelou zápletkou, dávají vědět, že Evil West je „béčko jako prase“ a je na to pyšný.

Evil West se neliší od Shadow Warriora jen zasazením a tím, že nejde o předělávku, ale i v tom, že první zmíněná hra je z pohledu třetí osoby, zatímco Shadow Warrior byl střílečkou z pohledu první osoby.

Důvod je jasný – Evil West sice také kombinuje střílení a používání zbraní na blízko, ale důležitější je druhé zmíněné. Ne že byste si intenzivně nezastříleli, nebojte, nábojů vyplýtváte tisíce, ale je podstatné vsadit i na chladné zbraně.

Respektive hlavně na jednu, kterou je speciální rukavice, jež využívá elektrické energie. A je to extrémně zábavná hračka. Dovede vytvořit energetický štít, přitáhnout nepřítele, případně vás k němu (doslova) bleskově přesunout nebo vysílat výboje do všech stran.

Pokud budete chtít uspět a moc často neumírat, bude nutné se naučit kombinovat v podstatě vše, co máte k dispozici. Naštěstí v tomto případě se tvůrci neutrhli ze řetězu (jako v případě druhého Shadow Warriora) a s množstvím zbraní a speciálních schopností to nepřeháněli. Není jich málo, ale ani tolik, abyste se v nich ztratili.

Kromě zmíněné rukavice jsou tu klasické kousky jako revolver, puška nebo brokovnice, ale nechybí třeba kuše nebo plamenomet. Zbraně je pak možné ozvláštnit určitými sci-fi prvky, takže například revolver jde vylepšit, aby střílel elektrické výboje.

Asi nenarazíte na žádný kousek, který byste už v určité variaci neviděli jinde, ale absence originality je vyvážena tím, co už jsem zmínil: drtivá většina zbraní a předmětů je užitečná a nejsou tu jen pro okrasu.

Mezi zbraněmi a předměty až na výjimky (kuše/puška) nepřepínáte, ale každý má přiřazen svůj vlastní ovládací prvek. Díky tomu je snazší je kombinovat. A jen pro zajímavost, náboje nesbíráte, ale například brokovnice se po výstřelu musí zchladit, aby bylo možné ji znovu použít.

Tempo v hlavní roli

Je patrné, že je vše podřízeno tomu, aby se hráč příliš nezdržoval „podřadnými“ činnostmi, jako je pátrání po munici (nebo i nabíjení, které je automatické), a věnoval se hlavně tomu, co je jádrem Evil West. A to je intenzivní akce ve stylu her jako Devil May Cry.

Souboje vám nedají vydechnout, jsou vystavěny na tom, že se nezastavíte. Je nutné taktizovat a používat zbraně a předměty s rozvahou a v závislosti na typu nepřítele (určití protivníci jsou zranitelní jen specifickými způsoby), ale pokud budete chvilku „lelkovat“ a zůstanete stát na místě, obvykle to pro vás nedopadne dobře.

Dynamika střetů je podpořena i tím, že není k dispozici více lékárniček, máte pouze jednu (později je dostupná schopnost, která umožní čerpat zdraví z energie pro rukavici), a pokud vám dochází zdraví, nezbude, než ho doslova vytřískat z nepřátel, protože nelze utéct.

Hra funguje na arénovém principu. Poté, co vstoupíte do lokace s nepřáteli, jsou tu dvě možnosti: buďto vynesou nohama napřed je, nebo vás; utéct nelze.

Z nějakého důvodu jsem se ale necítil stísněně, a to bez ohledu na to, že arény nejsou velké a úrovně jsou veskrze lineární. Zřejmě proto, že během soubojů jsem neměl čas řešit, kolik metrů čtverečních má jeskyně, ve které mi jde po krku dvacet upírů. Mimo souboje jste sice nenápadně tlačeni určitým směrem, ale Evil West obsahuje slušné množství odboček, na jejichž konci většinou najdete například slušné množství peněz nebo návod na vylepšení zbraně.

Ovšem to, že musíte odpravit všechny nepřátelé, může znamenat určitou komplikaci. Konkrétní příklad: Měl jsem dojem, že jsem se zbavil všech netvorů, ale neotevřel se východ z dané lokace. Zmátlo mě to víc než návod k japonské ledničce a až po chvíli jsem si všiml, že se jeden z vlkodlaků „zasekl“ za skalní římsou. Nebyl původně vidět a nemohl se pohnout.

Dobrou zprávou je, že vy se asi příliš často nezaseknete. Úrovně jsou navrženy dobře, málokdy není jasné, co máte dělat. Cíle mise jsou někdy naznačeny velmi stroze a občas vám nejsou nabídnuty nápovědy, kam se vydat, ale není to potřeba. V rámci udržení dynamiky je většinou patrné, jaký má být váš další krok.

Hádanky v podobě přesouvání kamenů nebo aktivování elektrického vedení nevyžadují logiku na úrovni génia, a jak bylo řečeno, levely jsou lineární. Ale ne klaustrofobním způsobem. Díky zmíněným odbočkám a tomu, že je prostředí rozmanité a výhledy působivé, mě koridorové pojetí netrápilo.

Navíc, přílišná otevřenost světa by narušovala spád Evil West, a to by byla škoda. Hra šlápne na plyn hned na začátku a nevydechnete až do závěrečných titulků. Dobrou (aspoň pro mě) zprávou je, že hlavní hrdina Jesse Rentier není žádný zelenáč, ale je zkušený lovec monster.

A nutno poznamenat, že souboje s nimi jsou strhující. Překvapilo mě, že u podobných her obvykle po hodině nebo dvou potřebuji oddech, protože mi dění často přijde stereotypní, ale tentokrát jsem to vydržel klidně pět hodin bez přestávky.

Je to díky tomu, že je soubojový systém lehce pochopitelný, ale i promyšlený. Přispívá k tomu zmíněná kombinace střelby a střetů na blízko, navíc si přidejte povedené speciální schopnosti a příjemně krvavé dokončovací údery a je jasné, že tohle je to pravé pro fandy ryzí akce.

Není ovšem lehká, a to ani na nižších obtížnostech. Jsou čtyři a žádná vám nedá nic zadarmo. Opravdu budete muset kombinovat většinu toho, co máte k dispozici. Dvojnásobně to platí během soubojů s bossy. Ti si vás pořádně otestují. Asi ne na úrovni „soulovek“, i když možná ano, protože obtížnost můžete ovlivnit různými nastaveními, jako je vypnutí asistence při zaměřování, a dalšími volbami, které zvýší náročnost. Ale jsou tu i ne úplně tradiční možnosti jako zamezení přítomnosti pavouků, pokud trpíte arachnofobií.

Nespíkujete igliš? Není problém

Evil West obsahuje určité RPG prvky. Za zabíjení nepřátel získáváte zkušenosti a zvyšuje se vám úroveň. Pokud poskočíte na novou, dostanete body, za které pak zpřístupňujete nové schopnosti. Kromě toho se ještě v úrovních povalují peníze, které slouží k nákupu upgradů spojených hlavně se zbraněmi. Nabídka nových talentů není vůbec špatná, rozhodně ne na poměry akční hry.

Co hráče, kteří nejsou jazykově vysloveně nadaní, asi potěší, je přítomnost českých titulků. Ne že by dialogů byl zrovna přehršel, ale je pěkné, že se i v našem rodném jazyce dozvíme, proč Jesse likviduje upíry jako na běžícím pásu.

Jak jste asi pochopili, Evil West je hra, která sází na staromilskou ryzí hratelnost, ale ta je oblečena do moderního vizuálního hávu. Už jsem dal vědět, že prostředí je sympaticky rozmanité, každá úroveň je stylově odlišná. Ať už je to opuštěné městečko, děsivé pole se strašáky, vlakové nádraží, vyprahlá poušť nebo jedovatá bažina. Vizuály vypadají dobře, modely postav také. Párkrát se obraz trochu „cuknul“, ale nejde o nic, co by mi zkazilo dojem. Nezklamala mě ani hudba, která je příjemně dramatická.

Ostatně, nenašel jsem snad žádnou větší chybu, která by pro mě byla rozčarováním. Ano, je mrzuté to, že nelze seskočit z vyššího místa nikde jinde, než na předem určeném místě. Jistě, nepotěší to, že pokud jste mimo arénu a máte výhled na nepřátele, nelze je zranit, dokud do ní nevstoupíte. Nemilým překvapením je i to, že haptická odezva ovladače je používána velmi sporadicky. A ano, občas jsou filmy mezi úrovněmi „useknuty“ v nečekaný moment a působí to trochu rušivě, ale nic z toho není natolik závažné, abych si Evil West naplno neužil.

A věřím, že si hru užije každý, kdo ví, do čeho jde a co od Evil West očekávat. Jedná se o projekt, který nabízí hlavně rychlou strhující akci. Co se týče herní náplně, příliš nesází na moderní „cukrbliky“ a místo toho volí přímočarou krystalickou zábavu. Já to tvůrcům spolknul i s navijákem a hru jsem dokončil za víkend (herní doba je cca 12 až 15 hodin v závislosti na obtížnosti), aniž bych se do toho musel nutit.

Jen pro upřesnění, hra obsahuje multiplayer, a to v podobě online kooperace pro dva lidi a také New Game+, takže si herní dobu můžete prodloužit.