Už je to tři roky, co se Electronic Arts rozhádaly s organizací FIFA a svoji ikonickou sportovní sérii musely přejmenovat na EA Sports FC. I pod tímto názvem však suverénně vládnou virtuálním fotbalům, a byť už jim pomalu roste konkurence (eFootball, UFL), stále si mohou každé září říct o plnou cenu za nový díl. A fanoušci své investice letos patrně litovat nebudou.
Nikdo už od této série nečeká revoluci a samozřejmě ji také nedostane, v jádru je to pořád ta stejná hra, co jsme tu měli už loni a předloni. Některé dobré změny jsou ovšem natolik příjemné, že skutečně vylepšují celkový dojem ze hry.
Tou nejvýznamnější novinkou je skutečnost, že si v Electronic Arts uvědomili, že existují i milovníci fotbalu, kteří nechtějí spadnout do „kasína“ v podobě FUT módu. V něm si hráči za skutečné peníze kupují virtuální fotbalisty, ze kterých se snaží sestavit co nejlepší tým, s nímž pak soupeří proti svým soupeřům. Samotná premisa sběratelství je skvělá a chytlavá, jenže slabší povahy motivuje k utrácení peněz, což se může docela nepěkně zvrhnout (viz náš článek).
Celý systém generuje obrovské zisky, ovšem v posledních ročnících už to skoro vypadalo, jako by jiné herní režimy vývojáře ani nezajímali. Nyní ovšem kromě dobře známého arkádového režimu vhodného pro online soupeření, ve kterém je hra úmyslně přehnaná, oproti skutečnému fotbalu daleko rychlejší a padá v ní spousta gólů, přidali i nový způsob ovládání, který nese jméno „autentický“. Ten působí daleko realističtěji, hráči v něm jen zběsile nesprintují z jednoho konce hřiště na druhý a předváděný fotbal se daleko víc blíží tomu, co se děje na hřištích ve skutečnosti.
Bohužel, tento styl hry je vázaný pouze na offline módy, takže jde o velký krok pouze pro vlky samotáře, kteří se vyžívají ve fotbalovém managementu, případně hrají kariéru za jednoho z fotbalistů. Právě oni ale nejvíc ocení, že hráči dodržují zvolenou taktiku a je zde víc prostoru pro pomalé kombinování. Ještě to není úplně ono, abychom mohli říct, že je to úplně jako ve skutečnosti, ale už jsme se tomu bodu zase o pořádný kousek přiblížili.
Pomáhá tomu i pár vylepšení přímo ve hře na hřišti. Dost se změnil způsob vodění míče, který lépe drží u nohy, což dává velikou výhodu útočícím hráčům nad obránci. Ti naopak mohou těžit z výrazně přepracovaných brankářů, kteří se podobně jako v letošním hokeji zlepšili snad v každém ohledu.
Co se ovšem bohužel nezměnilo skoro vůbec, je grafika. Ta sice stále vypadá k světu, ale dávno je pryč okouzlení z aktuální generace, které jsme prožívali před pár lety. Pár nových vedlejších animací nebo více cool sestřihy zajímavých situací na chvilku zaujmou, brzy je ale stejně začnete přeskakovat. Samozřejmostí je pak bohatá nabídka licencí – celkem můžete vybírat ze 750 mužských i ženských týmů napříč většinou nejpopulárnějších soutěží světa, s těch nejvýznačnějších chybí opravdu jen hrstka (například reprezentace Brazílie). Bohužel na českou ligu se nedostalo, zastoupeny jsou jen obě pražská „S“ a Viktoria Plzeň.
Dílčích změn se dočkala většina z nejpopulárnějších módů. Režim Klubů a Hráčské kariéry oživily nahodilé události, jejich zpracování by si ovšem zasloužilo lepší zpracování. Ano, když vám poprvé vaše nová akvizice zahoří steskem po domově, hráči se před důležitým zápasem špatně vyspí v hotelu, nebo se pohádají v kabině, je to příjemné zpestření, ovšem bylo by záhodná větší variabilita.
Změnila se intenzita, kterou se z vás HUT snaží tahat peníze, že by to ale bylo nyní férovější, jak se dopředu vývojáři nechávali slyšet, tak to tedy ne. Na druhou stranu jsme pořád ještě v samém počátku životního cyklu a systém se bude ještě v průběhu času balancovat. Každopádně stále platí, že pokud nechcete být v online zápasech za otloukánka a nemáte čas „grindovat“ zdejší herní měnu, budete muset otevírat peněženku. A to možná opravdu často…
Rozhodnutí, jestli do aktuálního ročníku investovat nebo ne, je tak daleko jednodušší než vloni. Pokud k pořádnému fotbalovému zážitku nepotřebujete další lidi, je autentický mód přesně to, co vám oproti loňsku zážitek výrazně vylepší. No a pokud hrajete rádi online pak stejně nemáte moc na výběr, protože drtivá část komunity se stejně přesune k tomuto dílu.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-15 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-30 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.