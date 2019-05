RECENZE: Virtuální realita je pro golfovou simulaci jako stvořená

Většina sportovních her pro virtuální realitu rezignuje na realističnost a neštítí se šílených nápadů. To Everybody’s Golf VR se drží relativně zkrátka, možná se bere až příliš vážně. Jestliže však hledáte seriózní simulátor golfu, jste na správném místě.



Everybody’s Golf

Vývojářský tým je z Japonska a na hře je to hodně vidět. To znamená, že klade velmi silný důraz na společenskou interakci. Už v hlavním menu vás přivítá recepční, která komentuje každou vaši aktivitu. Při příchodu na hřiště na vás čeká sličná caddy. Poklábosí s vámi o počasí a popřeje vám šťastnou hru. To je však teprve začátek, slečna vám nedá pokoj ani během samotné hry. Radí, jak správně odpálit a snaží se vás i povzbuzovat. S caddym budete zažívat i tzv. eventy, což jsou extrémně trapné situace připomínající dating simulátor. Modely všech postav jsou dostatečně uvěřitelné a když vám nebude vyhovovat úvodní studentka Riko, můžete si časem odemknout i sympatičtější společnost. Je škoda, že autoři sociální interakci ještě víc nerozvedli. Například možnost odpovědět na otázku pokýváním hlavy by do hry skvěle zapadla. Ostatně tak jako tak to budete pravděpodobně dělat instinktivně.

Pokud si ve virtuálním švihu nevěříte, můžete prvně zamířit na cvičiště. Vyzkoušíte si veškeré údery, od těch na dálku až po šťouchání putterem na greenu. Už zde zjistíte, že se vše ovládá příjemně intuitivně, takže hurá na opravdové hřiště.

Everybody’s Golf

Jen tam si můžete otevírat nové lokace, herní módy, hole, caddy a mnoho dalšího. Například z počátku ani nemůžete hrát klasickou devítijamkovou hru, ale jen trojjamkovou, která je tak na příjemných deset minut. Zbylé módy už se táhnou tak kolem půl hodiny.

V golfu záleží na mnoha faktorech a tím hlavním jsou povětrnostní podmínky. Fukéř vám může odnést dobře mířenou ránu úplně mimo hrací pole. Sílu a směr větru poznáte ze stále přítomné mapy, nebo můžete vyhodit listí do vzduchu a tím si pomoci i vizuálně.

Kolik holí znáš…

Zcela zásadní roli hraje výběr správné hole. Jsou jich tři typy: od těch, které se používají na velké vzdálenosti přes klasické až k putteru pro hru na greenu.

Everybody’s Golf

Jelikož mi byla mystéria golfu doposud skryta, celkem mě mrzí, že autoři vůbec neřeší nováčky. Jistě, je to série s tradicí sahající až do konce devadesátek, ale virtuální realita otevírá zcela nový trh a láká další zájemce. Třeba takové, kteří by jinak o simulátor golfu ani nezavadili.

On tu tedy tutoriál sice je, ale pouze na ovládání. Musel jsem si dát pořádnou nalejvárnu golfové terminologie a zákonitostí hezky postaru,což je škoda, interaktivní kurz by do hry výborně zapadl.

Takže pro úplné nováčky varování, caddy na vás bude chrlit pojmy, kterým z počátku nejspíše nebudete rozumět. Ale už tak po třetí, čtvrté hře začne do sebe všechno zapadat. Pak už víte, že se zoufalé zvolání „bunkr“ netýká obraného vojenského stavení, ale čeká vás náročný odpal z pískoviště. A dogleg není výstraha na možný výskyt psů, ale zakřivení tvaru hřiště.

Everybody’s Golf

Samotná hra by mohla být o něco svižnější. Po hrací ploše se samo sebou nepohybujete volně, ani vás caddy nevozí ve vozítku, scény se „jen“ přepínají. A to trvá dlouho. Hra je tak jen pro trpělivé a rozvážné, ale to se ostatně dá říct i o golfu jako takovém. Skvělé je, že vždy stojíte směrem k jamce a tak se vám nikdy nestane, že byste ztratili orientaci.

Slušně se autoři poprali i s limity rozlišení. Po odpalu titěrný míček za normálních okolností neuvidíte, vývojáři to vyřešili tak, že po jisté vzdálenosti se míček opticky zvětší. V pohodě ho tak vidíte až do dopadu. Co mě ale vyloženě hýbalo žlučí, bylo občasné špatné „trackování“ PS Move. Nešlo se vůbec přiblížit k míčku i přes to, že kamera snímala vše tak, jak měla. Hůl prostě po míčku jen „klouzala“ a odpal nebyl možný, dokud se hra neuklidnila.

Přes všechnu tu trochu nucenou sociální interakci, nebo možná právě kvůli ní, se budete cítit na hřištích osamělí. Není tu hra proti soupeři, žádný multiplayer ani pořádná kampaň. Jediným vaším společníkem je caddy, sada holí a všudypřítomný vítr.

Budu se u toho potit?

Everybody’s Golf

Dost mě překvapilo, jak je hra po pár desítkách minut fyzicky náročná. Pokud do švihů dáte dostatek energie, tak si ruce protáhnete slušně. Hrát lze jak s PS Move tak Dualshockem, ale Move by měl být jasnou volbou snad každému. Škoda, že force feedback se omezuje jen na odpal a pořádně se nespustí při kolizi hole s jiným předmětem, třeba při kontaktu se zemí to jen titěrně jednou zavrní. Rozhodně nečekejte posilovnu jako u Beat Saber, kde se vám zamlží brejle a po pěti písních jste na odpis.

Everybody’s Golf VR je spíš o příjemné relaxaci, do svého VR cvičebního plánu ho ale s klidem zařadit můžete, stejně tak dobře poslouží jako párty hra. Jeho velkou výhodou je malý nárok na prostor. V pohodě můžete hrát v oblasti metr na metr s vědomím, že lustr ani porcelán po babičce nerozbijete. Kdyby se vám snad podařilo ve VR světě náhodou ztratit, vždy, když se moc otočíte, se vám zobrazí lokace PS kamery a tak víte, kde zhruba se jste.

Příjemný na pohled

Everybody’s Golf

Vizuální stránka je na dost dobré úrovni. Na poměry VR má opravdu detailní postavy a líbivé prostředí. Map by však mohlo být o něco víc a klidně by autoři mohli prezentovat i nějaké zcela ujeté nápady. Pokud si však uvědomíme, že v každé lokaci najdete více jamek, není to tak špatné. Vše je víceméně statické, takže kinetóza z hraní nehrozí. Jediné, co tedy na technické stránce není bez závady, jsou dlouhé nahrávací časy.

Pro milovníky golfu především

Everybody’s Golf VR je hlavně pro milovníky golfu. S nováčky se bohužel nemaže, což je škoda. Když se pronikne do zákonitostí, jedná se o zábavný VR titul, který ostudu nedělá a hrdě dává na odiv svůj japonský původ. Máte-li doma PSVR a chcete si rozšířit sbírku titulů, které vás nejen zabaví, ale i trochu protáhnou, Everybody’s Golf VR lze s klidem doporučit.