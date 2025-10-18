RECENZE: Letošní fotbal od EA se povedl, působí uvěřitelněji než kdy předtím

Honza Srp
I pod novým názvem EA Sports FC vládne série, dřív známá jako FIFA, všem virtuálním sportům. Letošní ročník rozhodně není jen do počtu, díky nově přidanému hernímu módu, který sází na realističnost, působí hra zas o něco víc jako skutečný fotbal.

EA Sports FC 26

Electronic Arts 26.09.2025 XboxOne, PS4, Switch, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

80%

80%
  • Hra pobaví příznivce arkád i realističtější hratelnosti
  • Výrazně vylepšené vodění míče i brankářské zákroky
  • I ryze offline módy se dočkaly vylepšení
  • Mód FUT se může stát dírou na peníze
  • Po grafické stránce žádný posun vpřed
  • Autentický mód nefunguje v online režimech
  • Chybí česká liga i některé důležité týmy

Už je to tři roky, co se Electronic Arts rozhádaly s organizací FIFA a svoji ikonickou sportovní sérii musely přejmenovat na EA Sports FC. I pod tímto názvem však suverénně vládnou virtuálním fotbalům, a byť už jim pomalu roste konkurence (eFootball, UFL), stále si mohou každé září říct o plnou cenu za nový díl. A fanoušci své investice letos patrně litovat nebudou.

Co se grafiky týče, nezměnilo se prakticky nic.

Nikdo už od této série nečeká revoluci a samozřejmě ji také nedostane, v jádru je to pořád ta stejná hra, co jsme tu měli už loni a předloni. Některé dobré změny jsou ovšem natolik příjemné, že skutečně vylepšují celkový dojem ze hry.

Tou nejvýznamnější novinkou je skutečnost, že si v Electronic Arts uvědomili, že existují i milovníci fotbalu, kteří nechtějí spadnout do „kasína“ v podobě FUT módu. V něm si hráči za skutečné peníze kupují virtuální fotbalisty, ze kterých se snaží sestavit co nejlepší tým, s nímž pak soupeří proti svým soupeřům. Samotná premisa sběratelství je skvělá a chytlavá, jenže slabší povahy motivuje k utrácení peněz, což se může docela nepěkně zvrhnout (viz náš článek).

Celý systém generuje obrovské zisky, ovšem v posledních ročnících už to skoro vypadalo, jako by jiné herní režimy vývojáře ani nezajímali. Nyní ovšem kromě dobře známého arkádového režimu vhodného pro online soupeření, ve kterém je hra úmyslně přehnaná, oproti skutečnému fotbalu daleko rychlejší a padá v ní spousta gólů, přidali i nový způsob ovládání, který nese jméno „autentický“. Ten působí daleko realističtěji, hráči v něm jen zběsile nesprintují z jednoho konce hřiště na druhý a předváděný fotbal se daleko víc blíží tomu, co se děje na hřištích ve skutečnosti.

Tuzemští fanoušci sice dostali českou lokalizaci, ale kromě národní reprezentace mají k dispozici jen trojici tuzemských týmů, z těch ženských pak jen Slavii.

Bohužel, tento styl hry je vázaný pouze na offline módy, takže jde o velký krok pouze pro vlky samotáře, kteří se vyžívají ve fotbalovém managementu, případně hrají kariéru za jednoho z fotbalistů. Právě oni ale nejvíc ocení, že hráči dodržují zvolenou taktiku a je zde víc prostoru pro pomalé kombinování. Ještě to není úplně ono, abychom mohli říct, že je to úplně jako ve skutečnosti, ale už jsme se tomu bodu zase o pořádný kousek přiblížili.

Pomáhá tomu i pár vylepšení přímo ve hře na hřišti. Dost se změnil způsob vodění míče, který lépe drží u nohy, což dává velikou výhodu útočícím hráčům nad obránci. Ti naopak mohou těžit z výrazně přepracovaných brankářů, kteří se podobně jako v letošním hokeji zlepšili snad v každém ohledu.

Co se ovšem bohužel nezměnilo skoro vůbec, je grafika. Ta sice stále vypadá k světu, ale dávno je pryč okouzlení z aktuální generace, které jsme prožívali před pár lety. Pár nových vedlejších animací nebo více cool sestřihy zajímavých situací na chvilku zaujmou, brzy je ale stejně začnete přeskakovat. Samozřejmostí je pak bohatá nabídka licencí – celkem můžete vybírat ze 750 mužských i ženských týmů napříč většinou nejpopulárnějších soutěží světa, s těch nejvýznačnějších chybí opravdu jen hrstka (například reprezentace Brazílie). Bohužel na českou ligu se nedostalo, zastoupeny jsou jen obě pražská „S“ a Viktoria Plzeň.

Dílčích změn se dočkala většina z nejpopulárnějších módů. Režim Klubů a Hráčské kariéry oživily nahodilé události, jejich zpracování by si ovšem zasloužilo lepší zpracování. Ano, když vám poprvé vaše nová akvizice zahoří steskem po domově, hráči se před důležitým zápasem špatně vyspí v hotelu, nebo se pohádají v kabině, je to příjemné zpestření, ovšem bylo by záhodná větší variabilita.

Brankáři v novém ročníku zapracovali především na své poziční hře a tak už nejsou takové „díry“.

Změnila se intenzita, kterou se z vás HUT snaží tahat peníze, že by to ale bylo nyní férovější, jak se dopředu vývojáři nechávali slyšet, tak to tedy ne. Na druhou stranu jsme pořád ještě v samém počátku životního cyklu a systém se bude ještě v průběhu času balancovat. Každopádně stále platí, že pokud nechcete být v online zápasech za otloukánka a nemáte čas „grindovat“ zdejší herní měnu, budete muset otevírat peněženku. A to možná opravdu často…

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Rozhodnutí, jestli do aktuálního ročníku investovat nebo ne, je tak daleko jednodušší než vloni. Pokud k pořádnému fotbalovému zážitku nepotřebujete další lidi, je autentický mód přesně to, co vám oproti loňsku zážitek výrazně vylepší. No a pokud hrajete rádi online pak stejně nemáte moc na výběr, protože drtivá část komunity se stejně přesune k tomuto dílu.

iDNES.cz

80%

