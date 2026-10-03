Ještě někdy v průběhu léta jsem byl přesvědčen, že letošní ročník fotbálku od Electronic Arts po dlouhé době vynechám. Proběhlé mistrovství světa totiž po sobě zanechalo nehezkou pachuť, ať už, co se týče mdlého výkonu české reprezentace, nedůstojnéhoho šaškování bafuňařů s Donaldem Trumpem či všeobecně nehezkého finále. Na rozdíl od předchozích velkých turnajů jsme si tentokrát ani nemohli vychutnat jedinečnou atmosféru turnaje skrze oficiální videohru, Electronic Arts totiž před pár lety přišli o licenci FIFA. Čas ale ukázal, že je to až tak mrzet nemusí, protože zatímco popularita Mezinárodní fotbalové asociace díky krokům jejího prezidenta Gianni Infantina prudce padá, herní gigant EA je stále na svém.
Čímž chci říct, že stále vydává tu stejnou hru dokola, za kterou si stále může říct plnou cenu a vadí to jen pár emotivně diskutujícím na internetu. Loňský ročník se stal nejprodávanější hrou roku 2025 v 16 ze 17 sledovaných evropských zemí, to jen u nás vyhrál patriotismus a Kingdom Come: Deliverance 2. Letošek to sice na návrat na trůn také nevidím, protože GTA VI, ale prodeje budou určitě opět masivní. Prostě proto, že vývojáři dávají fotbalovým fanouškům vše, co chtějí a byť lze mít spoustu výhrad vůči detailům, odvážím si tvrdit, že každý si zde dokáže najít to své.
Tedy alespoň každý, kdo se nebojí vstoupit do multiplayerových vod, kde je těžiště hry. Tím nejopečovávanějším režimem je samozřejmě (dnes už) klasický Football Ultimate Team (FUT), ve kterém si stavíte vysněný klub z nasbíraných „kartiček“ fotbalistů. Což je skvělá zábava, která se ovšem může velmi snadno zvrhnout v problém, protože kartičky lze získávat nejen skrze porážení soupeřů, ale i nákupem za skutečné peníze. Hra vás k tomu nepokrytě vybízí, pokaždé, když jí zapnete, vyskočí na vás různé „akční“ nabídky, obyčejné karty v průběhu času ztrácejí na síle. Důsledky na slabší povahy si umíte jistě představit sami (a pokud ne, přečtěte si například o tomto odstrašujícím případu).
FUT umí nabídnout extatické momenty, jako když vám třeba z balíčku vypadne legendární hvězda se skvělými statistikami, ale i neskutečně frustrovat zápasy s daleko lépe vybavenými soupeři.
Naštěstí hra nabízí režimů daleko více – od všemožných druhů lig a turnajů, přes kariéru jednoho hráče až po roli trenéra či generálního manažera. Samozřejmě v taktických disciplínách nemůže EA Sports FC konkurovat na to specializovanému Football Manageru, ale to od něj asi nikdo ani nechce. I tak zde můžete ladit sestavy a hrabat se ve všemožných statistikách až do aleluja. Horkou novinkou je letos režim The Grounds, který do fotbalové hry přináší principy otevřeného světa. Vytvoříte si svého avatara, se kterým se potulujete rozsáhlými městskými lokacemi a plníte (spolu s až stovkou ostatních hráčů najednou) mnohé výzvy.
Jde vlastně o náhradu dřívější Volty, která se specializuje na pouliční varianty fotbálku a technické dovednosti. Vedle klasických zápasů 11 na 11, tu máme varainty 5 na 5 (říká se tomu zde Rush), ale i dva na dva nebo třeba individuální výzvy typu slalom mezi kužely či střelba na cíl. Je to vcelku zábavné, úkoly vám zadávají skutečné fotbalové hvězdy a vzhledem k tomu, že městečka jsou tři, dá se tam utavit docela dost času. Jde o takovou příjemnou nadstavbu, kvůli níž samotné si hru určitě nekupujte, na druhou stranu jako první pokus fotbalového MMO to vůbec není špatné.
Tím hlavním, proč si lidé EA Sports FC kupují, je ovšm bez debaty samotná simulace fotbalu. Tam je nejzásadnější novinkou… no… ehm… po pravdě nevím. Překopány byly rohové kopy, kdy máte nyní více času vmanévrovat spoluhráče do optimální pozice. Brankáři se lépe pohybují jak po čáře, tak při výbězích. Doprovodný komentář je vylepšen o nějaké ty AI fíčurky, takže se méně opakuje a… to je asi tak vše, na co lze jasně ukázat prstem.
Pak tu jsou taková ta spíše pocitová vylepšení, jako inteligentnější chování hráčů v různých situacích, případně odlišné chování míče v závislosti na aktuálním počasí, ale na rovinu – pokud u hry netrávíte každý rok stovky hodin, možná si toho dlouho ani nevšimnete. A když už si všimnete, tak není jistota, že to tak zůstane napořád. Více než o nějaké zásadní změny ve „vnitřnostech“ jde totiž jen o posunování hodnot některých proměnných. Vše se ještě zásadně liší podle toho, jestli hrajete v „arkádovém“ (čti soutěžně multiplayerovém) režimu anebo v tom „domácím“ autentickém, který má daleko blíže ke skutečnému fotbalu.
Zásadních vylepšení se nedočkala ani grafická prezentace, byť tam to vůbec není problém. Hra jednoduše vypadá skvěle od předzápasové přípravy mimo stadiony až po detailní opakovačky vstřelených gólů. Na rozdíl od NHL si tu jsou navíc fotbalisté většinově podobní a to i včetně těch méně známých jmen.
Čímž se plynule dostáváme k nabídce týmů, která je vskutku obrovská. Více zajímavé, než kdo ve hře je, je, kdo tam chybí a tady bohužel platí, že Česko je na klubové úrovni zastoupena jen „velikou trojicí“ – pražská „S“ a Plzeň. A ještě tedy ženskou Slavií, abychom byly fér. Ženskému fotbalu se v EA věnují poctivě, byť to podle statistik achievementů zajímá jen pár promile hráčů. Každopádně naši východní bratia sú na tom oveľa horšie, ti zde nemají ani reprezentaci. Tak vezmeme za vděk alespoň rumunskou nebo indickou ligou.
Jsme na konci recenze, ale tentokrát se žádného rozhodujícího verdiktu nedočkáte. EA Sports FC 27 je skvělá fotbalová hra po okraj nacpaná obsahem, ve které si téměř každý dokáže najít to své. Jenže to už byla i loni.
Realita je neúprosná, Electronic Arts je v žánru na vrcholu potravního řetězce a díky desítkám milionů fanoušků nemají jediný důvod cokoliv měnit. Za letošní ročník si žádné ovace nezaslouží, na druhou stranu – je to prostě opět skvělý snadno srozumitelný interaktivní fotbal, který má potenciál zaujmout i lidi, co jinak nic nehrají. Že po více než 30 letech existence ničím nepřekvapí? Inu, takto už ve dlouhodobých vztazích bývá. Na rozdíl od skutečného partnerství vám zde nic nebrání pokusit se letos podívat jinde, o nic zásadního nepřijdete. Jenže jedinou vysokorozpočtovou alternativou je eFootball (dříve PES) od Konami, který je sice k dispozici zdarma, ale má také svá specifika, kvůli nimž se možná zase rychle vrátíte zpět k EA.